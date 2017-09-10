15 лучших фильмов осени

В этом году осень для киномана выдалась насыщенная - в прокат выходят фильмы-триумфаторы многочисленных летних фестивалей, экранизации популярных книг, очередная порция кинокомиксов и многое другое. Редакция Kino-Teatr.ru заботливо собрала самые громкие новинки сезона - от долгожданного супергеройского сборища «Лиги справедливости» до неоднозначной «мамы!» Даррена Аронофски, освистанной в Венеции.
«Оно»
Вторая экранизация известного романа Стивена Кинга
. На дворе 1989-ый год, в провинциальном городке Дерри с местными детьми творится нечто страшное: к ним является плотоядный танцующий клоун Пеннивайз, после встречи с которым некоторые мальчишки и девчонки уже никогда не увидят родителей. В новой экранизации Пеннивайза сыграл Билл Скарсгард
, а режиссёрское кресло занял Андрес Мускетти
. Подробнее о фильме читайте в нашей рецензии
.
Дата выхода в прокат: 7 сентября
«Твое имя»
Макото Синкай
(«5 сантиметров в секунду»
, «Сад изящных слов»
) возвращается к поклонникам с новым анимационным шедевром. Аниме рассказывает о девушке из провинции и столичном парне, которые обнаруживают, что между ними существует необъяснимая связь. Во сне они меняются телами и проживают жизни друг друга. Но однажды эта способность исчезает так же внезапно, как появилась.
Дата выхода в прокат: 7 сентября
«Удача Логана»
Дэниэл Крэйг
, Ченнинг Татум
, Адам Драйвер
, Кэтрин Уотерстон
, Кэти Холмс
и Хилари Суонк
разыгрывают в новой экшн-комедии историю дерзкого ограбления. Фееричное возвращение Стивена Содерберга
: яркие герои, оригинальный юмор и длинные диалоги. Подробнее - в нашей рецензии
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Дата выхода в прокат: 7 сентября
«Квадрат»
Фильм Рубена Эстлунда
, выигравший главный приз Каннского кинофестиваля. «Квадрат» — новый экспонат шведской галереи, призванный вызывать у горожан приступы любви и альтруизма, по крайней мере, так задумал куратор Кристиан, безупречный, на первый взгляд, мужчина с отменным вкусом и прекрасными манерами. Видимая идеальность героя даёт трещину, стоит кому-то на площади стащить у Кристиана кошелек, айфон и дедушкины запонки. Добропорядочный швед, отследив дом предполагаемого преступника при помощи Find My iPhone, тут же решается на самосуд - забрасывает все почтовые ящики в здании письмами с угрозами. Дальше идея всеобщего альтруизма и уважения терпит еще не одно фиаско. Подробнее о картине читайте в рецензии
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Дата выхода в прокат: 7 сентября
«мама!»
Дженнифер Лоуренс
, Хавьер Бардем
, Эд Харрис
и Мишель Пфайффер
в новой картине Даррена Аронофски
. Создатель «Чёрного лебедя»
напомнит нам о том, что счастливая семейная жизнь может разрушиться даже из-за незваных гостей. Подробнее о фильмы читайте в нашей рецензии
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Дата выхода в прокат: 14 сентября
«Kingsman: Золотое кольцо»
Штаб-квартиры секретной службы Kingsman уничтожены, а мир снова оказался в опасности. Самое время объединиться выжившим британским суперагентам с американской разведкой Statesman, которая, как выяснилось, образовалась в один день с британскими коллегами. В ролях Тэрон Эджертон
, Ченнинг Татум
, Холли Берри
, Марк Стронг
, Колин Фёрт
, Джулианна Мур
, Джефф Бриджес
и многие другие.
Дата выхода в прокат: 21 сентября
«Бегущий по лезвию 2049»
Сиквел знаменитого сай-фая Ридли Скотта
по мотивам романа Филипа К. Дика. В режиссёрское кресло приземлился канадец Дени Вильнев
- постановщик прошлогоднего «Прибытия»
. В продолжение вернётся Харрисон Форд
, а главную роль сыграет Райан Гослинг
.
Дата выхода в прокат: 5 октября
«Аритмия»
Драматическая картина Бориса Хлебникова
, удостоившаяся бессчетного количества наград на российских фестивалях. Лента о талантливом враче скорой помощи, регулярно спасающем чужие жизни, напрочь забыв о своей собственной. В главных ролях Александр Яценко
и Ирина Горбачёва
.
Дата выхода в прокат: 5 октября
«Двуличный любовник»
Франсуа Озон
продолжает исследовать тему сексуальности. Франко-бельгийский эротический триллер рассказывает о молодой женщине по имени Хлоя, которая ходит на приём к психотерапевту Полю, чтобы вылечиться от депрессии. Через некоторое время героиня влюбляется в своего врача, переезжает к нему и неожиданно узнает, что её возлюбленный всё это время скрывал часть своей идентичности. В главной роли - муза режиссёра - бесконечно привлекательная модель и актриса Марина Вакт
.
Дата выхода в прокат: 19 октября
«Снеговик»
Британский триллер с Майклом Фассбендером
, экранизация одноименного бестселлера писателя Ю Несбё. Книга повествует о сотруднике криминальной полиции, страдающем алкоголизмом, что, в свою очередь, не мешает ему ловить самых опасных преступников. По сюжету фильма, детектив ищет серийного убийцу, который жестоко расправляется с замужними женщинами, а на месте преступления оставляет снеговиков.
Дата выхода в прокат: 26 октября
«Последний богатырь»
Второй сказочный проект российского подразделения студии Disney. Простой парень Иван переносится из современной Москвы в параллельный мир - фантастическую страну Белогорье. Её населяют персонажи русских сказок, а волшебство здесь на каждом шагу. Герой оказался в самом центре борьбы светлых и тёмных сил, и именно ему, как все считают, предстоит положить конец войне.
Дата выхода в прокат: 26 октября
«Тор: Рагнарёк»
Асгарду угрожает Рагнарек, кто-то охотится на Камни Бесконечности, а Тору (и Халку) предстоит решить эти космические неприятности. Очередной фильм Marvel примечателен тем, что главную злодейку в нём сыграла Кейт Бланшетт
, а режиссёром выступил талантливый новозеландский постановщик и звезда независимого кино Тайка Вайтити
.
Дата выхода в прокат: 2 ноября
«Лига справедливости»
Супергеройский боевик режиссёров Зака Снайдера и Джосса Уидона. Долгожданный фильм для всех поклонников DC Comics. Чтобы сразиться с могущественным противником, Бэтмен и Чудо-Женщина набирают команду сверхлюдей: к ним присоединяются Аквамен, Киборг и Флэш. Несмотря на крутость, великолепная пятёрка имеет все шансы провалить миссию.
Дата выхода в прокат: 16 ноября
«Убийство священного оленя»
История про выдающегося хирурга (Колин Фаррелл
) и его жену (Николь Кидман
), которые решили усыновить мальчика, не подозревая, что это решение толкнёт их на самые настоящие, жертвы. Куцый синопсис развернётся если не в очередную трагедию, то в интересное размышление о человеческой природе.
Дата выхода в прокат: 16 ноября
«Субурбикон»
Фильм Джорджа Клуни
по сценарию братьев Коэн
. Действие происходит в 1950-е. Образцовая семья, живущая в тихом городке Субурбикон, переживает вторжение в их семейное гнёздышко. Это событие толкает их на худшие поступки — шантаж, месть и предательство. Актёрский ансамбль на подбор - Мэтт Дэймон
, Оскар Айзек
, Джулианна Мур
, Джош Бролин
и другие.
Дата выхода в прокат: 23 ноября
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