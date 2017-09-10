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15 лучших фильмов осени

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Фильмы месяца >>
10 сентября 2017
В этом году осень для киномана выдалась насыщенная - в прокат выходят фильмы-триумфаторы многочисленных летних фестивалей, экранизации популярных книг, очередная порция кинокомиксов и многое другое. Редакция Kino-Teatr.ru заботливо собрала самые громкие новинки сезона - от долгожданного супергеройского сборища «Лиги справедливости» до неоднозначной «мамы!» Даррена Аронофски, освистанной в Венеции.


«Оно»

15 лучших фильмов осени

Вторая экранизация известного романа Стивена Кинга. На дворе 1989-ый год, в провинциальном городке Дерри с местными детьми творится нечто страшное: к ним является плотоядный танцующий клоун Пеннивайз, после встречи с которым некоторые мальчишки и девчонки уже никогда не увидят родителей. В новой экранизации Пеннивайза сыграл Билл Скарсгард, а режиссёрское кресло занял Андрес Мускетти. Подробнее о фильме читайте в нашей рецензии.
Дата выхода в прокат: 7 сентября


«Твое имя»

15 лучших фильмов осени

Макото Синкай («5 сантиметров в секунду», «Сад изящных слов») возвращается к поклонникам с новым анимационным шедевром. Аниме рассказывает о девушке из провинции и столичном парне, которые обнаруживают, что между ними существует необъяснимая связь. Во сне они меняются телами и проживают жизни друг друга. Но однажды эта способность исчезает так же внезапно, как появилась.
Дата выхода в прокат: 7 сентября


«Удача Логана»

15 лучших фильмов осени

Дэниэл Крэйг, Ченнинг Татум, Адам Драйвер, Кэтрин Уотерстон, Кэти Холмс и Хилари Суонк разыгрывают в новой экшн-комедии историю дерзкого ограбления. Фееричное возвращение Стивена Содерберга: яркие герои, оригинальный юмор и длинные диалоги. Подробнее - в нашей рецензии.
Дата выхода в прокат: 7 сентября


«Квадрат»

15 лучших фильмов осени

Фильм Рубена Эстлунда, выигравший главный приз Каннского кинофестиваля. «Квадрат» — новый экспонат шведской галереи, призванный вызывать у горожан приступы любви и альтруизма, по крайней мере, так задумал куратор Кристиан, безупречный, на первый взгляд, мужчина с отменным вкусом и прекрасными манерами. Видимая идеальность героя даёт трещину, стоит кому-то на площади стащить у Кристиана кошелек, айфон и дедушкины запонки. Добропорядочный швед, отследив дом предполагаемого преступника при помощи Find My iPhone, тут же решается на самосуд - забрасывает все почтовые ящики в здании письмами с угрозами. Дальше идея всеобщего альтруизма и уважения терпит еще не одно фиаско. Подробнее о картине читайте в рецензии.
Дата выхода в прокат: 7 сентября


«мама!»

15 лучших фильмов осени

Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем, Эд Харрис и Мишель Пфайффер в новой картине Даррена Аронофски. Создатель «Чёрного лебедя» напомнит нам о том, что счастливая семейная жизнь может разрушиться даже из-за незваных гостей. Подробнее о фильмы читайте в нашей рецензии.
Дата выхода в прокат: 14 сентября


«Kingsman: Золотое кольцо»

15 лучших фильмов осени

Штаб-квартиры секретной службы Kingsman уничтожены, а мир снова оказался в опасности. Самое время объединиться выжившим британским суперагентам с американской разведкой Statesman, которая, как выяснилось, образовалась в один день с британскими коллегами. В ролях Тэрон Эджертон, Ченнинг Татум, Холли Берри, Марк Стронг, Колин Фёрт, Джулианна Мур, Джефф Бриджес и многие другие.
Дата выхода в прокат: 21 сентября


«Бегущий по лезвию 2049»

15 лучших фильмов осени

Сиквел знаменитого сай-фая Ридли Скотта по мотивам романа Филипа К. Дика. В режиссёрское кресло приземлился канадец Дени Вильнев - постановщик прошлогоднего «Прибытия». В продолжение вернётся Харрисон Форд, а главную роль сыграет Райан Гослинг.
Дата выхода в прокат: 5 октября


«Аритмия»

15 лучших фильмов осени

Драматическая картина Бориса Хлебникова, удостоившаяся бессчетного количества наград на российских фестивалях. Лента о талантливом враче скорой помощи, регулярно спасающем чужие жизни, напрочь забыв о своей собственной. В главных ролях Александр Яценко и Ирина Горбачёва.
Дата выхода в прокат: 5 октября


«Двуличный любовник»

15 лучших фильмов осени

Франсуа Озон продолжает исследовать тему сексуальности. Франко-бельгийский эротический триллер рассказывает о молодой женщине по имени Хлоя, которая ходит на приём к психотерапевту Полю, чтобы вылечиться от депрессии. Через некоторое время героиня влюбляется в своего врача, переезжает к нему и неожиданно узнает, что её возлюбленный всё это время скрывал часть своей идентичности. В главной роли - муза режиссёра - бесконечно привлекательная модель и актриса Марина Вакт.
Дата выхода в прокат: 19 октября


«Снеговик»

15 лучших фильмов осени

Британский триллер с Майклом Фассбендером, экранизация одноименного бестселлера писателя Ю Несбё. Книга повествует о сотруднике криминальной полиции, страдающем алкоголизмом, что, в свою очередь, не мешает ему ловить самых опасных преступников. По сюжету фильма, детектив ищет серийного убийцу, который жестоко расправляется с замужними женщинами, а на месте преступления оставляет снеговиков.
Дата выхода в прокат: 26 октября


«Последний богатырь»

15 лучших фильмов осени

Второй сказочный проект российского подразделения студии Disney. Простой парень Иван переносится из современной Москвы в параллельный мир - фантастическую страну Белогорье. Её населяют персонажи русских сказок, а волшебство здесь на каждом шагу. Герой оказался в самом центре борьбы светлых и тёмных сил, и именно ему, как все считают, предстоит положить конец войне.
Дата выхода в прокат: 26 октября


«Тор: Рагнарёк»

15 лучших фильмов осени

Асгарду угрожает Рагнарек, кто-то охотится на Камни Бесконечности, а Тору (и Халку) предстоит решить эти космические неприятности. Очередной фильм Marvel примечателен тем, что главную злодейку в нём сыграла Кейт Бланшетт, а режиссёром выступил талантливый новозеландский постановщик и звезда независимого кино Тайка Вайтити.
Дата выхода в прокат: 2 ноября


«Лига справедливости»

15 лучших фильмов осени

Супергеройский боевик режиссёров Зака Снайдера и Джосса Уидона. Долгожданный фильм для всех поклонников DC Comics. Чтобы сразиться с могущественным противником, Бэтмен и Чудо-Женщина набирают команду сверхлюдей: к ним присоединяются Аквамен, Киборг и Флэш. Несмотря на крутость, великолепная пятёрка имеет все шансы провалить миссию.
Дата выхода в прокат: 16 ноября


«Убийство священного оленя»

15 лучших фильмов осени

История про выдающегося хирурга (Колин Фаррелл) и его жену (Николь Кидман), которые решили усыновить мальчика, не подозревая, что это решение толкнёт их на самые настоящие, жертвы. Куцый синопсис развернётся если не в очередную трагедию, то в интересное размышление о человеческой природе.
Дата выхода в прокат: 16 ноября


«Субурбикон»

15 лучших фильмов осени

Фильм Джорджа Клуни по сценарию братьев Коэн. Действие происходит в 1950-е. Образцовая семья, живущая в тихом городке Субурбикон, переживает вторжение в их семейное гнёздышко. Это событие толкает их на худшие поступки — шантаж, месть и предательство. Актёрский ансамбль на подбор - Мэтт Дэймон, Оскар Айзек, Джулианна Мур, Джош Бролин и другие.

Дата выхода в прокат: 23 ноября

Айна Прэстон
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