ревью

Главная тема Жизнь слишком коротка, чтобы быть придурком: 50 лет Луи Си Кею За что мы любим стендап-комика, режиссера, сценариста и актера

История кино Школа и вуз в российском кино (1992-2017) В XXI веке отчетливо обозначился приоритет сериала в школьно-студенческой тематике.

Лайфстайл Сына Жан-Клода Ван Дамма арестовали за хранение наркотиков и ножевое нападение 21-летнему Николасу Ван Варенбергу предъявили сразу несколько обвинений.

Новости кино Крупнейшая российская киносеть отказалась от показа «Матильды» Владельцы киносети объяснили это решение «желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма».

Новости кино Джозеф Гордон-Левитт станет инопланетянином в восьмом эпизоде «Звёздных войн» Актёр подарит голос одному из персонажей космической саги.

Рецензии на фильмы «Напарник»: Однажды на земле родился необычный малыш Александр Петров и Сергей Гармаш вселились в тело ребенка из Владивостока

Новости кино Пэтти Дженкинс официально утверждена на режиссёрский пост «Чудо-женщины 2» Благодаря удачному контракту с Warner Bros. она станет самой высокооплачиваемой женщиной-режиссёром в истории кино.

Фестивальная колонка Сахавуд: Невидимая красота якутского кино Киношок-2017: кино от Сахи

Главная тема Великий комбинатор: Стивен Содерберг От «Секса, лжи и видео» до «Удачи Логана» - как менялся тысячеликий герой американского независимого