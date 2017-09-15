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Из грязи в князи: 12 фильмов на сюжет «Золушки»

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15 сентября 2017
Новые сказки о главном от Шоу, Роу, Лоу и других авторов

На российские экраны вышла трагикомедия Аманды Штерс «Мадам» с Росси Де Пальма, представляющая собой современную вариацию сказки о Золушке. В связи с этим мы решили напомнить вам ещё 12 киноисторий, где представительницы слабого пола выбирались из грязи в принцессы.



«Пигмалион» / Pygmalion (1938)

Из грязи в князи: 12 фильмов на сюжет «Золушки»

Одна из первых киноадаптаций известной пьесы Бернарда Шоу, поставленная британцами Лесли Хоуардом и Энтони Асквитом. В образе Элизы Дулиттл предстала Уэнди Хиллер, а профессором Хиггинсом стал сам Хоуард, которого буквально через год станут воспринимать не иначе как Эшли из-за «Унесённых ветром».



«Ночи Кабирии» / Le Notti di Cabiria (1957)

Из грязи в князи: 12 фильмов на сюжет «Золушки»

Федерико Феллини не дал возможности наивной проститутке Кабирии в блистательном исполнении Джульетты Мазины подняться со дна жизни, но в её жизни был проблеск надежды на подобный исход, когда она влюбилась в Оскара (Франсуа Перье). Вот только тот оказался мошенником, и её мечты о замужестве за обеспеченным человеком рухнули навсегда. И, тем не менее, Кабирия находит в себе силы улыбаться.



«Морозко» (1964)

Из грязи в князи: 12 фильмов на сюжет «Золушки»

Классическая сказка Александра Роу об очаровательной Настеньке (Наталья Седых), которую мачеха спроваживает зимой в лес, думая, что та погибнет от холода. А вместо этого девушка нашла свою любовь в лице превращённого в медведя Ивана (Эдуард Изотов) и, вообще, сыграла свадьбу в хоромах доброго волшебника Морозко (Александр Хвыля).



«Моя прекрасная леди» / My Fair Lady (1964)

Из грязи в князи: 12 фильмов на сюжет «Золушки»

Незабываемый мюзикл Джорджа Кьюкора с Одри Хепбёрн и Рексом Харрисоном основан на бродвейской постановке Фредерика Лоу и всё той же пьесе Бернарда Шоу, в которой сноб превратил неграмотную продавщицу цветов в даму высшего света. Уже несколько лет поговаривают о том, что в Голливуде планируется ремейк, но до съёмок пока что дело не дошло.



«Красотка» / Pretty Woman (1990)

Из грязи в князи: 12 фильмов на сюжет «Золушки»

Мелодрама Гэрри Маршалла с Джулией Робертс в роли проститутки Вивьен и Ричардом Гиром в образе финансового магната Эдварда Льюиса не нуждается в особом представлении. Робертс за работу в этом фильме получила «Золотой глобус» и зрительское признание, ну а зрители до сих пор с нетерпением ожидают тот момент, когда за Вив приезжает лимузин.



«Уроки любви» / Born Yesterday (1993)

Из грязи в князи: 12 фильмов на сюжет «Золушки»

Вторая по счёту киноадаптация пьесы Гарсона Канина, в которой был переиначен сюжет «Пигмалиона». Вместо профессора и цветочницы задействованы подружка миллионера (Мелани Гриффит) и интеллигентный журналист (Дон Джонсон), а действие разворачивается в высшем обществе Вашингтона, куда вхож миллионер с лицом Джона Гудмана. В оригинале, поставленном всё тем же Кьюкором в 1950 году, главные роли исполнили Джуди Холлидей и Уильям Холден.



«Сабрина» / Sabrina (1995)

Из грязи в князи: 12 фильмов на сюжет «Золушки»

В ремейке классической ленты Билли Уайлдера с Одри Хепбёрн и Хамфри Богартом, поставленном Сидни Поллаком, дочь шофёра богатой семьи Лэрреби в исполнении Джулии Ормонд, вернувшаяся домой из Парижа, где она нашла себя в мире моды, покоряет сердца обоих братьев Лэрреби (Харрисон Форд и Грег Киннер). Кого в конечном итоге предпочла Сабрина, многие зрители, нам кажется, знают.



«Принцесса на бобах» (1997)

Из грязи в князи: 12 фильмов на сюжет «Золушки»

Продюсер Сергей Жигунов и режиссёр Вилен Новак осуществили неплохую попытку перенести в российскую реальность 90-х сюжет о Золушке. В качестве последней предстала посудомойка Нина (Елена Сафонова), а её принцем на белом коне послужил бизнесмен, сыгранный самим Жигуновым, который поначалу рассчитывал лишь на фиктивный брак, а в результате без памяти влюбился в героиню.



«Мисс Конгениальность» / Miss Congeniality (2000)

Из грязи в князи: 12 фильмов на сюжет «Золушки»

Героине Сандры Буллок поначалу не требуется принц, поскольку она служит в ФБР, но всё меняется, когда ей приходится дать согласие на участие в конкурсе красоты ради поимки опасного маньяка. В результате, она превращается в красавицу и находит свою любовь. Спустя пять лет у комедийного боевика Дональда Петри появился сиквел с подзаголовком «Прекрасна и опасна».



«Как стать принцессой» / The Princess Diaries (2001)

Из грязи в князи: 12 фильмов на сюжет «Золушки»

Ещё одна работа Гэрри Маршалла в нашем списке. На сей раз 15-летняя «ботаничка» из Сан-Франциско (Энн Хэтэуэй) в буквальном смысле должна стать принцессой, и в этом ей помогает Джули Эндрюс. Картина снята по мотивам одноимённого романа Мэг Кэбот и позднее обзавелась продолжением с тем же актёрским составом.



«Госпожа горничная» / Maid in Manhattan (2002)

Из грязи в князи: 12 фильмов на сюжет «Золушки»

Дженнифер Лопес и Рэйф Файнс разыграли в мелодраме Уэйна Вана историю любви матери-одиночки, работающей горничной в отеле, и кандидата в сенаторы от республиканской партии. Примечательно, что заглавная роль могла достаться Сандре Буллок или Хилари Суонк, а поставить фильм мог Джон Хьюз, но в итоге он лишь написал сценарий.



«Как выйти замуж за миллиардера» / Chalet Girl (2011)

Из грязи в князи: 12 фильмов на сюжет «Золушки»

Финальной лентой нашего топа является комедия Фила Трэйла, в которой Фелисити Джонс предстаёт в образе бывшей чемпионки по скейтбордингу, работающей в фаст фуде. Она приезжает в качестве прислуги на альпийский курорт и влюбляется в богатого молодого человека Джонни (Эд Вествик), попутно вернувшись к любимому виду спорта.

Макс Милиан
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Из грязи в князи: 12 фильмов на сюжет «Золушки» фотографии
Из грязи в князи: 12 фильмов на сюжет «Золушки» фотографии
Из грязи в князи: 12 фильмов на сюжет «Золушки» фотографии
Из грязи в князи: 12 фильмов на сюжет «Золушки» фотографии
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