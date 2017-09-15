Из грязи в князи: 12 фильмов на сюжет «Золушки»

Новые сказки о главном от Шоу, Роу, Лоу и других авторов
На российские экраны вышла трагикомедия Аманды Штерс «Мадам» с Росси Де Пальма, представляющая собой современную вариацию сказки о Золушке. В связи с этим мы решили напомнить вам ещё 12 киноисторий, где представительницы слабого пола выбирались из грязи в принцессы.
«Пигмалион» / Pygmalion (1938)
Одна из первых киноадаптаций известной пьесы Бернарда Шоу
, поставленная британцами Лесли Хоуардом
и Энтони Асквитом
. В образе Элизы Дулиттл предстала Уэнди Хиллер
, а профессором Хиггинсом стал сам Хоуард, которого буквально через год станут воспринимать не иначе как Эшли из-за «Унесённых ветром»
.
«Ночи Кабирии» / Le Notti di Cabiria (1957)
Федерико Феллини
не дал возможности наивной проститутке Кабирии в блистательном исполнении Джульетты Мазины
подняться со дна жизни, но в её жизни был проблеск надежды на подобный исход, когда она влюбилась в Оскара (Франсуа Перье
). Вот только тот оказался мошенником, и её мечты о замужестве за обеспеченным человеком рухнули навсегда. И, тем не менее, Кабирия находит в себе силы улыбаться.
«Морозко» (1964)
Классическая сказка Александра Роу
об очаровательной Настеньке (Наталья Седых
), которую мачеха спроваживает зимой в лес, думая, что та погибнет от холода. А вместо этого девушка нашла свою любовь в лице превращённого в медведя Ивана (Эдуард Изотов
) и, вообще, сыграла свадьбу в хоромах доброго волшебника Морозко (Александр Хвыля
).
«Моя прекрасная леди» / My Fair Lady (1964)
Незабываемый мюзикл Джорджа Кьюкора
с Одри Хепбёрн
и Рексом Харрисоном
основан на бродвейской постановке Фредерика Лоу
и всё той же пьесе Бернарда Шоу, в которой сноб превратил неграмотную продавщицу цветов в даму высшего света. Уже несколько лет поговаривают о том, что в Голливуде планируется ремейк, но до съёмок пока что дело не дошло.
«Красотка» / Pretty Woman (1990)
Мелодрама Гэрри Маршалла
с Джулией Робертс
в роли проститутки Вивьен и Ричардом Гиром
в образе финансового магната Эдварда Льюиса не нуждается в особом представлении. Робертс за работу в этом фильме получила «Золотой глобус» и зрительское признание, ну а зрители до сих пор с нетерпением ожидают тот момент, когда за Вив приезжает лимузин.
«Уроки любви» / Born Yesterday (1993)
Вторая по счёту киноадаптация пьесы Гарсона Канина
, в которой был переиначен сюжет «Пигмалиона». Вместо профессора и цветочницы задействованы подружка миллионера (Мелани Гриффит
) и интеллигентный журналист (Дон Джонсон
), а действие разворачивается в высшем обществе Вашингтона, куда вхож миллионер с лицом Джона Гудмана
. В оригинале, поставленном всё тем же Кьюкором
в 1950 году, главные роли исполнили Джуди Холлидей
и Уильям Холден
.
«Сабрина» / Sabrina (1995)
В ремейке классической ленты Билли Уайлдера
с Одри Хепбёрн и Хамфри Богартом
, поставленном Сидни Поллаком
, дочь шофёра богатой семьи Лэрреби в исполнении Джулии Ормонд
, вернувшаяся домой из Парижа, где она нашла себя в мире моды, покоряет сердца обоих братьев Лэрреби (Харрисон Форд
и Грег Киннер
). Кого в конечном итоге предпочла Сабрина, многие зрители, нам кажется, знают.
«Принцесса на бобах» (1997)
Продюсер Сергей Жигунов
и режиссёр Вилен Новак
осуществили неплохую попытку перенести в российскую реальность 90-х сюжет о Золушке. В качестве последней предстала посудомойка Нина (Елена Сафонова
), а её принцем на белом коне послужил бизнесмен, сыгранный самим Жигуновым, который поначалу рассчитывал лишь на фиктивный брак, а в результате без памяти влюбился в героиню.
«Мисс Конгениальность» / Miss Congeniality (2000)
Героине Сандры Буллок
поначалу не требуется принц, поскольку она служит в ФБР, но всё меняется, когда ей приходится дать согласие на участие в конкурсе красоты ради поимки опасного маньяка. В результате, она превращается в красавицу и находит свою любовь. Спустя пять лет у комедийного боевика Дональда Петри
появился сиквел с подзаголовком «Прекрасна и опасна»
.
«Как стать принцессой» / The Princess Diaries (2001)
Ещё одна работа Гэрри Маршалла в нашем списке. На сей раз 15-летняя «ботаничка» из Сан-Франциско (Энн Хэтэуэй
) в буквальном смысле должна стать принцессой, и в этом ей помогает Джули Эндрюс
. Картина снята по мотивам одноимённого романа Мэг Кэбот
и позднее обзавелась продолжением
с тем же актёрским составом.
«Госпожа горничная» / Maid in Manhattan (2002)
Дженнифер Лопес
и Рэйф Файнс
разыграли в мелодраме Уэйна Вана
историю любви матери-одиночки, работающей горничной в отеле, и кандидата в сенаторы от республиканской партии. Примечательно, что заглавная роль могла достаться Сандре Буллок или Хилари Суонк
, а поставить фильм мог Джон Хьюз
, но в итоге он лишь написал сценарий.
«Как выйти замуж за миллиардера» / Chalet Girl (2011)
Финальной лентой нашего топа является комедия Фила Трэйла
, в которой Фелисити Джонс
предстаёт в образе бывшей чемпионки по скейтбордингу, работающей в фаст фуде. Она приезжает в качестве прислуги на альпийский курорт и влюбляется в богатого молодого человека Джонни (Эд Вествик
), попутно вернувшись к любимому виду спорта.
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