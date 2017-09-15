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Терри Гиллиам: Классика на экранах Москвы и Санкт-Петербурга

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15 сентября 2017
21-23 сентября встречайте в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт» и кинотеатре «Аврора» Санкт-Петербурга невероятного Терри Гиллиама в сентябрьских показах от компании «Иноекино». В программу войдут три классических фильма главного фантазера от интеллектуального мейнстрима: абсурдный «Монти Пайтон и Священный Грааль», волшебный «Король-рыбак» и пугающая «Бразилия». Фильмы Гиллиама охватывают более трех тысячелетий истории мира, они смешные, нежные, страшные и очень красивые. Жутковатые сказки, пропитанные острой критикой корпоративной культуры, складываются в причудливый мир, разросшийся далеко за пределы фантастического кино. Масштабные и продуманные детали и декорации, громоздкий грим, парадоксальные диалоги, а главное — умение трансформировать привычную реальность в волшебный мир — вот за что мы любим Терри Гиллиама, сумасбродного хулигана и хитреца.
Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

Терри Гиллиам: Классика на экранах Москвы и Санкт-Петербурга

kino-teatr.ru начинает розыгрыш четырёх абонементов на эту программу!

Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру ВКонтакте: https://vk.com/wall-66411355_23207

Вступайте и выигрывайте!




Билеты онлайн на сайте inoekino.com
Билеты в кассах: кинотеатр «Формула Кино Горизонт» (Москва, Комсомольский пр., 21/10), кинотеатр «Аврора» (Санкт-Петербург, Невский пр., 60)
В Петербурге в к/т «Аврора» доступны абонементы по цене 900 рублей
Организатор события: компания «Иноекино»
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Терри Гиллиам
фильмы
БразилияКороль-рыбакМонти Пайтон и Священный Грааль

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Терри Гиллиам: Классика на экранах Москвы и Санкт-Петербурга фотографии
Терри Гиллиам: Классика на экранах Москвы и Санкт-Петербурга фотографии
Терри Гиллиам: Классика на экранах Москвы и Санкт-Петербурга фотографии
Терри Гиллиам: Классика на экранах Москвы и Санкт-Петербурга фотографии
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