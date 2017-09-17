По улице моей: 9 лучших романтических прогулок в кино

В российский прокат 28 сентября выйдет романтическая комедия «Любовь в городе ангелов» про парня и девушку, случайно встретившихся на пляже Лос-Анджелеса, о романтике самого необычного мегаполиса и бесконечных прогулок по Городу Ангелов. Кино-театр.ру вспомнил еще девять фильмов с романтическими прогулками, изменившими жизнь киногероев.
«Римские каникулы», 1953
Классическая лента Уильяма Уайлера
с самой красивой кинопарой – Одри Хепберн
и Грегори Пеком
в главных ролях – случилась только благодаря везению режиссера. От сценария картины о принцессе, уставшей от постоянных светских мероприятий и толпы прислуги и сбежавшей в поисках свободы на улицы Рима, отказывались многие кинематографисты, бюджет у фильма, когда за него все-таки решил взяться Уайлер, был совсем небольшим, потому для съемок и выбрали жаркую и недорогую Италию, для которой впоследствии «Римские каникулы» стали чуть ли не главной визитной карточкой города. В картине Уайлера можно увидеть все достопримечательности итальянской столицы, почувствовать свободу, которую так искала героиня Одри Хепберн, и, конечно, окунуться в романтику большого и древнего города – в компании с красавцем Грегори Пеком.
«Мне 20 лет/Застава Ильича», 1964
Главный символ «оттепели», чутко передающий внутреннюю свободу молодых людей, пусть и живущей все еще в несвободной стране. Постановка Марлена Хуциева
по сценарию Геннадия Шпаликова
подарила целому поколению зрителей не только героев своего времени, но и ощущение безграничной романтики. Сергей Журавлев (Валентин Попов
), чей отец погиб на фронте, ищет свое призвание и свою любовь. На первомайской демонстрации он знакомится с красавицей Аней (Марианна Вертинская
), с которой затем идет гулять по шумным улицам Москвы. Толпы народа, громкий салют, полбутылки вина, бутерброды, а затем внезапно опустевшие улицы, тихая набережная, практически безмолвная прогулка, спокойное течение которой резко нарушает проливной дождь.
«Асса», 1987
Драма Сергея Соловьева
запомнилась не только предчувствием перестройки и эпохи перемен, но и прогулкой по зимней Ялте главной героини Алики (Татьяна Друбич
) с мальчиком Банананом (Сергей Бугаев
). Путешествие по канатной дороге под песню Бориса Гребенщикова
«Город золотой» открывает вторую часть «Ассы», прекрасные виды на Ялту, но становится началом трагедии, участие в которой принимает любовник Алики – криминальный авторитет Крымов в исполнении Станислава Говорухина
.
«Перед рассветом», 1995
Первая часть жизненно романтической трилогии Ричарда Линклэйтера
, за которую он получил своего первого «Серебряного медведя» на Берлинале. Американец Джесси (Итан Хоук
) путешествует на поезде по Европе, его финальной остановкой должна стать Вена, откуда он вновь улетит на родину. В поезде Джесси встречается с симпатичной француженкой, прекрасно говорящей на английском, Селин (Жюли Дельпи
), которая едет учиться с Сорбонну. Джесси уговаривает Селин выйти с ним в Вене и погулять по городу в ожидании самолета. Так, почти сутки они проводят на улицах австрийской столицы за разговорами о книгах, пластинках и, конечно, взаимоотношениях мужчин и женщин.
«Сладкий ноябрь», 2001
Обруганная критиками и получившая множество номинаций на «Золотую малину» лента с Киану Ривзом
и Шарлиз Терон
стала потом чуть ли не главной мелодрамой начала 2000-х. Киану Ривз в ней сыграл успешного рекламного агента, вся жизнь которого состоит из работы. Однажды он встречает немного сумасшедшую, но очень красивую Сару (Терон), которая готова показать ему простые радости жизни. Например, целый прогулочный день, которого у героя Ривза не было с девяти лет. Осознание того, что простая романтическая прогулка на берегу океана, способна изменить всю жизнь типичного карьериста, приходит к герою Ривза, правда, значительно позже.
«Прогулка», 2003
Задолго до того, как снять самый скандальный фильм 2017 года «Матильду»
, режиссер Алексей Учитель
поставил главную российскую романтическую ленту нулевых – «Прогулку» по сценарию Авдотьи Смирновой
. Загадочная Оля (Ирина Пегова
) на шумных улицах Петербурга знакомится с романтиком Алексеем (Павел Баршак
), с которым и пускается в долгую прогулку по улицам северной столицы. Позже к ним присоединяется еще и друг Алексея, брутальный циник Петя (Евгений Цыганов
), который пытается узнать, что же скрывает Оля от парней. Петербургские подворотник, Петропавловская крепость, красивейшие виды на город, анонсы постоянных экскурсий и возникшая, словно вспышка лета в мрачном северном городе, симпатия незнакомых людей.
«Полночь в Париже», 2011
Путешествие не только по улицам богемного Парижа, но и по разным эпохам развития искусства от главного певца не только Манхэттена, но и Европы Вуди Аллена
. Голливудский сценарист Гил (Оуэн Уилсон
) вместе со своей невестой приезжает в Париж, но проводит время в одиночестве гуляя по улицам французской столицы. Одна из таких прогулок неожиданно заносит Гила в 20-е годы прошлого столетия, где он встречает Хэмингуэя, Фицжеральда, Дали, Пикассо и очаровательную Адриану, с которой проводит время уже не только на Монмартре образца 1920-х, но и в 1890-е, золотом времени импрессионизма.
«Ла-Ла Ленд», 2016
Главная сенсация прошлого года, благодаря которой мюзиклы обрели новую жизнь. Режиссер Дэмиен Шазелл
рискнул снять музыкальную ленту с множеством отсылок к классике Голливуда и не прогадал. Картина получила 14 номинаций на «Оскар» (до этого такими рекордами могли похвастаться только «Все о Еве»
и «Титаник»
) и завоевал шесть статуэток, в том числе за лучшую режиссуру. Простая для Лос-Анджелеса история о встрече начинающей актрисы (Эмма Стоун
) и ресторанного музыканта (Райан Гослинг
), мечтающего открыть собственный джаз-клуб, конечно, не обходится без романтических прогулок. Не только с впечатляющими видами на город ангелов, но и, как свойственно мюзиклам, с песнями и даже чечеткой.
«Пассажиры», 2016
Мелодрама Мортена Тильдума
с Дженнифер Лоуренс
и Крисом Прэттом
в ролях пассажиров необычного круизного лайнера «Авалон», который путешествует в космическом пространстве. Простой инженер Джим (Прэтт), неожиданно проснувшийся раньше остальных 4999 пассажиров, влюбляется в даму из высшего общества, писательницу Аврору (Лоуренс) и решает тоже вывести ее из сна, показать ей космос и прожить с ней вместе всю жизнь – в горе и в радости.
Фильм «Любовь в городе ангелов» в прокате с 28 сентября.
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