«Любовь в городе ангелов» начнётся в Москве

28 сентября
в прокат выходит романтическая комедия «Любовь в городе ангелов
».
В Лос Анджелесе, в самом романтичном городе в мире, встретились два самых не романтичных человека - она на первом свидании выбросила его букет в помойку, а он поил ее самым невкусным кофе в городе. Она пришла на второе свидание в одном нижнем белье, а он обманул ее, так и не решившись безрассудно своровать для нее платье в магазине. И тем не менее, это были самые красивые несколько дней в жизни каждого из них. Будет ли у этих отношений продолжение, ведь он даже имени ее не знает? В этом городе, на песочном берегу, конечно, возможно все. Океан нашепчет им мелодию любви и где, как не в Городе Ангелов поверить в настоящую любовь. Пусть даже и на несколько дней.
kino-teatr.ru
начинает розыгрыш билетов на московскую премьеру фильма, которая состоится 26 сентября
в кинотеатре «Синема Стар Марьина Роща»
. Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру ВКонтакте
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