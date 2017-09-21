Стивен Кинг, великий и ужасный

25 экранизаций короля страха
21 сентября исполняется 70 лет знаменитому американскому писателю Стивену Кингу. У признанного во всём мире «Короля ужасов» в копилке экранизаций более 200 наименований. Среди них немало классических фильмов наподобие «Кэрри», «Сияния», «Побега из Шоушенка» и «Зелёной мили». За честь экранизировать этого успешного автора, которому подвластны практически все жанры, посчитали такие мастера, как Стэнли Кубрик, Фрэнк Дэрабонт, Брайан Де Пальма, Дэвид Кроненберг, Роб Райнер, Брайан Сингер, Мэри Ламберт, Тоуб Хупер, Джордж А. Ромеро, Джон Карпентер и многие другие. Кинг также частенько появляется и в кадре, когда его приглашают друзья-кинематографисты, и является продюсером проектов, основанных на его произведениях. В частности, в этом году вышло на экраны сразу несколько киноадаптаций его романов: фэнтези «Тёмная башня», хоррор «Оно», детектив «Мистер Мерседес» и фантастическая «Мгла». В ближайшем будущем зрителю-читателю предоставится возможность воочию увидеть сюжеты «Игры Джеральда», «Истории Лизи» и «Талисмана», а также сериал «Касл-Рок», основанный на творчестве мастера, и короткометражку «Пустите детей», которую снял Александр Домогаров-младший. Дабы отпраздновать юбилей Стивена Кинга, мы предлагаем вам вспомнить 25 экранизаций его творений, большинство из которых не нуждаются в особом представлении.
«Кэрри» (1974)
Кингу повезло с кино с самого начала. Первый же его роман экранизировал не кто-нибудь, а мастер саспенса Брайан Де Пальма. На роль Кэрри режиссёр пригласил Сисси Спейсек, её мать-религиозную фанатичку сыграла Пайпер Лори, а на подмоге у них оказались Эми Ирвинг, Нэнси Аллен и Джон Траволта. Картина собрала приличную кассу, и позднее киношники не раз возвращались к роману о девушке, раскрывшей в себе способности к телекинезу. Последним таким обращением стал «Телекинез»
с Хлоей Морец
и Джулианной Мур
.
«Участь Салема» (1979)
Спустя пять лет после Де Пальмы к творчеству Кинга обратился Тоуб Хупер. Он решил перенести на телевизионные экраны вампирский роман писателя, а для привлечения зрительского внимания позвал на главные роли Джеймса Мэйсона, Бонни Беделиа и Джеффри Льюиса. На многие сцены картины режиссёра вдохновили «Психоз» Альфреда Хичкока и «Носферату, симфония ужас» Фридриха Вильгельма Мурнау, а впоследствии эта лента оказала влияние на творчество Тома Холланда и Джоэла Шумахера, а также на сериал «Баффи, истребительница вампиров». У фильма имеется продолжение «Возвращение в Салем», снятое Ларри Коэном, а в нулевых Микаэл Саломон поставил новую адаптацию романа. Сам же Хупер в дальнейшем экранизировал ещё несколько произведений Кинга.
«Сияние» (1980)
Стэнли Кубрик
также не остался в стороне от творчества Стивена Кинга. Вместе с Джеком Николсоном, Шелли Дюволл и оператором Джоном Олкоттом мэтр создал атмосферную притчу о безумии, которое полностью поглотило писателя в гостинице «Оверлук». При этом самому писателю фильм не понравился, поскольку он посчитал, что режиссёр имеет мало представления о жанре хоррор. Но, тем не менее, шедевр Кубрика неоднократно признавался одним из самых пугающих фильмов в истории кино.
«Куджо» (1983)
Льюис Тиг перенёс на экраны роман Кинга, повествующий о взбесившемся сенбернаре по кличке Куджо, от которого пытается спастись вместе с сыном героиня Ди Уоллас. Картина получила Приз зрителей на кинофестивале Fantasporto. Через два года Тиг вновь вернулся к творчеству писателя в альманахе «Кошачий глаз», в котором снялись Дрю Бэрримор и Джеймс Вудс.
«Мёртвая зона» (1983)
Дэвид Кроненберг
осуществил постановку романа об учителе (Кристофер Уокен), обнаружившем в себе дар предвидения и начавшего охоту за кандидатом в Сенат (Мартин Шин), который в будущем мог развязать третью мировую войну. Лента была удостоена нескольких наград, включая премию «Сатурн». В нулевые также шла телевизионная адаптация бестселлера с Энтони Майклом Холлом.
«Воспламеняющая взглядом» (1984)
Юная Чарли Макги, обладающая даром пирокинеза, появилась на киноэкранах спустя 4 года после его публикации, чтобы сжечь всё вокруг, как только она почувствует опасность для своей семьи. Главную роль исполнила Дрю Бэрримор
, а противостоять ей пытались Джордж К. Скотт
и Мартин Шин
. Впоследствии успех картины Марка Л. Лестера
хотели повторить, выпустив в 2002 году сиквел «Воспламеняющая взглядом: Всё заново»
, но он оставил после себя лишь смутные воспоминания об актёрском составе (Малкольм Макдауэлл
, Деннис Хоппер
) и параллелях с сюжетом культового аниме «Акира»
.
«Дети кукурузы» (1984)
Малолетние исчадия ада, истребившие взрослое население небольшого городка в штате Небраска, появились на экране благодаря режиссёру Фрицу Киршу и звезде «Терминатора» Линде Гамильтон. Несмотря на негативные отзывы критиков, картину отметили наградой на международном кинофестивале фантастических фильмов в Брюсселе, а впоследствии у неё появилось семь сиквелов. В 2009 году Дональд Борчерс и Стивен Кинг выпустили на канале Syfy телевизионную адаптацию рассказа.
«Кристина» (1984)
Популярный хоррор Джона Карпентера про машину, влюблённую в своего хозяина (Кит Гордон
). Кристина убьёт всех, кто посмеет взглянуть косо на её владельца. Но от её гнева не застрахован и сам хозяин, потому как она крайне ревнивая натура. Роль заглавной героини исполнили «Плимут Фьюри» и «Плимут Бельведер» 1958 года выпуска. Известно, что в один из съёмочных дней Александра Пол, исполнявшая роль подружки главного героя, взяла на съёмки свою сестру-близнеца Каролин, которая в тайне от съёмочной группы в качестве шутки подменила Александру в сцене с бульдозером.
«Серебряная пуля» (1985)
В неплохой картине Дэниела Аттиаса, основанной на романе «Цикл оборотня», мальчик-инвалид (Кори Хайм) выясняет, что местный священник (Эверетт Макгилл) является оборотнем. Вместе с дядей (Гэри Бьюзи) юный герой спасает город от зла. Стивен Кинг лично написал для фильма сценарий.
«Максимальное ускорение» (1986)
Режиссёром и сценаристом этой ленты, поставленной по рассказу «Грузовики», является сам Стивен Кинг. Он же здесь сыграл и роль-камео. По сюжету Эмилио Эстевез и ещё несколько человек сталкиваются с взбунтовавшимися автомобилями. Примечательно, что саундтрек к фильму записала любимая группа Кинга AC/DC. В 1997 году этот рассказ послужил основой для канадского фантастического триллера «Зона 51» с Брендой Бакки.
«Останься со мной» (1986)
В пронзительной приключенческой драме Роба Райнера, основанной на рассказе «Тело»
, четверо детей отправились на поиски пропавшего друга. В фильме, награждённом призом имени Джеки Кугана в рамках премии «Молодой актёр», снялись юные Уил Уитон, Ривер Феникс, Кори Фелдман, Джерри О'Коннелл, Кифер Сазерленд и Кэйси Семашко. Названием картина послужила одноимённая песня Бена И. Кинга, которая звучит в финальных титрах.
«Бегущий человек» (1987)
Приобщился к творчеству Кинга и Арнольд Шварценеггер, сыгравший в экранизации его фантастического романа, написанного под псевдонимом Ричард Бахман. Поставил боевик Пол Майкл Глейзер, а компанию Шварцу составили Джим Браун, Мария Кончита Алонсо и Яфет Котто. Действие ленты разворачивается в 2017 году, но мы пока вроде не стали свидетелями подобных кровавых телешоу, кроме разве что сериала «Кровавая гонка», закрытого после первого сезона. Ричард Доусон за исполнение одной из ролей в картине получил премию «Сатурн».
«Кладбище домашних животных» (1989)
В хорроре Мэри Ламберт, основанном на романе и сценарии Кинга, зло вырвалось наружу из-за того, что погибшего кота похоронили на древнем индийском кладбище. Картина, отмеченная на кинофестивале в Авориазе призом зрительских симпатий, через три года обзавелась сиквелом с Эдвардом Ферлонгом, Энтони Эдвардсом, Кланси Брауном и Дарлэнн Флюгель. В настоящий момент в Голливуде подумывают создать новую адаптацию.
«Мизери» (1990)
Проникнувшись любовью к творчеству писателя после фильма «Останься со мной», Роб Райнер решил перенести на большие экраны роман о поклоннице (Кэти Бейтс), державшей взаперти своего кумира (Джеймс Каан), и не прогадал. Бейтс наградили за роль «Оскаром» и «Золотым глобусом», а сам фильм был тепло принят и критиками, и зрителями. Именно этой работой Барри Зонненфельд завершил свою карьеру оператора-постановщика, после чего переключился на режиссуру.
«Оно» (1990, 2017)
Прежде чем новому поколению Андрес Мускетти подарил новую пугающую экранизацию романа с Билли Скарсгардом в образе Пеннивайза, зрителей пугал на протяжении 25 лет мини-сериал Томми Ли Уоллеса с Тимом Карри в роли клоуна-убийцы и атмосферной музыкой Ричарда Беллиса, награждённой премией «Эмми». Забудем ли мы старую версию? Вряд ли. Но теперь у нас появился ещё один повод порадоваться за писателя.
«Тёмная половина» (1993)
Сотрудничество Джорджа Ромеро и Стивена Кинга началось ещё в 1982 году, когда они вместе создали киноальманах «Калейдоскоп ужасов». Через десятилетие они вновь объединили свои силы для того, что рассказать историю писателя, чей вымышленный персонаж начал жить своей жизнью и убивать его окружение. В атмосферной картине, не снискавшей большой популярности, сыграли Тимоти Хаттон, Эми Мэдиган и Майкл Рукер.
«Побег из Шоушенка» (1994)
Знаменитый фильм Фрэнка Дарабонта, основанный на повести «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка», уже два десятилетия возглавляет списки самых лучших фильмов в истории кино. Тим Роббинс и Морган Фриман сыграли здесь двух заключённых, которые в течение 20 лет готовят побег из тюрьмы. Семь номинаций на «Оскар» и восемь наград. Кстати, Дарабонт начал карьеру режиссёра с короткометражки «Женщина в комнате», поставленной по мотивам рассказа Кинга «Женщина в палате».
«Долорес Клэйборн» (1995)
Кэти Бейтс, Дженнифер Джейсон Ли и Кристофер Пламмер под музыку Дэнни Элфмана разыграли в детективе Тэйлора Хэкфорда драму служанки, которую из-за её тёмного прошлого обвиняют в убийстве хозяйки. Картина отмечена призом Токийского фестиваля за лучшую женскую роль второго плана, сыгранную Эллен Муф. Бейтс на сей раз осталась без наград.
«Способный ученик» (1998)
После успеха «Подозрительных лиц» Брайан Сингер обратился к творчеству Кинга, взяв для адаптации его одноимённую повесть из сборника «Четыре сезона». По сюжету американский школьник (Брэд Ренфро) обнаруживает, что его пожилой сосед (Иэн Маккеллен) — нацистский военный преступник, но вместо того, чтобы сдать его полиции, вовлекается в его прошлое. Картина была неоднозначно воспринята критиками, но не обошлась без наград, среди которых два «Сатурна» и приз Токийского кинофестиваля за роль Брэда Ренфро.
«Зелёная миля» (1999)
Ещё одна прекрасная экранизация в биографиях Кинга и Дарабонта. На сей раз главную роль — надзирателя Эджкомба — сыграл Том Хэнкс: его персонаж проникается сочувствием и симпатией к огромному негру Джону Коффи в исполнении Майкла Кларка Дункана, которого должны казнить на электрическом стуле. Благодаря дару исцеления Коффи многие в тюрьме и за её пределами исцеляются, но финал всё равно неминуем, поскольку на дворе белые 30-е. В копилке фильма три «Сатурна» и две премии «Выбор критиков».
«Сердца в Атлантиде» (2001)
Драматический триллер, поставленный Скоттом Хиксом по повести «Низкие люди в жёлтых плащах», рассказывает о дружбе пожилого ясновидящего (Энтони Хопкинс) и одиннадцатилетнего мальчика (Антон Ельчин). Примечательно, что рассказ главного героя о футболисте, который вернулся в спорт, взят из романа «Магия», написанного сценаристом фильма Уильямом Голдманом. По своему роману Голдман написал сценарий, который пришёлся по душе Ричарду Аттенборо, и в 1978 году тот снял по нему фильм с тем же Энтони Хопкинсом в главной роли. Позднеа актёр рассказывал, что решил взяться за предложенную ему роль по причине возникшего у него «дежа вю»: ему вспомнилось, что однажды утром кто-то доставил ему сценарий некоего фильма, названия которого он не помнил, но точно помнил имя сценариста, надписанное на конверте рядом с названием, — Уильям Голдман.
«Тайное окно» (2004)
Сценарист «Парка юрского периода» Дэвид Кепп поставил триллер по повести «Тайное окно, тайный сад», в котором писателя с лицом Джонни Деппа преследует человек, обвиняющий его в плагиате (Джон Туртурро). Помимо вышеназванных актёров, в фильме также снялись Мария Белло, Чарльз С. Даттон и Тимоти Хаттон.
«1408» (2007)
Микаэль Хофстрём, взяв за основу одноимённый рассказ Кинга, создал угнетающий готический хоррор про писателя (Джон Кьюсак), занимающегося разоблачением сверхъестественных явлений, который приезжает в очередной отель с привидениями. Вот только в данном случае герою действительно приходится столкнуться со зловещими силами, а помогает ему в этом Сэмюэл Л. Джексон. Известно, что у фильма существует две концовки, одну из которых можно наблюдать в режиссёрской версии.
«Мгла» (2007)
Последняя на данный момент экранизация произведений Стивена Кинга, поставленная Фрэнком Дарабонтом. По сюжету фильма, основанного на романе «Туман», группа людей баррикадируется в супермаркете, спасаясь от невидимых чудовищ, скрывающихся в тумане. Благодаря великолепному актёрскому составу (Томас Джейн, Марша Гэй Харден, Лори Холден, Тоби Джонс), продуманным спецэффектам и искусно нагнетаемой атмосфере картина, отмеченная двумя «Сатурнами», до сих пор смотрится с интересом.
«11.22.63» (2016)
Завершает наш топ прошлогодний мини-сериал, созданный при участии Джея Джея Абрамса. Главным героем здесь опять является учитель (Джеймс Франко), но на сей раз ему предстоит решить, стоит ли возвращаться в прошлое, чтобы предотвратить убийство президента Джона Кеннеди или лучше не вмешиваться в ход истории. На пути ему встречаются Крис Купер, Сара Гадон, Люси Фрай и Джош Дюамель. Сериал имеет несколько существенных отличий от романа, но всё же имеет право на существование.
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