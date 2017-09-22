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«Не твоё тело»: Это всегда забавно

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22 сентября 2017
Что, если однажды вы поменяетесь телами с вашей второй половинкой? Об этом даже не задумывались Андреа и София. Если бы не один эксперимент, в результате которого пара обнаруживает, что они оказались внутри друг друга. Буквально! Теперь София - блестящий доктор, а Андреа - привлекательная телеведущая на подъеме своей карьеры...

«Не твоё тело»: Это всегда забавно

kino-teatr.ru начинает розыгрыш билетов на спецпоказ фантастической комедии «Не твоё тело», который состоится 27 сентября в московском кинотеатре Синема Стар Марьина Роща!

Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру ВКонтакте: https://vk.com/wall-66411355_23402


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«Не твоё тело»: Это всегда забавно фотографии
«Не твоё тело»: Это всегда забавно фотографии
«Не твоё тело»: Это всегда забавно фотографии
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