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Сиквел «Бегущего по лезвию», «Матильда» и ещё 11 фильмов октября

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29 сентября 2017
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«Бегущий по лезвию 2049» / Blade Runner 2049

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Сиквел шедевра Ридли Скотта, чью постановку осуществил Дени Вильнёв. Харрисон Форд вернётся к образу Декарда, а главную роль исполнит Райан Гослинг. Помимо них в картине также заняты Ана де Армас, Джаред Лето, Робин Райт и Дэйв Батиста. Must see.

Выход в прокат: 5 октября



«Борг/Макинрой» / Borg/McEnroe



Шайя ЛаБаф и Сверрир Гуднасон в спортивной драме Януса Меца о знаменитом финальном матче Уимблдона 1980 года, в котором противостояли друг другу две звезды мирового тенниса — швед Бьорн Борг и американец Джон Макинрой.

Выход в прокат: 5 октября



«Жизнь впереди»

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Карен Оганесян снял комедию о перипетиях жизни бывших одноклассников, которых спустя 15 лет после окончания собрал вместе печальный повод — похороны их школьного товарища. В фильме заняты Светлана Ходченкова, Александр Паль, Денис Шведов, Артур Смольянинов, Павел Прилучный, Егор Корешков и другие известные актёры.

Выход в прокат: 5 октября



«Аритмия»

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В картине Бориса Хлебникова, удостоенной Гран-при на «Кинотавре», в жизни талантливого врача «Скорой помощи» (Александр Яценко) наступает тяжёлый период после того, как жена (Ирина Горбачёва) подаёт на развод, а в больнице появился новый начальник, который печётся о статистике и правилах, а не о спасении людей.

Выход в прокат: 12 октября



«Салют-7»

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Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко в очередной космической драме, основанной на реальных событиях. На сей раз нам расскажут о спасательной экспедиции, которую отправили на станцию «Салют-7» в 1985 году, а поставил картину Клим Шипенко.

Выход в прокат: 12 октября



«Сделано в Америке» / American made



Новая совместная работа Тома Круза и Дага Лаймана после «Грани будущего». В криминальном триллере актёр воплотит образ Барри Сила — самого юного американского пилота Боинга 747, ставшего важным звеном наркотрафика в США 80-х.

Выход в прокат: 12 октября



«Геошторм» / Geostorm



Джерард Батлер, Эбби Корниш, Джим Стёрджесс, Энди Гарсиа и Эд Харрис в фильме-катастрофе Дина Девлина и Дэнни Кэннона о новом всемирном потопе. Исполнительным продюсером числится Джерри Брукхеймер, на чьём счету «Армагеддон».

Выход в прокат: 19 октября



«Голем» / The Limehouse Golem



В костюмированной картине Хуана Карлоса Медины Билл Найи, Оливия Кук и Эдди Марсан разыграют детективную историю о том, как в викторианском Лондоне произошла серия жестоких убийств, виновником которых народ считает голема. Хотя у полиции совершенно другой подозреваемый — Карл Маркс...

Выход в прокат: 19 октября



«Двуличный любовник» / L'amant double



Марина Вакт, Жереми Ренье, Жаклин Биссет в новой работе Франсуа Озона, в которой молодая и хрупкая Хлоя выясняет всю правду о своём любовнике, психиатре Поле. Фильм-участник 70-го Каннского международного кинофестиваля.

Выход в прокат: 19 октября



«Последний богатырь»

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Дмитрий Дьяченко снял сказку про современного парня Ивана (Виктор Хориняк), очутившегося в фантастической стране Белогорье. Здесь есть и лягушка Василиса (Мила Сивацкая), и Кощей Бессмертный (Константин Лавроненко), и Баба-Яга (Елена Яковлева), и Варвара-краса (Екатерина Вилкова), и Чудо-юдо (Александр Семчев), и Водяной (Сергей Бурунов).

Выход в прокат: 19 октября



«Три сестры»



Новое прочтение чеховской пьесы глазами Юрия Грымова. Действие перенесено в сегодняшнюю российскую провинцию, а возраст героев заменён на более солидный, что позволило принять участие в картине таким актёрам, как Людмила Полякова, Анна Каменкова, Ирина Мазуркевич, Максим Суханов, Игорь Ясулович, Александр Балуев, Владимир Носик, Александр Пашутин и Александра Назарова.

Выход в прокат: 19 октября



«Матильда»

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Нашумевший ещё до начала проката фильм Алексея Учителя о жизни известной русской балерины Матильды Кшесинской (Михалина Ольшанска) и её отношениях с Николаем Вторым (Ларс Айдингер). Причины скандала вокруг картины давно всем известны, а потому осталось лишь самим оценить, насколько она соответствует историческим фактам.

Выход в прокат: 26 октября



«Пила 8» / Saw: Legacy



Внезапное воскрешение культовой хоррор-серии, зачахнувшей семь лет назад. Сиквел поставили братья Майкл и Питер Спириги, а в актёрском ансамбле числятся Лора Вандерворт и Коллэм Кит Ренни. Обещано также возвращение Тобина Белла в образе Джона Крамера.

Выход в прокат: 26 октября



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Макс Милиан
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АритмияБегущий по лезвию 2049Бегущий по лезвию бритвыБорг/МакинройГеоштормГолемДвуличный любовникЖизнь впередиМатильдаПила 8Пила. Игра на выживаниеПоследний богатырьСалют-7Сделано в АмерикеТри сестры

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Сиквел «Бегущего по лезвию», «Матильда» и ещё 11 фильмов октября фотографии
Сиквел «Бегущего по лезвию», «Матильда» и ещё 11 фильмов октября фотографии
Сиквел «Бегущего по лезвию», «Матильда» и ещё 11 фильмов октября фотографии
Сиквел «Бегущего по лезвию», «Матильда» и ещё 11 фильмов октября фотографии
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