Сиквел «Бегущего по лезвию», «Матильда» и ещё 11 фильмов октября

Выбор редакции Кино-театр.ру
«Бегущий по лезвию 2049» / Blade Runner 2049
Сиквел
шедевра Ридли Скотта
, чью постановку осуществил
Дени Вильнёв
.
Харрисон Форд
вернётся к образу Декарда, а главную роль исполнит
Райан Гослинг
. Помимо них в картине также заняты
Ана де Армас
,
Джаред Лето
,
Робин Райт
и
Дэйв Батиста
. Must see.
Выход в прокат:
5 октября
«Борг/Макинрой» / Borg/McEnroe
VIDEO Шайя ЛаБаф
и
Сверрир Гуднасон
в спортивной драме
Януса Меца
о знаменитом финальном матче Уимблдона 1980 года, в котором противостояли друг другу две звезды мирового тенниса — швед
Бьорн Борг
и американец
Джон Макинрой
.
Выход в прокат:
5 октября
«Жизнь впереди» Карен Оганесян
снял комедию о перипетиях жизни бывших одноклассников, которых спустя 15 лет после окончания собрал вместе печальный повод — похороны их школьного товарища. В фильме заняты
Светлана Ходченкова
,
Александр Паль
,
Денис Шведов
,
Артур Смольянинов
,
Павел Прилучный
,
Егор Корешков
и другие известные актёры.
Выход в прокат:
5 октября
«Аритмия»
В картине
Бориса Хлебникова
, удостоенной Гран-при на
«Кинотавре»
, в жизни талантливого врача «Скорой помощи» (
Александр Яценко
) наступает тяжёлый период после того, как жена (
Ирина Горбачёва
) подаёт на развод, а в больнице появился новый начальник, который печётся о статистике и правилах, а не о спасении людей.
Выход в прокат:
12 октября
«Салют-7» Владимир Вдовиченков
и
Павел Деревянко
в очередной космической драме, основанной на реальных событиях. На сей раз нам расскажут о спасательной экспедиции, которую отправили на станцию «Салют-7» в 1985 году, а поставил картину
Клим Шипенко
.
Выход в прокат:
12 октября
«Сделано в Америке» / American made
VIDEO
Новая совместная работа
Тома Круза
и
Дага Лаймана
после
«Грани будущего»
. В криминальном триллере актёр воплотит образ
Барри Сила
— самого юного американского пилота Боинга 747, ставшего важным звеном наркотрафика в США 80-х.
Выход в прокат:
12 октября
«Геошторм» / Geostorm
VIDEO Джерард Батлер
,
Эбби Корниш
,
Джим Стёрджесс
,
Энди Гарсиа
и
Эд Харрис
в фильме-катастрофе
Дина Девлина
и
Дэнни Кэннона
о новом всемирном потопе. Исполнительным продюсером числится
Джерри Брукхеймер
, на чьём счету
«Армагеддон»
.
Выход в прокат:
19 октября
«Голем» / The Limehouse Golem
VIDEO
В костюмированной картине
Хуана Карлоса Медины Билл Найи
,
Оливия Кук
и
Эдди Марсан
разыграют детективную историю о том, как в викторианском Лондоне произошла серия жестоких убийств, виновником которых народ считает голема. Хотя у полиции совершенно другой подозреваемый —
Карл Маркс
...
Выход в прокат:
19 октября
«Двуличный любовник» / L'amant double
VIDEO Марина Вакт
,
Жереми Ренье
,
Жаклин Биссет
в новой работе
Франсуа Озона
, в которой молодая и хрупкая Хлоя выясняет всю правду о своём любовнике, психиатре Поле. Фильм-участник 70-го Каннского международного кинофестиваля.
Выход в прокат:
19 октября
«Последний богатырь» Дмитрий Дьяченко
снял сказку про современного парня Ивана (
Виктор Хориняк
), очутившегося в фантастической стране Белогорье. Здесь есть и лягушка Василиса (
Мила Сивацкая
), и Кощей Бессмертный (
Константин Лавроненко
), и Баба-Яга (
Елена Яковлева
), и Варвара-краса (
Екатерина Вилкова
), и Чудо-юдо (
Александр Семчев
), и Водяной (
Сергей Бурунов
).
Выход в прокат:
19 октября
«Три сестры»
VIDEO
Новое прочтение чеховской пьесы глазами
Юрия Грымова
. Действие перенесено в сегодняшнюю российскую провинцию, а возраст героев заменён на более солидный, что позволило принять участие в картине таким актёрам, как
Людмила Полякова
,
Анна Каменкова
,
Ирина Мазуркевич
,
Максим Суханов
,
Игорь Ясулович
,
Александр Балуев
,
Владимир Носик
,
Александр Пашутин
и
Александра Назарова
.
Выход в прокат:
19 октября
«Матильда»
Нашумевший ещё до начала проката фильм
Алексея Учителя
о жизни известной русской балерины Матильды Кшесинской (
Михалина Ольшанска
) и её отношениях с Николаем Вторым (
Ларс Айдингер
). Причины скандала вокруг картины давно всем известны, а потому осталось лишь самим оценить, насколько она соответствует историческим фактам.
Выход в прокат:
26 октября
«Пила 8» / Saw: Legacy
VIDEO
Внезапное воскрешение культовой хоррор-серии,
зачахнувшей
семь лет назад. Сиквел поставили братья
Майкл
и
Питер Спириги
, а в актёрском ансамбле числятся
Лора Вандерворт
и
Коллэм Кит Ренни
. Обещано также возвращение
Тобина Белла
в образе Джона Крамера.
Выход в прокат:
26 октября
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5 октября
Безбашенные
Дом моих кошмаров
Между нами горы с
12 октября
My Little Pony в кино
Гангстердам Заклятье. Наши дни
Мульт в кино. Выпуск № 60
На глубине шести футов О теле и душе
Родные
Сила мечты
с 19 октября
Ferrari 312B
Дом призраков
Реальный Рокки
Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса (Тадео Джонс 2) с 26 октября
В небо за мечтой
Ералаш в кино
Завуалируй это Любовь-морковь по-французски (Тело налево)
Мульт в кино. Выпуск № 61
Мы – монстры
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