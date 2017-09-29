«Kingsman: Золотое кольцо» - получи подарок от секретных агентов!

На экраны России вышел приключенческий боевик «Kingsman: Золотое кольцо
», в котором секретные агенты Британии обнаруживают союзную шпионскую организацию из США, и объединяются с коллегами в очередном квесте ради спасения мира.
kino-teatr.ru
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! Вы сможете получить футболку, блокнот, визитницу, фляжку, кепку, открывашку или чехол для телефона.
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