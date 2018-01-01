«Скиф», «Форма воды» и ещё 13 фильмов января

Выбор редакции Кино-театр.ру
«Праздничный переполох» / Le sens de la fete
Новая работа Оливье Накаша
и Эрика Толедано
, подаривших нам замечательную картину «1+1»
. На сей раз режиссёрский тандем сосредоточил своё внимание на казусах, которые зачастую случаются на свадьбах, а в центре событий окажется герой по имени Макс (Жан-Пьер Бакри
), давно занимающийся проведением свадебных торжеств. Must see.
Выход в прокат:
1 января
«Величайший шоумен» / The Greatest Showman
В кои-то веки Хью Джекман
предстанет не в гриме Росомахи, а в новом для себя образе. Актёру досталась роль Финеаса Тейлора Барнума
, превратившего в ХIХ веке бродячий цирк в шоу благодаря мистификациям и откровенному надувательству. Именно ему принадлежит фраза «Каждую минуту рождается лох»
. Компанию Джекману в фильме составили Ребекка Фергюсон
, Зак Эфрон
, Мишель Уильямс
и Зендая
.
Выход в прокат:
4 января
«День мертвецов: Злая кровь» / Day of the Dead: Bloodline
В прокате откуда ни возьмись нарисовался ремейк одноимённого культового хоррора Джорджа Ромеро
, который уже был адаптирован
для зрителя нулевых, но без особого успеха. Посмотрим, насколько свеж взгляд у испанца Эктора Эрнандеса Висенса
, взявшегося за столь неблагодарную работу. Остаётся только надеяться, что Софи Скелтон
, засветившаяся в «Чужестранке»
, вытащит на себе весь фильм.
Выход в прокат:
4 января
«Тайная жизнь насекомых» / Drôles de Petites Bêtes
Мультфильм Арно Бурона
и Антона Крингса
расскажет про добродушного сверчка Аполлона, оказавшегося возмутителем спокойствия в королевстве насекомых. Кузина королевы Маргарет, ревнивая и коварная Югетт (озвучивает Вирджини Эфира
) берёт его в плен и обвиняет в похищении их повелительницы. Всё царство повергнуто в панику, а тем временем сверчок узнаёт, что Маргарет — такая же пленница Югетт, как и он сам. Вместе с новыми друзьями-насекомыми Аполлон должен помешать злодейке захватить престол, спасти королеву и восстановить своё честное имя.
Выход в прокат:
7 января
«Большая игра» / Molly's Game
В биографической ленте Аарона Соркина Джессика Честейн
исполняет роль подававшей спортивные надежды лыжницы Молли Блум, не прошедшей в олимпийскую сборную и решившей вместо спорта организовывать подпольные турниры по покеру. Впоследствии её прозвали Принцессой покера. В фильме также заняты Идрис Эльба
, Кевин Костнер
и Майкл Сера
.
Выход в прокат:
11 января
«Последний портрет» / Final Portrait
Популярный актёр Стэнли Туччи
, на чьём счету уже несколько режиссёрских работ, создал биографическую трагикомедию о взаимоотношениях художника Альберто Джакометти
(Джеффри Раш
) и позирующего ему критика Джеймса Лорда
(Арми Хаммер
). Действие разворачивается в Париже начала 60-х.
Выход в прокат:
11 января
«Астрал 4: Последний ключ» / Insidious: The Last Key
Лин Шэй
возвращается к образу экстрасенса Элис Райнер, дабы вновь переговорить по душам с мёртвыми и духами. Скримы обеспечены, хотя от старой гвардии, работающей над популярной хоррор-серией, остался лишь сценарист и, по совместительству, исполнитель одной из ролей Ли Уоннелл
. Джеймс Ван
ограничился лишь продюсированием, поскольку занят «Акваменом»
.
Выход в прокат:
18 января
«Мешок без дна»
Рустам Хамдамов
в очередной раз очаровывает зрителей изумительным визуальным рядом, из которого можно создать не одну сотню черно-белых обоев для рабочего стола. Главную роль в картине, отмеченной «Серебряным Святым Георгием» 39-го ММКФ, исполняет Светлана Немоляева
, а сюжетом фильм связан с классическим «Расёмоном» Акиры Куросавы
, поскольку тоже основан на новелле Рюноскэ Акутагавы «В чаще»
.
Выход в прокат:
18 января
«Приключения Паддингтона 2» / Paddington 2
В продолжении семейного фильма
трёхлетней давности очаровательный медвежонок с голосом Бена Уишоу
оказывается вовлечён в аферу века, в результате которой была похищена уникальная старинная книга. Компанию Паддингтону составят Брендан Глисон
, Хью Грант
, Питер Капальди
, Джули Уолтерс
и Джим Бродбент
.
Выход в прокат:
18 января
«Скиф»
Следом за «Викингом»
и «Коловратом»
последовал ратник Лютобор, чьим проводником стал пленный скиф Куница. В историческом боевике кинокомпании СТВ играют Алексей Фаддеев
, Юрий Цурило
, Александр Пацевич
и Василиса Измайлова
, которые нам поведают о переломном моменте в истории Евразии.
Выход в прокат:
18 января
«Тёмные времена» / Darkest Hour
Январь богат историческими фильмами разного жанра и направления. В новой работе Джо Райта
в образе Уинстона Черчилля
предстанет Гэри Олдман
, номинированный за данную роль на «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактёров США. Жену знаменитого британского премьер-министра играет Кристин Скотт Томас
.
Выход в прокат:
18 января
«Форма воды» / The Shape of Water
Почти каждое новое творение Гильермо дель Торо
привлекает к себе внимание антуражем в стиле тёмного фэнтези и необычным сюжетом. «Форма воды», отсылающая нас сюжетом к американской киноклассике 50-х, не является исключением. Здесь глухонемая уборщица Салли Хокинс
влюбляется в местного Ихтиандра (Даг Джонс
), а противостоит их любви Майкл Шеннон
. «Золотой лев» 74-го Венецианского кинофестиваля. Must see.
Выход в прокат:
18 января
«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» / The Maze Runner: The Death Cure
Финальная часть молодёжной фантастической серии, основанной на романе Джеймса Дашнера «Бегущий в лабиринте»
. Герои Дилана О'Брайена
, Каи Скоделарио
и Томаса Броди-Сангстера
должны проникнуть в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Создателям пришлось отложить съёмки фильма из-за травмы, полученной О'Брайеном, но теперь он, наконец-то, выходит в прокат.
Выход в прокат:
25 января
«Смерть Сталина» / The Death of Stalin
Сатирическая комедия, поставленная Армандо Иануччи
по одноимённому графическому роману Фабьена Нури
и Тьерри Робина
, является главным претендентом на титул «Матильды»
2018 года. Даже если лидеры КПРФ посмотрят на неё сквозь пальцы, народ, обожающий Иосифа Виссарионовича
, возмутится юмором в истории про смерть Вождя. Впрочем, дело может спасти мощный актёрский состав (Стив Бушеми
— Хрущёв, Джеффри Тэмбор
— Маленков, Майкл Палин
— Молотов).
Выход в прокат:
25 января
«Хэппи-энд» / Happy End
Михаэль Ханеке
в своей новой картине поговорит со зрителем об отсутствии искренних чувств в большой процветающей буржуазной семье. Помогут ему в этом Изабель Юппер
, Жан-Луи Трентиньян
, Матьё Кассовиц
и Тоби Джонс
. Участник основного конкурса 70-го Каннского биеннале.
Выход в прокат:
25 января
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