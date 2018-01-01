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«Скиф», «Форма воды» и ещё 13 фильмов января

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1 января 2018
Выбор редакции Кино-театр.ру



«Праздничный переполох» / Le sens de la fete

«Скиф», «Форма воды» и ещё 13 фильмов января

Новая работа Оливье Накаша и Эрика Толедано, подаривших нам замечательную картину «1+1». На сей раз режиссёрский тандем сосредоточил своё внимание на казусах, которые зачастую случаются на свадьбах, а в центре событий окажется герой по имени Макс (Жан-Пьер Бакри), давно занимающийся проведением свадебных торжеств. Must see.

Выход в прокат: 1 января



«Величайший шоумен» / The Greatest Showman

«Скиф», «Форма воды» и ещё 13 фильмов января

В кои-то веки Хью Джекман предстанет не в гриме Росомахи, а в новом для себя образе. Актёру досталась роль Финеаса Тейлора Барнума, превратившего в ХIХ веке бродячий цирк в шоу благодаря мистификациям и откровенному надувательству. Именно ему принадлежит фраза «Каждую минуту рождается лох». Компанию Джекману в фильме составили Ребекка Фергюсон, Зак Эфрон, Мишель Уильямс и Зендая.

Выход в прокат: 4 января



«День мертвецов: Злая кровь» / Day of the Dead: Bloodline

«Скиф», «Форма воды» и ещё 13 фильмов января

В прокате откуда ни возьмись нарисовался ремейк одноимённого культового хоррора Джорджа Ромеро, который уже был адаптирован для зрителя нулевых, но без особого успеха. Посмотрим, насколько свеж взгляд у испанца Эктора Эрнандеса Висенса, взявшегося за столь неблагодарную работу. Остаётся только надеяться, что Софи Скелтон, засветившаяся в «Чужестранке», вытащит на себе весь фильм.

Выход в прокат: 4 января



«Тайная жизнь насекомых» / Drôles de Petites Bêtes

«Скиф», «Форма воды» и ещё 13 фильмов января

Мультфильм Арно Бурона и Антона Крингса расскажет про добродушного сверчка Аполлона, оказавшегося возмутителем спокойствия в королевстве насекомых. Кузина королевы Маргарет, ревнивая и коварная Югетт (озвучивает Вирджини Эфира) берёт его в плен и обвиняет в похищении их повелительницы. Всё царство повергнуто в панику, а тем временем сверчок узнаёт, что Маргарет — такая же пленница Югетт, как и он сам. Вместе с новыми друзьями-насекомыми Аполлон должен помешать злодейке захватить престол, спасти королеву и восстановить своё честное имя.

Выход в прокат: 7 января



«Большая игра» / Molly's Game

«Скиф», «Форма воды» и ещё 13 фильмов января

В биографической ленте Аарона Соркина Джессика Честейн исполняет роль подававшей спортивные надежды лыжницы Молли Блум, не прошедшей в олимпийскую сборную и решившей вместо спорта организовывать подпольные турниры по покеру. Впоследствии её прозвали Принцессой покера. В фильме также заняты Идрис Эльба, Кевин Костнер и Майкл Сера.

Выход в прокат: 11 января



«Последний портрет» / Final Portrait

«Скиф», «Форма воды» и ещё 13 фильмов января

Популярный актёр Стэнли Туччи, на чьём счету уже несколько режиссёрских работ, создал биографическую трагикомедию о взаимоотношениях художника Альберто Джакометти (Джеффри Раш) и позирующего ему критика Джеймса Лорда (Арми Хаммер). Действие разворачивается в Париже начала 60-х.

Выход в прокат: 11 января



«Астрал 4: Последний ключ» / Insidious: The Last Key

«Скиф», «Форма воды» и ещё 13 фильмов января

Лин Шэй возвращается к образу экстрасенса Элис Райнер, дабы вновь переговорить по душам с мёртвыми и духами. Скримы обеспечены, хотя от старой гвардии, работающей над популярной хоррор-серией, остался лишь сценарист и, по совместительству, исполнитель одной из ролей Ли Уоннелл. Джеймс Ван ограничился лишь продюсированием, поскольку занят «Акваменом».

Выход в прокат: 18 января



«Мешок без дна»

«Скиф», «Форма воды» и ещё 13 фильмов января

Рустам Хамдамов в очередной раз очаровывает зрителей изумительным визуальным рядом, из которого можно создать не одну сотню черно-белых обоев для рабочего стола. Главную роль в картине, отмеченной «Серебряным Святым Георгием» 39-го ММКФ, исполняет Светлана Немоляева, а сюжетом фильм связан с классическим «Расёмоном» Акиры Куросавы, поскольку тоже основан на новелле Рюноскэ Акутагавы «В чаще».

Выход в прокат: 18 января



«Приключения Паддингтона 2» / Paddington 2

«Скиф», «Форма воды» и ещё 13 фильмов января

В продолжении семейного фильма трёхлетней давности очаровательный медвежонок с голосом Бена Уишоу оказывается вовлечён в аферу века, в результате которой была похищена уникальная старинная книга. Компанию Паддингтону составят Брендан Глисон, Хью Грант, Питер Капальди, Джули Уолтерс и Джим Бродбент.

Выход в прокат: 18 января



«Скиф»



Следом за «Викингом» и «Коловратом» последовал ратник Лютобор, чьим проводником стал пленный скиф Куница. В историческом боевике кинокомпании СТВ играют Алексей Фаддеев, Юрий Цурило, Александр Пацевич и Василиса Измайлова, которые нам поведают о переломном моменте в истории Евразии.

Выход в прокат: 18 января



«Тёмные времена» / Darkest Hour

«Скиф», «Форма воды» и ещё 13 фильмов января

Январь богат историческими фильмами разного жанра и направления. В новой работе Джо Райта в образе Уинстона Черчилля предстанет Гэри Олдман, номинированный за данную роль на «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактёров США. Жену знаменитого британского премьер-министра играет Кристин Скотт Томас.

Выход в прокат: 18 января



«Форма воды» / The Shape of Water

«Скиф», «Форма воды» и ещё 13 фильмов января

Почти каждое новое творение Гильермо дель Торо привлекает к себе внимание антуражем в стиле тёмного фэнтези и необычным сюжетом. «Форма воды», отсылающая нас сюжетом к американской киноклассике 50-х, не является исключением. Здесь глухонемая уборщица Салли Хокинс влюбляется в местного Ихтиандра (Даг Джонс), а противостоит их любви Майкл Шеннон. «Золотой лев» 74-го Венецианского кинофестиваля. Must see.

Выход в прокат: 18 января



«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» / The Maze Runner: The Death Cure

«Скиф», «Форма воды» и ещё 13 фильмов января

Финальная часть молодёжной фантастической серии, основанной на романе Джеймса Дашнера «Бегущий в лабиринте». Герои Дилана О'Брайена, Каи Скоделарио и Томаса Броди-Сангстера должны проникнуть в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Создателям пришлось отложить съёмки фильма из-за травмы, полученной О'Брайеном, но теперь он, наконец-то, выходит в прокат.

Выход в прокат: 25 января



«Смерть Сталина» / The Death of Stalin

«Скиф», «Форма воды» и ещё 13 фильмов января

Сатирическая комедия, поставленная Армандо Иануччи по одноимённому графическому роману Фабьена Нури и Тьерри Робина, является главным претендентом на титул «Матильды» 2018 года. Даже если лидеры КПРФ посмотрят на неё сквозь пальцы, народ, обожающий Иосифа Виссарионовича, возмутится юмором в истории про смерть Вождя. Впрочем, дело может спасти мощный актёрский состав (Стив Бушеми — Хрущёв, Джеффри Тэмбор — Маленков, Майкл Палин — Молотов).

Выход в прокат: 25 января



«Хэппи-энд» / Happy End

«Скиф», «Форма воды» и ещё 13 фильмов января

Михаэль Ханеке в своей новой картине поговорит со зрителем об отсутствии искренних чувств в большой процветающей буржуазной семье. Помогут ему в этом Изабель Юппер, Жан-Луи Трентиньян, Матьё Кассовиц и Тоби Джонс. Участник основного конкурса 70-го Каннского биеннале.

Выход в прокат: 25 января



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Макс Милиан
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