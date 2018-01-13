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Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

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13 января 2018
Российское кино, заработавшее в прошлом году больше четверти всех прокатных денег, продолжает нас удивлять. Производственного кризиса не наблюдается - в этом году готовятся к выходу на экраны более 70-ти отечественных фильмов. Кое-что мы наверняка упустили, а о чем-то просто не подозреваем (киноотрасль у нас славится конспиративностью), какие-то картины из нижеперечисленных уже имеют дату релиза и постер, про другие известно только то, что они завершены, но ни одного кадра со съемок не удалось найти.

Из тенденций отметим большое количество дебютов (15), возросший спрос на тяжелую военную технику и актера Александра Петрова (четыре роли в пяти фильмах). А вот Данила Козловский, у которого было столько же работ два года назад, стал сниматься чуть меньше, возможно потому, что меняет амплуа: в этом году он начинающий режиссер и продюсер. На втором месте по количеству проектов Евгений Цыганов, он появится на экранах трижды, столько же ролей у наиболее заметной актрисы Александры Бортич. Кстати, в одном из фильмов Цыганов и Бортич сыграли вместе.

Чтобы оценить тематическое разнообразие и актуальные тренды, мы разбили все выходящие проекты на блоки. Тренды меняются. Увлечение богатырями и Древней Русью заканчивается в январе с выходом «Скифа». Космос, балет тоже в прошлом, зато фильмов про спорт становится все больше. С него и начнем, раз уж главным событием этого года грозит стать ЧМ по футболу.


Спорт: ЛЁД / ТРЕНЕР / ПЛАН Ж

Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

В этой категории – два дебюта на спортивную тематику. Трейлеры обеих картин уже крутят в кинотеатрах. «Лёд», реж. Олег Трофим – жизнеутверждающая история о девочке, которая мечтает о фигурном катании, добивается успеха, но затем получает травму и инвалидность. Главные роли играют Аглая Тарасова и Александр Петров.

Второй проект – «Тренер» – режиссерский дебют Данилы Козловского, который сам же исполняет главную роль – бомбардира национальной команды Юрия Столешникова, не забивающего в решающий момент пенальти. После досадной ошибки он покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленького провинциального клуба «Метеор». Именно с ним Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя. Картину поддерживает телеканал Россия-1. Продюсеры Леонид Верещагин и Петр Ануров.

А вот режиссер Клим Шипенко готовит в год ЧМ веселое народное кино – легкую романтическую комедию о женском футболе под рабочим названием «План Ж». Сценарий картины написал Эдуард БордуковКоробка»).



Броня крепка и танки наши быстры: Т-34 / ТАНКИ / ТАНКИСТЫ

Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

В день столетия Красной Армии продюсер Рубен Дишдишян планирует выпустить экшн «Т-34» режиссера Алексея Сидорова. За плечами у тандема уже пять совместных картин, в том числе «Бой с тенью», собравший 30 млн. долларов. Фильм о танкистах стилистикой напоминает залихватскую компьютерную игру и одновременно комикс о супергероях. В ролях Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Виктор Добронравов и другие.

Другой готовящийся проект – «Танки» – Кима Дружинина28 панфиловцев») с Андреем Мерзликиным в главной роли расскажет о секретном пробеге в 1940 году на прототипах танка Т-34 конструктора Михаила Кошкина к Сталину в Москву для утверждения опытных образцов и запуска в серию новой боевой машины.

В этом году, возможно, выйдет еще один фильм про танкистов, режиссера Максима Константинова, съемки которого проходили в прошлом году. Продюсеры этой ленты, которая так и называется «Танкисты» - Ольга Погодина и Алексей ПимановКрым»), а в одной из ролей снимался Василий Степанов, который благодаря этому проекту может вернуться в кино.



Холокост: СОБИБОР / ВОЙНА АННЫ

Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

Картину «Собибор» (другое название «Легенда о побеге»), основанную на реальных событиях, произошедших в годы Второй мировой войны на территории Польши, мы ожидали в прошлом году, вместе с фильмом «Рай» Кончаловского. Это история плененного офицера Александра Печерского (Константин Хабенский), организовавшего беспрецедентный побег из лагеря смерти Собибор, – единственное успешное восстание, после которого лагерь был закрыт, а следы его уничтожены. Сценарий по книге Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие» написал Александр Адабашьян, режиссером на первых этапах значился Андрей Малюков («Мы из будущего», «Диверсант»), но в итоге картину снял сам Константин Хабенский. В ролях, кроме него, – Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, а также масса европейских актеров.

Очень ждем окончания и выхода на экраны фильма Алексея Федорченко «Война Анны», рабочая версия которого отобрана в секцию Voices международного кинофестиваля в Роттердаме. Сценарий картины написала Наталия Мещанинова, (это она писала «Аритмию»), снял оператор Алишер Хамидходжаев. «Война Анны» рассказывает о Холокосте через судьбу шестилетней еврейской девочки. Чудом уцелевший ребенок после расстрела выживает, прячась в нерабочем камине от нацистов. Фильм снят без государственной поддержки, а для его завершения авторам не хватает около 1,5 млн. рублей. В декабре прошлого года режиссёр решился попросить народной помощи в сборе средств на завершение фильма и запустил в Интернете краундфандинг-акцию, у вас еще есть шанс помочь ему в этом и стать первыми зрителями драмы.



Блокадный Ленинград: РУБЕЖ / КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ

Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

Павел Прилучный сыграл в картине «Рубеж» (прежнее название «Невский пятачок») молодого и высокомерного бизнесмена, переместившегося во времени в блокадный Ленинград. Без сомнений нас ждет развлекательно-назидательный фильм о том, как современные мажоры учатся уважать память предков. Роль предка досталась Семену Трескунову, также в картине снялись Кирилл Кяро, Игорь Петренко, Сергей Чирков и другие. Генеральный продюсер – Джаник Файзиев.

Действие «Коридора бессмертия» происходит также во время блокады. Вчерашняя школьница Маша Яблочкина попадает в 48-ю паровозную колонну особого резерва НКПС, доставляющую в Ленинград 75% всех грузов и военного снаряжения. Сценарист, режиссер и продюсер – Федор Попов, в ролях – Игорь Ясулович, Анастасия Цибизова, Александр Яценко, Дарья Екамасова и другие.



Мужская дружба: БРАТСТВО / В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ

Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

Военная драму о выводе советских войск из Афганистана и мужской дружбе «Братство» – детище Евгения Панфилова и Сергея Февралева. Одну из главных ролей в фильме исполняет трудноузнаваемый Юрий Чурсин в усах. Антагонистом стал Виталий Кищенко. Также заявлен Игорь Гринякин в качестве оператора. Фильм снимался на студии Павла Лунгина.

К созданию трагикомедии о мужской дружбе «В Кейптунском порту» Александра Велединского вдохновила известная песня и реальный случай, произошедший с отцом режиссера. По сюжету в нем после окончания войны встречаются три человека, и каждый из них думает, что убил всех других. В фильме заняты чудесные актеры: Юрий Кузнецов, Александр Робак, Евгений Ткачук, Сергей Сосновский, Владимир Стеклов и другие. Продюсерами выступают Владимир Игнатьев, Владимир Поляков и Рубен Дишдишян.

Здесь же упомянем, что релиз «О чем говорят мужчины. Продолжение» запланирован на февраль 2018 года, режиссером станет женщина, Флюза Фаршатова, актерский состав – без изменений.



Чего не хочет женщина: КУПИ МЕНЯ / Я ХУДЕЮ / ЛЮБОВНИЦЫ / РУССКАЯ СМЕРТЬ

Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

Творческий тандем Дарьи Грацевич и Вадима Перельмана, снявший сериал «Измены», породил новую картину о молодых женщинах, живущих за счет богатых мужчин. В главных ролях Анна Адамович, Юлия Хлынина, Светлана Устинова.

«Я худею» – придуманная мужчинами, режиссером Алексеем Нужным и сценаристом Николаем Куликовым, история о том, как женщинам непросто бороться или не бороться с лишним весом. Для исполнения главной роли актриса Саша Бортич сначала действительно набрала килограммы, а затем – прямо во время съемок – их скинула.

И еще одна роль Бортич в комедии – «Любовницы» – о трех обманутых мужчинами девушках, снятая режиссером-женщиной Еленой Хазановой. Вместе с подругами по несчастью (Паулина Андреева и Юлия Александрова) она создает тайный союз обманутых женщин. В ролях бессердечных мучителей – Сергей Гармаш, Гоша Куценко, Юрий Стоянов, Максим Лагашкин, Александр Робак, Владимир Мишуков.

Две сестры, застрявшие между прошлым и будущим (Евгения Соляных, Надежда Игошина), одна из которых успела пожить в Венеции и разочароваться, и зрелый мужчина (Евгений Цыганов), на которого у сестер особые планы. Мелодрама театрального режиссера Владимира Мирзоева «Русская смерть» готова, хотя выход в прокат пока не обещан.



Школа: ВАШ РЕПЕТИТОР / ПРОСТОЙ КАРАНДАШ / ИСПЫТАНИЕ

Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

Психологическая драма, дебютная работа выпускника мастерской Хотиненко Антона Коломейца «Ваш репетитор», отметившегося прекрасной во всех отношениях короткометражкой «Тоня плачет на мосту влюбленных», снимается на студии Валерия Тодоровского. Фильм расскажет о любви старшеклассника Саввы к преподавательнице зарубежной литературы.

Наталья НазароваДочь») сняла драму об учительнице рисования Антонине (Надежда Горелова), которая приезжает в маленький северный городок и находит там свое призвание. Ее муж отбывает здесь срок в колонии, и вокруг довольно непростая атмосфера безысходности, агрессии, но женщине удается совершить чудо. Собственно, фильм о любви и о чуде.

Герои Ирины Купченко, Андрея Мерзликина и Анны Чуриной из драмы «Училка» вновь окажутся в сложной ситуации. Режиссер и продюсер Алексей Петрухин снял новый фильм с теми же персонажами, в котором затронул одну из самых болезненных тем современного общества – проблему терроризма. Напомним, что за работу в «Училке» Ирина Купченко удостоилась премии «Ника» за лучшую женскую роль.



Альтернативное здоровье: ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ / ПОДБРОС

Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

Режиссер «Эластико» Михаил Расходников представит фильм о мальчике с врожденной болезнью, отец которого не хочет с этим считаться. Парень достигнет многого, но отца все равно возненавидит. В ролях – Иван Охлобыстин, Риналь Мухаметов, Ирина Пегова и другие. Производство – Enjoy Movies.

Конфликт отцов и детей, а также жизнь со специфическим расстройством заявлены и в драме «Подброс» (Jumpman). Это новый фильм Ивана И.Твердовского, автора «Класса коррекции» и «Зоологии», который он вновь делает с продюсером Натальей Мокрицкой Некий молодой человек по имени Денис с детства страдает заболеванием, из-за которого у него снижен болевой порог, и он почти не чувствует физическую боль. Однажды его особенность начинают использовать в корыстных целях, предлагая имитировать дорожно-транспортные происшествия. Ему заказывают определенный автомобиль, под который он «подбрасывается», и после того, как происходит наезд, целая цепочка людей вымогает из водителя деньги: сотрудники полиции, скорой помощи, районного суда, представители власти. Это коррупционная система, поставленная на широкий поток. Фильм поддержал европейский фонд «Евримаж».



Работяги: ЗАВОД / ВСЯ НАША НАДЕЖДА

Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

Напряженный социальный триллер Юрия Быкова «Завод» расскажет, как простые рабочие из глубинки узнают, что их завод собираются закрыть, а их всех уволить. Рабочие берут в заложники олигарха, решившего разорить предприятие, которому они отдали всю жизнь. В ролях Денис Шведов, Андрей Смоляков, Владислав Абашин, Александр Бухаров, Иван Янковский и другие.

«Вся наша надежда» Карена Геворкяна – социальная драма о шахтерах. Глава большой семьи и шахтер старой закалки Глеб Емельянов наблюдает за упадком и обнищанием своего некогда уважаемого промысла. Он предвещает аварию на ветхой шахте и оказывается точен в прогнозах. Против честного рабочего выступает расчетливое начальство, продажные госслужащие и массовый конформизм. Премьера картины состоялась в 2016 году на фестивале «Окно в Европу», затем была показана на ряде других фестивалей, а теперь выходит в прокат зимой этого года.



Пенсионеры: КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ / ТУРЕЦКОЕ СЕДЛО

Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

«Карп отмороженный» Владимира Котта – «добрая черная комедия», в которой до определенной степени беспардонные шутки замазаны плотным слоем благодушия. В роли двух пенсионерок-соседок Марина Неёлова и Алиса Фрейндлих, вторая неподдающаяся, первая готовится к похоронам, чтобы занятому сыну Евгений Миронов не пришлось возиться.

Герой «Турецкого седла» Юсупа Разыкова – ушедший на покой из рядов КГБ Ильич ( Валерий Маслов). Он работает охранником и тоскует по работе, поэтому все время пытается за всеми следить – вольно или невольно. Однажды он влюбляется в девушку (Вероника Кузнецова), точнее – в ее голос. Но у этой романтической истории далеко не счастливый конец, да и сам фильм несколько перехвален.



Семья - это главное: ГЛУБОКИЕ РЕКИ / СЕРДЦЕ МИРА / ЯЗЫЧНИКИ

Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

В этой категории также два дебюта, из которых наиболее ожидаемый - «Глубокие реки» выпускника мастерской Александра Сокурова Владимира Битокова, однокурсника режиссера «Тесноты» Кантемира Балагова.

Почти готов новый авторский проект Наталии Мещаниновой «Сердце мира» о выросшем в детдоме Егоре, который стал ветеринаром и всю жизнь пытается найти семью и дом, которых у него никогда не было. Главную роль играет Степан Девонин, женская досталась Яне Сексте. Мещанинова обещала тактильный и чувственный фильм.

Театральный режиссер Лера Суркова тоже дебютировала в кино, с картиной «Язычники» – экранизацией последней пьесы Анны Яблонской, драматурга, погибшей в 2011 году во время теракта в Домодедове. Одноименный спектакль несколько лет играют на сцене Театра.doc. В нем набожная женщина (Татьяна Владимирова), проведя полжизни в церквях и монастырях, приезжает навестить сына (Валентин Самохин), невестку (Елена Нестерова) и внучку-подростка (Виталия Еньшина). Фильм отлично принят на фестивале «Движение» и теперь выходит прокат.

Отдельно упомянем сиквел «Супербобровых» с подзаголовком «Пора домой», в нем семью с суперспособностями ждет встреча с суперзлодеями.



Смешные межнациональные отношения: ЖЕНИХ-2. НА БЕРЛИН / РУССКИЕ / КИЛИМАНДЖАРА

Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

На тему отношений межнациональных браков у нас снимают исключительно комедии. Сергей Светлаков и Александр Незлобин заканчивают работу над продолжением фильма Жених . В ролях, кроме Светлакова, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Филипп Рейнхардт, Ольга Картункова, Сергей Бурунов.

Анатолий (Виталий Хаев) любит свою дочь, собаку и убивать. Однажды дочь (Елизавета Кононова) знакомит его со своим парнем – тот зоозащитник и китаец по национальности. Это комедия «Русские» от продюсеров «Без границ» и сериалов «Как я стал русским» и «Последний из Магикян» Георгия Шабанова и Резо Гигинеишвили. Режиссер – Акаки Сахелашвили. Проект поддерживает телеканал СТС.

Главная героиня картины «КилимандЖара» – девушка Маруся (Ирина Старшенбаум), жених которой не явился на их свадьбу. Несмотря на разочарование, Маруся решает предпринять активные меры и отправляется на поиски несостоявшегося мужа к нему на родину – в Баку. Вместе с ней в столицу Азербайджана отправляется целая команда друзей. Генеральным продюсером картины выступил Александр Цекало, режиссером – Екатерина Телегина, известная по новеллам из «Елок» и ромкому «Привычка расставаться». В ролях – Павел Прилучный, Максим Виторган, Тимофей Трибунцев, Мария Смольникова, Ирина Горбачева и другие.



Едем к морю: ИДЕАЛЬНЫЕ / ЛАВСТОРИ

Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

В дебютном романтическом роад-муви Петра Тодоровского мл. «Лавстори» эксцентричная девушка Маша (Вильма Кутавичюте) едет на такси из Москвы в Сочи на собственную свадьбу. За рулем – ее бывшая любовь, актер-неудачник Сева Горелов, подрабатывающий таксистом (Александр Петров).

Кирилл Плетнев заканчивает романтическую историю по сценарию Дарьи Грацевич «Идеальные». Это роад-муви, в котором две девушки, некогда влюбленные в одного молодого человека (уже погибшего) едут к морю, «по-хорошему глянцевое кино с сильными актерскими работами» и современным саундтреком. В ролях Полина Максимова, Любовь Аксенова, Риналь Мухаметов, сам Кирилл Плетнёв и другие.



Отдых в Крыму: ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ / КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА

Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

Сразу две комедии про Крым: в январе выходит фильм «Каникулы президента», где знакомый по КВН и Comedy Club двойник Путина Дмитрий Грачев изображает президента на отдыхе, который еще сложнее работы. А через пару месяцев компания «Фреш-Фильм» и режиссер Леонид Марголин выпускает курортную комедию, которая призвана «рассказать о Крыме не только как о здравнице, но и месте, где можно поправить душевные качества, духовные и любовные отношения». Картина расскажет о трех семейных парах, которые живут в одном из крымских отелей.



Клубная жизнь: КЛУБАРЕ / НОЧНАЯ СМЕНА / ХИТ

Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

11 октября на экраны выйдет авантюртный музыкальный фильм в стихах «Клубаре» (ударение на последний слог) от творческого объединения «Газгольдер» во главе с рэпером Бастой. На недавнем кинорынке показали ролик будущего фильма, и в нем действительно все стараются говорить в рифму. В главной роли Евгений Стычкин. Фильм снимался в московском клубе «Бруклин», Режиссер – Иван Курский, автор сценария – Олег Груз, музыку для фильма писал Баста, он также принимал участие и в съемках.

В клубе происходит и действие комедии «Ночная смена». Главный герой Макс (Владимир Яглыч) в связи с кризисом теряет работу на заводе. Его спасает бывшая одноклассница Лена (Валентина Мазунина), которая предлагает ему устроиться в ночной клуб стриптизером. Режиссер – Марюс Вайсберг, а напарника героя Яглыча, тоже стриптизера, играет Павел Деревянко. Кстати, не первый раз в его фильмографии подобная роль.

Также в этом году на экраны выйдет музыкальное like-муви про московскую жизнь «Хит» с участием Петра Скворцова, Юлии Ауг, Юрия Чурсина, Александра Горчилина и Алексея Верткова.



Неадекватные люди: КАК Я СТАЛ... / НА РАЙОНЕ / КИСЛОТА / ДНЮХА

Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года


В основе дебюта документалиста Павла Мирзоева «Как я стал...» – одноименная кинопьеса молодого талантливого драматурга Ярославы Пулинович, опубликованная в 2012 году в журнале «Искусство кино». Главный герой этой драмы взросления – 24-летний москвич Саша, которого играет Павел Табаков. Фильм получил поддержку Министерства культуры на питчинге. Изначально фильм носил название «Страх высоты».

Данила Козловский не только сам снимает кино, но и продюсирует режиссерский дебют своей девушки, актрисы Ольги Зуевой. Фильм называется «На районе», в ролях сама Ольга Зуева, сам Данила Козловский, а также Илья Маланин, Елена Оболенская и другие. Фильм про криминальную деятельность пацанов Вовы и Кисы, которые прожигают жизнь в погоне за увеселениями, пока не наступит час Х.

«Кислота» – еще один прелюбопытный актерский дебют, тоже поколенческий, о двух друзьях-миллениалах, которые однажды должны взглянуть на свою жизнь трезвыми глазами. На режиссерском месте – Александр ГорчилинДа и да», «Ученик»).

Роман Каримов в прошлом году выпустил молодежную комедию: «Гуляй, Вася»!. В 2018-м можно будет посмотреть его картину «Днюха», снятую на студии Тимура Бекмамбетова Bazelevs. Герой случайно изменяет девушке на вечеринке, а узнает об этом, проснувшись в незнакомой, запертой снаружи квартире, включив ноутбук и найдя на ютубе видео, которое непонятно кто выложил. Весь фильм сделан в формате «десктоп-муви», то есть все действие будет происходить на экране компьютера.

Комедийный праздничный марафон подпитают фильмы «Счастья! Здоровья!» про три не похожих друг на друга свадьбы, который выйдет 9 мая и, разумеется «Ёлки-7».



Черные комедии: ПАПА, СДОХНИ! / РУССКИЙ БЕС

Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

«Папа, сдохни» – кровавая черная комедия, над которой работает дебютант Кирилл Соколов, поклонник творчества Мартина МакДоны и корейского кино. В главной роли – «самого гнусного в мире отца, опера Андрея Геннадьевича, который собирает у себя в квартире компанию отъявленных мерзавцев: мстительную дочь-актрису, озлобленного хулигана и обманутого мента» – Виталий Хаев.

Еще одна черная комедия, а вернее – экзистенциальная сатира на российское общество «нулевых» – «Русский бес», где сыграли Михаил и Никита Ефремовы, Виктория Исакова и Любовь Новикова. Над картиной работает режиссер, он же и автор сценария Григорий Константинопольский, два года назад подаривший сериал «Пьяная фирма», а ранее прославившийся яркими комедиями «8 ½ долларов», «Кошечка» и «Самка».



Сай-фай: ИКАРИЯ / ПРОЕКТ GEMINI

Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

«Проект "Gemini"» – сай-фай про разрушающие Землю космические сигналы, к источнику которых отправляется экспедиция астронавтов (Егор Корешков, Екатерина Шпица и Никита Волков) – не успели закончить к прошлому году, как и «Икарию» Явора Гырдева. Это тоже антиутопия, в центре сюжета – эксперименты ученых в области генетики и трансплантологии и человеческие грезы о бессмертии. Главную роль исполняет Иван Янковский. В интервью нашему изданию режиссер раскрывает подробности замысла: похоже, фильм будет одновременно и зрелищным, и наполненным глубокими философскими идеями.



Паранормальные: ПРОВОДНИК / ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ

Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

В мистическом триллере «Проводник» главная героиня – девушка Катя (Александра Бортич), которая видит призраков. По сюжету у нее пропадает сестра-близнец (скорее всего, она стала жертвой маньяка), Катя ее ищет, а люди, проводящие расследование (Евгений Цыганов и Владимир Яглыч), думают, что у нее не все в порядке с головой. В интервью Кино-театру.ру Александра Бортич признавалась, что роль в «Проводнике» была самой трудной в её жизни.

Компания KINODANZ обещала выпустить «За гранью реальности» в прошлом году (были заявлены три фильма, вышел один, и то посредственный – «Танцы насмерть»). Над фильмом о команде специалистов со сверхъестественными способностями, которые собираются ограбить казино, была возможность поработать еще год. В главной роли Милош Бикович, а суперспособности достались Любови Аксеновой, Евгению Стычкину, Юрию Чурсину и Аристарху Венесу. Главной изюминкой фильма стал Антонио Бандерас, сыгравший одну из отрицательных ролей.

Тут же впроброс упомянем проект все той же компании «Киноданц» и режиссера Вячеслава Лисневского «Идентификация», в котором главный герой во время страшной катастрофы теряет память, а затем выясняет, что он не человек, а киборг. Он тоже заявлен на 2018 год.



Экранизации. Городское фэнтези: ЧЕРНОВИК / СЕЛФИ / АМПИР V / НАСТЯ

Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

Компания «Новые люди», а именно режиссер Сергей Мокрицкий и продюсер Наталья Мокрицкая готовят к прокату «Черновик» – экранизацию бестселлера Сергея Лукьяненко, который уже выразил мнение, что фильм получился даже ближе к литературной основе, чем «Дозоры». Главные роли исполнили актеры Никита Волков и Ольга Боровская. Кроме них в фильме также сыграли Юлия Пересильд, Евгений Цыганов и Никита Тарасов, работавшие с Мокрицким на «Битве за Севастополь». Также в «Черновике» появятся Евгений Ткачук, Северия Янушайскайте и Ирина Хакамада.

«Селфи» снял Николай Хомерики по сценарию и одноименной книге Сергея Минаева. Это драма про писателя Богданова (Хабенский) и его двойника, который потихоньку начинает вытеснять оригинал из реальной жизни. В ролях - Юлия Хлынина, Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Северия Янушаускайте и другие.

«Ампир V» по роману Пелевина – детище режиссера Виктора Гинзбурга. Главную роль – молодого вампира Раму – играет Павел Табаков, злодея Митру – рэпер Oxxxymiron. Роль Вала сыграет Юрий Стоянов, а богиней Иштар станет Наталья Андрейченко, а в образе преподавателя дискурса Иеговы появится театральный режиссер Константин Богомолов.

Он сам, кстати, должен в этом году наконец выпустить свой кинодебют – экранизацию рассказа Владимира Сорокина «Настя» про девочку, которую в день ее 16-летия родители запекают в печи и подают на стол.



Творческая несвобода: ЮМОРИСТ / ДОВЛАТОВ

Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

Действие ретро-драмы «Юморист» Михаила Идова происходит в 1984 году. Это вымышленная история популярного эстрадного артиста Бориса Аркадьева, который медленно сходит с ума от комбинации всеобщего обожания и творческой несвободы. Не помогает и статус любимого комика «органов». Это дебютная режиссерская работа Идова, известного как сценариста «Оптимистов». В ролях задействованы прекрасные актеры – Алексей Агранович, Семен Штейнберг, Алиса Хазанова, Вильма Кутавичюте, Павел Ильин, Даниэль Шифрин, Полина Ауг.

«Довлатов» Алексея Германа мл. стал участником Берлинского кинофестиваля. Действие фильма происходит в начале ноября 1971 года, сюжет охватывает всего лишь несколько дней из жизни Сергея Довлатова, еще не уехавшего из Ленинграда в Таллин. В ходе длительного кастинга артиста на главную роль в России не нашли – Довлатова сыграл сербский актер Милан Марич. В фильме также снялись Данила Козловский, Антон Шагин, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, а роль Иосифа Бродского исполнил Артур Бесчастный.



Все на алтарь искусства: НУ ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА / ДЯДЯ САША

Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

Идея полнометражной комедии «Ну здравствуй, Оксана Соколова!» выросла из одноименной короткометражки Кирилла Васильева, впервые показанной на Кинотавре 2016 года, а затем получившей Гран-при фестиваля «Короче». По сути это продолжение уже существующей истории о радио-диджее, внезапно заговорившем женским голосом.

Еще одна комедия о творческих кадрах – «Дядя Саша» Александра Гордона – про режиссера, который снимает фильм «Незабытые предки». Сам Гордон сыграет этого персонажа, в других ролях Анна Слю, Никита Ефремов, Сергей Пускепалис. В фильме также появится вице-спикер Госдумы Петр Толстой.



Ужасы: ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ / ОЗЕРО МЕРТВЫХ: РУСАЛКА / ПРОИГРАННОЕ МЕСТО

Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

Сиквел мистического хоррора 2015 года, в партнерстве с компанией «Вольга». Режиссера сменили, хотя очевидно, что «Пиковая дама» пробила стену и создала моду на производство фильмов ужасов. В центре сюжета новой картины – женщина, которая пытается защитить дитя от натиска потусторонних сил. Продюсером на картине работал Константин Буслов.

Мастер хоррора Святослав Подгаевский снял еще один фильм ужасов, на сей раз мелодраматический. В основе сюжета «Озера мертвых» – славянская легенда про отвергнутых девушек, которые топились и превращались в русалок. Страх перед стихией, которая нас окружает, естественно, будет противостоять настоящей любви. По сценарию Ивана Капитонова («Пиковая дама», «Маршрут построен») Рома и Марина едут с друзьями на озеро, встречают там девушку, она заманивает сначала одинокого юношу, а затем преследует пару.

«Проигранное место» – дебютный фильм Надежды Михалковой. В качестве первого фильма актриса выбрала молодежный хоррор по сценарию братьев Пресняковых. История основывается на городской легенде о проклятом месте в кинотеатре, которое губит тех, кто на него попадает.

Также на 2018-й запланирован хоррор «Фото на память» от оператора «Невесты» и «Пиковой дамы» Антона Зенковича. Здесь людей губит нехороший фотоаппарат.



Все по правде: СПИТАК / ПЕРВЫЕ / ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ / НЕПРОЩЕННЫЙ

Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

В год 30-летия страшного землетрясения в Армении режиссер Александр Котт и продюсер Елена Гликман выпускают фильм «Спитак». Жанр своей картины они обозначили словом «реквием», но задачей было не только вспомнить трагедию и боль каждого человека, пережившего эти страшные дни, но и показать современникам пример объединения людей перед лицом страшного горя. По показанным на Кинотавре эпизодам было очевидно, что картина совершенно не похожа на «Землетрясение» Андреасяна, о котором в Армении спорят до сих пор.

«Первые» Дмитрия Суворова – любовно-патриотическая сага об отважных русских полярных исследователях XVIII века. Проект-долгострой менял режиссера (над картиной начинал работать Владимир Котт), название, дату релиза. В этом году обещают его выпустить.

Авдотья Смирнова заканчивает работу над «Историей одного назначения» о малоизвестном эпизоде из жизни писателя Льва Толстого. По сюжету в 1866 году молодой Толстой узнает о странном деле писаря Василия Шабунина, который по неизвестным причинам ударил по лицу своего ротного командира, капитана Яцевича. По законам военного суда за это рядового ждет смертная казнь, и Толстой решает выступить адвокатом Шабунина в суде. Сценаристами картины выступили сама Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский. В фильме снимаются Евгений Харитонов, Алексей Смирнов, Алексей Макаров, Ирина Горбачева.

Дмитрий Нагиев сыграл осетинского архитектора Виталия Калоева в фильме Сарика Андреасяна «Непрощенный». В 2002 году жена и двое детей Калоева погибли в авиакатастрофе над Боденским озером, которая, как считал Калоев, произошла из-за ошибки диспетчера Петера Нильсена. Не помня себя от горя, он пришел в дом Нильсена, захватив фотографии своих близких и нож.



Гоголи, Вии и восточные единоборства: ГОГОЛЬ. ВИЙ / ГОГОЛЬ. ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО / ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА: ПУТЕШЕСТВИЕ В КИТАЙ

Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

Сразу два фильма про Гоголя – «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Заколдованное место» – выйдут в 2018 году. Оба – продолжения успешно выступившего в прокате в 2017 году телесериала про молодого писаря Николая Гоголя (Александр Петров), который становится помощником харизматичного следователя Якова Гуро (Олег Меньшиков) и отправляется расследовать загадочные убийства девушек в селе Диканька. В новых частях поиск маньяка продолжится – в том числе и с новыми героями. Как понятно из названия, не обойдется – по крайней мере в «Вие» – без Хомы Брута (Алексей Вертков), который в новом «Гоголе» стал «охотником на ведьм, мастером восточных единоборств и философом».

В эту же категорию мы определили и проект «Вий-2», прокатное название которого звучит как «Тайна печати дракона: путешествие в Китай. От прозы Гоголя в самом дорогом проекте в истории российского кино осталась сказочная атмосфера, плюс здесь задействованы Джеки Чан, Джейсон Флеминг, Рутгер Хауэр, Арнольд Шварценеггер, лилипут Мартин Клебба и другие. Самым же дорогостоящим персонажем стал компьютерный дракон с длинными ресницами (китайский Вий).



Волшебные сказки и древние легенды: МЕШОК БЕЗ ДНА / СКИФ

Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

Ни на что не похожий «Мешок без дна», черно-белая фантазия по мотивам «В чаще» Рюноскэ Акутагавы, снятая одним из самых эксцентричных художников и режиссеров Рустамом Хамдамовым – про придворную сказочницу (Светлану Немоляеву) и рассказанную ей от лица разных героев притчу о загадочном убийстве в лесу. Байка из «Тысячи и одной ночи», подарившая название фильму, и аллюзии на Параджанова, Уэллса, Птушко и Роу, которые без труда будут заметны зрителю, прилагаются. Премьера картины состоялась на Московском международном кинофестивале, где лента получила специальный приз жюри.

Завершаем наш обзор премьер года псевдоисторической экшн-драмой «Скиф» Рустама Мосафира, который выходит в прокат уже на следующей неделе. Действие фильма происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины – скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наёмных убийц. Ратник Лютобор отправляется в опасный путь ради спасения семьи через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть. Главные роли в картине играют Алексей Фадеев, Юрий Цурило, Александр Кузнецов, Виталий Кравченко, Александр Пацевич и другие. Над сценарием работали Рустам Мосафир и Вадим Голованов. Оператором выступает Дмитрий Карначик, а художником по костюмам – Надежда Васильева.

Екатерина Визгалова, Мария Токмашева
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Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года фотографии
Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года фотографии
Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года фотографии
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