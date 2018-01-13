Что русскому хорошо: 70 отечественных фильмов 2018 года

Российское кино, заработавшее в прошлом году больше четверти всех прокатных денег, продолжает нас удивлять. Производственного кризиса не наблюдается - в этом году готовятся к выходу на экраны более 70-ти отечественных фильмов. Кое-что мы наверняка упустили, а о чем-то просто не подозреваем (киноотрасль у нас славится конспиративностью), какие-то картины из нижеперечисленных уже имеют дату релиза и постер, про другие известно только то, что они завершены, но ни одного кадра со съемок не удалось найти.
Из тенденций отметим большое количество дебютов (15), возросший спрос на тяжелую военную технику и актера Александра Петрова (четыре роли в пяти фильмах). А вот Данила Козловский, у которого было столько же работ два года назад, стал сниматься чуть меньше, возможно потому, что меняет амплуа: в этом году он начинающий режиссер и продюсер. На втором месте по количеству проектов Евгений Цыганов, он появится на экранах трижды, столько же ролей у наиболее заметной актрисы Александры Бортич. Кстати, в одном из фильмов Цыганов и Бортич сыграли вместе.
Чтобы оценить тематическое разнообразие и актуальные тренды, мы разбили все выходящие проекты на блоки. Тренды меняются. Увлечение богатырями и Древней Русью заканчивается в январе с выходом «Скифа». Космос, балет тоже в прошлом, зато фильмов про спорт становится все больше. С него и начнем, раз уж главным событием этого года грозит стать ЧМ по футболу.
Спорт: ЛЁД / ТРЕНЕР / ПЛАН Ж
В этой категории – два дебюта на спортивную тематику. Трейлеры обеих картин уже крутят в кинотеатрах. «Лёд», реж. Олег Трофим
– жизнеутверждающая история о девочке, которая мечтает о фигурном катании, добивается успеха, но затем получает травму и инвалидность. Главные роли играют Аглая Тарасова
и Александр Петров
.
Второй проект – «Тренер» – режиссерский дебют Данилы Козловского
, который сам же исполняет главную роль – бомбардира национальной команды Юрия Столешникова, не забивающего в решающий момент пенальти. После досадной ошибки он покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленького провинциального клуба «Метеор». Именно с ним Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя. Картину поддерживает телеканал Россия-1. Продюсеры Леонид Верещагин
и Петр Ануров
.
А вот режиссер Клим Шипенко
готовит в год ЧМ веселое народное кино – легкую романтическую комедию о женском футболе под рабочим названием «План Ж». Сценарий картины написал Эдуард Бордуков
(«Коробка
»).
Броня крепка и танки наши быстры: Т-34 / ТАНКИ / ТАНКИСТЫ
В день столетия Красной Армии продюсер Рубен Дишдишян
планирует выпустить экшн «Т-34
» режиссера Алексея Сидорова
. За плечами у тандема уже пять совместных картин, в том числе «Бой с тенью
», собравший 30 млн. долларов. Фильм о танкистах стилистикой напоминает залихватскую компьютерную игру и одновременно комикс о супергероях. В ролях Александр Петров, Ирина Старшенбаум
, Виктор Добронравов
и другие.
Другой готовящийся проект – «Танки» – Кима Дружинина
(«28 панфиловцев
») с Андреем Мерзликиным
в главной роли расскажет о секретном пробеге в 1940 году на прототипах танка Т-34 конструктора Михаила Кошкина к Сталину в Москву для утверждения опытных образцов и запуска в серию новой боевой машины.
В этом году, возможно, выйдет еще один фильм про танкистов, режиссера Максима Константинова, съемки которого проходили в прошлом году. Продюсеры этой ленты, которая так и называется «Танкисты» - Ольга Погодина
и Алексей Пиманов
(«Крым
»), а в одной из ролей снимался Василий Степанов
, который благодаря этому проекту может вернуться в кино.
Холокост: СОБИБОР / ВОЙНА АННЫ
Картину «Собибор» (другое название «Легенда о побеге»), основанную на реальных событиях, произошедших в годы Второй мировой войны на территории Польши, мы ожидали в прошлом году, вместе с фильмом «Рай
» Кончаловского. Это история плененного офицера Александра Печерского (Константин Хабенский
), организовавшего беспрецедентный побег из лагеря смерти Собибор, – единственное успешное восстание, после которого лагерь был закрыт, а следы его уничтожены. Сценарий по книге Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие» написал Александр Адабашьян, режиссером на первых этапах значился Андрей Малюков («Мы из будущего
», «Диверсант
»), но в итоге картину снял сам Константин Хабенский. В ролях, кроме него, – Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, а также масса европейских актеров.
Очень ждем окончания и выхода на экраны фильма Алексея Федорченко
«Война Анны», рабочая версия которого отобрана в секцию Voices международного кинофестиваля в Роттердаме. Сценарий картины написала Наталия Мещанинова
, (это она писала «Аритмию
»), снял оператор Алишер Хамидходжаев
. «Война Анны» рассказывает о Холокосте через судьбу шестилетней еврейской девочки. Чудом уцелевший ребенок после расстрела выживает, прячась в нерабочем камине от нацистов. Фильм снят без государственной поддержки, а для его завершения авторам не хватает около 1,5 млн. рублей. В декабре прошлого года режиссёр решился попросить народной помощи в сборе средств на завершение фильма и запустил в Интернете краундфандинг-акцию
, у вас еще есть шанс помочь ему в этом и стать первыми зрителями драмы.
Блокадный Ленинград: РУБЕЖ / КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ
Павел Прилучный
сыграл в картине «Рубеж» (прежнее название «Невский пятачок») молодого и высокомерного бизнесмена, переместившегося во времени в блокадный Ленинград. Без сомнений нас ждет развлекательно-назидательный фильм о том, как современные мажоры учатся уважать память предков. Роль предка досталась Семену Трескунову
, также в картине снялись Кирилл Кяро
, Игорь Петренко
, Сергей Чирков
и другие. Генеральный продюсер – Джаник Файзиев
.
Действие «Коридора бессмертия» происходит также во время блокады. Вчерашняя школьница Маша Яблочкина попадает в 48-ю паровозную колонну особого резерва НКПС, доставляющую в Ленинград 75% всех грузов и военного снаряжения. Сценарист, режиссер и продюсер – Федор Попов
, в ролях – Игорь Ясулович
, Анастасия Цибизова
, Александр Яценко
, Дарья Екамасова
и другие.
Мужская дружба: БРАТСТВО / В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ
Военная драму о выводе советских войск из Афганистана и мужской дружбе «Братство» – детище Евгения Панфилова
и Сергея Февралева
. Одну из главных ролей в фильме исполняет трудноузнаваемый Юрий Чурсин
в усах. Антагонистом стал Виталий Кищенко
. Также заявлен Игорь Гринякин
в качестве оператора. Фильм снимался на студии Павла Лунгина
.
К созданию трагикомедии о мужской дружбе «В Кейптунском порту» Александра Велединского
вдохновила известная песня и реальный случай, произошедший с отцом режиссера. По сюжету в нем после окончания войны встречаются три человека, и каждый из них думает, что убил всех других. В фильме заняты чудесные актеры: Юрий Кузнецов
, Александр Робак
, Евгений Ткачук, Сергей Сосновский
, Владимир Стеклов
и другие. Продюсерами выступают Владимир Игнатьев
, Владимир Поляков
и Рубен Дишдишян
.
Здесь же упомянем, что релиз «О чем говорят мужчины. Продолжение»
запланирован на февраль 2018 года, режиссером станет женщина, Флюза Фаршатова
, актерский состав – без изменений
.
Чего не хочет женщина: КУПИ МЕНЯ / Я ХУДЕЮ / ЛЮБОВНИЦЫ / РУССКАЯ СМЕРТЬ
Творческий тандем Дарьи Грацевич
и Вадима Перельмана
, снявший сериал «Измены
», породил новую картину о молодых женщинах, живущих за счет богатых мужчин. В главных ролях Анна Адамович, Юлия Хлынина, Светлана Устинова.
«Я худею» – придуманная мужчинами, режиссером Алексеем Нужным
и сценаристом Николаем Куликовым
, история о том, как женщинам непросто бороться или не бороться с лишним весом. Для исполнения главной роли актриса Саша Бортич сначала действительно набрала килограммы, а затем – прямо во время съемок – их скинула.
И еще одна роль Бортич в комедии – «Любовницы» – о трех обманутых мужчинами девушках, снятая режиссером-женщиной Еленой Хазановой
. Вместе с подругами по несчастью (Паулина Андреева
и Юлия Александрова
) она создает тайный союз обманутых женщин. В ролях бессердечных мучителей – Сергей Гармаш, Гоша Куценко, Юрий Стоянов, Максим Лагашкин, Александр Робак, Владимир Мишуков.
Две сестры, застрявшие между прошлым и будущим (Евгения Соляных
, Надежда Игошина
), одна из которых успела пожить в Венеции и разочароваться, и зрелый мужчина (Евгений Цыганов), на которого у сестер особые планы. Мелодрама театрального режиссера Владимира Мирзоева
«Русская смерть» готова, хотя выход в прокат пока не обещан.
Школа: ВАШ РЕПЕТИТОР / ПРОСТОЙ КАРАНДАШ / ИСПЫТАНИЕ
Психологическая драма, дебютная работа выпускника мастерской Хотиненко Антона Коломейца
«Ваш репетитор», отметившегося прекрасной во всех отношениях короткометражкой «Тоня плачет на мосту влюбленных», снимается на студии Валерия Тодоровского. Фильм расскажет о любви старшеклассника Саввы к преподавательнице зарубежной литературы.
Наталья Назарова
(«Дочь
») сняла драму об учительнице рисования Антонине (Надежда Горелова
), которая приезжает в маленький северный городок и находит там свое призвание. Ее муж отбывает здесь срок в колонии, и вокруг довольно непростая атмосфера безысходности, агрессии, но женщине удается совершить чудо. Собственно, фильм о любви и о чуде.
Герои Ирины Купченко
, Андрея Мерзликина и Анны Чуриной из драмы «Училка
» вновь окажутся в сложной ситуации. Режиссер и продюсер Алексей Петрухин
снял новый фильм с теми же персонажами, в котором затронул одну из самых болезненных тем современного общества – проблему терроризма. Напомним, что за работу в «Училке» Ирина Купченко удостоилась премии «Ника» за лучшую женскую роль.
Альтернативное здоровье: ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ / ПОДБРОС
Режиссер «Эластико
» Михаил Расходников
представит фильм о мальчике с врожденной болезнью, отец которого не хочет с этим считаться. Парень достигнет многого, но отца все равно возненавидит. В ролях – Иван Охлобыстин
, Риналь Мухаметов
, Ирина Пегова
и другие. Производство – Enjoy Movies.
Конфликт отцов и детей, а также жизнь со специфическим расстройством заявлены и в драме «Подброс» (Jumpman). Это новый фильм Ивана И.Твердовского
, автора «Класса коррекции»
и «Зоологии»
, который он вновь делает с продюсером Натальей Мокрицкой
Некий молодой человек по имени Денис с детства страдает заболеванием, из-за которого у него снижен болевой порог, и он почти не чувствует физическую боль. Однажды его особенность начинают использовать в корыстных целях, предлагая имитировать дорожно-транспортные происшествия. Ему заказывают определенный автомобиль, под который он «подбрасывается», и после того, как происходит наезд, целая цепочка людей вымогает из водителя деньги: сотрудники полиции, скорой помощи, районного суда, представители власти. Это коррупционная система, поставленная на широкий поток. Фильм поддержал европейский фонд «Евримаж».
Работяги: ЗАВОД / ВСЯ НАША НАДЕЖДА
Напряженный социальный триллер Юрия Быкова
«Завод» расскажет, как простые рабочие из глубинки узнают, что их завод собираются закрыть, а их всех уволить. Рабочие берут в заложники олигарха, решившего разорить предприятие, которому они отдали всю жизнь. В ролях Денис Шведов
, Андрей Смоляков
, Владислав Абашин
, Александр Бухаров
, Иван Янковский
и другие.
«Вся наша надежда
» Карена Геворкяна
– социальная драма о шахтерах. Глава большой семьи и шахтер старой закалки Глеб Емельянов наблюдает за упадком и обнищанием своего некогда уважаемого промысла. Он предвещает аварию на ветхой шахте и оказывается точен в прогнозах. Против честного рабочего выступает расчетливое начальство, продажные госслужащие и массовый конформизм. Премьера картины состоялась в 2016 году на фестивале «Окно в Европу», затем была показана на ряде других фестивалей, а теперь выходит в прокат зимой этого года.
Пенсионеры: КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ / ТУРЕЦКОЕ СЕДЛО
«Карп отмороженный» Владимира Котта
– «добрая черная комедия», в которой до определенной степени беспардонные шутки замазаны плотным слоем благодушия. В роли двух пенсионерок-соседок Марина Неёлова
и Алиса Фрейндлих
, вторая неподдающаяся, первая готовится к похоронам, чтобы занятому сыну Евгений Миронов
не пришлось возиться.
Герой «Турецкого седла» Юсупа Разыкова
– ушедший на покой из рядов КГБ Ильич ( Валерий Маслов
). Он работает охранником и тоскует по работе, поэтому все время пытается за всеми следить – вольно или невольно. Однажды он влюбляется в девушку (Вероника Кузнецова
), точнее – в ее голос. Но у этой романтической истории далеко не счастливый конец, да и сам фильм несколько перехвален.
Семья - это главное: ГЛУБОКИЕ РЕКИ / СЕРДЦЕ МИРА / ЯЗЫЧНИКИ
В этой категории также два дебюта, из которых наиболее ожидаемый - «Глубокие реки» выпускника мастерской Александра Сокурова Владимира Битокова
, однокурсника режиссера «Тесноты
» Кантемира Балагова.
Почти готов новый авторский проект Наталии Мещаниновой «Сердце мира» о выросшем в детдоме Егоре, который стал ветеринаром и всю жизнь пытается найти семью и дом, которых у него никогда не было. Главную роль играет Степан Девонин
, женская досталась Яне Сексте
. Мещанинова обещала тактильный и чувственный фильм.
Театральный режиссер Лера Суркова
тоже дебютировала в кино, с картиной «Язычники» – экранизацией последней пьесы Анны Яблонской, драматурга, погибшей в 2011 году во время теракта в Домодедове. Одноименный спектакль несколько лет играют на сцене Театра.doc. В нем набожная женщина (Татьяна Владимирова
), проведя полжизни в церквях и монастырях, приезжает навестить сына (Валентин Самохин
), невестку (Елена Нестерова
) и внучку-подростка (Виталия Еньшина
). Фильм отлично принят на фестивале «Движение» и теперь выходит прокат.
Отдельно упомянем сиквел «Супербобровых»
с подзаголовком «Пора домой», в нем семью с суперспособностями ждет встреча с суперзлодеями.
Смешные межнациональные отношения: ЖЕНИХ-2. НА БЕРЛИН / РУССКИЕ / КИЛИМАНДЖАРА
На тему отношений межнациональных браков у нас снимают исключительно комедии. Сергей Светлаков
и Александр Незлобин заканчивают работу над продолжением фильма Жених
. В ролях, кроме Светлакова, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Филипп Рейнхардт, Ольга Картункова, Сергей Бурунов.
Анатолий (Виталий Хаев
) любит свою дочь, собаку и убивать. Однажды дочь (Елизавета Кононова
) знакомит его со своим парнем – тот зоозащитник и китаец по национальности. Это комедия «Русские» от продюсеров «Без границ
» и сериалов «Как я стал русским
» и «Последний из Магикян
» Георгия Шабанова
и Резо Гигинеишвили
. Режиссер – Акаки Сахелашвили. Проект поддерживает телеканал СТС.
Главная героиня картины «КилимандЖара» – девушка Маруся (Ирина Старшенбаум), жених которой не явился на их свадьбу. Несмотря на разочарование, Маруся решает предпринять активные меры и отправляется на поиски несостоявшегося мужа к нему на родину – в Баку. Вместе с ней в столицу Азербайджана отправляется целая команда друзей. Генеральным продюсером картины выступил Александр Цекало
, режиссером – Екатерина Телегина, известная по новеллам из «Елок
» и ромкому «Привычка расставаться
». В ролях – Павел Прилучный, Максим Виторган, Тимофей Трибунцев, Мария Смольникова, Ирина Горбачева
и другие.
Едем к морю: ИДЕАЛЬНЫЕ / ЛАВСТОРИ
В дебютном романтическом роад-муви Петра Тодоровского мл.
«Лавстори» эксцентричная девушка Маша (Вильма Кутавичюте
) едет на такси из Москвы в Сочи на собственную свадьбу. За рулем – ее бывшая любовь, актер-неудачник Сева Горелов, подрабатывающий таксистом (Александр Петров
).
Кирилл Плетнев
заканчивает романтическую историю по сценарию Дарьи Грацевич
«Идеальные». Это роад-муви, в котором две девушки, некогда влюбленные в одного молодого человека (уже погибшего) едут к морю, «по-хорошему глянцевое кино с сильными актерскими работами
» и современным саундтреком. В ролях Полина Максимова
, Любовь Аксенова
, Риналь Мухаметов, сам Кирилл Плетнёв и другие.
Отдых в Крыму: ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ / КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА
Сразу две комедии про Крым: в январе выходит фильм «Каникулы президента», где знакомый по КВН и Comedy Club двойник Путина Дмитрий Грачев
изображает президента на отдыхе, который еще сложнее работы. А через пару месяцев компания «Фреш-Фильм» и режиссер Леонид Марголин
выпускает курортную комедию, которая призвана «рассказать о Крыме не только как о здравнице, но и месте, где можно поправить душевные качества, духовные и любовные отношения». Картина расскажет о трех семейных парах, которые живут в одном из крымских отелей.
Клубная жизнь: КЛУБАРЕ / НОЧНАЯ СМЕНА / ХИТ
11 октября на экраны выйдет авантюртный музыкальный фильм в стихах «Клубаре» (ударение на последний слог) от творческого объединения «Газгольдер» во главе с рэпером Бастой
. На недавнем кинорынке показали ролик будущего фильма, и в нем действительно все стараются говорить в рифму. В главной роли Евгений Стычкин
. Фильм снимался в московском клубе «Бруклин», Режиссер – Иван Курский, автор сценария – Олег Груз
, музыку для фильма писал Баста, он также принимал участие и в съемках.
В клубе происходит и действие комедии «Ночная смена». Главный герой Макс (Владимир Яглыч
) в связи с кризисом теряет работу на заводе. Его спасает бывшая одноклассница Лена (Валентина Мазунина
), которая предлагает ему устроиться в ночной клуб стриптизером. Режиссер – Марюс Вайсберг
, а напарника героя Яглыча, тоже стриптизера, играет Павел Деревянко
. Кстати, не первый раз в его фильмографии подобная роль.
Также в этом году на экраны выйдет музыкальное like-муви про московскую жизнь «Хит»
с участием Петра Скворцова
, Юлии Ауг
, Юрия Чурсина
, Александра Горчилина
и Алексея Верткова
.
Неадекватные люди: КАК Я СТАЛ... / НА РАЙОНЕ / КИСЛОТА / ДНЮХА
В основе дебюта документалиста Павла Мирзоева
«Как я стал...» – одноименная кинопьеса молодого талантливого драматурга Ярославы Пулинович
, опубликованная в 2012 году в журнале «Искусство кино». Главный герой этой драмы взросления – 24-летний москвич Саша, которого играет Павел Табаков. Фильм получил поддержку Министерства культуры на питчинге. Изначально фильм носил название «Страх высоты».
Данила Козловский не только сам снимает кино, но и продюсирует режиссерский дебют своей девушки, актрисы Ольги Зуевой
. Фильм называется «На районе», в ролях сама Ольга Зуева, сам Данила Козловский, а также Илья Маланин
, Елена Оболенская
и другие. Фильм про криминальную деятельность пацанов Вовы и Кисы, которые прожигают жизнь в погоне за увеселениями, пока не наступит час Х.
«Кислота» – еще один прелюбопытный актерский дебют, тоже поколенческий, о двух друзьях-миллениалах, которые однажды должны взглянуть на свою жизнь трезвыми глазами. На режиссерском месте – Александр Горчилин
(«Да и да
», «Ученик
»).
Роман Каримов
в прошлом году выпустил молодежную комедию: «Гуляй, Вася»!
. В 2018-м можно будет посмотреть его картину «Днюха», снятую на студии Тимура Бекмамбетова
Bazelevs. Герой случайно изменяет девушке на вечеринке, а узнает об этом, проснувшись в незнакомой, запертой снаружи квартире, включив ноутбук и найдя на ютубе видео, которое непонятно кто выложил. Весь фильм сделан в формате «десктоп-муви», то есть все действие будет происходить на экране компьютера.
Комедийный праздничный марафон подпитают фильмы «Счастья! Здоровья!»
про три не похожих друг на друга свадьбы, который выйдет 9 мая и, разумеется «Ёлки-7
».
Черные комедии: ПАПА, СДОХНИ! / РУССКИЙ БЕС
«Папа, сдохни» – кровавая черная комедия, над которой работает дебютант Кирилл Соколов
, поклонник творчества Мартина МакДоны и корейского кино. В главной роли – «самого гнусного в мире отца, опера Андрея Геннадьевича, который собирает у себя в квартире компанию отъявленных мерзавцев: мстительную дочь-актрису, озлобленного хулигана и обманутого мента» – Виталий Хаев.
Еще одна черная комедия, а вернее – экзистенциальная сатира на российское общество «нулевых» – «Русский бес», где сыграли Михаил
и Никита Ефремовы
, Виктория Исакова
и Любовь Новикова
. Над картиной работает режиссер, он же и автор сценария Григорий Константинопольский, два года назад подаривший сериал «Пьяная фирма», а ранее прославившийся яркими комедиями «8 ½ долларов», «Кошечка
» и «Самка
».
Сай-фай: ИКАРИЯ / ПРОЕКТ GEMINI
«Проект "Gemini"» – сай-фай про разрушающие Землю космические сигналы, к источнику которых отправляется экспедиция астронавтов (Егор Корешков
, Екатерина Шпица
и Никита Волков) – не успели закончить к прошлому году, как и «Икарию» Явора Гырдева
. Это тоже антиутопия, в центре сюжета – эксперименты ученых в области генетики и трансплантологии и человеческие грезы о бессмертии. Главную роль исполняет Иван Янковский
. В интервью нашему изданию
режиссер раскрывает подробности замысла: похоже, фильм будет одновременно и зрелищным, и наполненным глубокими философскими идеями.
Паранормальные: ПРОВОДНИК / ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ
В мистическом триллере «Проводник» главная героиня – девушка Катя (Александра Бортич
), которая видит призраков. По сюжету у нее пропадает сестра-близнец (скорее всего, она стала жертвой маньяка), Катя ее ищет, а люди, проводящие расследование (Евгений Цыганов
и Владимир Яглыч
), думают, что у нее не все в порядке с головой. В интервью Кино-театру.ру
Александра Бортич признавалась, что роль в «Проводнике» была самой трудной в её жизни.
Компания KINODANZ обещала выпустить «За гранью реальности
» в прошлом году (были заявлены три фильма, вышел один, и то посредственный – «Танцы насмерть»). Над фильмом о команде специалистов со сверхъестественными способностями, которые собираются ограбить казино, была возможность поработать еще год. В главной роли Милош Бикович
, а суперспособности достались Любови Аксеновой
, Евгению Стычкину
, Юрию Чурсину
и Аристарху Венесу
. Главной изюминкой фильма стал Антонио Бандерас
, сыгравший одну из отрицательных ролей.
Тут же впроброс упомянем проект все той же компании «Киноданц» и режиссера Вячеслава Лисневского «Идентификация
», в котором главный герой во время страшной катастрофы теряет память, а затем выясняет, что он не человек, а киборг. Он тоже заявлен на 2018 год.
Экранизации. Городское фэнтези: ЧЕРНОВИК / СЕЛФИ / АМПИР V / НАСТЯ
Компания «Новые люди», а именно режиссер Сергей Мокрицкий
и продюсер Наталья Мокрицкая
готовят к прокату «Черновик
» – экранизацию бестселлера Сергея Лукьяненко, который уже выразил мнение, что фильм получился даже ближе к литературной основе, чем «Дозоры». Главные роли исполнили актеры Никита Волков
и Ольга Боровская
. Кроме них в фильме также сыграли Юлия Пересильд
, Евгений Цыганов и Никита Тарасов
, работавшие с Мокрицким на «Битве за Севастополь». Также в «Черновике» появятся Евгений Ткачук, Северия Янушайскайте и Ирина Хакамада
.
«Селфи» снял Николай Хомерики
по сценарию и одноименной книге Сергея Минаева
. Это драма про писателя Богданова (Хабенский) и его двойника, который потихоньку начинает вытеснять оригинал из реальной жизни. В ролях - Юлия Хлынина
, Федор Бондарчук
, Анна Михалкова
, Северия Янушаускайте
и другие.
«Ампир V» по роману Пелевина – детище режиссера Виктора Гинзбурга
. Главную роль – молодого вампира Раму – играет Павел Табаков, злодея Митру – рэпер Oxxxymiron
. Роль Вала сыграет Юрий Стоянов
, а богиней Иштар станет Наталья Андрейченко
, а в образе преподавателя дискурса Иеговы появится театральный режиссер Константин Богомолов
.
Он сам, кстати, должен в этом году наконец выпустить свой кинодебют – экранизацию рассказа Владимира Сорокина «Настя
» про девочку, которую в день ее 16-летия родители запекают в печи и подают на стол.
Творческая несвобода: ЮМОРИСТ / ДОВЛАТОВ
Действие ретро-драмы «Юморист» Михаила Идова
происходит в 1984 году. Это вымышленная история популярного эстрадного артиста Бориса Аркадьева, который медленно сходит с ума от комбинации всеобщего обожания и творческой несвободы. Не помогает и статус любимого комика «органов». Это дебютная режиссерская работа Идова, известного как сценариста «Оптимистов
». В ролях задействованы прекрасные актеры – Алексей Агранович
, Семен Штейнберг
, Алиса Хазанова
, Вильма Кутавичюте, Павел Ильин, Даниэль Шифрин, Полина Ауг
.
«Довлатов» Алексея Германа мл.
стал участником Берлинского кинофестиваля. Действие фильма происходит в начале ноября 1971 года, сюжет охватывает всего лишь несколько дней из жизни Сергея Довлатова, еще не уехавшего из Ленинграда в Таллин. В ходе длительного кастинга артиста на главную роль в России не нашли – Довлатова сыграл сербский актер Милан Марич
. В фильме также снялись Данила Козловский
, Антон Шагин
, Елена Лядова
, Светлана Ходченкова
, а роль Иосифа Бродского исполнил Артур Бесчастный
.
Все на алтарь искусства: НУ ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА / ДЯДЯ САША
Идея полнометражной комедии «Ну здравствуй, Оксана Соколова!
» выросла из одноименной короткометражки Кирилла Васильева
, впервые показанной на Кинотавре 2016 года, а затем получившей Гран-при фестиваля «Короче». По сути это продолжение уже существующей истории о радио-диджее, внезапно заговорившем женским голосом.
Еще одна комедия о творческих кадрах – «Дядя Саша» Александра Гордона
– про режиссера, который снимает фильм «Незабытые предки». Сам Гордон сыграет этого персонажа, в других ролях Анна Слю
, Никита Ефремов
, Сергей Пускепалис
. В фильме также появится вице-спикер Госдумы Петр Толстой
.
Ужасы: ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ / ОЗЕРО МЕРТВЫХ: РУСАЛКА / ПРОИГРАННОЕ МЕСТО
Сиквел мистического хоррора 2015 года, в партнерстве с компанией «Вольга». Режиссера сменили, хотя очевидно, что «Пиковая дама
» пробила стену и создала моду на производство фильмов ужасов. В центре сюжета новой картины – женщина, которая пытается защитить дитя от натиска потусторонних сил. Продюсером на картине работал Константин Буслов
.
Мастер хоррора Святослав Подгаевский
снял еще один фильм ужасов, на сей раз мелодраматический. В основе сюжета «Озера мертвых» – славянская легенда про отвергнутых девушек, которые топились и превращались в русалок. Страх перед стихией, которая нас окружает, естественно, будет противостоять настоящей любви. По сценарию Ивана Капитонова
(«Пиковая дама», «Маршрут построен») Рома и Марина едут с друзьями на озеро, встречают там девушку, она заманивает сначала одинокого юношу, а затем преследует пару.
«Проигранное место» – дебютный фильм Надежды Михалковой
. В качестве первого фильма актриса выбрала молодежный хоррор по сценарию братьев Пресняковых. История основывается на городской легенде о проклятом месте в кинотеатре, которое губит тех, кто на него попадает.
Также на 2018-й запланирован хоррор «Фото на память»
от оператора «Невесты» и «Пиковой дамы» Антона Зенковича
. Здесь людей губит нехороший фотоаппарат.
Все по правде: СПИТАК / ПЕРВЫЕ / ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ / НЕПРОЩЕННЫЙ
В год 30-летия страшного землетрясения в Армении режиссер Александр Котт
и продюсер Елена Гликман
выпускают фильм «Спитак». Жанр своей картины они обозначили словом «реквием», но задачей было не только вспомнить трагедию и боль каждого человека, пережившего эти страшные дни, но и показать современникам пример объединения людей перед лицом страшного горя. По показанным на Кинотавре эпизодам было очевидно, что картина совершенно не похожа на «Землетрясение
» Андреасяна, о котором в Армении спорят до сих пор.
«Первые» Дмитрия Суворова
– любовно-патриотическая сага об отважных русских полярных исследователях XVIII века. Проект-долгострой менял режиссера (над картиной начинал работать Владимир Котт), название, дату релиза. В этом году обещают его выпустить.
Авдотья Смирнова
заканчивает работу над «Историей одного назначения» о малоизвестном эпизоде из жизни писателя Льва Толстого. По сюжету в 1866 году молодой Толстой узнает о странном деле писаря Василия Шабунина, который по неизвестным причинам ударил по лицу своего ротного командира, капитана Яцевича. По законам военного суда за это рядового ждет смертная казнь, и Толстой решает выступить адвокатом Шабунина в суде. Сценаристами картины выступили сама Смирнова, Анна Пармас
и Павел Басинский. В фильме снимаются Евгений Харитонов, Алексей Смирнов, Алексей Макаров
, Ирина Горбачева.
Дмитрий Нагиев
сыграл осетинского архитектора Виталия Калоева в фильме Сарика Андреасяна
«Непрощенный». В 2002 году жена и двое детей Калоева погибли в авиакатастрофе над Боденским озером, которая, как считал Калоев, произошла из-за ошибки диспетчера Петера Нильсена. Не помня себя от горя, он пришел в дом Нильсена, захватив фотографии своих близких и нож.
Гоголи, Вии и восточные единоборства: ГОГОЛЬ. ВИЙ / ГОГОЛЬ. ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО / ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА: ПУТЕШЕСТВИЕ В КИТАЙ
Сразу два фильма про Гоголя – «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Заколдованное место» – выйдут в 2018 году. Оба – продолжения успешно выступившего в прокате в 2017 году телесериала про молодого писаря Николая Гоголя (Александр Петров), который становится помощником харизматичного следователя Якова Гуро (Олег Меньшиков
) и отправляется расследовать загадочные убийства девушек в селе Диканька. В новых частях поиск маньяка продолжится – в том числе и с новыми героями. Как понятно из названия, не обойдется – по крайней мере в «Вие» – без Хомы Брута (Алексей Вертков
), который в новом «Гоголе» стал «охотником на ведьм, мастером восточных единоборств и философом».
В эту же категорию мы определили и проект «Вий-2», прокатное название которого звучит как «Тайна печати дракона: путешествие в Китай. От прозы Гоголя в самом дорогом проекте в истории российского кино осталась сказочная атмосфера, плюс здесь задействованы Джеки Чан
, Джейсон Флеминг
, Рутгер Хауэр
, Арнольд Шварценеггер
, лилипут Мартин Клебба
и другие. Самым же дорогостоящим персонажем стал компьютерный дракон с длинными ресницами (китайский Вий).
Волшебные сказки и древние легенды: МЕШОК БЕЗ ДНА / СКИФ
Ни на что не похожий «Мешок без дна», черно-белая фантазия по мотивам «В чаще» Рюноскэ Акутагавы, снятая одним из самых эксцентричных художников и режиссеров Рустамом Хамдамовым
– про придворную сказочницу (Светлану Немоляеву
) и рассказанную ей от лица разных героев притчу о загадочном убийстве в лесу. Байка из «Тысячи и одной ночи», подарившая название фильму, и аллюзии на Параджанова, Уэллса, Птушко и Роу, которые без труда будут заметны зрителю, прилагаются. Премьера картины состоялась на Московском международном кинофестивале, где лента получила специальный приз жюри.
Завершаем наш обзор премьер года псевдоисторической экшн-драмой «Скиф» Рустама Мосафира
, который выходит в прокат уже на следующей неделе. Действие фильма происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины – скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наёмных убийц. Ратник Лютобор отправляется в опасный путь ради спасения семьи через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть. Главные роли в картине играют Алексей Фадеев
, Юрий Цурило
, Александр Кузнецов
, Виталий Кравченко
, Александр Пацевич
и другие. Над сценарием работали Рустам Мосафир и Вадим Голованов
. Оператором выступает Дмитрий Карначик
, а художником по костюмам – Надежда Васильева
.
обсуждение >>