Отечественное кино продолжает движение вверх: 10 самых кассовых российских фильмов

Российское кино триумфально начало новый год. На минувших выходных спортивная драма режиссера Антона Мегердичева «Движение вверх», созданная продюсерской командой «Легенды №17» и «Экипажа», получила звание самого кассового отечественного фильма в истории новейшего проката. Вспоминаем, какие другие российские ленты в свое время устанавливали кассовые рекорды и благодаря чему это получилось.
«Движение вверх» (2017), 1,8 млрд рублей и 7 млн зрителей (по состоянию на первую половину дня 15 января)
Спортивная драма, рассказывающая о баскетбольном матче сборных США и СССР на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Постановщиком ленты выступил режиссер фильма-катастрофы «Метро»
Антон Мегердичев. В роли тренера советской сборной – Владимир Машков
, в роли игроков – как профессиональные актеры (например, Иван Колесников
), так и спортсмены (например, Александр Ряполов
). Стильная, энергичная съемка спортивных матчей и накал патриотизма, без которого российское кино уже, кажется, немыслимо обеспечили картине хороший «сарафан» и высокие оценки зрителей. «Движение вверх» стало первым миллиардером 2018-го, отлично отработав в так называемую «новогоднюю битву», а затем продолжило свое триумфальное шествие в кинотеатрах. На руку фильму сыграли масштабная рекламная кампания и довольно широкая роспись, сохранившаяся и на первой рабочей неделе нового года, когда других больших премьер в прокате не было. Не обошлось, конечно, и без скандалов, которые также подогрели интерес: в сети то и дело искали киноляпы в баскетбольных сценах и тщательно сверяли экранную игру с реальной. Несмотря на это, «Движение вверх» с легкостью побило предыдущий отечественный кассовый рекорд, в ноябре установленный «Последним богатырем» и стремительно нацелилось на действительно историческую для российского кинематографа планку в 2 млрд рублей кассовых сборов. Среди ближайших конкурентов «Движения вверх» теперь только «Тайная жизнь домашних животных»
(2 млрд рублей) и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
(2,1 млрд рублей). Самым же кассовым фильмом в истории новейшего отечественного проката остается «Аватар»
с его недосягаемыми 3,5 млрд рублей и 13,5 млн зрителей.
«Последний богатырь» (2017), 1,67 млрд рублей и 7,4 млн зрителей
Кассовый рекордсмен 2017 года, доказавший, что в России теперь научились снимать семейное кино. Фильм производства российского Disney и компании Yellow, black and white, известной по «СуперБобровым»
и «Кухне»
, рассказывает о знакомых по отечественным сказкам героях – Иване (Виктор Хориняк
), Бабе-Яге (Елена Яковлева
), Кащее (Константин Лавроненко
), Водяном (Сергей Бурунов
) в новых обстоятельствах. Выходец из современного мира Иван попадает в волшебное Белогорье, якобы победившее зло, но на самом деле все еще являющееся спорной территорией светлых и темных сил. Отличная компьютерная графика, запоминающиеся герои и хоть и редкие, но тем не менее имеющиеся в наличии шутки для взрослых обеспечили «Последнему богатырю» славу главного семейного релиза осени 2017-го. Удачная дата выхода в прокат, приуроченная к школьным каникулам, также сыграла свою роль в успехе картины. Телевизионная премьера фильма состоялась очень рано для релизов подобного жанра – уже 1 января на канале «Россия 1», который также был сопродюсером картины. И, что удивительно, и в телеэфире «Последний богатырь» показал рекордную для российского кино долю в 35% и рейтинг в 9,4 пункта. Фильм посмотрел каждый третий зритель в возрасте от 14 до 44 лет.
«Сталинград» (2013), 1,62 млрд рублей и 5,9 млн зрителей
Военная драма Федора Бондарчука
выходила на экраны осенью 2013 года и стала первым российским фильмом, снятым в IMAX. Новаторский формат и новая работа режиссера «9 роты»
, естественно, вдохновила отечественных зрителей в первые недели проката. Несмотря на в основном положительные отзывы критиков, картина тем не менее подвергалась зрительской обструкции – опять же по части соответствия истории. Однако и тут споры пошли лишь на пользу сборам. В итоге «Сталинград» получил звание самого кассового фильма 2013-го и вплоть до выхода «Последнего богатыря» был отечественным лидером проката в новейшей истории.
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«Викинг» (2016), 1,5 млрд рублей и 5,7 млн зрителей
Еще одна драма, основанная на истории страны и соответственно расколовшая зрителей на сторонников художественной интерпретации жития князя Владимира Крестителя и противников. Фильм был снят режиссером «Адмирала» Андреем Кравчуком
и спродюсирован «Дирекцией кино», ответственной не только за «Адмирала», но и за «Дозоры»
, а также псевдобайопик «Высоцкий. Спасибо, что живой»
(все проекты в свое время показывали отличные сборы). В главной роли – тогда главная звезда российского кино Данила Козловский
. Отлично поставленные бои, громадная работа художников и «жесткая» версия 18+ сделали фильм самым кассовым участником «новогодней битвы» (2016-2017) – до «Движения вверх».
«Экипаж» (2016), 1,43 млрд рублей и 5 млн зрителей
Фильм-катастрофа от создателей «Легенды №17» режиссера Николая Лебедева
и студии «ТРИТЭ Никиты Михалкова
» – опять же с Данилой Козловским в главной роли, и с Владимиром Машковым в качестве его наставника. Участие двух актеров первой величины, которые, судя по сборам, все-таки привлекают зрителей в кино (Машков, напомним, играет главную роль и в «Движении вверх»), отсылки к одноименному советскому кассовому лидеру Александры Митты
, напряженные события, изобилие компьютерной графики и драматизм, с которым Козловский спасает людей, стали основными составляющими прокатного успеха «Экипажа».
«Ирония судьбы. Продолжение», 1,156 млрд рублей и 8 млн зрителей
Детище Тимура Бекмамбетова
и «Дирекции кино», запустившее моду на ремейки советских фильмов и создание российских комедий. Именно после выхода этого фильма в стране начался комедийный бум, который, впрочем, так и не принес ощутимых результатов, кроме появления в кинематографическом пространстве Сарика Андреасяна
, и, к счастью, к середине 2010-х постепенно сошедший на нет. Шлейф главного новогоднего телехита – оригинальной «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова
– и все созвездие отечественного кино (Константин Хабенский
, Сергей Безруков
, Елизавета Боярская
, актеры из оригинала – Андрей Мягков
и Барбара Брыльска
) на момент того, уже далекого 2007 года, сделали картину безусловным кассовым хитом. И если в денежном эквиваленте «Иронию судьбы» уже смогли обогнать пять российских фильмов, то в зрительском она все еще остается лидером. Побить ее рекорд сможет разве что «Движение вверх».
«Елки 3» (2013), 1, 154 млрд рублей и 4,8 млн зрителей
Еще один проект Тимура Бекмамбетова, которого по праву можно пока назвать самым кассовым отечественным режиссером и продюсером. К третьей части, которая выходила на экраны в конце декабря 2013-го, франшиза уже стала неотъемлемой частью празднования Нового года. Речь в том альманахе шла про бумеранг добра, среди героев были не только привычные Ургант
и Светлаков
, но и, например, Петр Федоров
с Анной Чиповской
. На успех третьей части повлиял двухгодичный перерыв между «Елками», зрители явно скучали по новому семейному альманаху. Повторить успех третьих «Елок» после всех экспериментов с форматом («Елок 1914»
и «Елок лохматых»
) повторить новогодней франшизе пока больше не удалось.
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«Вий» (2014), 1,14 млрд рублей и 4,5 млн зрителей
Долгострой режиссера Олега Степченко
и продюсера Алексея Петрухина
по мотивам повести Николая Гоголя, который возродил интерес российских кинематографистов к произведению писателя и фантастическому жанру. «Вий» выходил на экраны в 2014 году в модном тогда и вполне новаторском для отечественного кино формате 3D (который также после «Вия» начал пользоваться большой популярностью, но затем и в России, и в мире стал постепенно сходить на нет), с зарубежным актером Джейсоном Флемингом
в роли картографа Джонатана Грина, от лица которого и ведется повествование. На успех фильма сыграли не только формат, но и интерес зрителей к жанру и современному осмыслению Гоголя (которое, впрочем, устроило далеко не всех), а также масштабная пиар-кампания, которая не обошлась и без скандала, когда общественная организация «Трезвая Россия» обратилась в ФАС с жалобой на то, что в «Вие» содержится скрытая реклама водки «Хортица». Рекламу, впрочем, как мог увидеть любой зритель картины, скрытой назвать было довольно тяжело. Несмотря на это, «Вию» удалось добиться звания самого кассового российского фильма 2014 года и вырасти в настоящую франшизу, над второй частью которой – «Путешествие в Китай»
¬– работа ведется, правда, до сих пор.
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«Притяжение» (2017), 1 млрд рублей и 3,8 млн зрителей
Еще один фильм Федора Бондарчука (который присоединяется к Тимуру Бекмамбетову со званием самого кассового отечественного режиссера и продюсера) – на этот раз фантастический, с уймой компьютерной графики, пришельцами в Чертаново, прославившегося на всю страны после выхода «Притяжения», и теперь самым популярным отечественным артистом Александром Петровым
в главной роли. Кроме Петрова в картине также задействованы Олег Меньшиков
, Риналь Мухаметов
, Ирина Старшенбаум
и артисты «Гоголь-центра». Молодые лица, спецэффекты и отсылающий к социальным проблемам сюжет позволили «Притяжению» отлично начать 2017-й год, который в итоге стал рекордным по сборам для российского кино. На очереди «Притяжение 2», над которым Бондарчук работает вместе с китайскими кинематографистами.
«Три богатыря. На дальних берегах» (2012), 932 млн рублей и 4 млн зрителей
Единственный из всего топа фильм, которому немного не удалось покорить отметку в один миллиард рублей. Кроме того, это единственная в списке самых кассовых отечественных лент анимация. Вторая часть истории про «трех богатырей» и пятый фильм из «богатырской» франшизы компании СТВ и студии «Мельница». Ставшую самой кассовой частью все еще пользующегося популярностью кинопрокатного мультсериала про Алешу Поповича, Илью Муромца и Добрыню Никитича, зрители тогда, в 2012 году, называли самой слабой из всей анимационной серии. На успех картины, как и продолжение франшизы, это, впрочем, не повлияло.
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