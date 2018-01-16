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Крым глазами иностранца

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16 января 2018
18 января в 19.00 в киноцентре «Фитиль» на Фрунзенской набережной состоится премьера фильма «Британец в Крыму» (A Brit in Crimea) режиссера Грэма Филлипса.

Крым глазами иностранца

Уникальный проект рассказывает о путешествии на полуостров Леса Скотта, обычного среднестатистического британца среднего достатка. Лес никогда не был до этого в России, не говорит по-русски, и знал о Крыме то же, что и большинство людей на Западе. Итог фильма – выводы о месте от человека, который раньше о нем практически не слышал.

«Наша цель была - создать фильм без пропаганды с западной или российской стороны. Показать Крым таким, какой он есть на самом деле, - говорит Грэм Филлипс. - И мы сделали все именно так, как и планировали. Деньги на создание картины мы собирали при помощи краудфандинга. Однако, откровенно говоря, этот фильм явил собою пример антибюджета, так как Лесли - наш британец - оплачивал большую часть своих трат из собственного бюджета. Он делал так, как поступал бы любой из людей в отпуске. Позже амбиции взяли свое. Мне захотелось снять не просто сезонный фильм, а вернуться в Крым через год и увидеть разницу. Что поменялось за год в Крыму, как изменилась жизнь Леса, и так далее. И мы это сделали!»

Фильм демонстрируется на английском языке.

Кино-Театр.ру начинает розыгрыш 10 пар билетов на это мероприятие!

Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру Вконтакте. Вступайте и выигрывайте!

Желаем всем удачи!
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Крым глазами иностранца фотографии
Крым глазами иностранца фотографии
Крым глазами иностранца фотографии
Крым глазами иностранца фотографии
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