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Джону Карпентеру - 70. Жанровый мастер-класс

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16 января 2018
«Гость» и другие триллеры, созданные под влиянием Джона Карпентера

«Мастеру ужасов» Джону Карпентеру 16 января исполняется 70 лет. Его влияние на многих современных режиссеров неоспоримо и порой видно невооруженным глазом. У Карпентера огромное количество подражателей: можно сказать, что у него больше неофициальных ремейков, нежели официальных, и даже в детском мультике можно увидеть цитаты из творчества американца.
Мы решили разобраться в наследии режиссера и составили список его наиболее ярких последователей.


«2019: После падения Нью-Йорка», реж. Серджо Мартино (1983)

Джону Карпентеру - 70. Жанровый мастер-класс

Нью-Йорк — идеальная локация для постапокалиптического кино. Эту мысль утверждает и «Побег из Нью-Йорка», на который итальянский режиссёр Серджо Мартино (в титрах как Мартин Долман) снял неофициальный ремейк. Сейчас это кино рифмуется не только с карпентеровским шедевром, но и с другим нашумевшим постапокалиптическим сай-фаем «Дитя человеческое»: в обеих картинах женщины будущего потеряли репродуктивную способность. В «2019» к этому привела ядерная война, развязанная Евракской монархией, которая теперь ставит генетические опыты над людьми, чтобы возродить цивилизацию. Есть и более гуманный способ - на руинах Нью-Йорка живёт девушка, способная родить ребёнка, которую Панамериканская конфедерация собирается отправить с другими людьми к звездной системе Альфа Центавра, где человечество получило бы шанс на продолжение рода. За помощью президент конфедерации обращается к круто сваренному бойцу Парцифалю (Майкл Сопкив). Тот не случайно носит рыцарское имя и способен доставить девушку на космодром.

Снятый не без выдумки, стильный фильм Мартино сложно в чём-то серьёзно обвинить, разве что во вторичности. Для полного сходства со Змеем Плисскиным Парцифалю не хватает разве что повязки на левом глазу. В остальном это типичный карпентеровский герой, изображающий плохого хорошего парня, под циничным панцирем которого спрятано нежное сердце.



«За гранью возможного: Краем глаза», реж. [b]Стюарт Гиллард (1995)[/b]

Джону Карпентеру - 70. Жанровый мастер-класс

Когда-то Джону Карпентеру не было равных не только в жанрах триллера и слэшера, но и сердитой социальной фантастики. Сейчас это знамя с переменным успехом несёт Нил Бломкамп, однако, чтобы понять, откуда растут уши у «Района №9» и «Элизиума», нужно вернуться в конец 80-х, когда у Карпентера вышли «Чужие среди нас». В оригинале у фильма, ставшего одной из вершин творчества режиссера, было куда более интригующее название «Они живут», и следы картины можно обнаружить в «Матрице» и других проявлениях массовой культуры. Например, в видеоклипах SQ-1 и Арманда Ван Хелдена.

Референс к «Чужим среди нас» содержится и в сериале «За гранью возможного» - в эпизоде «Краем глаза» (1 сезон, 10 серия). Главный герой, служитель церкви отец Антон Ионэску (Лен Кариу), как и безработный Нада (Родди Пайпер) из «Они живут», начинает видеть пришельцев, принимающих человеческий облик. Только в случае Ионэску истинное положение дел священнику открывают не специальные солнцезащитные очки, а неоперабельная опухоль мозга. В сериале, в отличие от фильма Карпентера, нет эпичного размаха: вторжение чужих на Землю готовят три инопланетянина, действие, как правило, происходит в трёх интерьерах. Однако в начале эпизода «Краем глаза» есть массовая сцена нападения полицейских на бездомных, которая практически дословно цитирует аналогичный эпизод из «Чужих среди нас».



«Псы-воины», реж. Нил Маршалл (2002)

Джону Карпентеру - 70. Жанровый мастер-класс

Находясь на учениях в горах Шотландии, шесть британских солдат внезапно натыкаются на проголодавшуюся семейку оборотней и, спрятавшись от неё в лесной хижине, начинают держать там оборону.
В этой оборонительной вакханалии при желании можно углядеть аллюзию на карпентеровское «Нападение на 13-й участок», хрестоматийный сюжет которого, к слову, был позаимствован у грандиозного «Рио Браво» Говарда Хоукса. Карпентер нередко снимать оммажи любимым режиссёрам, не боится этого делать и постановщик «Псов-воинов» Нил Маршалл: позже он снимет «Судный день» (см. ниже), где подробно объяснится в любви к уже упомянутому «Побегу из Нью-Йорка».

И хотя у «Нападения на 13-й участок» есть официальный ремейк, надо признать, что вольная британская и нелегитимная французская вариация выглядят на порядок симпатичнее. Интересно, что и сам Карпентер не удержался от самопародии в эпизоде «Дитя демона» сериала «Мастера ужасов», где герои держали оборону в акушерско-гинекологическом центре.



«Судный день», режиссер Нил Маршалл (2008)

Джону Карпентеру - 70. Жанровый мастер-класс

Чтобы найти противоядие от вируса, британское правительство отправляет в Шотландию, уже несколько десятков лет считающуюся зоной отчуждения, исследовательскую группу во главе с одноглазым майором Иден Синклер (Рона Митра), специалистом по разрыванию людей на куски.
Нил Маршалл был настолько заворожён би-муви 80-х, что смикшировал в «Судном дне» «Побег из Нью-Йорка» и «Безумного Макса», а чтобы у зрителей не осталось никаких сомнений в родословной фильма, дал двум персонажам имена Карпентер и Миллер — в честь Джона Карпентера и Джорджа Миллера соответственно, в то время как Рона Митра тут, несомненно, «даёт» Курта Рассела с сиськами.



«Побег из Нью-Джерси», реж. Крис Р. Нотариле (2010)

Джону Карпентеру - 70. Жанровый мастер-класс

Змей Плисскин, пожалуй, самый узнаваемый персонаж Джона Карпентера после маньяка Майка Майерса. Отсылки к этому герою можно найти и в «Американском папаше» (инопланетянин Роджер так называет отца Стэнфорда Смита), и в «Южном Парке» (музыкальная тема освобождения Трента Бойетта из тюрьмы отдалённо напоминает тему освобождения Змея из заточения).

В 2010 году поклонник остросюжетного кино Крис Р. Нотариле выпустил про любимого героя фанатский фильм «Побег из Джерси». Сделанная с любовью к оригиналу и на коленке, эта среднеметражка (45 минут) является прямым сиквелом «Побега из Нью-Йорка» и рассказывает, что произошло с Плисскиным (Гектор Де Ла Роза) после того, как он надул президента США (Дональд Плезенс) и уничтожил аудиокассету, на которой была записана информация по ядерному синтезу.



«Нечто», реж.Маттис ван Хейниген мл.(2011)

Джону Карпентеру - 70. Жанровый мастер-класс

Антарктика, 1982 год. Группа норвежских учёных обнаруживает замурованную в лёд летающую тарелку и пришельца, который умеет принимать любую человеческую форму после вступления с ней в пищеварительный контакт. Фильм Маттейса ван Хейнингена-мл. — подобострастный приквел карпентеровского «Нечто» (1982), который, в свою очередь, был ремейком старой фантастической ленты «Нечто из иного мира», где в роли инопланетянина выступил не оборотень, а овощ (не спрашивайте).

И хотя Хейнинген-мл. сменил протагонисту пол (за Курта Рассела тут отдувается Мэри Элизабет Уинстед), и формально фильм считается предысторией, нельзя избавиться от ощущения, что больше он смахивает на ремейк. В новом «Нечто» обнаруживаются те же сценарные ходы, что и у Карпентера, вплоть до сцены проверки крови (тоже не раз спародированной), когда учёные пытаются выяснить, кто пришелец, а кто нет. Только в фильме Хейнингена-мл. они проверяют не кровь, а наличие коронок на зубах. Однако наличие схожих сюжетных поворотов и более совершенных, по сравнению с лентой 1982 года, спецэффектов, не пугает так умело, как это делало карпентеровское «Нечто».



«Напролом», реж.Джеймс Мэтер, Стефан Сен-Леже (2012)

Джону Карпентеру - 70. Жанровый мастер-класс

В тюрьме, расположенной на орбите, вспыхивает бунт. Особо опасные заключённые берут в заложники работников и гостей станции, среди которых есть дочка президента (Мэгги Грейс). Ей на выручку Секретная служба снаряжает человека с интересными способностями — бывшего агента ЦРУ Сноу (Гай Пирс), у которого проблемы с законом, так что спасение дочери первого лица — прекрасный шанс реабилитироваться.

Если бы после «Побега из Лос-Анджелеса», который изначально был приквелом, объясняющим, почему все в «Побеге из Нью-Йорка» считают Змея мёртвым, вышла третья часть приключений Плисскина «Побег с Земли», то, скорее всего, она выглядела бы именно как фильм «Напролом». И хотя продолжение опоздало лет на 15 - лучше поздно, чем никогда.



«Футурама: Убийство в «Межпланетном экспрессе», режиссер Фрэнк Марино (2013)

Джону Карпентеру - 70. Жанровый мастер-класс

Для укрепления корпоративного духа команда «Межпланетного экспресса» записываться на тренинг, посвящённый тим-билдингу. В определенный момент что-то идёт не так, и сценарий тренинга начинает развиваться по принципу карпентеровского «Нечто»: проникший на космический корабль инопланетянин-оборотень собирается сожрать Фрая, Лилу, Бендера, Эмми, Гермеса, доктора Зойдберга и профессора Фарнсворта. Теперь, чтобы победить пришельца, ребятам нужно начать доверять друг другу. Кстати, помимо «Футурамы», отголоски карпентеровского наследия можно обнаружить в другом культовом фантастическом сериале: в «Светлячке» поведение Пожирателей очень напоминает поведение людей, захваченных призраками Марса.



«Гость», реж. Адам Вингард (2014)

Джону Карпентеру - 70. Жанровый мастер-класс

«Здравствуйте, я однополчанин вашего погибшего сына Калеба», — скажет миссис Питерсон обходительный Дэвид (Дэн Стивенс - Мэттью Кроули из сериала «Аббатство Даунтон», похудевший для роли в «Госте» на 14 килограммов). Миссис Питерсон сначала пригласит его в дом, а потом и пожить у них. Так Дэвид познакомится с отцом Калеба, его сестрой (Майка Монро) и младшим братом. И изменит их жизнь навсегда.
Собранный из миллиона киноцитат, «Гость» Адама Вингарда — пожалуй, главное жанровое развлечение года ушедшего (его премьера состоялась на фестивале «Сандэнс» в январе 2014-го) и текущего (до русского проката он добрался только что). Как «Красный штат» и «Хижина в лесу», это мозаичное полотно периодически меняет жанр: то, что сначала выглядит, как гибрид «Универсального солдата» и «Забавных игр», а ближе к середине фильма, когда у него сменяется протагонист, начинает мутировать во что-то до боли знакомое. И когда все аллюзии на самый известный фильм Карпентера станут очевидны, останется только хлопнуть себя по лбу.

Нельзя также не отметить, что у «Гостя» такой же электронный минималистичный саундтрек, как в недавнем «Холоде в июле». Оба музыкальных ряда восходят к звуковому сопровождению картин Карпентера, который, кстати, на днях выпустил новый альбом под названием Lost Themes (режиссер, как известно, ещё и композитор).

Джону Карпентеру - 70. Жанровый мастер-класс

Евгений Ткачёв
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Джону Карпентеру - 70. Жанровый мастер-класс фотографии
Джону Карпентеру - 70. Жанровый мастер-класс фотографии
Джону Карпентеру - 70. Жанровый мастер-класс фотографии
Джону Карпентеру - 70. Жанровый мастер-класс фотографии
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