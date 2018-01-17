Новый «Хэллоуин», «Монахиня» и ещё 15 хорроров 2018 года, которые будет интересно посмотреть

Страх никогда не меняется
2017-й вышел на редкость удачным для жанра хоррор. «Прочь» Джордана Пила не только собрал приличную кассу, но и завоевал признание среди кинокритиков. «Оно» Андреса Мускетти вернуло веру в экранизации Стивена Кинга после откровенно плохой «Тёмной башни». А лента «Счастливого дня смерти», несмотря на вторичность, предложила новые идеи и иной взгляд на избитый сюжет «Дня сурка». Наступивший год также может порадовать поклонников жанра. В 2018-м выйдут сиквелы и спин-оффы состоявшихся хоррор-серий, четыре российских ужастика, а также две прошлогодние картины известных испанских хоррормейкеров.
«Астрал 4: Последний ключ» / Insidious: The Last Key
Продолжение популярной хоррор-серии должно было выйти ещё осенью прошлого года, но релиз сместился на начало 2018-го. Лин Шэй
возвращается к образу экстрасенса Элис Райнер, а создатель первой части Джеймс Ван
ограничился лишь продюсированием, освободив режиссёрское кресло Адаму Робителу
.
Точная дата выхода в прокат: 18 января
«Винчестер: Дом, который построили призраки» / Winchester: The House That Ghosts Built
Хелен Миррен
, Джейсон Кларк
и Сара Снук
играют в новой картине братьев Спириг
. Следом за восьмой «Пилой»
режиссёры вновь обратились к пугающему сюжету. Фильм поведает о наследнице оружейной компании Саре Винчестер, по чьему заказу был построен всемирно известный гигантский особняк Winchester Mystery House, ставший ловушкой для сотен мстительных призраков, самые страшные из которых хотят расправиться с кланом Винчестеров.
Точная дата выхода в прокат: 5 апреля
«Делириум» / Delirium
Новое творение Денниса Илиадиса
, поставившего ремейк «Последнего дома слева» Уэса Крейвена
, расскажет о безумце, который подозревает, что в его доме обитают призраки. В фильме заняты Тофер Грэйс
, Патриция Кларксон
и Дженезис Родригез
, а продюсерами числятся вездесущий Джейсон Блум
и Леонардо ДиКаприо
.
Точная дата выхода в прокат неизвестна
«Дом с часами на стене» / The House with a Clock in its Walls
Порадует зрителя своей очередной работой и Элай Рот
. Мастеру трэша доверили экранизацию популярного готического романа Джона Беллэрса
, опубликованного в 1973 году и впоследствии получившего множество наград. Сюжет закручен вокруг сироты Льюиса, помогающего своему дяде-колдуну в поисках тикающих часов, отсчитывающих время, оставшееся до конца света. Актёрский состав (Кейт Бланшетт
, Джек Блэк
, Кайл Маклахлен
) внушает доверие.
Точная дата выхода в прокат: 4 октября
«Монахиня» / The Nun
Спин-офф второго «Заклятия»
, над которым работает режиссёр Корин Харди
(«Из тьмы»
), будет посвящён монахине, чей призрак преследует героиню Веры Фармиги
. Её также можно увидеть на старой фотографии в сиквеле «Проклятия Аннабель»
. Главную роль сыграет Таисса Фармига
, а компанию ей составит Демиан Бишир
. Сценарий написал Гэри Доберман
. Джеймс Ван и Питер Сэфран
заявлены в качестве продюсеров.
Точная дата выхода в прокат: 12 июля
«Муза» / Muse
Новый хоррор Жауме Балагуэро
, одного из создателей «Репортажа»
, вышел на экраны Испании ещё в ноябре прошлого года, но до нас он дойдёт только в следующем месяце. Франка Потенте
, Леонор Уотлинг
, Джоэнн Уэйли
, Кристофер Ллойд
и Мануэла Вельес
разыграют сюжет о некой таинственной женщине, убивающей всех, кто не в ладах с поэзией. Речь, конечно же, о музе.
Точная дата выхода в прокат: 8 февраля
«Новорожденный» / The Little Stranger
Режиссёр «Комнаты» Ленни Абрахамсон
взялся за киноадаптацию романа «Маленький незнакомец» Сары Уотерс
, которой везёт на экранизации (в частности, «Служанка» Пак Чхан-Ука
основана на её «Тонкой работе»
). В книге есть отсылки к классическим книгам Чарльза Диккенса
, Эдгара Аллана По
, Генри Джеймса
, Дафны Дюморье
и Агаты Кристи
, а действие разворачивается в обветшалой усадьбе, которую помимо живых обитателей населяют призраки. В актёрском ансамбле – Домнал Глисон
, Рут Уилсон
и Шарлотта Рэмплинг
.
Точная дата выхода в прокат: 27 сентября
«Озеро мёртвых: Русалка»
Святослав Подгаевский
вновь обратился к местному иррациональному сюжету. На сей раз он основан на славянской легенде про отвергнутых девушек, которые топились и превращались в русалок. Сценарий написал Иван Капитонов
. Виктория Агалакова
и Игорь Хрипунов
прилагаются.
Точная дата выхода в прокат неизвестна
«Пиковая дама. Зазеркалье»
Сиквел мистического хоррора 2015 года
вместо Подгаевского снимает Александр Домогаров-младший
, на чьём счету постановка короткометражки по рассказу Стивена Кинга
. В здании бывшего детского приюта, где некая одержимая женщина когда-то убивала детей, теперь располагается частный лицей. В лицее не только работает, но и живёт со своим маленьким сыном молодая преподавательница, их вскоре начинает преследовать призрак женщины-убийцы. Продюсерами фильма являются Константин Буслов
и всё тот же Иван Капитонов.
Точная дата выхода в прокат неизвестна
«Правда или действие» / Truth or Dare
Продюсер Джейсон Блум продолжает делать ставки на молодёжные ужастики с более-менее свежими идеями (хотя в данном случае жуткая улыбка сильно напоминает «Чёрное зеркало»
). Лэндон Либуарон
, Тайлер Поузи
и Люси Хэйл
поиграют в игру «Правда или действие», чьи правила изменились из-за вмешательства сверхъестественного. Стоит кому-то из участников соврать или не выполнить загаданное желание, его ждёт смерть.
Точная дата выхода в мировой прокат: 27 апреля
«Проигранное место»
Режиссёрский дебют Надежды Михалковой
будет представлять собой молодёжный хоррор, несмотря на то, что над сценарием работали знаменитые братья Пресняковы
. За основу сюжета взята городская легенда о проклятом месте в кинотеатре, которое губит тех, кто на него попадает. В картине занята Анна Михалкова
.
Точная дата выхода в прокат неизвестна
«Слендермен» / Slender Man
В этом году заявлены сразу два фильма о Тонком человеке – жутком монстре, придуманном на просторах Всемирной сети Интернет в конце нулевых, но лишь о новой работе Сильвена Уайта
, снявшего некогда «Лузеров»
, известны хоть какие-то детали. Главная роль в картине досталась Джои Кинг
(«Заклятие»
), а музыку написали Рамин Джавади
и Лука дель Пуппо
. Разумеется, без похищения детей кино не обойдётся.
Точная дата выхода в прокат: 17 мая
«Суспирия» / Suspiria
Ещё один привет из хоррор-топа 2017-го
. Хлоя Грейс Морец
, Тильда Суинтон
и Дакота Джонсон
в ремейке культовой ленты Дарио Ардженто
, за который взялся Лука Гуаданьино
. Появится в фильме и звезда оригинала Джессика Харпер
. В настоящий момент лента проходит через ад пост-продакшна.
Точная дата выхода в прокат неизвестна
«Тихое место» / A Quiet Place
Актёр Джон Красински
снял хоррор для неслышащих, поскольку по сюжету его жена Эмили Блант
общается с домочадцами при помощи языка жестов из-за монстров, реагирующих на любой звук поеданием несчастных чихнувших или икающих. Сам режиссёр также играет в картине под присмотром продюсера Майкла Бэя
.
Точная дата выхода в прокат: 5 апреля
«Уиджи: Проклятие Вероники» / Veronica
Второй постановщик «Репортажа» Пако Пласа
создал печальную историю о девушке-подростке Веронике (Сандра Эскасена
), вызвавшей вместо духа отца злобную сущность. Теперь она вынуждена оберегать своих младших сестёр и брата от нагрянувшего в квартиру зла, и никто ей в этом не хочет или не может помочь, кроме слепой монахини (Консуэло Трухильо
), покуривающей в школьном подвале.
Точная дата выхода в прокат: 22 февраля
«Фото на память»
Режиссёрский дебют оператора хорроров «Маршрут построен»
и «Пиковая дама: Чёрный обряд» Антона Зенковича
, в котором персонажи становятся жертвами фотоаппарата. В фильме снимаются Ирина Темичева
, Анастасия Зенкович
, Степан Юрпалов
, Санжар Мади
и другие актёры. За визуальную составляющую отвечают сам режиссёр и художник Александра Фатина
.
Точная дата выхода в прокат: 14 июня
«Хэллоуин возвращается» / Halloween
Лори Строуд (Джейми Ли Кёртис
) и её брат-маньяк Майкл Майерс (Ник Касл
) вернутся на большие экраны ближе к концу наступившего года благодаря стараниям создателей «Ананасового экспресса» Дэвида Гордона Грина
и Дэнни Макбрайда
. Перед зрителем предстанет в сборе всё семейство Строудов. Помимо Лори мы также познакомимся с её дочерью Карен (Джуди Грир
) и внучкой Эллисон (Энди Мэтичак
). Одним из продюсеров является режиссёр оригинала Джон Карпентер
, которому 16 января
исполнилось 70
лет.
Точная дата выхода в мировой прокат: 19 октября
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