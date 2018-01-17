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Новый «Хэллоуин», «Монахиня» и ещё 15 хорроров 2018 года, которые будет интересно посмотреть

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17 января 2018
Страх никогда не меняется


2017-й вышел на редкость удачным для жанра хоррор. «Прочь» Джордана Пила не только собрал приличную кассу, но и завоевал признание среди кинокритиков. «Оно» Андреса Мускетти вернуло веру в экранизации Стивена Кинга после откровенно плохой «Тёмной башни». А лента «Счастливого дня смерти», несмотря на вторичность, предложила новые идеи и иной взгляд на избитый сюжет «Дня сурка». Наступивший год также может порадовать поклонников жанра. В 2018-м выйдут сиквелы и спин-оффы состоявшихся хоррор-серий, четыре российских ужастика, а также две прошлогодние картины известных испанских хоррормейкеров.



«Астрал 4: Последний ключ» / Insidious: The Last Key

Новый «Хэллоуин», «Монахиня» и ещё 15 хорроров 2018 года, которые будет интересно посмотреть

Продолжение популярной хоррор-серии должно было выйти ещё осенью прошлого года, но релиз сместился на начало 2018-го. Лин Шэй возвращается к образу экстрасенса Элис Райнер, а создатель первой части Джеймс Ван ограничился лишь продюсированием, освободив режиссёрское кресло Адаму Робителу.

Точная дата выхода в прокат: 18 января



«Винчестер: Дом, который построили призраки» / Winchester: The House That Ghosts Built

Новый «Хэллоуин», «Монахиня» и ещё 15 хорроров 2018 года, которые будет интересно посмотреть

Хелен Миррен, Джейсон Кларк и Сара Снук играют в новой картине братьев Спириг. Следом за восьмой «Пилой» режиссёры вновь обратились к пугающему сюжету. Фильм поведает о наследнице оружейной компании Саре Винчестер, по чьему заказу был построен всемирно известный гигантский особняк Winchester Mystery House, ставший ловушкой для сотен мстительных призраков, самые страшные из которых хотят расправиться с кланом Винчестеров.

Точная дата выхода в прокат: 5 апреля



«Делириум» / Delirium

Новый «Хэллоуин», «Монахиня» и ещё 15 хорроров 2018 года, которые будет интересно посмотреть

Новое творение Денниса Илиадиса, поставившего ремейк «Последнего дома слева» Уэса Крейвена, расскажет о безумце, который подозревает, что в его доме обитают призраки. В фильме заняты Тофер Грэйс, Патриция Кларксон и Дженезис Родригез, а продюсерами числятся вездесущий Джейсон Блум и Леонардо ДиКаприо.

Точная дата выхода в прокат неизвестна



«Дом с часами на стене» / The House with a Clock in its Walls

Новый «Хэллоуин», «Монахиня» и ещё 15 хорроров 2018 года, которые будет интересно посмотреть

Порадует зрителя своей очередной работой и Элай Рот. Мастеру трэша доверили экранизацию популярного готического романа Джона Беллэрса, опубликованного в 1973 году и впоследствии получившего множество наград. Сюжет закручен вокруг сироты Льюиса, помогающего своему дяде-колдуну в поисках тикающих часов, отсчитывающих время, оставшееся до конца света. Актёрский состав (Кейт Бланшетт, Джек Блэк, Кайл Маклахлен) внушает доверие.

Точная дата выхода в прокат: 4 октября



«Монахиня» / The Nun

Новый «Хэллоуин», «Монахиня» и ещё 15 хорроров 2018 года, которые будет интересно посмотреть

Спин-офф второго «Заклятия», над которым работает режиссёр Корин Харди («Из тьмы»), будет посвящён монахине, чей призрак преследует героиню Веры Фармиги. Её также можно увидеть на старой фотографии в сиквеле «Проклятия Аннабель». Главную роль сыграет Таисса Фармига, а компанию ей составит Демиан Бишир. Сценарий написал Гэри Доберман. Джеймс Ван и Питер Сэфран заявлены в качестве продюсеров.

Точная дата выхода в прокат: 12 июля



«Муза» / Muse

Новый «Хэллоуин», «Монахиня» и ещё 15 хорроров 2018 года, которые будет интересно посмотреть

Новый хоррор Жауме Балагуэро, одного из создателей «Репортажа», вышел на экраны Испании ещё в ноябре прошлого года, но до нас он дойдёт только в следующем месяце. Франка Потенте, Леонор Уотлинг, Джоэнн Уэйли, Кристофер Ллойд и Мануэла Вельес разыграют сюжет о некой таинственной женщине, убивающей всех, кто не в ладах с поэзией. Речь, конечно же, о музе.

Точная дата выхода в прокат: 8 февраля



«Новорожденный» / The Little Stranger

Новый «Хэллоуин», «Монахиня» и ещё 15 хорроров 2018 года, которые будет интересно посмотреть

Режиссёр «Комнаты» Ленни Абрахамсон взялся за киноадаптацию романа «Маленький незнакомец» Сары Уотерс, которой везёт на экранизации (в частности, «Служанка» Пак Чхан-Ука основана на её «Тонкой работе»). В книге есть отсылки к классическим книгам Чарльза Диккенса, Эдгара Аллана По, Генри Джеймса, Дафны Дюморье и Агаты Кристи, а действие разворачивается в обветшалой усадьбе, которую помимо живых обитателей населяют призраки. В актёрском ансамбле – Домнал Глисон, Рут Уилсон и Шарлотта Рэмплинг.

Точная дата выхода в прокат: 27 сентября



«Озеро мёртвых: Русалка»

Новый «Хэллоуин», «Монахиня» и ещё 15 хорроров 2018 года, которые будет интересно посмотреть

Святослав Подгаевский вновь обратился к местному иррациональному сюжету. На сей раз он основан на славянской легенде про отвергнутых девушек, которые топились и превращались в русалок. Сценарий написал Иван Капитонов. Виктория Агалакова и Игорь Хрипунов прилагаются.

Точная дата выхода в прокат неизвестна



«Пиковая дама. Зазеркалье»

Новый «Хэллоуин», «Монахиня» и ещё 15 хорроров 2018 года, которые будет интересно посмотреть

Сиквел мистического хоррора 2015 года вместо Подгаевского снимает Александр Домогаров-младший, на чьём счету постановка короткометражки по рассказу Стивена Кинга. В здании бывшего детского приюта, где некая одержимая женщина когда-то убивала детей, теперь располагается частный лицей. В лицее не только работает, но и живёт со своим маленьким сыном молодая преподавательница, их вскоре начинает преследовать призрак женщины-убийцы. Продюсерами фильма являются Константин Буслов и всё тот же Иван Капитонов.

Точная дата выхода в прокат неизвестна



«Правда или действие» / Truth or Dare

Новый «Хэллоуин», «Монахиня» и ещё 15 хорроров 2018 года, которые будет интересно посмотреть

Продюсер Джейсон Блум продолжает делать ставки на молодёжные ужастики с более-менее свежими идеями (хотя в данном случае жуткая улыбка сильно напоминает «Чёрное зеркало»). Лэндон Либуарон, Тайлер Поузи и Люси Хэйл поиграют в игру «Правда или действие», чьи правила изменились из-за вмешательства сверхъестественного. Стоит кому-то из участников соврать или не выполнить загаданное желание, его ждёт смерть.

Точная дата выхода в мировой прокат: 27 апреля



«Проигранное место»

Новый «Хэллоуин», «Монахиня» и ещё 15 хорроров 2018 года, которые будет интересно посмотреть

Режиссёрский дебют Надежды Михалковой будет представлять собой молодёжный хоррор, несмотря на то, что над сценарием работали знаменитые братья Пресняковы. За основу сюжета взята городская легенда о проклятом месте в кинотеатре, которое губит тех, кто на него попадает. В картине занята Анна Михалкова.

Точная дата выхода в прокат неизвестна



«Слендермен» / Slender Man

Новый «Хэллоуин», «Монахиня» и ещё 15 хорроров 2018 года, которые будет интересно посмотреть

В этом году заявлены сразу два фильма о Тонком человеке – жутком монстре, придуманном на просторах Всемирной сети Интернет в конце нулевых, но лишь о новой работе Сильвена Уайта, снявшего некогда «Лузеров», известны хоть какие-то детали. Главная роль в картине досталась Джои Кинг («Заклятие»), а музыку написали Рамин Джавади и Лука дель Пуппо. Разумеется, без похищения детей кино не обойдётся.

Точная дата выхода в прокат: 17 мая



«Суспирия» / Suspiria

Новый «Хэллоуин», «Монахиня» и ещё 15 хорроров 2018 года, которые будет интересно посмотреть

Ещё один привет из хоррор-топа 2017-го. Хлоя Грейс Морец, Тильда Суинтон и Дакота Джонсон в ремейке культовой ленты Дарио Ардженто, за который взялся Лука Гуаданьино. Появится в фильме и звезда оригинала Джессика Харпер. В настоящий момент лента проходит через ад пост-продакшна.

Точная дата выхода в прокат неизвестна



«Тихое место» / A Quiet Place

Новый «Хэллоуин», «Монахиня» и ещё 15 хорроров 2018 года, которые будет интересно посмотреть

Актёр Джон Красински снял хоррор для неслышащих, поскольку по сюжету его жена Эмили Блант общается с домочадцами при помощи языка жестов из-за монстров, реагирующих на любой звук поеданием несчастных чихнувших или икающих. Сам режиссёр также играет в картине под присмотром продюсера Майкла Бэя.

Точная дата выхода в прокат: 5 апреля



«Уиджи: Проклятие Вероники» / Veronica

Новый «Хэллоуин», «Монахиня» и ещё 15 хорроров 2018 года, которые будет интересно посмотреть

Второй постановщик «Репортажа» Пако Пласа создал печальную историю о девушке-подростке Веронике (Сандра Эскасена), вызвавшей вместо духа отца злобную сущность. Теперь она вынуждена оберегать своих младших сестёр и брата от нагрянувшего в квартиру зла, и никто ей в этом не хочет или не может помочь, кроме слепой монахини (Консуэло Трухильо), покуривающей в школьном подвале.

Точная дата выхода в прокат: 22 февраля



«Фото на память»

Новый «Хэллоуин», «Монахиня» и ещё 15 хорроров 2018 года, которые будет интересно посмотреть

Режиссёрский дебют оператора хорроров «Маршрут построен» и «Пиковая дама: Чёрный обряд» Антона Зенковича, в котором персонажи становятся жертвами фотоаппарата. В фильме снимаются Ирина Темичева, Анастасия Зенкович, Степан Юрпалов, Санжар Мади и другие актёры. За визуальную составляющую отвечают сам режиссёр и художник Александра Фатина.

Точная дата выхода в прокат: 14 июня



«Хэллоуин возвращается» / Halloween

Новый «Хэллоуин», «Монахиня» и ещё 15 хорроров 2018 года, которые будет интересно посмотреть

Лори Строуд (Джейми Ли Кёртис) и её брат-маньяк Майкл Майерс (Ник Касл) вернутся на большие экраны ближе к концу наступившего года благодаря стараниям создателей «Ананасового экспресса» Дэвида Гордона Грина и Дэнни Макбрайда. Перед зрителем предстанет в сборе всё семейство Строудов. Помимо Лори мы также познакомимся с её дочерью Карен (Джуди Грир) и внучкой Эллисон (Энди Мэтичак). Одним из продюсеров является режиссёр оригинала Джон Карпентер, которому 16 января исполнилось 70 лет.

Точная дата выхода в мировой прокат: 19 октября

Макс Милиан
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