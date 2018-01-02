Российская анимация крепчает. Итоги 2017 года

анонс

«Скиф», «Форма воды» и ещё 13 фильмов января

23 декабря 2017

«Сохранить как»-2017: Лучшие фильмы года, не выходившие в российский прокат

Десять картин: новый Баумбах, умирающий Жан-Пьер Лео, док про расизм, драма про девочку-каннибала и многое другое