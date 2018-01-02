Российская анимация крепчает. Итоги 2017 года

Российская анимация переживает сейчас один из скучнейших периодов – период стабильного развития. После очень насыщенных 10-12 лет, когда каждый год, если не месяц казались прорывом и новой вехой в нашей анимационной историей, 2017-й оказался удивительно скуп на яркие новости. Появилось несколько приятных сериалов: «Дракоша Тоша
», «Капитан Кракен и команда
», «Лео и Тиг
», «Деревяшки
»… Несколько других – «Три кота
», «Малышарики
» - набрали в популярности, по-прежнему в зените славы «Маша и Медведь
», «Фиксики
», «Смешарики
».
В полнометражной анимации событием стал выход мультфильма «Фиксики. Большой секрет
», который вызвал ажиотаж на превью-уикенде (за неделю до выхода в прокат фильм показывался в ряде кинотеатров страны), очень хорошо собрал в первые выходные проката и в целом по сборам перегнал полнометражных «Смешариков
» и «Снежных королев
».
Наше короткометражное анимационное кино устойчиво получает призы на международных фестивалях и даже выдвигается на международные премии. В этом году особо заметный урожай наград, номинаций и участий в конкурсных программах мировых фестивалей собрали «Среди черных волн
» Анны Будановой
и «Два трамвая
» Светланы Андриановой
.
В новостной ленте 2017-го года можно обнаружить также встречу аниматоров с Путиным и массу новостей с упоминанием студии «Союзмультфильм», которая в очередной раз переживает возрождение. Директором студии стал Борис Машковцев
(бывший директор компании «Аэроплан» и человек, не в последнюю очередь ответственный за успех проекта «Фиксики»), среди художественных лидеров студии – Михаил Алдашин
(снова), Татьяна Ильина
, Елена Чернова
. Кроме того, «Союзмультфильм» переехал в новое помещение (хотя еще и не вполне его обжил), назвался «домом анимации», примкнул к Сколково, подписал множество соглашений о сотрудничестве со всеми и вся (включая почему-то Санкт-Петербругкский Университет Кино и Телевидения, который теперь будет готовить кадры для «Союзмультфильма»), и договорился с компанией Danone о том, что та профинансирует сериал про Простоквашино и его героев. В общем, планов громадье: что выйдет - станет понятно через пару лет.
Одним словом, все в нашей анимации хорошо, не лучше и не хуже, чем год назад. Стабильное развитие, как и было сказано. Оно и логично: после интенсивного рывка нулевых и первой половины 2010-х гг., сделанного в основном за счет энтузиазма отдельных представителей сообщества, наступило время собирать камни. А занятие это – сбор камней – как известно, не терпит суеты, происходит за закрытыми дверями и редко попадает в новости.
Если присмотреться, в рабочих кабинетах происходит множество едва заметных для внешних глаз, однако очень важных процессов, которые в случае их успешного завершения станут яркими и серьезными новостями ближайших лет.
Международный успех российской анимации
Сногсшибательные новости на эту тему принесли 2015-2016 гг., когда российскую анимацию вдруг по-настоящему заметили в мире. Огромную популярность набрал сериал «Маша и медведь», было совершено несколько заметных, даже грандиозных сделок по «Смешарикам» и «Фиксикам», мощную прокатную историю получил мультфильм «Снежная королева». Все это стало результатом длительной планомерной работы наших анимационных компаний и Ассоциации анимационного кино, вложившей немало усилий в международное продвижение российской анимации. Сейчас работа продолжается столь же интенсивно, даже более интенсивно, так как успех предыдущих лет открыл для наших мультфильмов новые двери и новые возможности.
Стоит отметить, что международный успех – это не только престижно, но и, разумеется, прибыльно. Особенно важным фактором он становится в случае с полнометражным кино: большинству наших полнометражных мультфильмов не удается окупиться за счет национального рынка, а полноценный выход на международную арену (с миру по нитке) позволит более интенсивно развивать полнометражное направление.
Отдельно упомянем, что целых две наших короткометражки вошли в этом году в число номинантов новой панъевропейской анимационной премии – Emile Awards (European Animation Awards). Премию, правда, не получили, но важнее даже не премия сама по себе, а сам шанс быть номинированными. Дело в том, что до нынешнего года ключевой панъевропейской анимационной структурой была программа Cartoon, выдававшая в том числе премию Cartoon D’Or. У российских фильмов шанса принять участие в премии или самой программе не было, так как Cartoon существует по принципу закрытого клуба. Так как на государственном уровне Россия в Cartoon не входила, то и рядовые аниматоры, студии, фильмы лишены были бонусов этой программы (а среди них, помимо призов, числятся и упрощенный доступ на европейские каналы, и дополнительные возможности по поиску финансирования, партнеров, прокатчиков).
Премия Эмиля Коля куда демократичнее: благодаря ей Россия попала на европейскую анимационную карту – и даже сразу заявила о себе, получив две номинации.
Международное совместное производство
Параллельно с продажей наших мультфильмов за рубеж, делаются попытки (чуть менее успешные, впрочем) налаживать совместное производство с зарубежными компаниями. Пока преимущественно дело сводится к найму зарубежных компаний. Для работы над анимацией активно привлекаются индийские и китайские студии, а также Украина и Армения (что отчасти решает нехватку рук в самой России). Наиболее амбициозные компании (как, например, «Анимаккорд», «Рики», “Wizart Animation”) нанимают американских и европейских специалистов для работы над сценариями и музыкой. Более полнокровное совместное производство организовать пока сложно, тем не менее попытки делаются. Как один из самых многообещающих партнеров рассматривается Китай, который вот уже долгие годы демонстрирует энтузиазм по поводу анимационного сотрудничества с Россией: возможность привлечь в проект китайское финансирование, а, главное, выйти с ним на китайский рынок (очень большой и очень же закрытый) прельщает не только российские студии, но и большие голливудские компании.
Очередная попытка сломать барьер предпринята в этом году компанией «Рики», которая на высшем уровне подписала соглашение с китайскими коллегами: вместе с компанией CCTV (центральным китайским ТВ-каналом) «Рики» планирует выпускать анимационный сериал, главными героями которого станут Панда Хохо (его можно увидеть в сериале «Кротик и Панда») и Крош (персонаж «Смешариков»).
К сожалению, расширяющиеся возможности международного сотрудничества приносят нам не только радости, но и грустные моменты: все больше наших аниматоров уезжают работать за границу (в Европу и Америку).
Финансирование анимации ТВ-каналами
Во всем мире наиболее значительную роль в развитии анимационных сериалов играют ТВ-каналы. Еще года три назад одной из главных проблем нашей мультипликации являлось как раз то, что каналы не выражали готовности участвовать в производстве мультипликации (к слову, 12 лет назад они ее даже показывать не хотели).
Сегодня объем показа нашей мультипликации на наших ТВ-каналах значительно вырос, появился ТВ-канал «Мульт», который специализируется на нашей мультипликации, производить свой контент пробуют ВГТРК, СТС, 2х2 и Карусель. А на Суздальском фестивале анимационного кино устраиваются ТВ-панели и ТВ-питчинги с участием представителей 7-10 ТВ-каналов, включая «Первый». Влияние этих перемен уже заметно: в первую очередь, на примере студии «Паровоз», которая работает на ВГТРК (на канал «Мульт»). Каких-то 3 года стабильного финансирования и возможности показывать свой продукт по ТВ – и студия превратилась в лидера отечественного анимационного производства (сказанное, впрочем, никак не умаляет заслуг руководства «Паровоза», которое очень хорошо организовало жизнь студии, привлекло к ней много молодых и талантливых людей, отладило быструю и эффективную работу).
Конечно, нет добра без худа. Студии, которые не поддерживаются ТВ-каналами оказываются в заведомо проигрышном положении, что постепенно может привести к монополизации пространства и общему падению качества. Впрочем, пока об этом речи нет.
Контент, девелопмент, маркетинг
Все выше сказанные пункты касались бизнес-стороны мультипликации. То есть того, как анимация накапливает ресурсы и возможности. И для мультипликации это важно, как ни для какого другого вида искусства, поскольку анимация – высокотехнологична, трудоемка и очень дорого стоит в производстве. И все же любимы мы ее не за это – не за то, как долго она делается, не за встречи с Путиным, Медведевым и даже не за стремление сотрудничать с китайцами. Любим мы походы в кино, бесконечные сериалы по ТВ (которые не только способны развлечь и занять наших детей, но и даже порой научить их чему-то ценному), смешные мультики в Интернете и красивые игрушки (пеналы, йогурты, которые можно скормить даже самому строптивому чаду, потому что там Маша и Мишка нарисованы). И все, все, все встречи с Путиным, бизнес-сделки, красивые стенды на кинорынках и попытки возродить «Союзмультфильм» не стоят совершенно ничего, если они не приводят к появлению новых мультфильмов - прекрасных, смешных, увлекательных, тонких, трогательных, иногда чуть-чуть безумных, но в конечном итоге очень ловко и правильно расставляющих акценты и границы между хорошо и плохо. И одной из главных новостей последних двух лет кажется то, что процесс создания анимационных проектов становится более системным.
В российской анимации формируются индустриальные инструменты девелопмента: активно проводится поиск новых проектов (открытые и студийные конкурсы разных структур и форматов, а также «питчинги» - то есть такие мероприятия, на которых авторы могут устраивать презентации для продюсеров), больше внимания вкладывается в маркетинг (последнее, правда, приводит иногда к парадоксальному эффекту: например 4 наших больших студий почти параллельно запустили проекты для девочек: «Сказочный патруль
» от студии «Паровоз» уже вышел, вот-вот обещаны «Фееринки
» от студии «Анимаккорд» и «Царевны
» от студии «Мельница», а компания «Рики» занимается разработкой проекта «Лиритая
»), проводятся тендеры на художественные решения, в частности, привлекаются зарубежные художники и сценаристы, презентации, трейлеры и пилоты активно тестируются на фокус-группах и международных закупщиках. Все это вместе будет приводить (медленно, но неизбежно) к повышению среднего уровня российской коммерческой мультипликации.
Перечисленные процессы свидетельствуют об медленной, но верной индустриализации нашей анимации. Как любой сложный поступательный процесс индустриализация эта не очень заметна извне, не укладывается в новостную хронику и сложно описывается в «итогах года», тем не менее именно эти внутренние процессы определяют векторы и темпы развития нашей анимации в целом – в частности то, сколько и каких будет появляться мультфильмов в следующие годы, и каких национальных и международных успехов они достигнут.
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