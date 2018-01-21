30 самых интригующих иностранных фильмов 2018 года

Редакция сайта Кино-Театр.ру продолжает собирать списки с важными фильмами года, о которых мы наверняка не раз еще будем писать и размышлять. В этом месяце мы уже рассказывали про ожидаемую анимацию и российское кино, настало время зарубежных кинокартин. Среди трех десятков отобранных нами фильмов, на которые стоит обратить внимание, - лауреаты Каннского и Венецианского фестивалей, а также смотров в Торонто и Sundance, новые работы мэтров, блокбастеры и драмы поскромнее, нашлось даже место для дебютов. Присмотритесь и вы - каждому найдется что-то по душе.
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«Форма воды», реж. Гильермо Дель Торо
История любви немой уборщицы (Салли Хокинс
) и подопытного человека-амфибии (любимчик режиссера Даг Джонс
) в декорациях 60-х принесла мексиканскому визионеру Дель Торо три награды Венецианского кинофестиваля, в том числе и главную. Мнения критиков по этому поводу разделились, но любовь режиссера к чудовищам из темных лагун давно известна – интересно, почему она вдруг отозвалась в сердцах венецианского жюри.
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В прокате с 18 января
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«Хэппи-энд», реж. Михаэль Ханеке
Этой картиной прервалась супер-серия австрийского классика Ханеке, который до этого дважды становился триумфатором Канн (с «Любовью
» и «Белой лентой
»). Игнорировать сухую сатиру на современное общество с участием Жана-Луи Трентиньяна
, Изабель Юппер
и Матье Кассовица
будет настоящим расточительством – не так часто Михаэль Ханеке снимает очередное безжалостное исследование человеческой натуры. «Хэппи-энд» в каком-то смысле продолжением «Любви», а сам фильм не оказался высказывание на тему мигрантов, как говорили до показа картины на фестивале. Впрочем, эта тема в нём тоже затронута - Ханеке продолжает критиковать буржуазную Европу.
Рецензия на «Любовь»
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В прокате с 25 января
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«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури», реж. Мартин МакДонах
Третий фильм известного ирландского драматурга, удостоенный в Венеции приза за лучший сценарий. В новой картине МакДонах («Залечь на дно в Брюгге
», «Семь психопатов
»), в пьесах и фильмах обращавшийся к эстетике Квентина Тарантино
, заходит на территорию братьев Коэн: мать, потерявшая дочь, при помощи трёх биллбордов борется с равнодушием полиции и государства. История не лишена комичности и иронии, а в главной роли – Фрэнсис Макдорманд
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Текст про фильм из Венеции
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В прокате с 1 февраля
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«Убийство священного оленя», реж. Йоргос Лантимос
Награжденная в Венеции призом за лучший сценарий новая драма греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. Основываясь на античной трагедии «Ифигения в Авлиде», Лантимос сочинил еще одну абсурдистскую притчу про человеческую природу. На столе нетрезвого кардиохирурга (Колин Фаррелл
) погибает человек, и тот, мучаясь совестью, начинает общаться с сыном покойного. Однако эта попытка замолить грехи приводит к удару по семье хирурга (Николь Кидман
и двое детей).
Прощай, речь: очерк о творчестве Лантимоса
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В прокате с 15 февраля
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«Недруги», реж. Скотт Купер
1892 год, капитан Блокер (Кристиан Бейл
), долгое время воевавший с краснокожими, должен сопроводить через опасную территорию до Монтаны непримиримого врага – вождя Желтого Ястреба (Уэс Стьюди
). Режиссер Скотт Купер изучает американский колорит во всех его проявлениях – от кантри («Сумасшедшее сердце
») до легендарных преступников («Черная месса
»). «Недруги» должны стать самой большой и сложной картиной в его фильмографии, затрагивающей вопрос конфликта между приплывшими европейцами и коренным населением Америки.
Рецензия на «Черную мессу» Купера
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В прокате с 15 февраля
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«Призрачная нить», реж. Пол Томас Андерсон
1950-е, в Лондоне орудует известный кутюрье Рейнольдс Вудкок (Дэниэл Дэй-Льюис
), чьи наряды носят светские львицы, кинозвезды и прочие модницы. Творческое одиночество и зацикленность на себе прерывает своенравная девушка Альма (Вики Крипс
), ставшая музой Вудкока. Мастер драматических полотен и драм на фоне эпохи Пол Томас Андерсон («Нефть
», «Мастер
», «Врожденный порок
») решил окунуться в мир моды – и рассказать об искусстве сегодня поставленном на поток. Вудкок зашивает в каждый наряд какой-нибудь секрет – можно сказать, частичку себя, и, вероятно, «Призрачная нить» станет в том числе и размышлением 47-летнего постановщика о творчестве. Совершенно же точно фильм станет последним в карьере Дэниэла Дэй-Льюиса, который объявил о прекращении актерской деятельности. Пропустить прощальный перфоманс трехкратного обладателя премии «Оскар» решительно нельзя.
Рецензия на «Мастера» Андресона
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В прокате с 15 февраля
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«Секретное досье», реж. Стивен Спилберг
Стивен Спилберг снял журналистскую драму с Томом Хэнксом
и Мэрил Стрип
про героическую публикацию секретных документов Пентагона в 71 году, на закате войны во Вьетнаме. Журналисты Washington post и NY Times сделали это еще до коллег из The Boston globe (см. «В центре внимания
») и Джулиана Ассанджа
- можно сказать, еще до того, как это стало мейнстримом. Уотергейтский скандал тоже случится через год.
Рецензия на «Большого и доброго великана» Спилберга
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В прокате с 22 февраля
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«Проект “Флорида”», реж. Шон Бейкер
Один из главных инди-хитов прошлого года - новая работа постановщика драмы «Мандарин
». Кислотная и пронзительная история детства в декорациях одноэтажной Америки принесла «Флориде» главный приз фестиваля в Торонто и огромную любовь критиков, а Уиллему Дефо
- номинацию на «Золотой глобус» за роль второго плана.
В прокате с 8 марта
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«Миссис Хайд», реж. Серж Бозон
Остроумное французское переосмысление классического сюжета Роберта Льюиса Стивенсона про двойственность человеческой природы. Тихая учительница мадам Жекиль (Изабель Юппер
) внезапно обнаруживает в себе властную миссис Хайд, с которой придется мириться всем тем, кто раньше ни в грош не ставил её мирное обличие.
В прокате с 8 марта
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«Леди Берд», реж. Грета Гервиг
Еще один прошлогодний инди-хит, сейчас собирающий всевозможные награды, не хуже комбайна. Режиссерский дебют инди-иконы Греты Гервиг - история взросления старшеклассницы Кристины (Сирша Ронан
), которая хочет сбежать из-под контроля матери из захолустья в Нью-Йорк, а также рвется на встречу всем «первым разам» - любви, настоящей дружбе и месту для самореализации. Фильм получил в Торонто при за режиссуру и роль второго плана (Лори Меткаф), а на «Золотом глобусе» - награду за лучшую женскую роль (Ронан) и как лучшая комедия/мюзикл.
Рецензия на «Милую Фрэнсис» с Гервиг в главной роли
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В прокате с 15 марта
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«Случай в стране призраков», реж. Паскаль Ложье
Новый хоррор автора «Мучениц
» - видного фильма из корпуса так называемого французского экстремизма. «Случай» обещает быть не столь радикальным, как самая прославленная картина Ложье, но не стоит исключать неожиданного сюжетного (и содержательного) поворота. Начало, впрочем, обычное: Колин (певица Милен Фармер
) с двумя дочерьми Бет и Верой наследует дом погибшей тети, в первую же ночь туда вторгаются убийцы - и каждая переносит этот травматический опыт по-своему. Бет (Кристал Рид
) становится писательницей, Вера (Анастасия Филлипс
) начинает страдать паранойей. Шестнадцать лет спустя женщины вновь встречаются в жутком доме - и сталкиваются с еще более странными и жуткими событиями.
В прокате с 15 марта
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«Тебя никогда здесь не было», реж. Линн Рэмси
Новая работа британки Рэмси («Что-то не так с Кевином
», «Крысолов
») увезла из Канна приз за лучший сценарий и мужскую роль (Хоакин Феникс
), но критический цех расколола пополам. Одни рассмотрели в жестокой и бескомпромиссной драме современную версию «Таксиста
», другие считают кино неполучившимся и вообще крайне раздражающим зрелищем. Отправной точкой «Тебя никогда здесь не было» оказывается похищение девочки Нины (Екатерина Самсонова
), на поиски которой отправляется экс-агент ФБР Джо (Феникс), ныне зарабатывающий частным детективом. Быстро разобравшись с этой задачей, он обнаруживает, что за делом стоят влиятельным коррумпированные люди - и выходит на тропу войны.
Читать про «Таксиста» и другие отличные американские фильмы 70-х
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В прокате с 22 марта
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«Я сражаюсь с великанами», реж. Андерс Вальтер Хансен
Дебют в полном метре постановщика Хансена, чей «Гелий
» получил «Оскар» за лучший короткометражный фильм пять лет назад. «Я сражаюсь с великанами» - экранизация популярного одноименного комикса про пятиклассницу Барбару (Мэдисон Вульф
), которая воображает себя могучей воительницей, защищающей тихий городок от агрессивных исполинов. Комикс в чем-то походил на «Моего соседа Тоторо
» Миядзаки - это попытка ребенка примириться с одним жутким происшествием, которое нелегко перенести даже взрослому. В фильме также снялись Имоджен Путс
и Зои Салдана
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В прокате с 29 марта
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«Анон», реж. Эндрю Никкол
Очередная антиутопическая утопия от режиссера фильмов «Время
» и «Гаттака
». В мире будущего у людей нет личного пространства, они находятся под постоянным надзором, но неожиданно полиция в лице агента Сэла (Клайв Оуэн
) сталкивается с девушкой (Аманда Сейфред
), которой нет в базе данных. Надо полагать, что для Большого брата - это начало конца.
В прокате с 5 апреля
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«Опасный бизнес», реж. Нэш Эдгертон
Второй полный метр австралийского режиссера, постановщика триллера «Квадрат
» и брата увесистого артиста Джоэла Эдгертона
(с ним в одной из ролей). Занимающаяся торговлей наркотиками компания под руководством взрывной блондинки (Шарлиз Терон
) и серьезного бородача (Эдгертон) хочет внедрить на рынок травку в таблетках, чтобы устроить индустриальную революцию. С формулой будущего наркотика в Мексику отправляют сотрудника Харольда (Дэвид Ойелоуо
), у которого есть проблемы с финансами. Тот решает инсценировать собственное покушение и нажиться на доверенном ему секрете, но на него тут же начинают охотиться наркокартели и люди с оружием, которых наняли его работодатели.
В прокате с 19 апреля
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«Мир будущего», реж. Джеймс Франко и Брюс Тьерри Чунг
Вездесущий Франко не стал зацикливаться на наградах «Горе-артиста», который в российский прокат не попал, а снял вместе с Брюсом Тьерри Чунгом постапокалиптическую драму про мужчины, которому предстоит пересечь опасную пустошь, чтобы достать лекарство для больной матери. В очередном двойнике «Безумного Макса
» снялись сам Франко, Мила Йовович
, Маргарита Левиева
, Люси Лью
, а также Снуп Догг
и Метод Мэн
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В прокате с 10 мая
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«Хан Соло: Звездные войны. Истории», реж. Рон Ховард
Коротко и ясно: сольный фильм про молодость Хана Соло (Олден Эйренрайк
), который должны были ставить Фил Лорд и Крис Миллер («Лего. Фильм
» и «Мачо и ботан
»), а в итоге снял крепкий ремесленник Ховард. Удастся ли фильму стать столь же очаровательным, как и персонаж, созданный Харрисоном Фордом
, скоро увидим. Кастинг же очень неплох: компанию Эйренрайку составили Эмилия Кларк
, Пол Беттани
, Дональд Гловер
, Вуди Харрельсон
и Тэнди Ньютон
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В прокате с 24 мая
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«Алита: Боевой ангел», реж. Роберт Родригес
В этом году все-таки выйдет долгострой Джеймса Кэмерона
- экранизировать одноименную мангу Юкито Кисиро он хотел много лет, но потом занялся производством «Аватаров
», а проект отошел Роберту Родригесу (Кэмерон продолжает продюсировать). В мире будущего, пережившего Великую войну, доктор Идо (Кристоф Вальц
) находит обломки женщины-киборга Алиты (Роза Салазар
). За окном XXVI век, потерявшей память Алите предстоит многое вспомнить - в том числе и изгнание из утопического города Салем.
В прокате с 19 июля
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«Сдвиг по фазе», реж. Бен Уитли
Новая работа постановщика «Высотки
» и «Перестрелки
». Полицейским (Арми Хаммер
и Алисия Викандер
) из небольшого городка предстоит дать отпор загадочным монстрам. Постановщик брутальных фильмов, Уитли обещает отдать дань уважения как старым боевикам, так и классическим шутерам - в частности, культовой игре Doom.
Рецензия на «Перестрелку»
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В прокате с 26 июля
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«Оккупация», реж. Руперт Уайатт
Амбициозный фантастический триллер от режиссера «Восстания планеты обезьян
» - история про Чикаго, которое уже десять лет стало домом для инопланетян (и вряд ли это нравится землянам). В ролях - Вера Фармига
, Джон Гудман
и другие.
В прокате с 6 сентября
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«Новорожденный», реж. Леонард Абрахамсон
Триллер про загадочный дом от режиссера «Комнаты
» и «Фрэнка
». Абрахамсон успел зарекомендовать себя как самобытный режиссер, поэтому не стоит обманываться простоте синопсиса: в 1947 году доктор Фарадэй (Донал Глисон
) приезжает по вызову в обветшалую усадьбу, где живет семейство Эйрс (Шарлотта Рэмплинг
, Рут Уилсон
и Уилл Поултер
) живет уже больше двух веков. Когда-то мать Фарадэя работала здесь гувернанткой. Однако встреча с Эйрсами откроет молодому доктору связь его собственной жизни с историей состоятельного семейства. Вероятно, выяснится, что он внебрачный сын покойного хозяина дома.
В прокате с 27 сентября
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«Веном», реж. Рубен Фляйшер
Бодро заявивший о себе зомби-комедией «Добро пожаловать в Зомбилэнд
», а затем несколько потухший режиссер Фляйшер рвется в высшую лигу. Давно планировавшийся и столь же давно отодвигавшийся сольный фильм про суперзлодея Венома - явно еще один шанс. В фильме расскажут об одном из главных врагов Человека-паука - существе, родившемся из внезапного союза журналиста Эдди Брока (Том Харди
) и прилетевшего из космоса симбиота, который наделяет носителя удивительными силами, но и провоцирует творить жуткие вещи.Также в фильме ожидаются Мишель Уильямс
, Риз Ахмед
и Вуди Харрельсон.
В прокате с 4 октября
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«Тяжелые времена в отеле “Эль Рояль”», реж. Дрю Годдард
Второй режиссерский проект Годдарда - режиссера отличного постмодернистского хоррора «Хижины в лесу
» и сценариста «Монстро
» с «Марсианином
». Пока про проект известно лишь то, что события развернутся в обветшалом калифорнийском отеле в 60 годы. Жить или работать в нем будут Крис Хемсворт
, Дакота Джонсон
и Расселл Кроу
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В прокате с 11 октября
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«Девушка, которая застряла в паутине», реж. Федерико Альварес
Так и не дождавшись, когда Дэвид Финчер
соизволит снять продолжение «Девушки с татуировкой дракона
», в производство пошел фильм по книге Давида Лагеркранца, который решил продолжить трилогию земляка и коллеги Стига Ларссона. Теперь Лисбет Саландер (Клер Фой
из сериала «Корона
») и Микаэлю Блумквисту (Сверрир Гуднасон
из «Борга/Макинроя
») предстоит столкнуться с убийством специалиста по искусственному интеллекту и заклятым врагом Лисбет, который пытается заманить её в некую «паучью сеть». Режиссером назначили Федерико Альвареса, чей клаустрофобический триллер «Не дыши
» тепло приняла и критика, и публика.
В прокате с 18 октября
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«Первый человек», реж. Дэмьен Шазелл
Третий фильм амбициозного постановщика «Одержимости
» и «Ла-Ла Ленда
» - драма про Нила Армстронга и полет на Луну. В главных ролях - Райан Гослинг
, Джон Бернтал
, Клер Фой и многие другие. Кажется, еще одна серьезная заявка на «Оскар» от молодого постановщика, у которого уже есть один позолоченный болванчик за «Ла-Ла Ленд», но все еще нет главного приза.
Рецензия на «Ла-Ла Ленд»
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В прокате с 22 ноября
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«Вдовы», реж. Стив МакКуин
Получив «Оскар» за «12 лет рабства
» английский режиссер и современный художник МакКуин взял паузу, чтобы вернуться через пять лет с криминальной драмой про жен, которые хотят отомстить за мужей - грабителей, погибших при налете. Миссия мести осложняется тем, что налетчиков явно кто-то подставил. К сценарию приложила руку Гиллиам Флинн, написавшая роман «Исчезнувшая», а в главных ролях снялись Мишель Родригес
, Виола Дэвис
, Джеки Уивер
, Элизабет Дебики
, Джон Бернтал
, Лиам Нисон
, Колин Фаррелл
и другие.
Рецензия на «12 лет рабства»
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В прокате с 22 ноября
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«Курск», реж. Томас Винтерберг
Датский режиссер Винтерберг снял драму, основанную на трагедии с атомной подводной лодкой «Курск», которая произошла в 2000 году. По поводу достоверности наверняка будет сломано немало копий, но пока про фильм известно лишь то, что в нем снялись замечательный бельгийский артист Маттиас Шонартс, Макс фон Сюдов
, Леа Сейду
, Колин Фёрт
и многие другие.
Дата проката пока неизвестна
.
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«Аннигиляция», реж. Алекс Гарленд
Вторая режиссерская работа сценариста Гарленда, хорошо зарекомендовавшего себя сай-фаем «Из машины
», который в российский прокат почему-то не вышел («Аннигиляция» из календаря тоже пропала буквально на днях, но может еще вернуться). Недалекое будущее, на Земле образовалась загадочная зону Икс, все экспедиции в которую не приносили успеха: большинство исследователей просто не вернулись, редкие выжившие - сильно изменились. Однако шанс на успех, кажется, есть у двенадцатого отряда, состоящего исключительно из женщин: биолог (Натали Портман
), чей муж сгинул в прошлой экспедиции, геодезист (Тесса Томпсон
), психолог (Дженнифер Джейсон Ли
) и другие женщины-ученые отправляются в Зону, чтобы разгадать её тайну. Кажется, в фильме Гарленда, основанном на одноименном романе Джеффа Вандермеера, нас ждет микс «Сталкера», библейских отсылок и феминистического высказывания.
«Из машины» и еще 9 хороших фильмов, не вышедших в российский прокат 2015 года
.
Дата проката пока неизвестна
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«Дом, который построил Джек», реж. Ларс фон Триер
Производство дилогии «Нимфоманка» изрядно потрепали датского провокатора, поэтому его новейший фильм выходит не через привычные два года, а аж через пять. «Дом» - история крайне умного серийного убийцы Джека (Мэтт Диллон
), который за двенадцать лет достиг небывалых высот в этом неблагоприятном деле. В его доме под разными предлогами, вероятно, побывают Райли Кио
, Бруно Ганц
, Ума Турман
и другие известные артисты.
За что мы любим Ларса фон Триера
.
Дата проката пока неизвестна
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«Человек, который убил Дон Кихота», реж. Терри Гиллиам
Долгожданная премьера одного из самых мучительных долгостроев в истории современного кино: фильм про Дон Кихота сказочник и хулиган Терри Гиллиам задумал еще в 1990м, но проект многократно глох из-за проблем с финансированием и исполнителями главных ролей (три года назад, например, умер Жан Рошфор
). Наконец все срослось: Адам Драйвер
играет простого парня из XXI века, который внезапно попадает в Средневековую Испанию, где его принимают за Санчо Пансу, и ему ничего не остается, как искать убийцу Дон Кихота (Ричард Прайс
). Также в фильме снялись Стеллан Скарсгард
и Ольга Куриленко
.
Очерк о творчестве Терри Гиллиама
.
Дата проката пока неизвестна
.
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