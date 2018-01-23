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Кино-2018: Основано на реальных событиях

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23 января 2018
Реальные события, люди и явления все чаще становятся героями игровых фильмов. Историческая основа способна породить множество споров и скандалов, как было в случае с прошлогодней российской «Матильдой», а выдуманные кинематографические персонажи, но явно отсылающие к героям реальным, заставляют зрителей обращаться к историческим документам и биографиям. Текущий год будет богат на фильмы по мотивам «реальных событий» и кинематографическому воплощению жизни действительно существовавших персонажей. Некоторые из представленных нами иностранных фильмов (о тематике и героях российского кино-2018 мы уже писали) уже вышли, а другим – только предстоит добраться до российского проката.


«Большая игра», реж. Аарон Соркин

Кино-2018: Основано на реальных событиях

«Принцесса покера» Молли Блум в 2013 году была признана виновной в организации коммерческой карточной игры для звезд Голливуда и менеджеров с Уолл-стрит. Приговоренная к году условно, она написала мемуары «Игра Молли», которые и стали основой для режиссерского дебюта Аарона Соркина. Молли Блум играет Джессика Честейн (Блум очень хотела, чтобы ее в фильме сыграла именно эта актриса), в картине подробно исследуется ее детство, неудачная спортивная карьера и болезненные отношения с отцом.
В прокате с 11 января*.
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«Темные времена», реж. Джо Райт

Кино-2018: Основано на реальных событиях

Политик Уинстон Черчилль – фигура легендарная не только в Великобритании, но и во всем мире. Снятый Джо Райтом байопик рассказывает о том, как Черчилль стал премьер-министром и – согласно фильму – вдохновил всех британцев на борьбу с Гитлером. Немалую роль в повышении современного духа патриотизма сыграл и исполнивший Черчилля Гэри Олдман, ставший в этом году главным претендентом на премию «Оскар» (вместе с гримерами, работавшими над образом его Черчилля).
В прокате с 18 января.
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«Смерть Сталина», реж. Армандо Иануччи

Кино-2018: Основано на реальных событиях

Политическая сатира британского режиссера на смерть священной для некоторых россиян фигуры – Иосифа Сталина – и обострившейся после этого события «игры престолов». Картина должна была выйти в России 25 января, но судя по последним сведениям, этого не случится. Вероятно, ее ждет не менее скандальная судьба, чем была у «Матильды».
Дата проката неизвестна.



«Тоня против всех», реж. Крэйг Гиллеспи

Кино-2018: Основано на реальных событиях

Первая американка, выполнившая тройной аксель, чемпионка США по фигурному катанию Тоня Хардинг вошла в историю не только и не столько этими достижениями, но и организованным ее мужем нападением на соперницу – Нэнси Керриган. В прошлом году австралиец Крэйг Гиллеспи выпустил черную комедию, как раз рассказывающую о противостоянии Хардинг и Керриган, – с Марго Робби в роли отвязной Тони. Фильм стал одной из сенсаций кинофестиваля в Торонто и уже успел номинироваться на множество наград.
В прокате с 1 февраля.



«Поезд на Париж», реж. Клинт Иствуд

Кино-2018: Основано на реальных событиях

Редкий случай, когда реальные герои играют в художественном фильме самих себя. Спенсер Стоун, Энтони Сэдлер и Алекс Скарлатос – американцы, которые оказались в поезде, следующем по маршруту из Амстердама в Париж 21 августа 2015 года, когда состав был захвачен террористами. История настоящих героев (как и большинство фильмов Иствуда), прославляющих дух Америки.
В прокате с 15 февраля.



«Все деньги мира», реж. Ридли Скотт

Кино-2018: Основано на реальных событиях

Один из первых долларовых миллиардеров Пол Гетти был потомственным нефтяным магнатом и многодетным отцом (один из его сыновей сыграл в «Шоссе в никуда», а один из его внуков основал Getty Images). В 1973 году внука Гетти – Пола Гетти III (не того, который затем создал фотохостинг) – похитили и потребовали выкуп, который дед сначала отказался платить, а затем заплатил лишь часть, остальную он дал отцу Гетти III (своему сыну то есть) под процент. Непростая история миллиардера оказалась столь же непростой для режиссера Ридли Скотта и на съемках фильма, посвященного тем событиям. Когда лента уже была готова, появился первый трейлер, дата релиза и «оскаровские» амбиции, - Кевина Спейси, сыгравшего роль Пола Гетти, обвинили в сексуальных домогательствах. Скотт экстренно переснял сцены с другим актером – Кристофером Пламмером, которого в общем-то изначально и хотел видеть в этой роли.
В прокате с 22 февраля.



«Секретное досье», реж. Стивен Спилберг

Кино-2018: Основано на реальных событиях

Во время Вьетнамской войны, в 1971 году, газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала часть предназначенных для внутреннего пользования документов Минобороны США, касающихся отношений Америки и Вьетнама. Источником «утечки» был аналитик госдепартамента Дэниэл Элсберг. В 2011 году архив был рассекречен. Спустя несколько лет режиссер Стивен Спилберг снял об этом журналистско-производственную драму с Мерил Стрип в роли первой женщины-издателя «Вашингтон пост» Кэтрин Грэм, которая боролась с «Нью-Йорк Таймс» за право публикации сенсационных документов.
В прокате с 22 февраля.



«Гонка века», реж. Джеймс Марш

Кино-2018: Основано на реальных событиях

Авантюрист и не самый успешный предприниматель Дональд Кроухерст в 1968 году от долгов и банкротства решил спастись в кругосветной гонке, которую как раз объявила газета Sunday Times. Яхту он оборудовал по последнему слову техники, но электроника, с которой у Кроухерста были явно не самые удачные отношения (его бизнес по продаже электроники не заладился), дала сбой. О том, что произошло на яхте и после, можно узнать не только из «Википедии», но и из фильма Джеймса Марша («Вселенная Стивена Хокинга»), где незадачливого яхтсмена играет Колин Ферт.
В прокате с 22 марта.



«Мария Магдалина», реж. Гарт Дэвис

Кино-2018: Основано на реальных событиях

Автор мелодрамы «Лев» Гарт Дэвис поставил перед собой нелегкую задачу – рассказать об истории Марии Магдалины. В фильме эту роль исполняет Руни Мара. Без Иисуса, конечно, тоже не обойдется. Его играет Хоакин Феникс.
В прокате с 5 апреля.



«Операция "Шаровая молния"», реж. Жозе Падилья

Кино-2018: Основано на реальных событиях

В июне 1976 года пропалестинские боевики захватили пассажирский самолет, следовавший рейсом Тель-Авив – Париж. По приказу террористов самолет сел в Энтеббе (Уганда), где затем в здании аэропорта террористы удерживали пассажиров и экипаж. После в заложниках остались лишь люди с израильскими паспортами и члены экипажа во главе с командиром. Армия обороны Израиля подготовила спасательную операцию, в результате которой большая часть заложников была освобождена, а террористы – убиты. Спустя более, чем 40 лет бразильский постановщик Жозе Падилья («Нарко», «РобоКоп») снял об этом игровой фильм – с Розамунд Пайк и Даниелем Брюлем в главных ролях. Мировая премьера состоится на Берлинале.
В прокате с 12 апреля.



«Эскобар», реж. Фернандо Леон де Аранов

Кино-2018: Основано на реальных событиях

Колумбийский наркобарон Пабло Эскобар часто становился героем разных фильмов – и игровых, и документальных. В прошлом году испанец Фернандо Леон де Аранов снял про него очередной байопик – с Хавьером Бардемом в заглавной роли и Пенелопой Крус в образе влюбленной в него журналистки, от которой в этой картине и ведется повествования. Лента уже была показана на нескольких международных смотрах.
В прокате с 26 апреля.



«Быть Астрид Линдгрен», реж. Пернилла Фишер Кристенсен

Кино-2018: Основано на реальных событиях

Сняты на родине создательницы Пеппи Длинныйчулок и Карлсона байопик расскажет о детстве и юности знаменитой писательницы, явно повлиявших на ее литературный талант. Повествование сосредоточится не только на юной Астрид, но и на ее родителях – Самуэле и Ханне, о которых Линдгрен писала в книге «Самуэль Август из Севедсторпа и Ханна из Хюльта». Премьера на Берлинском кинофестивале.
В прокате с 26 апреля.



«Страсти до Франкенштейна», реж. Хайфа Аль-Мансор

Кино-2018: Основано на реальных событиях

Еще одна литературная история про писательницу, снятая режиссером-женщиной (первой, кстати, в Саудовской Аравии). В центре этой картины будет 18-летняя Мэри Уолстонкрафт Годвин, которая встречает поэта и революционера Перси Шелли. В роли будущего автора «Франкенштейна» – Эль Фаннинг.
В прокате с 9 августа.



White Boy Rick, реж. Ян Деманж

Кино-2018: Основано на реальных событиях

В 1980-е на полицию Детройта работал информатором подросток Ричард Верш-младший. Благодаря ему, полицейские вскрыли множество преступных схем и наркокартелей. Однако спустя несколько лет выяснилось, что и сам парень плотно освоился в нелегальном бизнесе. В 1988-м его задержали с крупной партией наркотиков и приговорили к пожизненному заключению. Сценарий, рассказывающий об этой истории, долгое время пролежал на полке, однако в 2015 году за него наконец взялись продюсеры, среди которых Даррен Аронофски, и режиссер Ян Деманж. Теперь на экраны должен выйти соответствующий фильм – с участием Мэттью Макконахи, Дженнифер Джейсон Ли, Брюса Дерна и Эдди Марсана.
В прокате с 27 сентября.



«Мария – королева Шотландии», реж. Джози Рурк

Кино-2018: Основано на реальных событиях

Еще один предстоящий байопик с участием актрисы Марго Робби. В нем она играет королеву Англии Елизавету I. Фильм Джози Рурка («Кориолан») расскажет о противостоянии Елизаветы с ее кузиной – королевой Шотландии Марией Стюарт в исполнении Сирши Ронан.
В прокате с 11 октября.



«Первый человек», реж. Дэмьен Шазелл

Кино-2018: Основано на реальных событиях

Новая работа автора «Одержимости» и «Ла-ла Ленда» на этот раз не про музыку, а про освоение Луны и астронавта Нила Армстронга. Последнего играет Райан Гослинг. Действие ленты будет происходить с 1961 по 1969 годы, когда Армстронг только готовится к тому, чтобы стать первым на Луне.
В прокате с 22 ноября.

* - в статье приводятся даты российского проката

Маша Токмашева
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Кино-2018: Основано на реальных событиях фотографии
Кино-2018: Основано на реальных событиях фотографии
Кино-2018: Основано на реальных событиях фотографии
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