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«Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, «Хан Соло» и ещё 18 фантастических фильмов 2018 года, без которых жизнь покажется скучной

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26 января 2018
Фантастика не умирает

В 2018 году на смену восьмым «Звёздным войнам», продолжению «Бегущего по лезвию» и «Валериану» придут сиквелы «Мира юрского периода» и «Тихоокеанского рубежа», новое кино Стивена Спилберга, сольник Хана Соло и многое другое. А началось всё с «Формы воды» и «Бегущего в лабиринте», о которых мы вам уже рассказали.



«Алита: Боевой ангел» / Alita: Battle Angel

«Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, «Хан Соло» и ещё 18 фантастических фильмов 2018 года, без которых жизнь покажется скучной

Доктор Идо (Кристоф Вальц) находит на Земле, частично превращённой богатеями в свалку металлолома, обломки киборга-тяна Алиты (Роза Салазар), и после починки она пытается вспомнить своё прошлое. Долгое время экранизацию одноимённой манги Юкито Кисиро, на чьём счету уже есть аниме «Сны оружия» и видеоигра Gunnm: Martian Memory, планировал поставить Джеймс Кэмерон, но в итоге он ограничился лишь продюсированием, а режиссёрское кресло занял Роберт Родригес. Любопытно, сможет ли создатель «Города грехов» совладать с киберпанком.

Точная дата выхода в прокат: 19 июля



«Бамблби» / Bumblebee

«Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, «Хан Соло» и ещё 18 фантастических фильмов 2018 года, без которых жизнь покажется скучной

Спин-офф про одного из самых популярных «Трансформеров» снимает не Майкл Бэй (он остался у руля в качестве продюсера), а аниматор Трэвис Найт, создавший очаровательный мультфильм «Кубо. Легенда о самурае». Главную роль в картине, чьё действие развернётся в ностальгических 80-х, доверили Хейли Стейнфилд, а компанию девушке и её подопечному Бамблби-жуку, скрывавшемуся после битвы на ещё одной свалке, составят Джон Сина, Памела Адлон и Джон Ортиз.

Точная дата выхода в прокат: 27 декабря



«В тумане» / Dans la brume

«Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, «Хан Соло» и ещё 18 фантастических фильмов 2018 года, без которых жизнь покажется скучной

Ромен Дюри и Ольга Куриленко во французской ленте, поставленной Дэниэлом Роби, работавшим над «Версалем», предстанут в качестве супругов, которым предстоит пройти сквозь странный смертельный туман, окутавший Париж, и выжить.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 26 апреля



«Высшее общество» / High Life

«Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, «Хан Соло» и ещё 18 фантастических фильмов 2018 года, без которых жизнь покажется скучной

Клер Дени («Что ни день, то неприятности») снимает интернациональное кино на английском языке с участием Роберта Паттинсона, Мии Гот, Жюльет Бинош и Ларса Айдингера про то, как преступников отправляют в опасную миссию к чёрной дыре для того, чтобы они нашли альтернативный источник энергии.

Дата выхода в прокат неизвестна



«Излом времени» / A Wrinkle in Time

«Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, «Хан Соло» и ещё 18 фантастических фильмов 2018 года, без которых жизнь покажется скучной

Ава ДюВерней («Сельма») взялась за экранизацию одноимённого романа Мадлен Л’Энгл, повествующего о юной Мэг, которая вместе с младшим братом и школьным приятелем отправляется в изломы времени и пространства на поиски своего отца (Крис Пайн). В фильме, близком по жанру больше к фэнтези, чем к sci-fi, заняты Риз Уизерспун, Опра Уинфри, Минди Калинг, Зак Галифианакис и Майкл Пенья.

Точная дата выхода в прокат: 8 марта



«Как разговаривать с девушками на вечеринках» / How to Talk to Girls at Parties

«Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, «Хан Соло» и ещё 18 фантастических фильмов 2018 года, без которых жизнь покажется скучной

Эль Фаннинг, Рут Уилсон и Николь Кидман в экранизации одноимённого произведения Нила Геймана, которую осуществляет Джон Камерон Митчелл. Романтическая комедия расскажет о том, как в Лондоне 1970 года парень влюбляется в девушку на вечеринке и выясняет, что она и её друзья — инопланетяне.

Ориентировочная дата выхода в прокат: май



«Короче» / Downsizing

«Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, «Хан Соло» и ещё 18 фантастических фильмов 2018 года, без которых жизнь покажется скучной

Новая работа Александра Пэйна («Небраска») повествует о семействе (Мэтт Дэймон и Кристен Уиг), согласившемся из финансовых соображений на участие в эксперименте по уменьшению людей. К каким трагикомическим последствиям это привело, мы узнаем уже через неделю.

Точная дата выхода в прокат: 1 февраля



«Мир юрского периода 2» / Jurassic World: Fallen Kingdom

«Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, «Хан Соло» и ещё 18 фантастических фильмов 2018 года, без которых жизнь покажется скучной

Эстафету от Колина Треворроу, снявшего перезапуск популярной серии Стивена Спилберга в 2015 году, принял Хуан Антонио Байона («Голос монстра»), после чего пообещал, что снимет мрачное кино. Впрочем, о вернувшихся из небытия динозаврах по-другому и не расскажешь. Разумеется, Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард вновь в кадре, а компанию им составит звезда «Парка юрского периода» Джефф Голдблюм.

Точная дата выхода в прокат: 7 июня



«МЭГ» / The Meg

«Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, «Хан Соло» и ещё 18 фантастических фильмов 2018 года, без которых жизнь покажется скучной

Джейсон Стэтэм и Руби Роуз столкнутся с огромной акулой в фантастическом боевике Джона Тёртелтауба, основанном на романе Стива Альтена «Мегалодон: ужас из глубины». В Голливуде идея экранизации книги возникла ещё 20 лет назад, и теперь, наконец-то, картина выйдет в свет, сменив на стадии разработки несколько режиссёров (Ян де Бонт, Элай Рот).

Точная дата выхода в прокат: 9 августа



«Первому игроку приготовиться» / Ready Player One

«Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, «Хан Соло» и ещё 18 фантастических фильмов 2018 года, без которых жизнь покажется скучной

Одно из главных кинособытий года, поскольку за постановку отвечает сам Стивен Спилберг, неоднократно влиявший на развитие кинофантастики. На сей раз мастер взялся за тему пугающей его виртуальной реальности, набирающей популярность в последние годы благодаря усовершенствованным технологиям. В центре событий экранизации одноимённого романа Эрнеста Клайна — парень Уэйд Уоттс (Тай Шеридан), живущий в далёком 2045 году, который принимает решение поучаствовать в глобальной виртуальной игре OASIS. В этом ему поможет очаровательная Оливия Кук, а на пути ему повстречаются Фредди Крюгер, Дэдпул, Харли Квинн, Трейсер, Кинг Конг, Чаки, Лара Крофт и многие другие популярные персонажи массовой культуры. Must see.

Точная дата выхода в прокат: 29 марта



«Рубеж»

«Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, «Хан Соло» и ещё 18 фантастических фильмов 2018 года, без которых жизнь покажется скучной


В картине Дмитрия Тюрина, ранее известном под рабочим названием «Невский пятачок», Павел Прилучный предстанет в образе молодого и высокомерного бизнесмена, переместившегося во времени в блокадный Ленинград. Роль его предка досталась Семёну Трескунову. Помимо них в фильме снялись Кирилл Кяро, Игорь Петренко, Сергей Чирков и другие актёры.

Точная дата выхода в прокат: 22 февраля



«Рэмпейдж» / Rampage

«Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, «Хан Соло» и ещё 18 фантастических фильмов 2018 года, без которых жизнь покажется скучной

Многие знают Кинг Конга. Но помимо него существует и другая знаменитая огромная обезьяна — горилла Джордж, персонаж классической видеоигры Rampage, разработанной в 1986 году. За перенос данной аркады на большой экран отвечают Брэд Пейтон и Дуэйн Джонсон, а актёрский ансамбль включает имена Джеффри Дина Моргана, Малин Акерман и Наоми Харрис. Следует отметить, что в этом году в прокат также выйдет экранизация Tomb Raider, в которой Лару Крофт играет Алисия Викандер, что само по себе фантастика во всех смыслах, включая анатомический.

Точная дата выхода в мировой прокат: 19 апреля



«Соло: Звёздные войны. Истории» / Solo: A Star Wars Story

«Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, «Хан Соло» и ещё 18 фантастических фильмов 2018 года, без которых жизнь покажется скучной

Производство сольного фильма про молодость Хана Соло (Олден Эйренрайк) сопровождал самый настоящий ад, поскольку из-за недовольства руководства студии были уволены с режиссёрских постов Фил Лорд и Крис Миллер («Лего. Фильм»), после чего постановку доверили Рону Ховарду. Поэтому лента ожидается не без опасений. К тому же трудно представить на месте Харрисона Форда кого-то другого. Впрочем, остальная актёрская команда подобралась приличная (Эмилия Кларк, Пол Беттани, Вуди Харрельсон, Тэнди Ньютон, Дональд Гловер).

Точная дата выхода в прокат: 24 мая



«Стем» / Stem

«Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, «Хан Соло» и ещё 18 фантастических фильмов 2018 года, без которых жизнь покажется скучной

Похоже, киберпанк, придуманный Уильямом Гибсоном в далёких 80-х, в наступившем году обретёт второе дыхание благодаря стараниям не только Родригеса и Спилберга, но и известного хоррормейкера Ли Уоннелла, принимавшего активное участие в создании популярной серии «Пила». Австралийский сценарист, продюсер, актёр и режиссёр впервые обратился к фантастическому жанру для того, чтобы рассказать нам о частично парализованном технофобе-мстителе, чьим оружием возмездия становится экспериментальный компьютерный чип-имплант Stem (не путать с магазином Steam).

Дата выхода в прокат неизвестна



«Телекинез» / Yeomryeok

«Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, «Хан Соло» и ещё 18 фантастических фильмов 2018 года, без которых жизнь покажется скучной

Фантастическая комедия южно-корейского режиссёра Ён Сан-хо («Поезд в Пусан») поведает о мужчине (Рю Сын-рён), который после обретения паранормальной способности решает помочь своей дочери. Как минимум, любопытно.

Точная дата выхода в мировой прокат: 31 января



«Титан» / The Titan

«Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, «Хан Соло» и ещё 18 фантастических фильмов 2018 года, без которых жизнь покажется скучной

Сэм Уортингтон вновь предстанет в качестве солдата. На сей раз ему предстоит участвовать в эксперименте по выведению нового типа людей, способных выжить на Титане. В фильме никому неизвестного Леннарта Раффа также сыграют Том Уилкинсон и Натали Эммануэль.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 12 апреля



«Тихоокеанский рубеж 2» / Pacific Rim Uprising

«Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, «Хан Соло» и ещё 18 фантастических фильмов 2018 года, без которых жизнь покажется скучной

Продолжение популярного фильма Гильермо дель Торо, сочетающего в себе элементы меха и кайдзю, снял Стивен С. ДеНайт, работавший над сериалами «Сорвиголова» и «Тайны Смолвиля». Главные роли доверили звезде обновлённых «Звёздных войн» Джону Бойеге, Скотту Иствуду и Адрии Архона.

Точная дата выхода в прокат: 21 марта



«Хищник» / The Predator

«Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, «Хан Соло» и ещё 18 фантастических фильмов 2018 года, без которых жизнь покажется скучной

Перезапуск классического фантастического боевика Джона Мактирнана с Арнольдом Шварценеггером осуществляет Шейн Блэк, игравший в оригинале одну из ролей. На замену брутальным Шварцу, Кевину Питеру Холлу, Карлу Уэззерсу, Биллу Дюку, Джесси Вентуре и Сонни Лэндэму, скончавшемуся в прошлом году, придут Оливия Манн, Ивонн Страховски, Томас Джейн, Стерлинг К. Браун и Эдвард Джеймс Олмос. Что у них получится, нам станет известно лишь летом.

Точная дата выхода в прокат: 2 августа



«Хроники хищных городов» / Mortal Engines

«Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, «Хан Соло» и ещё 18 фантастических фильмов 2018 года, без которых жизнь покажется скучной

Ещё одна экранизация. Художник «Властелина колец» Кристиан Риверс под присмотром Питера Джексона, выступающего в качестве сценариста и продюсера, работает над адаптацией одноимённого романа Филипа Рива о гигантских городах-машинах. В актёрском ансамбле числятся Хьюго Уивинг и Стивен Лэнг.

Точная дата выхода в мировой прокат: 13 декабря



«Черновик»

«Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, «Хан Соло» и ещё 18 фантастических фильмов 2018 года, без которых жизнь покажется скучной

Режиссёр Сергей Мокрицкий и продюсер Наталья Мокрицкая отвечают за экранизацию бестселлера Сергея Лукьяненко, главные роли в которой исполнили Никита Волков и Ольга Боровская. Кроме них в фильме также заняты Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Никита Тарасов, Евгений Ткачук, Северия Янушаускайте и Ирина Хакамада. Будет любопытно сравнить с бекмамбетовскими «Дозорами».

Точная дата выхода в прокат: 15 марта

Макс Милиан
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