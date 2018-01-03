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«Большая игра» начинается!

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3 января 2018
10 января в московском кинотеатре Формула Кино Европа состоится специальный показ фильма Аарона Соркина «БОЛЬШАЯ ИГРА».

«Большая игра» начинается!

Молли Блум называли Принцессой покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Каждую минуту здесь шли ва-банк кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Большие деньги пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотится мафия и ФБР?

Кино-Театр.ру начинает розыгрыш пяти пар билетов на это мероприятие!
Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру Вконтакте. Вступайте и выигрывайте!

Желаем всем удачи!

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