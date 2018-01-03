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3 января 2018
/
«Большая игра» начинается!
«Большая игра» начинается!
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3 января 2018
10 января
в московском кинотеатре
Формула Кино Европа
состоится специальный показ фильма
Аарона Соркина
«
БОЛЬШАЯ ИГРА
».
Молли Блум называли Принцессой покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Каждую минуту здесь шли ва-банк кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Большие деньги пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотится мафия и ФБР?
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