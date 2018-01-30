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«Тоня против всех», «Чёрная пантера» и ещё 13 фильмов февраля

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30 января 2018
Выбор редакции Кино-театр.ру



«Селфи»

«Тоня против всех», «Чёрная пантера» и ещё 13 фильмов февраля

Экранизация романа Сергея Минаева «ДухLess 21 века. Селфи» представляет собой драму про модного писателя (Константин Хабенский), впавшего в творческий кризис. Этакий современный «Двойник» Достоевского. В режиссёрском кресле — Николай Хомерики.

Выход в прокат: 1 февраля



«Тоня против всех» / I, Tonya

«Тоня против всех», «Чёрная пантера» и ещё 13 фильмов февраля

Спортивная чёрная комедия Крэйга Гиллеспи про чемпионку США по фигурному катанию Тоню Хардинг (Марго Робби), организовавшую вместе с мужем нападение на соперницу – Нэнси Керриган (Кейтлин Карвер). На счету картины «Золотой глобус» и «Выбор критиков» за актёрские работы.

Выход в прокат: 1 февраля



«Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

«Тоня против всех», «Чёрная пантера» и ещё 13 фильмов февраля

Третий фильм знаменитого ирландского драматурга Мартина Макдонаха. На сей раз режиссёр расскажет про мать (Фрэнсис Макдорманд), потерявшую дочь, которая при помощи трёх биллбордов борется с равнодушием полиции и государства. Обладатель множества призов (приз Венецианского фестиваля, два «Золотых глобуса», три премии Лондонского кружка кинокритиков). Must see.

Выход в прокат: 1 февраля



«Эйфория» / Euphoria

«Тоня против всех», «Чёрная пантера» и ещё 13 фильмов февраля

Алисия Викандер и Ева Грин в драме Лизы Лангсет предстанут в качестве давно не видевшихся сестёр, отправившихся в совместное путешествие по Европу. Финалом этой поездки должна стать смерть одной из них. Викандер ранее работала с Лангсет над фильмами «Отель» и «Чистота».

Выход в прокат: 1 февраля



«Колесо чудес» / Wonder Wheel

«Тоня против всех», «Чёрная пантера» и ещё 13 фильмов февраля

Действие новой работы Вуди Аллена разворачивается в 50-е на нью-йоркском пляже, где можно встретить Джуно Темпл, Джеймса Белуши, Кейт Уинслет, Джастина Тимберлэйка и многих других.

Выход в прокат: 8 февраля



«Место встречи» / The Place

«Тоня против всех», «Чёрная пантера» и ещё 13 фильмов февраля

Итальянский режиссёр Паоло Дженовезе («Идеальные незнакомцы») снял трагикомедию про девять человек, пришедших в одно и то же место на встречу к таинственному Незнакомцу в надежде, что он исполнит их сокровенные желания. В актёрском составе – Валерио Мастандреа, Марко Джаллини, Алессандро Борги, Сильвио Муччино, Альба Рорвахер и Виттория Пуччини.

Выход в прокат: 8 февраля



«Пятьдесят оттенков свободы» / Fifty Shades Freed

«Тоня против всех», «Чёрная пантера» и ещё 13 фильмов февраля

Заключительная часть трилогии, основанной на бестселлере Э. Л. Джеймс, поставит точку в истории взаимоотношений Анастейши Стил (Дакота Джонсон) и Кристиана Грея (Джейми Дорнан). Ленту поставил Джеймс Фоули.

Выход в прокат: 8 февраля



«Сердцеед» / Le retour du heros



Новая комедия Лорана Тирара («Мольер») с Жаном Дюжарденом и Мелани Лоран, по сюжету которой капитан Новель бросает невесту Элизабет и отправляется в Австрию с армией Наполеона. Пока капитана не было, сёстры Элизабет писали ей любовные письма от его имени, и Новелю по возвращении предстоит как-то выпутаться из сложившейся ситуации.

Выход в прокат: 14 февраля



«Недруги» / Hostiles

«Тоня против всех», «Чёрная пантера» и ещё 13 фильмов февраля

Скотт Купер («Сумасшедшее сердце») расскажет о капитане Блокере (Кристиан Бейл), долгое время воевавшем с краснокожими, которому предстоит сопроводить через опасную территорию до Монтаны вождя Жёлтого Ястреба (Уэс Стьюди). В картине также заняты Розамунд Пайк, Бен Фостер, Стивен Лэнг и Тимоти Шаламе.

Выход в прокат: 15 февраля



«Призрачная нить» / Phantom Thread

«Тоня против всех», «Чёрная пантера» и ещё 13 фильмов февраля

В новой драме Пола Томаса Андерсона Дэниэл Дэй-Льюис сыграет лондонского кутюрье Рейнольдса Вудкока, чьей музой стала своенравная девушка Альма (Вики Крипс). Как известно, именно этой лентой Дэй-Льюис завершает свою актёрскую карьеру, поэтому следует обратить на фильм особое внимание.

Выход в прокат: 15 февраля



«Убийство священного оленя» / The Killing of a Sacred Deer

«Тоня против всех», «Чёрная пантера» и ещё 13 фильмов февраля

Греческий режиссёр Йоргос Лантимос на основе античной трагедии «Ифигения в Авлиде» создал абсурдистскую притчу про человеческую природу с участием Колина Фаррелла и Николь Кидман.

Выход в прокат: 15 февраля



«Все деньги мира» / All the Money in the World

«Тоня против всех», «Чёрная пантера» и ещё 13 фильмов февраля

Новая лента Ридли Скотта расскажет про скандально известное похищение, случившееся в конце XX века. Похищенным оказался Жан Гетти (Чарли Пламмер), внук миллиардера Пола Гетти (Кристофер Пламмер), но дед отказался платить выкуп. В итоге на помощь ребёнку приходит Флетчер Чейс (Марк Уолберг), работающий в отделе безопасности Гетти. В кадре также можно увидеть Мишель Уильямс и Тимоти Хаттона.

Выход в прокат: 22 февраля



«О чём говорят мужчины. Продолжение»

«Тоня против всех», «Чёрная пантера» и ещё 13 фильмов февраля

Третья часть популярной комедийной серии, выросшей из известного спектакля «Квартета И». На сей раз Лёша, Саша, Камиль и Слава много разговаривают по дороге в Питер, а компанию им составляют Алексей Барабаш, Елена Подкаминская, Татьяна Догилева, Леонид Каневский и Кристина Бабушкина.

Выход в прокат: 22 февраля



«Секретное досье» / The Post

«Тоня против всех», «Чёрная пантера» и ещё 13 фильмов февраля

Стивен Спилберг снял журналистско-производственную драму с Мерил Стрип и Томом Хэнксом про то, как «Вашингтон пост» боролся с «Нью-Йорк Таймс» за право публикации сенсационных документов Минобороны США, касающихся отношений Америки и Вьетнама.

Выход в прокат: 22 февраля



«Чёрная Пантера» / Black Panther

«Тоня против всех», «Чёрная пантера» и ещё 13 фильмов февраля

Первое появление персонажей Marvel перед зрителями в этом году. Райан Куглер поведает о трудовых буднях Т’Чаллы (Чедвик Боузман) и его борьбе за благополучие королевства Ваканда. Актёрский ансамбль внушает доверие (Лупита Нионго, Данай Гурира, Мартин Фриман, Дэниэл Калуя, Энди Серкис, Энджела Бэссетт, Форест Уитакер).

Выход в прокат: 22 февраля



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Макс Милиан
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