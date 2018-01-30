«Тоня против всех», «Чёрная пантера» и ещё 13 фильмов февраля

Выбор редакции Кино-театр.ру
«Селфи»
Экранизация романа Сергея Минаева «ДухLess 21 века. Селфи»
представляет собой драму про модного писателя (Константин Хабенский
), впавшего в творческий кризис. Этакий современный «Двойник» Достоевского
. В режиссёрском кресле — Николай Хомерики
.
Выход в прокат:
1 февраля
«Тоня против всех» / I, Tonya
Спортивная чёрная комедия Крэйга Гиллеспи про чемпионку США по фигурному катанию Тоню Хардинг
(Марго Робби
), организовавшую вместе с мужем нападение на соперницу – Нэнси Керриган
(Кейтлин Карвер
). На счету картины «Золотой глобус» и «Выбор критиков» за актёрские работы.
Выход в прокат:
1 февраля
«Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Третий фильм знаменитого ирландского драматурга Мартина Макдонаха
. На сей раз режиссёр расскажет про мать (Фрэнсис Макдорманд
), потерявшую дочь, которая при помощи трёх биллбордов борется с равнодушием полиции и государства. Обладатель множества призов (приз Венецианского фестиваля, два «Золотых глобуса», три премии Лондонского кружка кинокритиков). Must see.
Выход в прокат:
1 февраля
«Эйфория» / Euphoria
Алисия Викандер
и Ева Грин
в драме Лизы Лангсет
предстанут в качестве давно не видевшихся сестёр, отправившихся в совместное путешествие по Европу. Финалом этой поездки должна стать смерть одной из них. Викандер ранее работала с Лангсет над фильмами «Отель»
и «Чистота»
.
Выход в прокат:
1 февраля
«Колесо чудес» / Wonder Wheel
Действие новой работы Вуди Аллена
разворачивается в 50-е на нью-йоркском пляже, где можно встретить Джуно Темпл
, Джеймса Белуши
, Кейт Уинслет
, Джастина Тимберлэйка
и многих других.
Выход в прокат:
8 февраля
«Место встречи» / The Place
Итальянский режиссёр Паоло Дженовезе
(«Идеальные незнакомцы»
) снял трагикомедию про девять человек, пришедших в одно и то же место на встречу к таинственному Незнакомцу в надежде, что он исполнит их сокровенные желания. В актёрском составе – Валерио Мастандреа
, Марко Джаллини
, Алессандро Борги
, Сильвио Муччино
, Альба Рорвахер
и Виттория Пуччини
.
Выход в прокат:
8 февраля
«Пятьдесят оттенков свободы» / Fifty Shades Freed
Заключительная часть трилогии, основанной на бестселлере Э. Л. Джеймс
, поставит точку в истории взаимоотношений Анастейши Стил (Дакота Джонсон
) и Кристиана Грея (Джейми Дорнан
). Ленту поставил Джеймс Фоули
.
Выход в прокат:
8 февраля
«Сердцеед» / Le retour du heros
Новая комедия Лорана Тирара
(«Мольер»
) с Жаном Дюжарденом
и Мелани Лоран
, по сюжету которой капитан Новель бросает невесту Элизабет и отправляется в Австрию с армией Наполеона. Пока капитана не было, сёстры Элизабет писали ей любовные письма от его имени, и Новелю по возвращении предстоит как-то выпутаться из сложившейся ситуации.
Выход в прокат:
14 февраля
«Недруги» / Hostiles
Скотт Купер
(«Сумасшедшее сердце»
) расскажет о капитане Блокере (Кристиан Бейл
), долгое время воевавшем с краснокожими, которому предстоит сопроводить через опасную территорию до Монтаны вождя Жёлтого Ястреба (Уэс Стьюди
). В картине также заняты Розамунд Пайк
, Бен Фостер
, Стивен Лэнг
и Тимоти Шаламе
.
Выход в прокат:
15 февраля
«Призрачная нить» / Phantom Thread
В новой драме Пола Томаса Андерсона Дэниэл Дэй-Льюис
сыграет лондонского кутюрье Рейнольдса Вудкока, чьей музой стала своенравная девушка Альма (Вики Крипс
). Как известно, именно этой лентой Дэй-Льюис завершает свою актёрскую карьеру, поэтому следует обратить на фильм особое внимание.
Выход в прокат:
15 февраля
«Убийство священного оленя» / The Killing of a Sacred Deer
Греческий режиссёр Йоргос Лантимос
на основе античной трагедии «Ифигения в Авлиде» создал абсурдистскую притчу про человеческую природу с участием Колина Фаррелла
и Николь Кидман
.
Выход в прокат:
15 февраля
«Все деньги мира» / All the Money in the World
Новая лента Ридли Скотта
расскажет про скандально известное похищение, случившееся в конце XX века. Похищенным оказался Жан Гетти (Чарли Пламмер
), внук миллиардера Пола Гетти (Кристофер Пламмер
), но дед отказался платить выкуп. В итоге на помощь ребёнку приходит Флетчер Чейс (Марк Уолберг
), работающий в отделе безопасности Гетти. В кадре также можно увидеть Мишель Уильямс
и Тимоти Хаттона
.
Выход в прокат:
22 февраля
«О чём говорят мужчины. Продолжение»
Третья часть популярной комедийной серии, выросшей из известного спектакля «Квартета И»
. На сей раз Лёша
, Саша
, Камиль
и Слава
много разговаривают по дороге в Питер, а компанию им составляют Алексей Барабаш
, Елена Подкаминская
, Татьяна Догилева
, Леонид Каневский
и Кристина Бабушкина
.
Выход в прокат:
22 февраля
«Секретное досье» / The Post
Стивен Спилберг
снял журналистско-производственную драму с Мерил Стрип
и Томом Хэнксом
про то, как «Вашингтон пост» боролся с «Нью-Йорк Таймс» за право публикации сенсационных документов Минобороны США, касающихся отношений Америки и Вьетнама.
Выход в прокат:
22 февраля
«Чёрная Пантера» / Black Panther
Первое появление персонажей Marvel перед зрителями в этом году. Райан Куглер
поведает о трудовых буднях Т’Чаллы (Чедвик Боузман
) и его борьбе за благополучие королевства Ваканда. Актёрский ансамбль внушает доверие (Лупита Нионго
, Данай Гурира
, Мартин Фриман
, Дэниэл Калуя
, Энди Серкис
, Энджела Бэссетт
, Форест Уитакер
).
Выход в прокат:
22 февраля
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