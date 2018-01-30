«Место встречи»: премьера в «Формуле Кино Горизонт»

2 февраля
в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт
» состоится премьера драмеди «Место встречи
». После сеанса на вопросы зрителей ответи автор фильма, режиссёр Паоло Дженовезе
(«Идеальные незнакомцы
»).
Девять человек приходят в одно и то же место на встречу к таинственному Незнакомцу в надежде, что он исполнит их сокровенные желания. Загадочный мужчина может претворить в жизнь всё, что они захотят. Но за определенную цену... В обмен на осуществление мечты, каждому из гостей предлагается выполнить необычные задания. Чем сложнее исполнение этой мечты, тем выше цена. Каждый из героев должен сделать свой выбор — как далеко он готов зайти, чтобы получить желаемое. И так ли случайны судьбы посетителей этого места встречи?
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