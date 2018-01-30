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«Место встречи»: премьера в «Формуле Кино Горизонт»

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30 января 2018
2 февраля в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт» состоится премьера драмеди «Место встречи». После сеанса на вопросы зрителей ответи автор фильма, режиссёр Паоло ДженовезеИдеальные незнакомцы»).

«Место встречи»: премьера в «Формуле Кино Горизонт»

Девять человек приходят в одно и то же место на встречу к таинственному Незнакомцу в надежде, что он исполнит их сокровенные желания. Загадочный мужчина может претворить в жизнь всё, что они захотят. Но за определенную цену... В обмен на осуществление мечты, каждому из гостей предлагается выполнить необычные задания. Чем сложнее исполнение этой мечты, тем выше цена. Каждый из героев должен сделать свой выбор — как далеко он готов зайти, чтобы получить желаемое. И так ли случайны судьбы посетителей этого места встречи?

Кино-Театр.ру начинает розыгрыш трёх двойных билетов на это событие! Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру Вконтакте. Вступайте и выигрывайте!

Желаем всем удачи!

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фильмы
Идеальные незнакомцыМесто встречи

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«Место встречи»: премьера в «Формуле Кино Горизонт» фотографии
«Место встречи»: премьера в «Формуле Кино Горизонт» фотографии
«Место встречи»: премьера в «Формуле Кино Горизонт» фотографии
«Место встречи»: премьера в «Формуле Кино Горизонт» фотографии
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