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10 мультфильмов о насекомых, которые не глупее нас

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4 января 2018
Жужжание и стрекот в отечественной и зарубежной анимации


На Рождество в российский прокат выходит хороший французский мультфильм «Тайная жизнь насекомых», и редакция Кино-театр.ру предлагает вам вспомнить десятку анимационных лент, посвящённых беспозвоночным членистоногим животным.



«Месть кинооператора» (1912)

10 мультфильмов о насекомых, которые не глупее нас

Чёрно-белая классика родоначальника кукольной анимации Владислава Старевича, выпущенная Торговым домом Александра Ханжонкова, представляет собой пародию на салонные мелодрамы, в которой живых актёров заменили куклы-насекомые, созданные режиссёром из гуттаперчи, проволоки, воска и частей настоящих жуков. В данной картине основными героями стали жуки-олени, жук-усач, кузнечик и стрекоза. Следует отметить, что Старевич часто рассказывал истории из жизни насекомых («Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами», «Стрекоза и муравей» и многие другие).



«Муха-Цокотуха» (1960)

10 мультфильмов о насекомых, которые не глупее нас

Корней Чуковский написал эту популярную детскую сказку ещё в 1923 году, но лишь в 1941-м Владимир Сутеев по ней сделал первую анимационную экранизацию, которая из-за разразившейся Великой Отечественной войны не сохранилась. Через 20 лет режиссёр вместе с Борисом Дёжкиным вернулся к сюжету Чуковского, и у них получился эффектный мультфильм с красавицей Мухой. Позднее сказку адаптировал для мультипликации Борис Степанцев, а в 80-е она была включена в незабываемого «Доктора Айболита» Давида Черкасского в виде спектакля, который показывал зверятам Бармалей.
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«Пчела Майя» (1975)

10 мультфильмов о насекомых, которые не глупее нас

Популярный мультсериал совместного производства Японии, Германии и Австрии, основанный на детской книге немецкого писателя Вальдемара Бонзельса, хорошо знаком отечественному зрителю, поскольку был показан на закате советского телевидения в 1991 году. Многие помнят неунывающую пчёлку с голосом Татьяны Шагаловой, а также её ленивого приятеля-трутня Вилли, озвученного Хру Александром Воеводиным. Помним мы и заглавную песню в исполнении Карела Готта. Впоследствии у «Пчелы Майи» появился второй сезон, а в новом тысячелетии на свет появились новый сериал и 3D-мультфильм. Примечательно, что у книги есть не только анимационные экранизации, но и игровая. Ещё в 1924 году немецкий фотограф Вольфрам Юнгханс на основе произведения Бонзельса создал полнометражную ленту, которую исследователи признают как первый в мире полнометражный фильм, где были сняты живые насекомые. Сюжету книги также посвящено немало видеоигр.



«Путешествие муравья» (1983)

10 мультфильмов о насекомых, которые не глупее нас

Безусловный шедевр Эдуарда Назарова, созданный по мотивам сказки Виталия Бианки «Как муравьишка домой спешил», не нуждается в особом представлении, поскольку его уже давно растащили на цитаты («Ох, молодёжь...», «Я вас лю...»). Всех персонажей, любимых с детства, озвучил сам мастер, а лента заслуженно получила Первую премию в категории детских фильмов на VI МФ анимационных фильмов в Загребе.
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«Приключения кузнечика Кузи» (1990-1991)

10 мультфильмов о насекомых, которые не глупее нас

Музыкальный мультфильм Инессы Ковалевской, состоящий из двух частей, основан на сказке Михаила Пляцковского «Дневник Кузнечика Кузи» и детском мюзикле Юрия Антонова, созданном музыкантом совместно с автором книги. В анимационной ленте можно услышать такие песни Антонова, как «Песенка коровы», «Песенка змеи Окулярии», «Жарафрика», «Песенка кока» и «Снегартида», а персонажи говорят голосами Владимира Винокура, Людмилы Гниловой, Татьяны Шатиловой и Юрия Пузырёва.
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«Гагарин» (1994)

10 мультфильмов о насекомых, которые не глупее нас

Маленький шедевр, созданный Алексеем Харитиди на студии Pilot, рассказывает о гусеничке, которая научилась летать раньше времени, попав в воланчик. Название мультфильму придумал Эдуард Назаров после первого просмотра. Лента удостоена множества призов, среди которых «Золотая пальмовая ветвь» Каннского биеннале и премия за лучший дебют Международного фестиваля анимационных фильмов в Аннеси.



«Муравей Антц» (1998)

10 мультфильмов о насекомых, которые не глупее нас

Один из первых мультфильмов студии DreamWorks Animation, снятый Эриком Дарнеллом и Тимом Джонсоном. Оригинальное название Antz является комбинацией слов Ants (муравьи) и английской буквы Z (имя главного героя). В оригинале Антц и его окружение говорили голосами Вуди Аллена, Дженнифер Лопес, Сильвестра Сталлоне, Шэрон Стоун, Кристофера Уокена и других звёзд. В русскоязычной версии можно услышать Дмитрия Филимонова, Наталью Гурзо, Александра Груздева, Татьяну Божок и Рудольфа Панкова.



«Приключения Флика» (1998)

10 мультфильмов о насекомых, которые не глупее нас

Почти одновременно с «Муравьём Антцем» (отстав на месяц) выпустила в прокат свой полнометражный мультфильм о насекомых и легендарная студия Pixar. Поставил данную ленту небезызвестный Джон Лассетер. Помимо самих муравьёв здесь можно встретить богомола, палочника, божью коровку, гусеницу, саранчу и других представителей мира насекомых. Персонажей озвучили Кевин Спейси, Джулия Луиз-Дрейфус, Родди Макдауэлл и другие звёзды, которых удачно заменили в нашем дубляже Анжеликой Неволиной, Игорем Лифановым, Ириной Мазуркевич и Александром Демьяненко.



«Би Муви: Медовый заговор» (2007)

10 мультфильмов о насекомых, которые не глупее нас

Ещё один мультфильм студии DreamWorks Animation в нашем списке повествует об очередной пчеле. На долю главного персонажа (озвучивают Джерри Сейнфелд и Михаил Шац) выпало раскрытие страшной тайны о том, что люди едят мёд. Ленту создали Саймон Смит и Стив Хикнер с явным намёком на B-movie. В оригинале звучат голоса Рене Зеллвегер, Мэттью Бродерика, Кэти Бэйтс и Джона Гудмана, а в русской версии можно услышать Валерию Кудрявцеву, Владимира Зайцева, Алексея Колгана и Сергея Бурунова.



«Букашки. Приключение в Долине муравьёв» (2013)

10 мультфильмов о насекомых, которые не глупее нас

Полнометражное продолжение нашумевшего французского сериала «Букашки», включающего в себя четыре сезона и около 150 пятиминутных разножанровых историй из жизни наших самых меньших братьев: пауков, муравьёв, мух, кузнечиков и других соизмеримых с ними по размеру существ. В данной картине на первый план выходят Чёрные Муравьи и Божьи Коровки, в природе непримиримые враги, а в кино – верные друзья.
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Макс Милиан
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фильмы
Букашки. Приключение в Долине муравьевДоктор АйболитМуравей АнтцМуха-цокотухаМуха-цокотухаМуха-цокотухаПриключения кузнечика КузиПутешествие муравьяПчелка МайяСтрекоза и муравейТайная жизнь насекомых

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10 мультфильмов о насекомых, которые не глупее нас фотографии
10 мультфильмов о насекомых, которые не глупее нас фотографии
10 мультфильмов о насекомых, которые не глупее нас фотографии
10 мультфильмов о насекомых, которые не глупее нас фотографии
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