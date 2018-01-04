10 мультфильмов о насекомых, которые не глупее нас

Жужжание и стрекот в отечественной и зарубежной анимации
На Рождество в российский прокат выходит хороший французский мультфильм «Тайная жизнь насекомых», и редакция Кино-театр.ру предлагает вам вспомнить десятку анимационных лент, посвящённых беспозвоночным членистоногим животным.
«Месть кинооператора» (1912)
Чёрно-белая классика родоначальника кукольной анимации Владислава Старевича
, выпущенная Торговым домом Александра Ханжонкова
, представляет собой пародию на салонные мелодрамы, в которой живых актёров заменили куклы-насекомые, созданные режиссёром из гуттаперчи, проволоки, воска и частей настоящих жуков. В данной картине основными героями стали жуки-олени, жук-усач, кузнечик и стрекоза. Следует отметить, что Старевич часто рассказывал истории из жизни насекомых («Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами»
, «Стрекоза и муравей»
и многие другие).
«Муха-Цокотуха» (1960)
Корней Чуковский
написал эту популярную детскую сказку ещё в 1923 году, но лишь в 1941-м Владимир Сутеев
по ней сделал первую анимационную экранизацию, которая из-за разразившейся Великой Отечественной войны не сохранилась. Через 20 лет режиссёр вместе с Борисом Дёжкиным
вернулся к сюжету Чуковского, и у них получился эффектный мультфильм с красавицей Мухой. Позднее сказку адаптировал для мультипликации Борис Степанцев
, а в 80-е она была включена в незабываемого «Доктора Айболита» Давида Черкасского
в виде спектакля, который показывал зверятам Бармалей.
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«Пчела Майя» (1975)
Популярный мультсериал совместного производства Японии, Германии и Австрии, основанный на детской книге немецкого писателя Вальдемара Бонзельса
, хорошо знаком отечественному зрителю, поскольку был показан на закате советского телевидения в 1991 году. Многие помнят неунывающую пчёлку с голосом Татьяны Шагаловой
, а также её ленивого приятеля-трутня Вилли, озвученного
Хру Александром Воеводиным
. Помним мы и заглавную песню в исполнении Карела Готта
. Впоследствии у «Пчелы Майи» появился второй сезон, а в новом тысячелетии на свет появились новый сериал и 3D-мультфильм
. Примечательно, что у книги есть не только анимационные экранизации, но и игровая. Ещё в 1924 году немецкий фотограф Вольфрам Юнгханс
на основе произведения Бонзельса создал полнометражную ленту, которую исследователи признают как первый в мире полнометражный фильм, где были сняты живые насекомые. Сюжету книги также посвящено немало видеоигр.
«Путешествие муравья» (1983)
Безусловный шедевр Эдуарда Назарова
, созданный по мотивам сказки Виталия Бианки «Как муравьишка домой спешил»
, не нуждается в особом представлении, поскольку его уже давно растащили на цитаты («Ох, молодёжь...»
, «Я вас лю...»
). Всех персонажей, любимых с детства, озвучил сам мастер, а лента заслуженно получила Первую премию в категории детских фильмов на VI МФ анимационных фильмов в Загребе.
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«Приключения кузнечика Кузи» (1990-1991)
Музыкальный мультфильм Инессы Ковалевской
, состоящий из двух частей, основан на сказке Михаила Пляцковского «Дневник Кузнечика Кузи»
и детском мюзикле Юрия Антонова
, созданном музыкантом совместно с автором книги. В анимационной ленте можно услышать такие песни Антонова, как «Песенка коровы»
, «Песенка змеи Окулярии»
, «Жарафрика»
, «Песенка кока»
и «Снегартида»
, а персонажи говорят голосами Владимира Винокура
, Людмилы Гниловой
, Татьяны Шатиловой
и Юрия Пузырёва
.
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«Гагарин» (1994)
Маленький шедевр, созданный Алексеем Харитиди
на студии Pilot, рассказывает о гусеничке, которая научилась летать раньше времени, попав в воланчик. Название мультфильму придумал Эдуард Назаров после первого просмотра. Лента удостоена множества призов, среди которых «Золотая пальмовая ветвь» Каннского биеннале и премия за лучший дебют Международного фестиваля анимационных фильмов в Аннеси.
«Муравей Антц» (1998)
Один из первых мультфильмов студии DreamWorks Animation, снятый Эриком Дарнеллом
и Тимом Джонсоном
. Оригинальное название Antz является комбинацией слов Ants (муравьи) и английской буквы Z (имя главного героя). В оригинале Антц и его окружение говорили голосами Вуди Аллена
, Дженнифер Лопес
, Сильвестра Сталлоне
, Шэрон Стоун
, Кристофера Уокена
и других звёзд. В русскоязычной версии можно услышать Дмитрия Филимонова
, Наталью Гурзо
, Александра Груздева
, Татьяну Божок
и Рудольфа Панкова
.
«Приключения Флика» (1998)
Почти одновременно с «Муравьём Антцем» (отстав на месяц) выпустила в прокат свой полнометражный мультфильм о насекомых и легендарная студия Pixar. Поставил данную ленту небезызвестный Джон Лассетер
. Помимо самих муравьёв здесь можно встретить богомола, палочника, божью коровку, гусеницу, саранчу и других представителей мира насекомых. Персонажей озвучили Кевин Спейси
, Джулия Луиз-Дрейфус
, Родди Макдауэлл
и другие звёзды, которых удачно заменили в нашем дубляже Анжеликой Неволиной
, Игорем Лифановым
, Ириной Мазуркевич
и Александром Демьяненко
.
«Би Муви: Медовый заговор» (2007)
Ещё один мультфильм студии DreamWorks Animation в нашем списке повествует об очередной пчеле. На долю главного персонажа (озвучивают Джерри Сейнфелд
и Михаил Шац
) выпало раскрытие страшной тайны о том, что люди едят мёд. Ленту создали Саймон Смит
и Стив Хикнер
с явным намёком на B-movie. В оригинале звучат голоса Рене Зеллвегер
, Мэттью Бродерика
, Кэти Бэйтс
и Джона Гудмана
, а в русской версии можно услышать Валерию Кудрявцеву
, Владимира Зайцева
, Алексея Колгана
и Сергея Бурунова
.
«Букашки. Приключение в Долине муравьёв» (2013)
Полнометражное продолжение нашумевшего французского сериала «Букашки»
, включающего в себя четыре сезона и около 150 пятиминутных разножанровых историй из жизни наших самых меньших братьев: пауков, муравьёв, мух, кузнечиков и других соизмеримых с ними по размеру существ. В данной картине на первый план выходят Чёрные Муравьи и Божьи Коровки, в природе непримиримые враги, а в кино – верные друзья.
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