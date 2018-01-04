Итоги 2017 года для документального кино

Последние недели перед Новым годом мы только и делали, что подводили всевозможные итоги. Составили топ лучших фильмов проката и топ фильмов, не выходивших в прокат, написали о том, какие российские сериалы смотрели зрители и какие предпочли критики и журналисты, предложили подборку лучших западных сериалов, вспомнили основные события года в российской киноиндустрии и отдельно – в анимации. Перед вами последний итоговый текст, он посвящен документальному кино. Уступив всем место, он выпал на праздничные числа: просто сайт у нас оказался не резиновый и натиска стольких итогов до Нового года просто не выдержал. А поговорить есть, о чем: если в анимации 2017-ый выдался стабильно-скучным, в документальном кино (а оно от анимации традиционно отстает на несколько оборотов) - суровая борьба за жизнь, а то и вовсе война.
фото: зрители на фильме "Про рок"
Прокат-вседержитель
Начнем с кинопроката. О телевизионном говорить нечего, шанс на то, что некий сторонний проект будет куплен телеканалами, ничтожен, 24_DOC закрыт, нефедеральные каналы в прокате не участвуют, даже если показывают кино, потому что не могут за показ заплатить. Прокат - это деньги. Почему это важно? Не все же измеряется деньгами. Должен ли автор думать о том, какая судьба уготована его картине? Не будем категорично утверждать, что желание создавать штучное кино, которое поймут только 100 человек - крайне безответственная позиция. Но думать о дальнейшей жизни фильма - это нормальная, естественная реакция творца и в большей степени -
его продюсера. Вопрос "зачем, для чего, для кого мы делаем это кино?" должен стоять во главе угла. Авторы должны стремиться в прокат, стремиться к тому, чтобы их работы становились окупаемыми и приносили прибыль.
Пока таких картин в нашей стране не производится, а это значит у нас нет сборов, нет зрителей, нет индустрии в целом. Док не востребован, и студии, вложившие средства в производство, не заинтересованы вкладываться и привлекать инвестиции в новое кино, если не считать невозвратные государственные субсидии. Безбюджетное же кино, как и те 200 картин, которые ежегодно снимаются за госсчет, не предназначены для большого экрана. Итак, снимается в год порядка 400 (точных цифр за этот год нет), а в прокате - из 26-ти картин российских только 10.
Давайте посмотрим на все, что вышло в России прокат и на что пошли зрители. Концерты группы Rammstein и Ханса Циммера не будем принимать во внимание вовсе, а вот вторая строчка - уже интересно. Прокатом «Города кошек» занимается компания A-One Films, та, что привезла нам «Патерсона» и «Великую красоту». Семь стамбульских кошек собрали в России аж 5,5 млн. рублей (из них в Москве только 900 тыс)! Далее копродукция четырех стран - «Танцовщик», об артисте балета Сергее Полунине. Затем - «Путешествие времени» Терренса Малика. И на третьем месте с феноменальными сборами фильм Веры Кричевской «Слишком свободный человек» - самоучитель по новейшей истории России, экскурсия в прошлое, где проводником выступает Борис Немцов. Разумеется, все относительно. Для фильма «Родные», например, уже большая удача - получить прокатное удостоверение и выйти в тех кинотеатрах, кто отважился его показать.
фото: Кадр из фильма "Путешествие времени"
Про док и его рок
В девятке фильмов, перешагнувших миллионный рубеж, и наш любимый «Про рок» Евгения Григорьева, продвижению которого Кино-театр.ру способствовал бескорыстно, то есть исключительно по любви. На примере этой картины мы и посмотрим, как трудно работать в прокате с документальными лентами.
Кассовые сборы этого фильма весьма скромны - 1 миллион 500 тысяч рублей, при производственном бюджете 8 миллионов. Но если понять, как образовалась эта сумма, то оптика может резко измениться. «Про рок» показали в России только 142 раза в 34 городах. Для сравнения голливудский блокбастер показывают до 140 тысяч раз и более, то есть в тысячу раз больше. Тем не менее наработка на копию у «Про рока» (показатель, зависящий от заполняемости зала) оказалась выше, чем, скажем, у последних «Звездных войн» - картины с баснословным рекламным бюджетом. А на премьерный показ был раскуплен самый большой зал московского кинотеатра «Каро 11 Октябрь» (1500 мест).
фото: Кадр из фильма "Про рок"
Провернуть такую невероятную кампанию производящая студия «Первое Кино» сумела самостоятельно, без стороннего прокатчика и не имея в распоряжении практически никакого рекламного бюджета. Фильм «раскручивали» при помощи «сарафанного радио», приглашая на все показы журналистов, коллег, друзей и любого, кто мог бы после просмотра настойчиво порекомендовать фильм друзьям и друзьям друзей. "Настойчиво" – ключевое слово, поскольку убедить человека, что он должен сходить на документальный двухчасовой фильм якобы про уральский рок, может только близкий друг, знакомый с авторитетом, и никакие реклама и пресса тут не помогут. Продюсеру Анне Селяниной удалось невозможное - люди пошли и до сих пор идут, а в расписание показов на сайте фильма дозировано добавляют новые сеансы. Они проходят там, где о них удается договориться.
Главная заслуга команды «Про рок» не в том, что они собрали «Октябрь», не в том, что его посмотрело 30 000 человек (смешная цифра, хотя в сравнении с тем, сколько пришло на «Парижскую оперу» на этой же неделе, завидная). Прорыв в том, что сами документалисты впервые повернулись лицом ко зрителю, вышли с ними говорить на понятном языке, и множество людей без вообще какого бы то ни было опыта просмотра неигрового кино, поверили в то, что документалка может так сильно захватить их внимание и чувства. Посмотрите видео, как принимали фильм на премьере в Москве. На других показах фонариков не было (кстати, если кто не знает, реакция зала была срежиссирована Григорьевым, который на титрах вышел на сцену и зажег телефон, а зрители стали светить ему в ответ), но люди смеялись, плакали, хлопали, потом приходили домой и писали отзывы (их об этом искренне, но опять же настойчиво просили авторы). «Это документальное кино, но оно совсем не документальное», «вообще-то я не люблю документальное кино, но…» - так начиналось множество зрительских откликов в социальных сетях. Разумеется, фильм поддержала и пресса, да в таких количествах, которых давно не удостаивался российский документальный фильм.
Пробивать портал в кинотеатры документалистам приходится не только оперируя к обычным зрителям, но, что не менее сложно, - к директорам кинотеатров. Анне Селяниной, пристраивая «Про рок», пришлось лично разговаривать с сотней человек, и убедить удалось лишь десяток владельцев, остальные решили, что это плохой бизнес. Но те, кто поверили, в накладе не остались. Все это говорит о том, что с прокатом дока нужно работать в разы больше, чем с любой игровой картиной. Главное – было бы кино, было бы, что нести. Чтобы за «Про роком» (и за другими картинами, которые собирают больше миллиона) следом в эту дверь вошли другие фильмы, они должны быть. Иначе портал закроется, останутся лишь исключения из правил, уникумы, единицы. В прошлом году это был, например, фильм «В лучах Солнца», единственное неигровое кино, на которое пошли. Он собрал в России и СНГ 2,5 млн рублей. Давайте посмотрим, кто у нас в состоянии собрать миллион?
Во-первых, в этом году доделал свой эпический фильм Дмитрий Васюков. Картина называется «Другая жизнь» и продолжает серию под общим названием «Счастливые люди». У Васюкова уникальный съемочный метод, он не ездит в экспедиции на две недели, он год-два живет вместе с героями, поэтому кино получается масштабным и максимально достоверным. Премьерный показ «Другой жизни» прошел в том же первом зале «Октября» на «Артдокфесте» и собрал довольно много людей. Прокатом фильма займется ЦДК, картина будет показана не только в Москве, но и в других городах страны.
В постпродакшне картина «Книга моря» Алексея Вахрушева, признанная заочно (по незаконченной сборке) лучшим фильмом 2015 года. Созданная при государственной поддержке и награжденная министром культуры, картина все еще не появилась на публике. Хорошие прокатные амбиции обнаружились у авторов научно-популярного фильма «Мозг – вторая вселенная» Юлии Киселевой. Любопытно было следить за всеми этапами создания этого проекта (авторы рассказывали о них публично). Теперь хочется посмотреть, что получилось. Еще, говорят, у Марины Разбежкиной появились какие-то потрясающие выпускники. Выйдут ли они из фестивального гетто? Из гетто друзей и профессионалов-документалистов?
Не тот фестиваль назвали «Россией»
Зато с фестивальным прокатом неигровых лент у нас все нормально - полные залы на «Докере», ММКФ и «Артдокфесте». Часто именно удачные фестивальные показы помогают фильмам выйти в прокат. Так произошло, например, с уже упомянутой турецкой картиной «Город кошек», показанной на закрытии фестиваля «Докер». Этот фестиваль, существующий без государственной поддержки, уже четвертый год делает все возможное для популяризации дока и преуспевает в этом. Самые яркие фильмы после Москвы везут в Казань, Санкт-Петербург, Калининград, другие города. Программы «Докера» включают в себя и крупные региональные смотры – в Екатеринбурге, Южно-Сахалинске и других городах. «Докер» проходит традиционно в апреле. В этом месяце у него будет серьезный конкурент – ММКФ, который тоже переезжает на апрель с конца июня из-за ЧМ по футболу.
фото: Кадр из фильма "Парижская опера"
Документальная программа Московского кинофестиваля «Свободная мысль» всегда держит высокую планку и тоже иногда «поставляет» фильмы в прокат – в этом году это «Последний вальс» и уже упомянутая «Парижская опера», получивший в Москве приз за лучший док. «Опера» настолько хороша, визуально богата и полна эмоций, что могла бы привести в стан поклонников документального кино целые толпы, если бы в прокат было вложено столько же усилий и энергии, как в «Про рок». Но этого не случилось: «Опера» вышла на одной неделе с «ПроРоком» и осталась в нише, не собрав даже 200 тысяч рублей. «Последний вальс», получивший премию Гильдии киноведов и кинокритиков, постигла та же участь (36 тысяч рублей).
Богатой программой в этом году усладил фестиваль «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге, во Владивостоке на «Меридианах Тихого» был замечательный отбор в документальных секциях. Небольшие артовые фестивали привозили в Москву хорошее кино – то новый фильм Уайзмана, то еще какую-нибудь радость киномана. Киноклубы, как ни странно, работают с доком охотно. Здесь особенно хороша Елена Погребижская, показывающая кино в круглом зале Еврейского центра и устраивающая из обсуждений идеальные ток-шоу, но без камер. Дмитрий Завильгельский ведет киноклубную деятельность уже несколько лет. Жизнь продолжается за счет энтузиазма отдельных людей, вопреки системе.
фото: Представление на "Артдокфесте" фильма "Куба и оператор"
Фестиваль «Артдокфест», проводящийся в Риге, Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге, проходил в этом году в атмосфере военных действий. Этот смотр существует не просто без государственной поддержки, но и вынужден ежегодно противостоять направленной травле со стороны как государства, так и его особенно агрессивных апологетов. Все началось примерно за месяц до фестиваля с предсказуемых выпадов против лично Виталия Манского и отдельных картин, а закончилось письмами из прокуратуры и следственного отдела, отменой двух фильмов программы и ближе к финалу - нападением во время показа группы невменяемых патриотов из движения SERB. Те традиционно не видели ленту, против которой выступали, но штурмовали зал, накаченные ненавистью, распылили какой-то газ, применяли физическую силу, угрожали расправой. Сербовцы были выведены полицией, особо буйные арестованы на 7 суток, фестиваль продолжился, но уже с ощущением идущей войны. Это не конец истории – поданы заявления в суд, что будет в следующем году – непонятно. Телевизионная пропаганда, финансируемая отчасти тем самым министерством культуры, которое, по идее, должно помогать документальному кино, пестует в людях ненависть друг к другу, и особо ретивые граждане призывами к расправе уже не ограничиваются. Так, руками других государство старается убрать тех, кто осмеливается говорить.
«Артдокфест» сегодня - это зеркало, в котором отражается все истинные чувства и мотивы поведения жителей этой страны, и крестовый поход на культуру, и нетерпимость к инакомыслию, и необъяснимое желание крови. Это касается и программы, и тех событий, которые сопутствуют его проведению. Единственный фестиваль, который не боится говорить на актуальные темы, поднимать болезненные вопросы, обсуждать их, внесен государством в список врагов. Многие говорят, что это успех. Но все же давайте лучше успехом считать установленный рекорд посещаемости и предпродаж билетов. На некоторые сеансы все было раскуплено за месяц. А наполняемость зала часто была 146% (приставные стулья, ступеньки и стоячие зрители). Хотелось бы очень, чтобы в будущем году руководство кинотеатра «Каро 11 Октябрь», принимая решение о проведении фестиваля, полагалось на эти показатели, а не высчитывало риск от возможного ущерба. Вообще хотелось бы очень, чтобы власти фестиваль, который давно не просит хлеба, оставили в покое.
фото: Сайт Artdoc.media
Самая любопытная и полезная инициатива Артдокфеста этого года - создание синематики ArtDocMedia, в которой хранятся на настоящий момент больше тысячи фильмов. Часть из них доступна бесплатно, также еженедельно выходят картины в онлайн-прокат, и вообще, это лучшая база реального существующего живого дока, в отличие от того каталога фильмов, который уже несколько лет вяло создает Гильдия неигрового кино на портале RGDoc. Туда в основном попадают фильмы, созданные при поддержке государства, часто не доделанные до конца, от чего база фильмов скорее напоминает то кладбище, то склад гомункулов.
Что ждать документалистам от следующего года? Ассоциация неигрового кино при Союзе Кинематографистов объявила о проведении в январе всероссийского совещания. В контексте поручения Президента Российской Федерации по развитию кинопроизводства от 6 августа 2016 года. Судя по тому, что поедут туда в основном члены СК, решения, принятые на этом слете, мир не изменят. Те, кто сегодня действительно занимается спасением индустрии, упомянуты в этом тексте.
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