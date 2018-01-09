16 мультфильмов 2018 года

Прошедший 2017-й запомнится торжеством семейного кино в целом и мультфильмов в частности. Начинавшийся с кассовых «Босса-молокососа»
и «Зверопоя»
год завершился трогательной «Тайной Коко»
, уже получившей «Золотой глобус» и, по всей видимости, являющейся главным анимационным претендентом на «Оскар». Предстоящий 2018-й пока обещает меньше оригинальных проектов, зато именно в этом году на экраны наконец вернется «Суперсемейка» и «Ральф». Рассказываем, какие еще мультфильмы мы будем смотреть в кинотеатрах.
«Муми-тролли и зимняя сказка»
Любимые с детства герои книг Туве Янссон в польско-финской кукольной анимационной ленте встречают зиму и готовятся к Рождеству. В международной версии главного героя Муми-тролля озвучил Билл Скарсгард
, а Муми-папу – Стеллан Скарсгард
, малышка Мю говорила голосом Алисии Викандер
. Кого услышат российские зрители – пока не ясно, зато известно, российскую песню записал Илья Лагутенко. Полнометражный мультфильм про Муми-троллей уже вышел в Дании, Норвегии, Финляндии, Франции и успел попасть в длинный оскаровский список, до российского проката фильм доберется 15 февраля.
«Мэари и цветок ведьмы»
Некогда самый молодой аниматор студии Ghibli Хиромаса Ёнэбаяси
уже успел снять два полнометражных фильма – «Ариэтти из страны лилипутов»
и «Воспоминания о Марни»
. Последний, кстати, получал номинацию на «Оскар» за 2015 год, но в итоге проиграл «Головоломке»
. Нынешний мультфильм, основанный на сказке британской романтистки Мэри Стюарт, создательницы Мерлина. «Мэари и цветок ведьмы» – история про 10-летнюю девочку, заскучавшей на летних каникулах в деревне, и неожиданно оказавшейся в волшебной «школе ведьм». На российские экраны фильм выйдет 1 марта.
«Шерлок Гномс»
Если в 2011-м вас и ваших детей не напугали шексировские страсти садовых гномов, то в этом году будет возможность узнать продолжение истории про Гномео и Джульетту. На этот раз создатели мультфильма (постановщиком новой части стал режиссер «Кунг-фу Панды»
Джон Стивенсон) обратятся не к аллюзиям на Уильма нашего Шекспира, а на сэра Артура Конан Дойла. Так что помимо романтической линии, гномов теперь ждет и закрученный криминальный сюжет. Правда, вот Шерлока в оригинальной версии озвучивает не Бенедикт Камбербэтч
, а Джонни Депп
. В прокате – с 15 марта.
«Дикие предки»
Спустя 18 (!) лет после «Побега из курятника»
и 13 лет после полнометражного «Уоллеса и Громита»
(был еще, конечно, «Барашек Шон»
) Ник Парк и студия Aardman возвращается на большие экраны с мультфильмом «Дикие предки», который расскажет о том, что не так уж и далеки от нас были жители Каменного века. В российский прокат анимационная комедия выйдет 22 марта.
«Смешарики. Дежавю»
Путешествие во времени предстоит и самым популярным российским мультгероям «Смешарикам», с которыми тоже выросло не одно поколение зрителей. Третий полнометражный фильм про шарообразных героев, среди которых на этот раз будет сразу два Кроша, появится в отечественных кинотеатрах 26 апреля.
«Собачий остров»
Первый в истории анимационный фильм, который в феврале будет открывать Берлинский кинофестиваль, на российских экранах появится 3 мая. Режиссером ленты, вдохновленной фильмами Акиры Куросавы
, стал Уэс Андерсон
, создатель «Семейки Тененбаум»
и «Отель «Гранд Будапешт»
. Фирменный стиль постановщика и трогательная история про мальчика, который ищет своего любимого пса, без сомнения, будет интересна и детям, и взрослым, а также станет одним из участников будущего наградного сезона.
«Распрекрасный»
Историй про принцесс в анимационном мире великое множество, а вот про принцев снимают не так часто. В «Распрекрасном» многие из известных по разным сказкам героинь обнаружат, что все они имели отношения с одним и тем же принцем, который долгое время пытается найти настоящую любовь, но в итоге оставляет за собой только разбитые женские сердца. Участие в работе над фильмом принимали Аврил Лавин
, Сиа
и Деми Ловато
. В российский прокат лента выйдет 10 мая.
«Садко»
Новая отечественная анимация, изрядно сдобренная музыкой. Былинный герой вместе со своими гуслями оказывается на дне, правда, морском, и пытается найти любовь. В числе звездных «озвучантов» – Михаил Ефремов
, Мария Шалаева
и Любовь Аксенова
, один из продюсеров – Сергей Сельянов
, ответственный за «богатырскую» франшизу. В прокат мультфильм выйдет 24 мая.
«Суперсемейка 2»
Долгожданное продолжение хита студии Pixar и «оскаровского» лауреата 2004 года доберется до российских кинотеатров 14 июня и обещает стать одним из самых кассовых фильмов в прокате. Как и на оригинальной части, постановщиком и автором сценария сиквела выступил Брэд Берд, успевший во время долгого перерыва между «Суперсемейками» снять «Рататуя»
, «Землю будущего»
и «Протокол Фантом»
. Действие мультфильма будет развиваться после событий первой части, так что, по всей вероятности, большая роль будет отведена малышу Джек-Джеку. Кроме того Миссис Исключительная и Мистер Исключительный немного поменяются ролями: жена будет работать, а муж – дома сидеть с детьми.
«Монстры на каникулах 3»
Еще одна семья, без которой уже сложно представить современный анимационный ландшафт. Очередная часть мультфильма про обаятельного Дракулу появится на российских экранах 12 июля. На этот раз семейству предстоит красочный и явно незабываемый круиз – с романтикой и очередными «скелетами» в шкафу. Постановщиком третьих «Монстров», как и прежде, выступает американский аниматор с русскими корнями Генндий Тартаковский.
«Кузя и семейка троллей»
До эпохи Twitch главным интерактивным героем подростков был датский тролль Кузя, который погружал зрителей в мир малоизвестных тогда видеоигр. Спустя годы тролль остался без работы и, в отличие от зарабатывающих миллионы юных блогеров, стал работать уборщиком, в одиночестве воспитывая дочь. Об этом, собственно, в Дании и сняли мультфильм, который выйдет в российский прокат 2 августа.
«Гурвинек и волшебный музей»
Первая большая анимационная копродукция России, Чехии и Бельгии про популярного чешского персонажа, придуманного больше девяноста лет назад. Лента рассказывает про десятилетнего мальчика, который очень хочет пройти последний уровень сложной компьютерной игры, что позволит ему заработать авторитет среди одноклассников и стать гордостью для родителей. Но победа в компьютерной игре становится для него началом волшебного путешествия: Гурвинек попадает в странный музей, которым руководит жестокий кукловод. С ним-то и предстоит бороться мальчику. Среди актеров, озвучивших персонажей, – Михаил Ефремов, Константин Райкин
, Юрий Стоянов
, Олеся Железняк
и другие. Дата выхода мультфильма в прокат пока не определена.
«Смолфут»
Музыкальный мультфильм, в котором не сумасшедшие люди ищут йети, а вполне адекватные йети неожиданно узнают, что люди существуют. Режиссерами выступили сценарист «Смурфиков»
и «Тимона и Пумбы» Кэри Кирпатрик
и дебютантка Джейсон Рейсиг
. В составе звездных «озвучантов» Дэнни Де Вито
, Зендея
, Джина Родригез
и Ченнинг Татум
, но мы их, естественно, не услышим. В России фильм выйдет 25 октября.
«Ральф против интернета»
Одна из самых многообещающих анимационных новинок 2018-го – продолжение стереофильма 2012 года про громилу Ральфа и его подружку Ванилопу. Подробностей пока немного, но на Российском кинорынке показали рабочий материал для одного из эпизодов нового «Ральфа». В нем Ванилопа попадает на девичник диснеевских принцесс, и это очень смешно и иронично – в том числе по отношению к популярным мультфильмам Disney. Ждем на российских экранах 22 ноября.
«Гринч – похититель Рождества»
Главный релиз следующей новогодней битвы (если, конечно, не вмешается какой-нибудь российский блокбастер), анимационная перезагрузка знаменитой семейной комедии с Джимом Керри
. Правда, не с ним, а с Бенедиктом Камбербэтчем в «роли» Гринча. Над мультфильма работает студия Illumination, ответственная за франшизу «Гадкий я»
и «Тайную жизнь домашних животных»
.
«Человек-паук: через вселенные»
И неожиданно еще один анимационный новогодний релиз, созданный соответствующим подразделением Sony Pictures и Marvel. Там, видимо, решили, что игровых «Человеков-пауков
» уже предостаточно, поэтому пора осваивать полнометражные мультфильмы. Судя по тизеру, зрителей ждет сразу много юных супергероев, однако среди озвучантов - вполне взрослые голоса «Рэя Донована» Лива Шрайбера
и будущего «Настоящего детектива» Махершала Али
.
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