Погрузись в «Электрические сны» Филипа К. Дика

Онлайн-сервис «Амедиатека» и издательство «Эксмо» представляют сборник рассказов Филипа К. Дика «Электрические сны». Произведения писателя легли в основу одноименного сериала, который доступен в России в онлайн-сервисе «Амедиатека».
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Филип Дик – культовый автор 30 с лишним фантастических романов и более 100 рассказов, которого называют одним из предтеч киберпанка. По его произведениям было снято несколько фильмов и сериалов («Бегущий по лезвию», «Человек в высоком замке» и т.д.). Но сериал-антологию решились снять только сейчас, когда технологически стало возможным передать визуальную составляющую рассказов. Теперь перед нами в каждой серии – собственный уникальный мир, придуманный Диком. А в сборнике – 10 оригинальных историй, заложивших фундамент сериала, претендующего на «научно-фантастический-сериал года». Читай книгу и смотри сериал в Amediateka Home of HBO.
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