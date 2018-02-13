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Погрузись в «Электрические сны» Филипа К. Дика

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13 февраля 2018
Онлайн-сервис «Амедиатека» и издательство «Эксмо» представляют сборник рассказов Филипа К. Дика «Электрические сны». Произведения писателя легли в основу одноименного сериала, который доступен в России в онлайн-сервисе «Амедиатека».

Погрузись в «Электрические сны» Филипа К. Дика


Кино-Театр.ру начинает розыгрыш трёх экземпляров этой книги для наших читателей. Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру ВКонтакте . Вступайте и выигрывайте!

Филип Дик – культовый автор 30 с лишним фантастических романов и более 100 рассказов, которого называют одним из предтеч киберпанка. По его произведениям было снято несколько фильмов и сериалов («Бегущий по лезвию», «Человек в высоком замке» и т.д.). Но сериал-антологию решились снять только сейчас, когда технологически стало возможным передать визуальную составляющую рассказов. Теперь перед нами в каждой серии – собственный уникальный мир, придуманный Диком. А в сборнике – 10 оригинальных историй, заложивших фундамент сериала, претендующего на «научно-фантастический-сериал года». Читай книгу и смотри сериал в Amediateka Home of HBO.

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