Игра с предчувствием беды: 15 фильмов, события которых происходят в 1950-е

Сладкая жизнь, смерть Сталина, миф о Че Геваре, мюнхенская трагедия и многое другое
Конец января и начало февраля оказались богаты напоминаниями о 50-х: скандал вокруг «Смерти Сталина», мрачный 60-летний юбилей Мюнхенской трагедии, в которой погибло почти целое поколение игроков «Манчестер Юнайтед», прозванное «малышами Басби», а также с разницей в несколько дней в российский прокат вышли две картины как раз про 50-е - «Колесо чудес» Вуди Аллена и «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона. Мы решили вспомнить еще несколько картин, которые рассказывают об эпохе, на которую пришлось начало Холодной войны, разоблачения культа личности, многочисленные войны за независимость, а также отчаянный послевоенный быт, пропитанный ощущением, что жить нужно, пока живется.
NB. Для чистоты эксперимента собраны фильмы, снятые после отчетного периода, - взгляд потомков справедливо и не очень выделяет важные события эпохи, выбирает темы и формат воспоминаний. Также здесь содержится попытка сделать список чуть менее очевидным, чем совсем очевидное, поэтому за бортом остались, например, «Крестный отец» и «Назад в будущее», а также уже охваченные сборкой хороших фильмов, снятых в 70-е, «Пустоши» Терренса Малика и ностальгический «Последний киносеанс» Питера Богдановича. И без этих замечательных картин набралось 15 лент из нескольких (но не всех) уголков земного шара.
«Сладкая жизнь» (1960), реж. Федерико Феллини
Экспресс-фото эпохи 50-х, которая в итальянском кино лучше всего показана через призму неореализма. Эскапистское послевоенное десятилетие, где тоску, нищету и бессмысленность пытались заесть и затанцевать, удостоилось размашистой трехчасовой фрески, состоящей из ярких образов и убойных номеров. Печально-удалая музыка Нино Роты
. Папарацци в исполнении Марчелло Мастроянни
, стоящий на коленях у столика звезд в ресторане восточной тематики. Прибытие американской кинодивы с профилем, фигурой и черными очками Аниты Экберг
, которая позже окажется с Мастроянни в фонтане Треви, соединив в одном из самых эффектных сцен мирового кинематографа вечное и сиюминутное. Наконец, в «Сладкой жизни» не только родился термин «папарацци», но и оказался запечатлен на взлете славы Адриано Челентано
- в будущем патентованный секс-символ, побеждающий на киноэкране всё и вся харизмой, сноровкой, высшей хитростью. Феллини снял иронически-сочувственное полотно, в котором пресловутая сладкая жизнь соседствует с отчаянием повседневности, а люди стараются сбежать от сапога реальности (или неореализма) при помощи спиртного, танцев, сюсюканья с котятами, секса, статуи Иисуса, но всё, в общем-то, тщетно.
«Москва слезам не верит» (1979), реж. Владимир Меньшов
Один из лидеров советского проката за всю историю, обладатель премии «Оскар» и картина, входящая в золотой фонд ровно настолько, что её до сих пор регулярно крутят по телевидению. В отношении культовой советской (да и любой) классики полезен умеренно ироничный взгляд - слишком уж часто сказки о конце прекрасной эпохи превращаются в ролевую модель жизни. Снятый в конце 70-х фильм Владимир Меньшова о конце 50-х заботливо создает оптимистичный миф о Москве, о послевоенном СССР, о сладкой жизни понаехавших подруг (замечательные Вера Алентова
, Ирина Муравьева
и Раиса Рязанова
), а также выдает обаятельный, хоть и небесспорный образ настоящего рабочего интеллигента, человека с тысячей имен в исполнении Алексея Баталова
(в каком-то смысле его Гоша - продолжение персонажа из поэтической военной ленты «Летят журавли
»). Однако сказочность и заражающий оптимизм, которыми пропитана лента, как подметили критики - того же свойства, что американские комедии времен, например, Великой Депрессии. Слишком часто в разговоре про советское наследие и при сравнении современных фильмов с классикой упускается из вида скромный нюанс: лучшие акты эскапизма и комедии удаются зачастую не от лучшей жизни, а от понимания тоски и невыносимой легкости если жизни не в конкретных условиях, то жизни вообще. И отказ от этого размышления не только сформулирован в названии, но и эффектно разыгран в кадре.
«Эд Вуд» (1994), реж. Тим Бертон
1952 год, подавленный кодексом Хейса Голливуд. Пробиться на фабрику грез пытается молодой человек Эдвард Вуд-младший (Джонни Депп
), у которого за спиной битва при Гуадалканале и долгая история со страстью к женскому нижнему белью (мама хотела девочку). В студийной системе места ему не находится - сравнительно профессионально снят лишь кинодебют «Глен или Гленда
», остальные фильмы - в том числе и культовый «План 9 из открытого космоса
» - снимались, как придется и на деньги самых удивительных людей (например, владельца скотобойни). В XX веке Вуда обозвали худшим режиссером всех времен и народов, между тем он, можно сказать, опередил своё время - сладкий вкус низкобюджетности в США распробуют на десятилетие позже (да и «План» сегодня смотрится как не самая глупая политическая сатира в духе «Доктора Стрэнджлава
»). На этом материале коллекционер фриков и мастер готических костюмов Тим Бертон снял, пожалуй, лучшую свою картину - про извилистые тропки творчества, самоидентификацию, возросшую после войны нетерпимость и про голливудскую систему 50-х (не так давно про неё сняли фильм братья Коэны в «Да здравствует Цезарь!
»). Сегодня Вуд наверняка бы обрел не меньше поклонников, чем Томми Вайсо
с его злополучной «Комнатой
» - еще один кошмарным шедевром.
«Хрусталев, машину!» (1998), реж. Алексей Герман
Против идиллической картины московской жизни конца 50-х из «Москва слезам не верит» в «Хрусталеве» выстраивается натуральный ад Босха и Брейгеля, по этажам, кругам и кабинетам которого мечется генерал медицинской службы Кленский (грандиозный Юрий Цурило
), за которым гонятся по навету. Февраль 1953-го, Сталина разбил паралич, но выстроенный им механизм страха, доносительства, неуважения к человеческому достоинству и жизни продолжает действовать и циркулировать. Полифонический и сложносочиненный стиль Германа тут подходит как нельзя лучше: фильм складывается из плутаний по лабиринтам генеральской квартиры, большого города и коридорам власти. Вся мощь «Хрусталёва» в ясном, но вместе с тем сложном высказывании, которое не стремится одних огульно обвинить, а с других снять ответственность, однако желание Кленского бежать - и невозможность этого побега - один из главных парадоксов времени, когда сладкая жизнь могла смениться палкой, которую урки суют тебе в задний проход, подтверждая отлаженность машины насилия.
«8 женщин
» (2001), реж. Франсуа Озон
Обаятельный ретро-мюзикл французского провокатора выбирает 50-е как переломный момент в истории XX века: пока лучшие умы задаются вопросом про поэзию после Освенцима, нарушитель общественного спокойствия Озон берется за детективчик с песнями - форму наиболее легкомысленную и буржуазную. Однако фильм по сценарию в том числе Марины де Ван
, которая вскоре уже войдет в авангард бескомпромиссного французского экстрима, можно воспринимать не только как паноптикум человеческих страстей и слабостей, но и как феминистскую комедию положений (в конце концов, единственный мужчина лежит мертвый у себя в комнате). Ну и нельзя не упомянуть dream team, которую удалось собрать Озону: весь свет французского кино от Катрин Денев
до Фанни Ардан
, от Изабель Юппер
до Эммануэль Беар
. Прям как в старые-добрые времена, когда институт звезд еще не начал терять свою силу.
«Вера Дрейк» (2004), Майк Ли
Один из скромных шедевров английского классика Майка Ли, снятый на 16-миллиметровую пленку и без сценария (при этом номинированный на «Оскар» в этой категории). 50-е, славная женщина Вера Дрейк (Имелда Стонтон
, награжденная в Венеции и Британской киноакадемией) ухаживает за больной матерью, убирает чужие квартиры, а также успевает заботиться о семье. Также Вера Дрейк делает подпольные аборты, который в Великобритании запрещены, - делает, впрочем, она это не ради денег, а желая помочь девушкам и женщинам не становиться родителями нелюбимых детей. Когда одна из клиенток Веры едва не умирает, в дело тут же вмешивается полиция (заодно выясняется, что деньги с дам в неудобном положении брала подруга Дрейк). Великий автор маленьких трагедий (и комедий), Ли выбирает чертовски удачное время, чтобы поговорить о морали - время выживания, работы на износ и необходимого усилия, чтобы сохранять человеческое лицо. Несложно разглядеть и границу между законом и моралью в этой камерной и пронзительной картине.
«Агент 117» (2006), реж. Мишель Хазанавичус
Прежде чем сразить мировую публику «Артистом
» с его стилизацией под немое кино, французский режиссер Мишель Хазанавичус уже в тандеме с Жаном Дюжарденом
взялся за экранизацию детективного цикла Жана Брюса про Агента 117, который появился на три года раньше известного аналога от Яна Флеминга (первая книга про французского спецагента вышла 1949 году). Однако Хазанавичус не стал сопротивляться бренду Бонда (пять серьезных фильмов про агента 117 снял в 60-е Андрэ Юбенель
), а предпочел снять стилизованную под фильмы 50-х шпионскую комедию, пародирующую и Бонда, и Фантомаса, и даже «Розовую пантеру». Самовлюбленный болван 117, вооруженный практически одной бронебойной харизмой, оказывается в Каире 1955-го, где собираются самые изобретательные шпионы мира. «Агент 117» - один из самых остроумных памятников похождениям маскулинных супергероев с лицензией на убийство, местами - гомерически смешной (что уже в меньшей степени можно сказать про сиквел с подзаголовком «Миссия в Рио
»).
«Дорога перемен» (2008), реж. Сэм Мендес
Середина 50-х, Фрэнк (Леонардо Ди Каприо
) и Эйприл (Кейт Уинслет
) живут в пригороде и мечтают о необычной сочной жизни - какой они её представляли в прошлой жизни, до скучной работы Фрэнка, неудачных театральных опытов Эйприл и двух детей. Хорошее образование и одухотворенные лица подарили им статус исключительно приятных людей, но их желание порвать с рутиной окружающие категорически не понимают (лишь записной безумец в ужимками Майкла Шеннона
способен оценить ловушку обыденности, в какую попадают большинство участников гонки за американской мечтой). Одноименный роман Ричарда Йэтса взялся экранизировать британец Сэм Мендес - театральный режиссер, за девять лет до «Дороги перемен» дебютировавший в кино с «Красотой по-американски
» - разоблачением идиллии одноэтажной Америки, где нет места запретной любви. Про то же, но в декорациях 1950-х спустя почти двадцать лет снимет «Кэрол
» Тодд Хейнс
по мотивам романа Патриции Хайсмит, Мендес же в экранизации Йэтса фокусируется не на социальной несправедливости и самодовольстве обывателей, но на магии места, разрушительности пригорода с его умеренностью для мечт, брака, личности. Тут пригождается параллельная театральная жизнь Мендеса - «Дорога» очевидно вдохновлена «Кто боится Вирджинии Вульф?
» Олби, которая уже в 60-е заявила часть недомолвок и взаимных обид, которые копятся между супругами и окружающим миром, но обычно остаются за границами подмосток и кадра.
«Че: Часть первая. Аргентинец» (2008), реж. Стивен Содерберг
Как и следует из названия, первая глава размашистой дилогии Стивена Содерберга про Эрнесто Рафаэля Гевару, повествующая о его революционной деятельности за пределами родной Аргентины (там тоже в 50-е было весело, как рассказывает фильм «Эва не спит
»). У содерберговской дилогии композиция и мизансцены документального фильма - так он пытается реконструировать (и заодно деконструировать) поп-культурный образ революционера. Фильм прыгает из середины 50-х, где Че сидит на кухне, помогает хозяйке дома, откликается на кличку «Аргентинец» и послушно ждет Кастро, в 60-е, где его уже встречают криками «убийца». В сущности, Содерберга привлекает эта двойная эволюция, которой он не поленился посвятить четыре часа своей фильмографии. Ни популярная фигура Гевары, ни удивительное внешнее сходство и артистическая самоотдача Бенисио Дель Торо
в заглавной роли, ни стилистические изыски Содерберга не спасли дилогию от равнодушия. Как и у Че, у великого американского комбинатора были сражения, которые он выигрывал, а бывали и те, которые нет.
Очерк о творчестве Содерберга
.
«Реверс» (2009), реж. Борыс Ланкош
Про послевоенный коммунистический период в истории Польши неоднократно снимал в том числе и покойный классик Анджей Вайда
(после Второй Мировой разворачиваются события и его последнего фильма «Послеобразы
»), однако не менее примечательна и работа Борыса Ланкоша. История тихой девушки Сабины (Агата Бузек
), которая живет с мамой и бабушкой, обеспокоенных её личной жизнью. Неожиданно её очаровывает интеллигентный и обаятельный Бронислав (Марчин Дороцинский
), но мечтать о рае в шалаше оказывается рано. Черно-белый «Реверс» - тихая и скромная история про наследственность, в том числе и идеологическую. Не вдаваясь в подробности: один из персонажей оказывается носителем генов как властной диктатуры, так и интеллигентской/народной покорности. Морали, как говорится, не будет: дети не всегда платят за грехи отцов.
«Иллюзионист» (2010), реж. Сильвен Шомэ
Оммаж и ода великому комедианту Жаку Тати, снятый аниматором Сильвеном Шомэ («Трио из Бельвилля
») по его нереализованному сценарию. 50-е, Шотландия, иллюзионист, похожий на Тати и его уморительный аватар господина Юло, встречает девочку, которая верит, что фокусы - это настоящая магия. Андре Базен называл Тати одним из самых радикальных новаторов в мировой комедии, а его добродушные, на первый взгляд, картины имели успех как у широкой публики, так и узких критиков. В «Иллюзионисте» от гения Тати лишь форма - остроумная критика французом новейшего общества и высоких технологий, мегаполисов и траффика спустя полвека уже не так ценна. Тем временем это щемящая, остроумная и бесконечно обаятельная история - такими Тати, побывавший в окопах Второй Мировой, очаровывал и толкал к размышлениям послевоенных современников.
«Остров проклятых» (2010), реж. Мартин Скорсезе
1954 год, в расположенную на неприветливом острове неподалеку от Бостона психлечебницу прибывает маршал США Тедди Дэниэлс (Леонардо Ди Каприо) с напарником (Марк Руффало
), чтобы разыскать сбежавшую детоубийцу. Однако расследование поведет Тедди, пережившего ужасы Второй Мировой с её концентрационными лагерями и потерю семьи, совсем другой тропой. В сущности, живой классик Мартин Скорсезе снял по мотивам романа Денниса Лихейна идейный приквел сериала «Охотник за разумом» Дэвида Финчера - истории про то, как психологические травмы эпохи отразились в психопатиях народонаселения. Специализирующийся на современном нуаре в декорациях милого сердцу Скорсезе Бостона, Лихейн сочинил размашистый детектив, который мэтр поставил с эпическим размахом старой школы и тревожной дымкой в духе «[url=http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/hollywood/23334/annot/]Сердца
нгела[/url]» - демонической южной готики Алана Паркера
, события которой также разворачиваются в 50-е. В тот год «Оскар» напрочь «Остров проклятых» проигнорировал, но, вероятно, это тот случай, когда фильму и без наград хватает славы.
«Юнайтед. Мюнхенская трагедия» (2011), реж. Джеймс Стронг
6 февраля 1958 года, один из сильнейших составов «Манчестер Юнайтед», включающий игроков в среднем 22 лет, возвращался на самолете в Великобританию после ответного матча Кубка европейских чемпионов против «Црвены Звезды». От «малышей Басби», как прозвали в честь тренера Мэта Басби этот небывало молодой коллектив, отличающийся от обычно возрастных профессиональных команд, ждали многого - до сих пор эксперты полагают, что этот состав «МЮ» мог остановить гегемонию мадридского «Реала». Однако мюнхенская авиакатастрофа унесла жизни 23 человек (из них - восьми игроков). Всего на борту находилось сорок человек вместе с членами экипажа, среди выживших оказались сам Басби и будущая легенда клуба - ныне здравствующий сэр Бобби Чарльтон (Джек О’Коннелл
). Фильм «Юнайтед» Джеймса Стронга - британского телевизионного постановщика - выполнен абсолютно в телевизионно-патриотическом ключе британского кино и раскрашен работами, в частности, тогда еще неизвестного О’Коннелла и Дэвида Теннанта
в роли ассистента Басби Джимми Мерфи - человека, который приложил немало усилий, чтобы клуб встал на ноги.
«Зажигая звезды» (2014), реж. Энди Годдард
Какая эпоха без творческих личностей и в особенности поэтов - среди икон 50-х можно выделить байопик валлийского гения Дилана Томаса (Селин Джонс
), выполненный в стильном черно-белом формате бадди-муви пополам с триллером про побег от прошлого и ответственности. У дебютанта Годдарда получилась еще одна печальная зарисовка про послевоенную (и извечную) жажду жизни лучше обычной и невозможности сочетать ожидание с реальностью. «Зажигая звезды» рассказывает о первой поездке Джонса в США, где его сопровождает поэт и академик Джон Бриннин (Элайджа Вуд
). Томас охотно наносит непоправимый урон алкогольным запасам Нового света, признается в любви к Супермену и Чаплину, а также долго и поэтично тоскует. Как и в «Сладкой жизни» здесь усиленная экзистенциальная тоска оказывается тем, что не заешь и не запьешь. К слову, на карте невероятных приключений Томаса в Америке не нашлось места для легендарного отеля «Челси», где проводили время видные культурные деятели США и других стран. Про одного из них - Аллена Гинсберга - также сняли фильм с антуражем 50-х, названный в честь его поколенческой бит-поэмы «Вопль
».
Читать рецензию
.
«Призрачная нить» (2018), реж. Пол Томас Андерсон
Восьмой фильм Андерсона, и первый - снятый за пределами США, чью историю и архетипы режиссер с упоением и перфикционизмом исследовал прежде. Перенести сюжет про гениального затворника, списанного частично с испанского модельера Кристобаля Баленсиаги, пришлось не по художественным, а по финансовым причинам, но перемена декораций оказалась к месту. Чопорный Лондон, гораздо тяжелее перенесший войну Старый Свет, сформированный веками европейской культуры образ талантливого человека - этих дежурных штрихов оказывается достаточно для формирования задника истории, пожалуй, универсальной. На подступах к пятидесяти и на восьмом фильме Андерсон созрел для высказывания о творчестве, его химерах, демонах и подводных камнях. Впрочем, было бы неправильно сводить эту скромную - на фоне «Магнолии
», «Нефти
», «Мастера
» и даже «Врожденного порока
» - драму только к эссе о профессии.
Читать рецензию
.
обсуждение >>