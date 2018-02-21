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Капитан Фазма и Кайло Рен ждут новых друзей

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21 февраля 2018
Выиграйте подарки на 23 февраля от LEGO® BrickHeadz

День защитника Отечества уже на подходе, и давно пора подбирать подарки для любимых мужчин, братьев, пап и друзей! Вместе с компанией LEGO® мы решили помочь вам в этом непростом деле и подготовили конкурс. Ответьте правильно и подробно на три вопроса раньше всех и выиграйте один из наборов: LEGO BrickHeadz «Капитан Фазма» (арт. 41486) или LEGO BrickHeadz «Кайло Рен» (арт. 41603)!

Капитан Фазма и Кайло Рен ждут новых друзей

Конструкторы LEGO BrickHeadz посвящены самым крутым персонажам знаменитых киновселенных, в том числе DC и Marvel, и поэтому среди них легко найти презент даже для самого рьяного киномана! Новинки линейки представлены эксклюзивно в Сети сертифицированных магазинов LEGO: www.mir-kubikov.ru.

В каком эпизоде Звездных войн впервые появилась Капитан Фазма?
1. Последние джедаи
2. Пробуждение силы
3. Возвращение джедая

Кого называют «Убийцей джедаев»?
1. Сноука
2. Дарта Вейдера
3. Кайло Рена

В каком году персонажи Звездных войн появились в линейке конструкторов LEGO BrickHeadz?
1. 2018
2. 2017
3. 2016

Успейте прислать свои ответы на адрес kinoteatr.prize@gmail.com в течение недели! К участию допускаются только граждане РФ; конкурс проводится на площадках Кино-театр.ру и Миртесен.Кино.

Победители будут объявлены 1 марта. Призы получат авторы двух самых первых и самых подробных писем.

Желаем всем удачи!
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фильмы
Звёздные войны, эпизод VI: Возвращение ДжедаяЗвёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение СилыЗвёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаи

фотографии >>
Капитан Фазма и Кайло Рен ждут новых друзей фотографии
Капитан Фазма и Кайло Рен ждут новых друзей фотографии
Капитан Фазма и Кайло Рен ждут новых друзей фотографии
Капитан Фазма и Кайло Рен ждут новых друзей фотографии
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