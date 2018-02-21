Капитан Фазма и Кайло Рен ждут новых друзей

Выиграйте подарки на 23 февраля от LEGO® BrickHeadz
День защитника Отечества уже на подходе, и давно пора подбирать подарки для любимых мужчин, братьев, пап и друзей! Вместе с компанией LEGO®
мы решили помочь вам в этом непростом деле и подготовили конкурс. Ответьте правильно и подробно на три вопроса раньше всех и выиграйте один из наборов: LEGO BrickHeadz «Капитан Фазма»
(арт. 41486) или LEGO BrickHeadz «Кайло Рен»
(арт. 41603)!
Конструкторы LEGO BrickHeadz
посвящены самым крутым персонажам знаменитых киновселенных, в том числе DC и Marvel, и поэтому среди них легко найти презент даже для самого рьяного киномана! Новинки линейки представлены эксклюзивно в Сети сертифицированных магазинов LEGO: www.mir-kubikov.ru
.
В каком эпизоде Звездных войн впервые появилась Капитан Фазма?
1. Последние джедаи
2. Пробуждение силы
3. Возвращение джедая
Кого называют «Убийцей джедаев»?
1. Сноука
2. Дарта Вейдера
3. Кайло Рена
В каком году персонажи Звездных войн появились в линейке конструкторов LEGO BrickHeadz?
1. 2018
2. 2017
3. 2016
Успейте прислать свои ответы на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
в течение недели! К участию допускаются только граждане РФ; конкурс проводится на площадках Кино-театр.ру и Миртесен.Кино.
Победители будут объявлены 1 марта
. Призы получат авторы двух самых первых и самых подробных писем.
Желаем всем удачи!
обсуждение >>