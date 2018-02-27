«Довлатов», «За гранью реальности» и ещё 15 фильмов марта

Выбор редакции Кино-театр.ру
«Довлатов»
Биография известного писателя, созданная Алексеем Германом-младшим
, понравилась искушённой публике на Берлинале и вернулась домой с «Серебряным медведем». Теперь картине, посвящённой 70-м, осталось очаровать отечественных зрителей.
Выход в прокат:
1 марта
«За гранью реальности»
Милош Бикович
, Любовь Аксёнова
, Евгений Стычкин
, Юрий Чурсин
, Аристарх Венес
и Антонио Бандерас
в приключенческом фэнтези Александра Богуславского
, которое поведает зрителям об аферистах с паранормальными способностями. Как минимум, любопытно.
Выход в прокат:
1 марта
«Купи меня»
Дарья Грацевич
написала сценарий для Вадима Перельмана
о том, как три девушки пытаются добиться счастья. В итоге получилась провокационная и актуальная лента с Анной Адамович
, Юлией Хлыниной
, Светланой Устиновой
и Сабиной Ахмедовой
.
Выход в прокат:
1 марта
«Ева» / Eva
Изабель Юппер
в современной адаптации одноимённого романа Джеймса Хэдли Чейза
, поставленной Бенуа Жако
, предстанет в качестве роковой женщины, вскружившей голову многообещающему писателю Бертрану (Гаспар Ульель
). Участник основного конкурса 68-го Берлинского кинофестиваля.
Выход в прокат:
8 марта
«Излом времени» / A Wrinkle in Time
Ава ДюВерней
взялась за экранизацию одноимённого романа Мадлен Л’Энгл
, повествующего о юной Мэг, которая вместе с младшим братом и школьным приятелем отправляется в изломы времени и пространства на поиски своего отца (Крис Пайн
). В фильме заняты Риз Уизерспун
, Опра Уинфри
, Минди Калинг
и Зак Галифианакис
.
Выход в прокат:
8 марта
«Кавалерия» / 12 Strong
Крис Хемсворт
, Майкл Пенья
и Майкл Шэннон
скачут верхом по Афганистану в адаптации книги Дага Стэнтона «Кавалеристы. Необычайная история группы американских солдат, доскакавших верхом до победы в Афганистане»
. Действие разворачивается через несколько недель после пресловутого 11 сентября.
Выход в прокат:
8 марта
«Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»
Полнометражная версия нашумевшей короткометражки Кирилла Васильева
, получившей специальный диплом «Кинотавра» и гран-при фестиваля «Короче». По сюжету актёр-неудачник (Виктор Добронравов
) после бурной попойки по случаю назначения его диджеем «Мужского радио» лишается голоса, и ему сделали укол в голосовые связки, после чего он заговорил женским голосом.
Выход в прокат:
8 марта
«Ограбление в ураган» / The Hurricane Heist
Роб Коэн
снял экшн-триллер, в котором Тоби Кеббелл
, Мэгги Грэйс
и Бен Кросс
оказываются в эпицентре не только урагана, но и дерзкого ограбления. Существует немалая доля вероятности, что у создателя «Форсажа»
получилось захватывающее зрелище.
Выход в прокат:
8 марта
«Проект "Флорида"» / The Florida Project
Новая работа Шона Бейкера
(«Мандарин»
) представляет собой кислотную и пронзительную историю детства в декорациях одноэтажной Америки. Главный приз фестиваля в Торонто и номинация на «Золотой глобус» за роль второго плана, сыгранную Уиллемом Дефо
.
Выход в прокат:
8 марта
«Лара Крофт» / Tomb Raider
Возвращение на большие экраны одного из самых популярных персонажей компьютерных игр в обновлённом виде. В образе расхитительницы гробниц вместо Анджелины Джоли
предстанет Алисия Викандер
, а за постановку отвечает Роар Утхауг
(«Волна»
). Геймеры заведомо плюются от затеи, но всё равно любопытно, как Лару Крофт могли разглядеть в худенькой Викандер.
Выход в прокат:
14 марта
«Леди Бёрд» / Lady Bird
Режиссёрский дебют Греты Гервиг
, обласканный многочисленными наградами (два приза фестиваля в Торонто, два «Золотых глобуса»), рассказывает о взрослении старшеклассницы Кристины (Сирша Ронан
), мечтающей сбежать из-под контроля матери из захолустья в Нью-Йорк.
Выход в прокат:
14 марта
«Гонка века» / The Mercy
В картине Джеймса Марша Колин Фёрт
предстанет в качестве авантюриста и неудачливого предпринимателя Дональда Кроухерста, который в 1968 году решил спастись от долгов и банкротства, отправившись в кругосветную гонку. Яхту он оборудовал по последнему слову техники, но электроника в конце концов дала сбой. О дальнейших злоключениях Кроухерста и поведает фильм.
Выход в прокат:
22 марта
«Тихоокеанский рубеж 2» / Pacific Rim Uprising
Продолжение популярной ленты Гильермо дель Торо
снял Стивен С. ДеНайт
. Главные роли доверили звезде обновлённых «Звёздных войн» Джону Бойеге
, Скотту Иствуду
и Адрии Архона
.
Выход в прокат:
22 марта
«Не в себе» / Unsane
Клер Фой
в новом триллере Стивена Содерберга
, снятом на айфоне, играет девушку, которая становится заложницей странной медицинской программы, где людей держат не совсем законно. Картина была показана вне конкурса на 68-м Берлинале.
Выход в прокат:
29 марта
«Операция "Шаровая молния"» / 7 Days in Entebbe
Триллер Жозе Падильи
, основанный на реальных событиях, участвовал в конкурсе Берлинского фестиваля в этом году. 27 июня 1976 года четыре человека захватили рейс Air France. Самолёт был на пути из Тель-Авива в Париж, угонщики держали более ста заложников целую неделю, добиваясь освобождения заключённых палестинских террористов и комбатантов. В главных ролях заняты Розамунд Пайк
и Даниэль Брюль
.
Выход в прокат:
29 марта
«Первому игроку приготовиться» / Ready Player One
Одно из главных кинособытий года, поскольку за постановку отвечает Стивен Спилберг
. В центре событий экранизации одноимённого романа Эрнеста Клайна
— Уэйд Уоттс (Тай Шеридан
), живущий в далёком 2045 году, который принимает решение поучаствовать в глобальной виртуальной игре OASIS. В этом ему поможет очаровательная Оливия Кук
, а на пути ему повстречаются Дэдпул
, Харли Квинн
, Трейсер
и многие другие популярные персонажи массовой культуры. Must see.
Выход в прокат:
29 марта
«Я сражаюсь с великанами» / I Kill Giants
Экранизация комикса Джо Келли
и Х. М. Кэна Ниимуры
с участием Зои Салданы
, Имоджен Путс
и Дженнифер Эль
. Поставил картину дебютант в большом кино Андерс Вальтер Хансен
. Нам поведают о Барбаре, обладающей даром видеть мир великанов, угрожающий людям.
Выход в прокат:
29 марта
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