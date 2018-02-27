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«Довлатов», «За гранью реальности» и ещё 15 фильмов марта

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27 февраля 2018
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«Довлатов»

«Довлатов», «За гранью реальности» и ещё 15 фильмов марта

Биография известного писателя, созданная Алексеем Германом-младшим, понравилась искушённой публике на Берлинале и вернулась домой с «Серебряным медведем». Теперь картине, посвящённой 70-м, осталось очаровать отечественных зрителей.

Выход в прокат: 1 марта



«За гранью реальности»



Милош Бикович, Любовь Аксёнова, Евгений Стычкин, Юрий Чурсин, Аристарх Венес и Антонио Бандерас в приключенческом фэнтези Александра Богуславского, которое поведает зрителям об аферистах с паранормальными способностями. Как минимум, любопытно.

Выход в прокат: 1 марта



«Купи меня»

«Довлатов», «За гранью реальности» и ещё 15 фильмов марта

Дарья Грацевич написала сценарий для Вадима Перельмана о том, как три девушки пытаются добиться счастья. В итоге получилась провокационная и актуальная лента с Анной Адамович, Юлией Хлыниной, Светланой Устиновой и Сабиной Ахмедовой.

Выход в прокат: 1 марта



«Ева» / Eva

«Довлатов», «За гранью реальности» и ещё 15 фильмов марта

Изабель Юппер в современной адаптации одноимённого романа Джеймса Хэдли Чейза, поставленной Бенуа Жако, предстанет в качестве роковой женщины, вскружившей голову многообещающему писателю Бертрану (Гаспар Ульель). Участник основного конкурса 68-го Берлинского кинофестиваля.

Выход в прокат: 8 марта



«Излом времени» / A Wrinkle in Time

«Довлатов», «За гранью реальности» и ещё 15 фильмов марта

Ава ДюВерней взялась за экранизацию одноимённого романа Мадлен Л’Энгл, повествующего о юной Мэг, которая вместе с младшим братом и школьным приятелем отправляется в изломы времени и пространства на поиски своего отца (Крис Пайн). В фильме заняты Риз Уизерспун, Опра Уинфри, Минди Калинг и Зак Галифианакис.

Выход в прокат: 8 марта



«Кавалерия» / 12 Strong

«Довлатов», «За гранью реальности» и ещё 15 фильмов марта

Крис Хемсворт, Майкл Пенья и Майкл Шэннон скачут верхом по Афганистану в адаптации книги Дага Стэнтона «Кавалеристы. Необычайная история группы американских солдат, доскакавших верхом до победы в Афганистане». Действие разворачивается через несколько недель после пресловутого 11 сентября.

Выход в прокат: 8 марта



«Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

«Довлатов», «За гранью реальности» и ещё 15 фильмов марта

Полнометражная версия нашумевшей короткометражки Кирилла Васильева, получившей специальный диплом «Кинотавра» и гран-при фестиваля «Короче». По сюжету актёр-неудачник (Виктор Добронравов) после бурной попойки по случаю назначения его диджеем «Мужского радио» лишается голоса, и ему сделали укол в голосовые связки, после чего он заговорил женским голосом.

Выход в прокат: 8 марта



«Ограбление в ураган» / The Hurricane Heist

«Довлатов», «За гранью реальности» и ещё 15 фильмов марта

Роб Коэн снял экшн-триллер, в котором Тоби Кеббелл, Мэгги Грэйс и Бен Кросс оказываются в эпицентре не только урагана, но и дерзкого ограбления. Существует немалая доля вероятности, что у создателя «Форсажа» получилось захватывающее зрелище.

Выход в прокат: 8 марта



«Проект "Флорида"» / The Florida Project

«Довлатов», «За гранью реальности» и ещё 15 фильмов марта

Новая работа Шона Бейкера («Мандарин») представляет собой кислотную и пронзительную историю детства в декорациях одноэтажной Америки. Главный приз фестиваля в Торонто и номинация на «Золотой глобус» за роль второго плана, сыгранную Уиллемом Дефо.

Выход в прокат: 8 марта



«Лара Крофт» / Tomb Raider

«Довлатов», «За гранью реальности» и ещё 15 фильмов марта

Возвращение на большие экраны одного из самых популярных персонажей компьютерных игр в обновлённом виде. В образе расхитительницы гробниц вместо Анджелины Джоли предстанет Алисия Викандер, а за постановку отвечает Роар Утхауг («Волна»). Геймеры заведомо плюются от затеи, но всё равно любопытно, как Лару Крофт могли разглядеть в худенькой Викандер.

Выход в прокат: 14 марта



«Леди Бёрд» / Lady Bird

«Довлатов», «За гранью реальности» и ещё 15 фильмов марта

Режиссёрский дебют Греты Гервиг, обласканный многочисленными наградами (два приза фестиваля в Торонто, два «Золотых глобуса»), рассказывает о взрослении старшеклассницы Кристины (Сирша Ронан), мечтающей сбежать из-под контроля матери из захолустья в Нью-Йорк.

Выход в прокат: 14 марта



«Гонка века» / The Mercy

«Довлатов», «За гранью реальности» и ещё 15 фильмов марта

В картине Джеймса Марша Колин Фёрт предстанет в качестве авантюриста и неудачливого предпринимателя Дональда Кроухерста, который в 1968 году решил спастись от долгов и банкротства, отправившись в кругосветную гонку. Яхту он оборудовал по последнему слову техники, но электроника в конце концов дала сбой. О дальнейших злоключениях Кроухерста и поведает фильм.

Выход в прокат: 22 марта



«Тихоокеанский рубеж 2» / Pacific Rim Uprising

«Довлатов», «За гранью реальности» и ещё 15 фильмов марта

Продолжение популярной ленты Гильермо дель Торо снял Стивен С. ДеНайт. Главные роли доверили звезде обновлённых «Звёздных войн» Джону Бойеге, Скотту Иствуду и Адрии Архона.

Выход в прокат: 22 марта



«Не в себе» / Unsane

«Довлатов», «За гранью реальности» и ещё 15 фильмов марта

Клер Фой в новом триллере Стивена Содерберга, снятом на айфоне, играет девушку, которая становится заложницей странной медицинской программы, где людей держат не совсем законно. Картина была показана вне конкурса на 68-м Берлинале.

Выход в прокат: 29 марта



«Операция "Шаровая молния"» / 7 Days in Entebbe

«Довлатов», «За гранью реальности» и ещё 15 фильмов марта

Триллер Жозе Падильи, основанный на реальных событиях, участвовал в конкурсе Берлинского фестиваля в этом году. 27 июня 1976 года четыре человека захватили рейс Air France. Самолёт был на пути из Тель-Авива в Париж, угонщики держали более ста заложников целую неделю, добиваясь освобождения заключённых палестинских террористов и комбатантов. В главных ролях заняты Розамунд Пайк и Даниэль Брюль.

Выход в прокат: 29 марта



«Первому игроку приготовиться» / Ready Player One

«Довлатов», «За гранью реальности» и ещё 15 фильмов марта

Одно из главных кинособытий года, поскольку за постановку отвечает Стивен Спилберг. В центре событий экранизации одноимённого романа Эрнеста Клайна — Уэйд Уоттс (Тай Шеридан), живущий в далёком 2045 году, который принимает решение поучаствовать в глобальной виртуальной игре OASIS. В этом ему поможет очаровательная Оливия Кук, а на пути ему повстречаются Дэдпул, Харли Квинн, Трейсер и многие другие популярные персонажи массовой культуры. Must see.

Выход в прокат: 29 марта



«Я сражаюсь с великанами» / I Kill Giants

«Довлатов», «За гранью реальности» и ещё 15 фильмов марта

Экранизация комикса Джо Келли и Х. М. Кэна Ниимуры с участием Зои Салданы, Имоджен Путс и Дженнифер Эль. Поставил картину дебютант в большом кино Андерс Вальтер Хансен. Нам поведают о Барбаре, обладающей даром видеть мир великанов, угрожающий людям.

Выход в прокат: 29 марта



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Макс Милиан
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