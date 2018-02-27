Дни «Оскара» в «КАРО» с 1 по 4 марта

С 1 по 4 марта
в рамках проекта «КАРО.Арт»
пройдут специальные показы и обсуждение картин, номинированных на премию «Оскар 2018»
. Специальные показы пройдут в кинотеатрах КАРО
в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Калининграде и Сургуте. Зрителям будут представлены картины из номинаций «Лучший фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучший иностранный фильм»
.
Кино-Театр.ру
начинает розыгрыш билетов на это событие — только для Екатеринбурга, Калининграда, Сургута, Самары и Казани!
Для участия вам нужно ответить на три вопроса:
В 2018-м году состоится юбилейная церемония премии «Оскар». Назовите её номер?
1. 70
2. 90
3. 100
Какая российская картина участвует в этом году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»?
1. «Теснота»
2. «Аритмия»
3. «Нелюбовь»
У кого больше всех номинаций на «Оскар», за всю историю премии?
1. Джек Николсон
2. Мерил Стрип
3. Уолт Дисней
Присылайте свои ответы на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
!
Конкурс продлится до 18:00 28 февраля
. Призы, три комплекта двойных билетов на любые фильмы программы, получат по одному победителю из каждого города. Внимание, только для жителей Екатеринбурга, Калининграда, Сургута, Самары и Казани!
Желаем всем удачи!
Подробное расписание: https://karofilm.ru/art?&event=123
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