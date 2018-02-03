Смотри в книгу: экранизации 2018 года

Планируя материалы, мы никогда не забываем, что аудитория Кино-театр.ру, по нашим наблюдениям, любит читать и хорошо разбирается в классической литературе. Поэтому мы не обходим вниманием экранизации книг, которые в большом количестве появляются каждый год в кино и на телеэкранах. Наступивший год не очень щедр на экранизации русской классики, но нам предстоит увидеть много кинопремьер на основе зарубежной литературы, а также больших отечественных современных романов. Несколько сюрпризов ожидают и детскую аудиторию. Подробнее – в нашем обзоре киноэкранизаций 2018 года.
«Мешок без дна»
Ни на что не похожий «Мешок без дна» – черно-белая фантазия по мотивам «В чаще» Рюноскэ Акутагавы, снятая одним из самых эксцентричных художников и режиссеров Рустамом Хамдамовым
– про придворную сказочницу (Светлана Немоляева
) и рассказанную ей от лица разных героев притчу о загадочном убийстве в лесу. Байка из «Тысячи и одной ночи», подарившая название фильму, и аллюзии на Параджанова
, Уэллса
, Птушко
и Роу
, которые без труда будут заметны зрителю, прилагаются. Фильм будет интересен как поклонникам творчества выдающегося японского писателя, так и ценителям нестандартного «сновиденческого» кино.
Прокат: 18 января
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«Приключения Паддингтона 2»
Второй фильм по мотивам культовой британской книги «Все о медвежонке Паддингтоне» Майкла Бонда, изданной впервые в 1958 году (стало быть в этом году ему исполняется 60), продолжает покорять детей и взрослых всего мира. В этот раз самый вежливый медведь в мире попадает по ложному обвинению в тюрьму, но любовь к мармеладу помогает ему даже там обзавестись друзьями. Роль злого парня блестяще исполнил Хью Грант
.
Прокат: 20 января
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«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»
Одна из самых успешных подростковых франшиз по одноименной книге Джеймса Дэшнера. В заключительной части трилогии Томас (Дилан О’Брайен
) и его друзья, оказывавшиеся носителями бесценного антивируса, сбегают из лабиринта и пытаются помешать ученым из организации ПОРОК проводить эксперименты над людьми.
Прокат: 25 января
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«Девушка в тумане»
В захватывающем бестселлере итальянца Донато Карризи, экранизированном им же самим, события разворачиваются в небольшом городке в Альпах. Однажды там исчезает 16-летняя девушка по имени Анна Лу. Для расследования этого дела в город приезжает опытный детектив Фогель (Тони Сервилло
), звезда сыска, специалист по поимке маньяков и серийных убийц. В фильме используется распространенный сюжетный ход: сперва показывают, как детектива находят после аварии, в пятнах чужой крови и без памяти, а уже потом рассказывается о том, какие события этому предшествовали.
Прокат: 25 января
«Селфи»
По роману Сергея Минаева
«Духless. Повесть о ненастоящем человеке», рассказывающем о злоключениях писателя Богданова (Константин Хабенский
) в дебрях мегаполиса. О том, куда приводит творческий кризис, с экрана вместе с Минаевым рассказывает режиссер экранизации Николай Хомерики
. Помимо Хабенского роли исполнили Федор Бондарчук
, Анна Михалкова
, Юлия Хлынина
.
Прокат: 1 февраля
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«Пятьдесят оттенков свободы»
Заключительная часть скандальной любовно-эротической трилогии Э.Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого» рассказывает о начале семейной жизни Кристиана и Анастейши Грей (Джейми Дорнан
и Дакота Джонсон
). Авторы обещают еще больше откровенных сцен, страстей и необычайного драйва, хотя верится в это с трудом: герои «оттенков», честно говоря, никак не заслуживают войти даже в сотню самых сексуальных пар истории кино. Впрочем, наверное, на любителя.
Прокат: 8 февраля
«Как разговаривать с девушками на вечеринках»
Сильно измененная экранизация рассказа Нила Геймана была впервые показана на Каннском кинофестивале в 2017 году. Рассказ написан в жанре социальной фантастики: трое парней в 1977 году заходят в дом на вечеринку, и знакомятся с девушками, которые оказываются пришельцами из разных внеземных колоний. Преподать урок земной жизни иным цивилизациям в кино решил режиссёр Джон Кэмерон Митчелл
, который перенес сюжет в современность и взял на главную женскую роль Эль Фэннинг
.
Прокат: февраль
«Погружение»
Роман «Погружение», написанный военным и политическим обозревателем Дж.М. Ледгардом, буквально взорвал американскую прессу и был признан лучшей книгой 2013 года сразу несколькими изданиями. Эту историю о любви и размышление о смерти и о глубинах нашей планеты превратил в кинокартину Вим Вендерс
. Сюжет крутится вокруг двух персонажей: он (Джеймс МакЭвой
) – офицер британской разведки, находящийся в плену в Сомали, она (Алисия Викандер
) – ученый-океанолог, которой предстоит погружение на глубину с батискафом у берегов Гренландии. Какая связь? Узнаем уже в марте.
Прокат: 1 марта
«Излом во времени»
«Трещина во времени» – самый известный роман американской писательницы Мадлен Л’Энгл, опубликованный в 1962 году. Несмотря на то, что по сюжету это детская литература, язык книги тяжел, а сюжетные линии вязки. Герои романа - девочка Мэг Мурри, ее брат Чарльз и их друг Кельвин - отправляются невероятное приключение по неведомым мирам в поисках пропавшего отца. Экранизировать книгу решила компания Disney, что у них получилось, увидим в марте.
Прокат: 8 марта
«Ева»
Мастер психологического детектива Джеймс Хэдли Чейз выпустил захватывающий роман о том, насколько разрушительной может быть страсть, в 1946 году. Главная героиня – обольстительная и смертельно опасная Ева, во время разбушевавшейся метели оказавшаяся под одной крышей с молодым писателем. Экранизировал книгу Бенуа Жако
, пригласив на главную роль свою музу Изабель Юппер
(это их шестая совместная работа). Роль многообещающего писателя Бертрана досталась Гаспару Ульелю
.
Прокат: 8 марта
«Черновик»
Режиссер Сергей Мокрицкий
и продюсер Наталья Мокрицкая
готовят к прокату экранизацию бестселлера Сергея Лукьяненко
, который уже выразил мнение, что фильм получился даже ближе к литературной основе, чем «Дозоры» Тимура Бекмамбетова
. Главный герой произведения обнаруживает, что какая-то тайная сила буквально стирает его прежнюю жизнь: в его квартире живут другие люди, друзья и даже возлюбленная его не узнают. И теперь ему предстоит открыть для себя новую непривычную реальность. Главные роли исполнили Никита Волков
и Ольга Боровская
. Кроме них в фильме также сыграли Юлия Пересильд
, Евгений Цыганов и Никита Тарасов
, работавшие с Мокрицким на «Битве за Севастополь»
. Также в «Черновике» появятся Евгений Ткачук
, Северия Янушайскайте
и Ирина Хакамада
.
Прокат: 15 марта
«Приключения Кролика Питера»
Фильм по мотивам книг Беатрис Поттер. «Повесть о Питере Кролике» впервые появилась в 1902 году, а затем этот персонаж возник еще в пяти книгах в период между 1904 и 1912 годами. Как и медведь Паддингтон (а также русский Крокодил Гена), Кролик Питер живет в мире людей, носит куртку, но не носит штанов, зато чтит национальные традиции. По сюжету фильма, поставленного Уиллом Глаком
, непослушный кролик решил проникнуть в огород фермера, чтобы попробовать сладкую морковь. Хозяин корнеплодов был, разумеется, против.
Прокат: 22 марта
«Тебя никогда здесь не было»
Мистический триллер Линн Рэмси
по роману Джонатана Эймса боролся за «Золотую пальмовую ветвь» на каннском кинофестивале, несмотря на то, что был показан там в незаконченном виде. Спустя почти год фильм выходит в российский прокат, хотя книга все еще остается на русский язык не переведенной. Главный герой Джо (Хоакин Феникс
) – бывший агент ФБР и морской пехотинец, вызволяющий девочек из сексуального рабства – на одном из заданий натыкается на паутину коррупции и заговоров и понимает, что должен бороться. Очевидцы утверждают, что несмотря на неказистость и даже обыденность сюжета, кино получилось необыкновенным, сложным, атмосферным и даже поэтическим.
Прокат: 22 марта
«Первому игроку приготовиться»
Стивен Спилберг
очень много работает: в первом квартале года у нас выходит не только его «Секретное досье»
с двумя номинациями на «Оскар», но также и экранизация книги Эрнста Клайна «Первому игроку приготовиться». Это настоящая добротная фантастика с виртуальной реальностью, элементами антиутопии и стимпанка. Действие происходит в 2044 году, царит насилие и порок. У людей остался один интерес – компьютерная игра Oasis, погружающая игрока в увлекательный мир виртуальной реальности. К тому же создатель игры перед смертью оставил завещание – кто отыщет внутри игры подсказки-пасхалки, сможет получить в наследство все его состояние. Известно, что права на экранизацию романа были получены Warner Bros. еще до того, как произведение было опубликовано.
Прокат: 29 марта
«Красный воробей»
Основанный на одноименном романе Джейсона Мэттьюса шпионский триллер режиссёра Френсиса Лоуренса
интересен нам, в первую очередь, тем, что расскажет о работе русских спецслужб. Дженнифер Лоуренс
играет офицера российской разведки с дивным именем Доминика Егорова, бывшую балерину, ныне получившую задание соблазнить и вывести на чистую воду агента ЦРУ в России (Джоэл Эдгертон
).
Прокат: 26 апреля
«Куда ты пропала, Бернадетт?»
Бернадетт Фокс бесследно исчезла за два дня до Рождества. Знакомые находили ее странной женщиной и почти сразу, после бесплодных поисков, все согласились, что ее уже нет в живых. Кроме дочери Би, которая решила найти мать во что бы то ни было. Роман Марии Сэмпл складывается из документов о розыске, переписки героини с дочерью и психиатром, а линейное повествование отсутствует. Этот необычный семейный детектив, рассказывающий в итоге про внезапную депрессию и различные скелеты в шкафу, перенес на экран Ричард Линклэйтер
– главный специалист по семейной жизни в кино. В главной роли снялась Кейт Бланшет
.
Прокат: 11 мая
«Девушка, которая застряла в паутине»
Франшиза по бестселлерам Стига Ларссона перезапущена с новым актерским составом. Снимать заключительный фильм, в котором Лисбет Саландер объявляет войну криминальной империи своего отца, а Микаэль Блумквист испытывает трудный период травли со стороны критиков и коллег, будет режиссер Федерико Альварес
. Герои возьмутся за расследование убийства видного шведского ученого.
Прокат: 5 октября
«Маугли»
Очередная экранизация «Книги джунглей» Редьярда Киплинга – всем известная история мальчика, который выжил и вырос в стае волков, обещает полное погружение в волшебный мир и настоящее визуальное пиршество. За режиссуру отвечает постановщик нескольких фильмов про обезьян Энди Серкис
, в команде также звездный состав актеров озвучания: Бенедикт Камбербэтч
– Шерхан, Кристиан Бейл
– Багира (!?), а Кейт Бланшетт – вы только подумайте – Каа. Сам режиссер захотел озвучить медведя Балу.
Прокат: 18 октября
«Мэри Поппинс возвращается»
Няня-волшебница из одноименной книги Памелы Трэверс десятки раз становилась героиней художественных фильмов. В конце 2018 года на экраны выйдет сиквел знаменитого мюзикла 1964 года «Мэри Поппинс возвращается». Действие новой картины происходит через 20 лет после событий первого фильма, в Лондоне, в эпоху Великой депрессии. Леди Совершенство исполняет актриса Эмили Блант
. В других ролях Колин Ферт
и Мэрил Стрип
, которые, так уж заведено в мюзикле, много танцуют и поют.
Прокат: 25 декабря
«Аннигиляция»
Предстоящий научно-фантастический фильм режиссёра Алекса Гарленда
основан на одноимённом романе Джеффа Вандермеера. Исследовательская экспедиция отправляется в Зону Икс – смертельно опасную территорию, кишащую аномальными явлениями. Раскрыть тайны этого проклятого места берутся четыре женщины – психолог, биолог, топограф и антрополог. Это уже 12-я по счету группа, прежние сталкеры обратно не вернулись. В книге путешественницы не имеют имен, а повествование идет от лица биолога, записывающей в дневник заметки и наблюдения. В картине главную героиню сыграла Натали Портман
, в других ролях – Тесса Томпсон
, Дженнифер Джейсон Ли
, Джина Родригес
, Оскар Айзек
.
Прокат: неизвестно
«Дикая жизнь»
Режиссерский дебют Пола Дано
, основанный на романе американского писателя Ричарда Форда, лауреата Пулицеровской премии, был показан в январе на фестивале «Санденс» и получил превосходные отзывы (100% на RT). Роман о развале семьи американского подростка адаптирован для съемок самим Полом Дано и его девушкой, актрисой Зои Казан
. Вся история представлена глазами подростка, шестнадцатилетнего Джо Бринсона, вынужденного наблюдать, как его мать заводит роман с посторонним мужчиной, пока отец, потерявший работу, борется с лесным пожаром. Родителей мальчика играют Джейк Джилленхол
и Кэри Маллиган
.
Прокат: неизвестно
«451 градуса по Фаренгейту»
В конце нашей подборки хотелось бы упомянуть один телефильм, трейлер
которого недавно был опубликован в интернете. Это экранизация романа Рэя Бредбери от канала HBO. Антиутопия Farenheit 451 – роман, входящий в число самых известных произведений мировой фантастики, – впервые был опубликован в начале 50-х. События разворачиваются в обществе будущего, где под запретом оказываются все книги, а пожарные части получили новое предназначение – выискивать и сжигать спрятанную литературу. Главные роли в картине сыграли Майкл Б. Джордан
и Майкл Шеннон
.
Приятного просмотра и чтения.
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