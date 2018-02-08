Получи билет на премьеру фильма «Сердцеед» с Жаном Дюжарданом

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Веном: «у всех свои демоны»

Блеск и нищета красных дорожек: Алла Пугачева, Паулина Андреева и Ксения Раппопорт

Новости кино

Netflix приобрел права на российский мультсериал «Йоко»

Сериал покажут в США, Великобритании, Испании, а также в Индии и Канаде.