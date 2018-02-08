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Получи билет на премьеру фильма «Сердцеед» с Жаном Дюжарданом

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8 февраля 2018
13-ого февраля в 20:00 в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт» состоится премьера исторической романтической комедии «Сердцеед». Главных героев в ней сыграют суперзвезды французского и мирового кино Жан Дюжарден, обладатель премии Оскар за лучшую мужскую роль в фильме «Артист» и Мелани Лоран, снимавшаяся во множестве известных фильмов, таких как «Бесславные ублюдки», «Враг» и другие.

Получи билет на премьеру фильма «Сердцеед» с Жаном Дюжарданом

Сюжет: Красавец и ловелас капитан Невиль, отправляясь в Австрию с армией Наполеона, клянется своей возлюбленной ежедневно писать. Но писем нет, и сердце трепетной Полин разбито. Ее сестра Элизабет решает писать от имени Невиля. Но, сочиняя невероятные подвиги и в конце концов похоронив с почестями легендарного героя, она и не предполагает, что однажды вполне живой и далеко не идеальный Невиль вновь появится у них на пороге.


Кино-Театр.ру начинает розыгрыш пяти двойных билетов на это событие! Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру Вконтакте Вступайте и выигрывайте!

Итоги конкурса будут подведены в 12:00 12 февраля. Желаем всем удачи!

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Получи билет на премьеру фильма «Сердцеед» с Жаном Дюжарданом фотографии
Получи билет на премьеру фильма «Сердцеед» с Жаном Дюжарданом фотографии
Получи билет на премьеру фильма «Сердцеед» с Жаном Дюжарданом фотографии
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