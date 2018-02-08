Получи билет на премьеру фильма «Сердцеед» с Жаном Дюжарданом

13-ого февраля в 20:00 в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт» состоится премьера исторической романтической комедии «Сердцеед»
. Главных героев в ней сыграют суперзвезды французского и мирового кино Жан Дюжарден
, обладатель премии Оскар за лучшую мужскую роль в фильме «Артист
» и Мелани Лоран
, снимавшаяся во множестве известных фильмов, таких как «Бесславные ублюдки
», «Враг
» и другие.
Сюжет: Красавец и ловелас капитан Невиль, отправляясь в Австрию с армией Наполеона, клянется своей возлюбленной ежедневно писать. Но писем нет, и сердце трепетной Полин разбито. Ее сестра Элизабет решает писать от имени Невиля. Но, сочиняя невероятные подвиги и в конце концов похоронив с почестями легендарного героя, она и не предполагает, что однажды вполне живой и далеко не идеальный Невиль вновь появится у них на пороге.
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Итоги конкурса будут подведены в 12:00 12 февраля. Желаем всем удачи!
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