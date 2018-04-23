Нужен нам берег турецкий: Почему сериалы из Малой Азии снова в моде

Российский зритель голосует за телефильмы из Турции
Одна из самых больших загадок в экспорте турецких сериалов в Россию – странная пауза между знакомством аудитории с классическим произведением из Турции в 1986 году и недавним показом «Великолепного века»
.
В середине 80-х к зрителям пришли «Рабыня Изаура»
(Бразилия), «Джейн Эйр»
(Великобритания), «Все реки текут»
(Австралия). Разумеется, была еще и «Санта-Барбара»
, но это совсем другой жанр, ориентированный на то, что у зрителей однажды иссякнет терпение, и только так может закончиться шоу. Мы говорим о киноновеллах, где есть завязка, вполне осмысленное прохождение героини сквозь тернии к своему несбыточному (на первый взгляд) счастью и развязка. В этом ряду теленовелл «Рыбыне Изауре» повезло: когда в 1988 году ее показали в СССР, в нашей стране началась бразильская лихорадка, а все дачные участки неожиданно получили гордое название «фазенд». С турецким визитом на ТВ в 1990 году ничего подобного не случилось. Тогда зрителю продемонстрировали сериал «Королёк птичка певчая»
, снятый по культовому в Турции роману Решата Нури Гюнтекина
. Сюжет: образованная умная девушка на кануне Первой мировой войны вынуждена порвать отношения с любовью всей своей жизни и уйти в скромные учительницы. Османская империя разваливалась на глазах, и красавица Феридэ оказывалась не столько стандартной страдалицей из душещипательных драм, сколько человеком, существующим в очень жестких условиях, когда исторические события на первый взгляд оказываются важнее чувств.
В этой ситуации на территории России матч сериалов «Бразилия-Турция» однозначно закончился в пользу Бразилии. С середины девяностых бразильские сериалы стойко удерживали лидирующие позиции в нашем эфире. Очень стойко. Что вызвало привыкание. Но пришел момент, когда российской аудитории надоели «клоны» за океаном, и возникло желание посмотреть по сторонам. Поближе. И, именно тогда, в самой Турции сериальное производство неожиданно стало выбиваться самостоятельную, прибыльную для экономики страны отрасль. Сперва на внутреннем рынке, а потом и на телевизионном рынке мира.
Достаточно привести несколько цифр, которые озвучили в вездесущем журнале «Форбс». 2004 год: экспорт сериалов составляет всего 10000 долларов. Проходит восемь лет, и экспорт приносит уже 200 миллионов, чтобы к 2015 достичь уже 250 миллионов долларов в год. И рост продолжается, что заставляет производителей все больше и больше экспериментировать с сюжетами, формами, декорациями разных эпох, адаптациями уже существующих американских хитов. Искать новые лица среди актеров. Вкладывать в производство серий серьезные средства: бюджет самых рейтинговых сериалов достигает сегодня 200 тысяч за один эпизод.
Причин у турецкого чуда несколько, и не последней из них является поддержка президента страны Эрдогана. Имиджевая составляющая сериалов предельно ясна: чем ярче и доступнее «заставка» страны, тем лучше развиваются и туризм, и экономические связи. И, если сначала среди основных потребителей турецкой телепродукции были соседи по Ближнему Востоку, то сегодня можно смело говорить обо всем мире.
«Великолепный век» - сериал, с которого о турецком чуде можно стало говорить без всякой иронии, был показан в более пятидесяти странах. Лично президент Эрдоган во время своего визита в Латинскую Америку привез пакет из лучших сериалов своей страны – и в качестве «визитной карточки», и в дерзкой попытке отбить обширную часть рынка, которая оказалась вполне удачной: на данный момент эксперты говорят о почти полумиллиардной аудитории турецких теленовелл.
Аудитория расширяется, затрагиваются все новые и новые темы, недоступные и немыслимые еще несколько лет назад. Трагедии в шахте («Чёрная любовь»
), домашнее насилие («Ты расскажи, Кардениз»
), отношения матерей и дочерей, отцов и детей («Слёзы Дженнет»
). Мир меняется, и Турция перестает быть патриархальной, откликаясь на современные реалии. Мелодрама становится способом поднять актуальную тему в обществе, узнать общество, почувствовать его настрой.
Реакция на такой настрой может последовать мгновенно: запуская в эфир новые проекты, продюсеры дотошно изучают рейтинг. При низком рейтинге безжалостно обрывают повествование на полуслове. При высоком – снимают продолжение. Таким образом, само существование продолжений (например, у «Великолепного века» или фильма «Восток-Запад»
) – уже лакмусовая бумажка для тех, кто хочет получить действительно качественный и успешный сериал.
…Когда-то в России был анекдот про всю ту же «Санта Барбару»: человек хочет получить американское гражданство и жить именно в этом городе.
-Почему?
-А я там всех знаю.
Велика вероятность, что скоро зрительская аудитория России будет «всех знать»
в Стамбуле и Анталии, не воспринимая Турцию лишь в качестве гигантского удобного отеля на берегу моря.
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