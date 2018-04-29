Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

19 апреля 2018 года в Фонде Кино состоялась очная защита проектов «иных» организаций кинематографии – студий, не относящихся к лидерам отечественного кинопроизводства. Членам Экспертного и Попечительского советов Фонда кино были представлены 37 игровых и анимационных проектов 34-х кинокомпаний. Кто-то из них уже третий год с переменным успехом просит у фонда денег на один и тот же проект, в то время, как их удачливые конкуренты по прошлым питчингам уже представляют сценарии новых картин или сиквелов уже состоявшихся. Тематический спектр этого года довольно беден. В ближайшие два года нас ожидает несколько хорроров, очередная волна военного кино (на смену танкам пришли самолеты, и все это, разумеется, к 75-летию Победы), а также десант героев русских сказок - и не только в анимации. Наибольшее любопытство вызывали у нас проекты, создаваемые на стыке жанров, но именно они и не нашли отклика у экспертов. Теперь подробнее о том, кто получит и кто не получит поддержку в этом году.
ПРОЕКТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НА 2018 ГОД НА БЕЗВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ
ВОЗДУХ, «САГа» (совместно с «Ленфильмом»)
Алексей Герман-младший
представил новый проект, действие которого развернётся в первый год Великой Отечественной войны, а главными героями станут лётчики. По словам Германа, это будет «эмоциональный, пронзительный, тонкий фильм»
, чьими главными темами станут война, отразившаяся на судьбе всей страны, и настоящий, не плакатный подвиг. В фильме будет много воздушных боев – будет использована и анимация, и макеты, и реальные самолеты. Амбиции у постановщика очень высоки, он планирует «добиться большего качества, чем в фильме «Дюнкерк»
». Из русских референсов назван «Сталинград» Федора Бондарчука. Выход картины запланирован на 2020 год.
Проект получит также безвозвратное финансирование в 2019 году.
ЛЁТЧИК, «Интерфест»
Еще один фильм про летчиков будет финансироваться два года подряд. Компания «Интерфест» Рената Давлетьярова
приступит к производству картины, вдохновлённой подвигом Алексея Маресьева
. В процессе работы над сценарием авторы выяснили, что лётчиков, во время Второй мировой войны потерявших ноги, но продолжающих летать, было девять. Поэтому они решили не останавливаться на подвиге только одного человека и сделать образ собирательным. В суровую зиму 1941 года советский лётчик Николай Комлев (Пётр Фёдоров
) совершает боевой вылет с целью остановить немецкую колонну, движущуюся к столице. Самолёт сбивают, но его удаётся посадить на небольшую лесную поляну. Испытания на этом только начинаются. Главным референсом продюсеры называют картину «Выживший»
с Леонардо ДиКаприо
, поскольку большая часть фильма будет раскрывать подробности выживания раненого лётчика в суровых погодных условиях и борьбе за жизнь в дикой природе. Фильм появится на экранах в апреле 2020 года, сейчас идёт подготовительный период.
Проект получит также безвозвратное финансирование в 2019 году.
КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ, «ТПО «Киностудия им. М. Горького»
Оригинальная анимационная история, основанная на осовременненных русских народных сказках. Разочаровавшийся в любви закоренелый холостяк Кощей вынужден похитить девушку. Та влюбляется в Кощея, и его бессмертная жизнь оказывается под угрозой. На проекте будет два постановщика:Роман Артемьев
, режиссер игрового кино, и Инна Евланникова
, режиссер анимационный («Белка и Стрелка
»). К озвучанию Кощея собираются привлечь опять же популярного сегодня Петра Федорова
, а в роли девушки Варвары возможна Александра Бортич
- самая, пожалуй, востребованная сегодня актриса.
Проект получит также безвозвратное финансирование в 2019 году.
ПАССАЖИР, «Водород 2011»
Еще один фильм, связанный с полетами, но уже в космос. Любовь к жанровым экспериментам довела продюсеров «Льда
» и «Притяжения» Михаила Врубеля
и Александра Андрющенко
до проекта «Пассажир
, чьё действие развернётся в СССР в 1983 году. Советский космонавт, возвращаясь с орбитальной космической станции, обнаруживает, что носит в себе монстра, а когда выпускает его наружу, тот жрёт всех вокруг. Режиссёрское кресло займёт Егор Абраменко
, зарекомендовавший себя на съемках рекламы. Образ монстра будет разрабатываться компанией Main Road Post.
СЧАСТЬЕ МОЁ, «2Д Целлулоид»
Продюсер Василий Соловьев
и режиссер Алексей Франдетти
просили оказать поддержку военному музыкальному кино, которое расскажет о приключении фронтовой концертной бригады. Артисты оказываются в окружении и совершают дерзкую головокружительную диверсию, уничтожая множество немецких военных начальников. «Представьте, что «Молодая гвардия» или «Бесславные ублюдки» вдруг запели
», - так охарактеризовал будущий фильм Алексей Франдетти. Судя по представленному ролику, одну из ролей в фильме исполнит Сергей Безруков
. Выпустить ленту планируется (как и все прочие военные фильмы) к 75 летию Победы в 2020 году.
МОЙ ДОМОВОЙ, «СКА «Петербург», «Фонд Девелопмента Рики»
Приключенческая анимационная комедия для семейной аудитории от режиссера Дениса Чернова
и сценаристки Татьяны Беловой
. Кристина с братом и их родители переезжают в новый город и вселяется в старый дом. Их сосед – юный невезучий домовой Финик, который любит горчицу и мечтает изменить свою жизнь. Когда у Финика появляется шанс переехать в новостройку, он должен отказаться от дружбы с Кристиной. Над фильмов будет работать международная команда сценаристов и аниматоров.
БРАТСТВО, «Мастерская Павла Лунгина»
Еще один проект-долгострой, впервые предъявленный в Фонде два года назад, – картина Павла Лунгина
о выводе советских войск из Афганистана. Масштабный фильм снимается по реальным событиям: в основе - переход через перевал Саланг во время выхода войск. В ролях Ян Цапник
, Кирилл Пирогов
, Федор Лавров
, Виталий Кищенко
и другие. Не забудем и историю с прошлых питчингов, о том, что в основе, – воспоминания генерала ФСБ, который служил в Афганистане начальником оперативной группы КГБ. В настоящее время фильм полностью отснят в Дагестане не без помощи действующей армии.
ГЕРОЙ, «Карго»
Повторно просит финансирования Карен Оганесян
, который продолжает работу над фильмом «Герой» по собственному сценарию, написанному совместно с Николаем Куликовым
. В мире есть сеть суперагентов, которые могут всё. Доступ к ним есть только у одного человека, который 15 лет считается пропавшим без вести. В фильме снимаются Павел Прилучный
, Владимир Машков
, Светлана Ходченкова
и Паулина Андреева
, Константин Лавроненко
, Марина Петренко
. Съемки ведутся прямо сейчас. Проект поддержал телеканал Россия-1. Прокат в начале 2019 года (февраль-март).
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА, «Визард фильм»
Огромное количество специалистов будет обеспечено работой на первом фильме в новой анимационной франшизе «Сказки Пушкина». Фильм основан на одноименной поэме Александра Сергеевича. Все силы будут брошены на эту картину, огромная международная команда, поскольку планку авторы задают себе очень высокую. Цель - «донести Пушкина далеко за пределы Российской Федерации
». Сказка, рассказанная в виде мультипликационной комедии, сохранит дух Пушкина, но в ней будет большее количество локаций, магии, сражений и героев. Выход в прокат планируется в декабре 2020 года.
АМПИР V, «Кинокомпания «Квадрат»
«АМПИР V
» по роману Пелевина «Empire V» начали питчинговать в 2016-ом. Режиссер Виктор Гинзбург
называет фильм антидотом современному информационном пространстве. Это городское фэнтези, готическая драма – чисто пелевенский микс жанров - про касту вампиров, которые создали людей для еды, а все происходящее - за гранью добра и зла. Главную роль играет Павел Табаков, а вместе с ним первую роль в кино исполнит рэпер Оксимирон
. В других ролях - Вера Алентова
, Михаил Ефремов
, Владимир Епифанцев
, Юрий Стоянов
. Сейчас идут съемки, которые продлятся до конца июля, прокат в первом квартале 2019 года тиражом 2000 копий. В скором времени стоит ожидать мощной промо-кампании фильма.
ПИНОККИО, «Лицензионные бренды»
Известная сказка, рассказанная по-новому. Юный Пиноккио сбегает от отца, чтобы посмотреть мир, становится звездой бродячего цирка Моджафокко, влюбляется в юную воздушную гимнастку Беллу с голубыми волосами, приемную дочь Моджафокко, но она девочка, а он – кукла. В конце концов, Пиноккио должен превратиться в человека. Анимационный фильм позиционируется как музыкальная комедия, в нем будет семь полноценных песен. Сценарий - братьев Свешниковых
.
ПРОЕКТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НА 2018 ГОД НА ОСНОВЕ ЧАСТИЧНОГО ВОЗВРАТА СРЕДСТВ
ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ, «Студия Бонанза»
Картина о межгалактическом футболе наконец-то снята (целиком на хромакее). Монтаж закрыт, идет работа над компьютерной графикой. Создателям приходится придумывать и отрабатывать новые технологии прямо по ходу работы. По мнению продюсера Джаника Файзиева
, кино сложилось: получилось оно светлое, эмоциональное и радостное, с хорошим юмором. А другой продюсер Сергей Сельянов
сообщил, что вовсю готовятся международные площадки.
Проект получит также безвозвратное финансирование в 2019 году.
ГУЛЯЙ, ВАСЯ 2, «План 9»
Роман Каримов
снова займёт режиссёрское кресло сиквела комедии «Гуляй, Вася!»
. По словам автора, картина будет представлять собой спин-офф оригинала, который сосредоточит внимание на второстепенных персонажах. По сюжету герои отправятся в Таиланд, но исключительно с патриотическим настроем: будет возможность поболеть за наших, например, когда герой Романа Курцына
примет участие в соревнованиях по тайскому боксу. С актёрами первой части официальных договорённостей пока нет, но они относятся к сиквелу с большой лояльностью.
Проект получит также безвозвратное финансирование в 2019 году.
ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА, «Кью Эс Филмс»
Режиссер Святослав Подгаевский
, на чьём счету успешные «Невеста»
и «Пиковая дама. Чёрный обряд»
, продолжает развивать жанр, основываясь на местных легендах и сказках. На сей раз нас будут пугать Бабой-Ягой. В ключевых ролях Подгаевский мечтает увидеть Дениса Шведова
, Светлану Устинову
, Юлию Александрову
и, конечно же, Игоря Хрипунова
, являющегося своеобразной визитной карточкой его хорроров.
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, «Лицензионные бренды»
Еще один мультфильм студии Романа Борисевича
- про бурого медведя Мик-Мика (выглядит он, правда, как гималайский – с белой галочкой на груди), которому бестолковый аист-почтальон по ошибке доставил ребенка панды. И теперь медведь с друзьями должны вернуть малыша домой. Необыкновенное путешествие из России в Китай зрители увидят в 2019 году. Проект также продан в США, Европу, Китай и Латинскую Америку.
КОМА, «Большое кино»
Третий год питчингуется и получает поддержку сложный в производстве проект «Кома» Никиты Аргунова
, которой на момент питчинга осталось всего несколько съемочных дней. Правды ради, ровно год назад Гевонд Андреасян
, и тогда представляющий фильм, говорил, что осталось семь съемочных смен осенью, а весной картина будет готова. В главных ролях – Риналь Мухаметов
и Алексей Серебряков
. Жанр картины – фантастическая драма. Планируются большие международные продажи.
ПРОЕКТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НА 2018 ГОД НА ОСНОВЕ 100%-ОГО ВОЗВРАТА СРЕДСТВ
ЖЕНИХ 2, «СП фильм»
В прошлом году проект уже участвовал в конкурсе, получил поддержу, но пришлось перенести съемки из-за графика Ольги Картунковой
на 2018 год и отказаться от денег. Теперь продюсер Сергей Светлаков
, у которого только что родился второй сын, в видеоролике просил денег на продолжение одного из самых кассовых фильмов 2016 года. Режиссер, как и у первой части, Александр Незлобин
. Бюджет сиквела подрос, так как часть съемок будет произведена в Берлине, а еще создатели планируют привлечь актера Дольфа Лундгрена
или другую топовую звезду.
ФИКСИКИ. ПОЛНЫЙ МЕТР 2, «Аэроплан»
В прошлом году компания уже обращалась за поддержкой этого проекта, получила ее, и сейчас работа идет полным ходом. Первая часть собрала 2,2 миллиона зрителей – это триумфальный результат. Поэтому авторы не хотят разочаровывать поклонников и планируют сделать вторую часть, по крайней мере, не хуже. В продолжении - музыкальном, приключенческом и даже остросюжетном - фиксики «впервые выйдут на улицу», то есть их вселенная расширится, они попадут в подводный мир, а также ожидаются и новые персонажи. Кино из детского планируется сделать семейным, поскольку замечена «высокая родительская лояльность», то есть это тот бренд, которому доверяют родители в России. Фильм выйдет в 2019 году в дни школьных каникул.
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-4, «Визард фильм»
Четвертая часть успешной анимационной франшизы
будет называться «Снежная королева в Зазеркалье». Результаты по третьей серии превысили ожидания дистрибюторов: она вышла во Франции и в Китае. Авторы планируют укрепить успех и даже превзойти показатели. Фильм выйдет в прокат в конце 2018 года.
РАССВЕТ, «Форс Медиа»
Компания «Форс Медиа», продолжающая строить русскую систему хоррора, презентовала проект «Рассвет»
, посвящённый демонам, живущим внутри каждого человека. За постановку отвечает Павел Сидоров
, снявший клип «Не Париж»
для группы «Ленинград»
. На главные роли уже утверждены Аглая Тарасова
, Константин Лавроненко
и Оксана Акиньшина
. Картина выйдет в прокат в январе следующего года не только в России, но и в 15 странах Южной Америки.
ПРОЕКТЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СУВОРОВ, «Союзмультфильм» (совместно со студией им. Горького и «Кино-Атис»)
Исторический анимационный фильм-долгострой, повествующий о военной кампании коалиции Россия-Австрия против Франции, заодно - байопик Суворова, обзавелся дополнительной сюжетной линией. Крепостной Гриша служит в доме графа и идет служить в армии вместо графского сына. Кроме того, Гриша влюблен в дочь графа. Таким образом, от исторического кино, заявленного еще ставленником Мединского Андреем Добруновым
, уже покинувшим «Союзмультфильм», создатели перешли в водевильную историю с историческим контекстом.
ВОЛШЕБНАЯ АРКА, «Лицензионные бренды»
Первый российский подводный мультфильм расскажет историю дельфина по имени Дези, который обнаруживает затопленную крепость с волшебной аркой, превращающей кого угодно во что угодно. За этим наблюдают враги дельфинов мурены, которые затем, пользуясь волшебством арки, увеличиваются до гигантских размеров и угрожают городу рыб. Проект заканчивает собирать финансирование и готовится к производству: он был представлен в Берлине, сейчас едет на Каннский кинорынок для продажи международных прав, а готов будет в 2021 году. У экспертов к проекту было множество вопросов, касающихся оригинальности персонажей и заимствований из западных образцов жанра, и денег ему не дали.
СУПЕР-ТОМА, «СКА «Петербург»
Второй заход в Фонд Кино также не увенчался успехом. По словам авторов их мультфильм ориентирован на аудиторию младшего школьного и дошкольного возраста. В основе - сериал «Тима и Тома»
, который много лет показывается по телевидению (и уже около 50 серий вышло в выпусках «Мульткино» в кинотеатрах). Авторы считают, что герои дожили до полнометражной истории. По сюжету непоседа слоненок Тома и бегемотик Тима попадают в сказочный мир через книгу. У студии «Петербург» уже есть опыт полнометражных историй, созданных по сериалам. Но на питчинге им это не помогло.
СЕВЕРНАЯ РЕКА, «Студия Метрафильмс»
Приключенческая анимационная комедия о том, как крокодил Нестор пустился в опасное путешествие из Египта в Россию, в Санкт-Петербург. Из выступления авторов было очень сложно понять сюжет, в нем фигурировало переосмысление крокодилом ценностей, спасение им мира от опасных изменений (?), а еще параллельная линия с участием египетских богов. Опытный режиссер фильма - Святослав Ушаков
(«Белка и Стрелка») - недостаточное условие для финансовой поддержки, посчитали эксперты.
ПЕРВОКУРСНИЦА, «Ол Медиа Компани»
Георгий Шабанов
и Максим Свешников
представили семейную комедию, действие которой происходит в Петербурге. Снять фильм планируют максимально быстро и выпустить в прокат к последнему школьному звонку в следующем году. Контент максимально близкий СТС – молодежная и задорная история про девушку, которая не знает, куда пойти учиться, а точнее – ей нужно попасть хоть куда-нибудь. Главную роль исполнит Алина Булынко
. По всей видимости эксперты решили, что эта картина не сможет собрать хорошую кассу, и отказали ей.
ПАРКЕТ, «Студия «Пассажир»
Александр Миндадзе
попросил фонд поддержать фильм, в финансировании которого ему было отказано в прошлом году в министерстве культуры. Это волнующая мелодрама, в которой два взрослых героя - мужчина и женщина. Они не виделись четверть века, а теперь должны повторить старый танец на юбилее клуба танго. Их связывают непростые отношения в прошлом, и теперь чувства вспыхивают с новой силой. Все осложняется тем, что герой вот-вот может умереть. В фильм «вошла» кинокомпания братьев Дарденн. Авторам очень хотелось бы позвать на главную роль Михаила Барышникова
. Причина отказа, вероятно, в том, что фильм не предназначен для широкой аудитории.
СПАСИТЕ КОЛЮ!, «Мотор фильм студия»
Дмитрий Нагиев
готовится к главной роли в национальной комедии Дмитрия Губарева «Спасите Колю!»
по сценарию Анны и Дмитрия Курбатовых
. Лента посвящена вечной теме противостояния отцов и детей. Нагиев - в качестве дерзкого родителя-военкома, который отправил ухажёра дочери служить на флот. Дочь на это ставит ультиматум - либо возвращай Колю, либо выйду замуж за первого встречного. В картине планировалось занять также Евгению Добровольскую
. Релиз планировался на осень 2019 года.
ДОМОВОЙ, «ТриоФильм»
Режиссер Евгений Бедарев
представил проект, который создается при поддержке СТС, канал приобрел права на показ. «Домовой» - семейная комедия с использованием 3D-анимации и съемок на хромакее. Здесь тоже Дмитрий Нагиев - в роли говорящего кота, и его мимические особенности будут переданы персонажу с помощью технологии захвата движения. Кот - главный источник юмора в фильме. Проект вдохновлен картинами, созданными по мотивам национального фольклора. В настоящее время снято 80% картины.
НАШИ ДЕТИ, «Фёрст Филмс»
Новогодняя сказочная комедия про детский праздник в цирке с участием кондитеров. В одной из главных ролей снова он - Петр Федоров. Его персонаж - богатый и талантливый владелец кондитерской фабрики - пытается наладить отношения с дочерью. В других ролях Оксана Акиньшина
(расчетливая дама, пытающаяся завладеть состоятельным мужчиной, планы которой рушат дети), Михаил Ефремов
, Диана Пожарская
, а роль главного кондитера исполнит Роман Мадянов
. Все сладости, изготовленные для фильма, сотни килограммов – настоящие. Рейтинг 0+, прокат - под новый год. Вероятно, студия будет пытать счастья в Минкульте, который финансирует детское кино отдельной статьей.
ЗАКРЫТАЯ КОМНАТА, «Стрикс»
Арсений Гончуков
и Андрей Шишканов
взялись за производство мистического хоррора «Закрытая комната»
, в котором молодая пара обнаруживает в квартире загадочную замурованную комнату. Авторы ищут новый язык для общения с молодым поколением и уверяют, что их кино о вечных ценностях. Видимо, теперь, после отказа фонда, хоррор будет малобюджетным.
КРАСНЫЕ. БЕЛЫЕ. МЕРТВЫЕ, «Инвиктус»
Светозар Головлёв
планирует превратить собственную короткометражную ленту «Красные. Белые. Мёртвые»
в полнометражную картину, которая будет снята на стыке истерна и хоррора, поскольку сюжет о противостоянии с вампирами развивается в эпоху Гражданской войны. Референсами названы «Белое солнце пустыни»
и «От заката до рассвета»
, а в актёрскую команду создатели планируют позвать Игоря Петренко
, Юрия Колокольникова
, Григория Добрыгина
и Владимира Епифанцева
. Стилистика картины по мнению авторов должна быть близка к кинокомиксам. Выход в прокат – май 2019 года.
В РАЮ ПРАВДЫ НЕТ, «Продюсерская компания Александра Литвинова»
Александр Литвинов
и Александр Цыпкин
рассказали о проекте, жанр которого из мелодрамы неожиданно переходит к триллеру. По сюжету мужчина подсаживает попутчицу и попадает с ней в аварию, затем они встречаются снова и снова - и влюбляются друг в друга. Но девушка – засланный казачок, и интрига в том, что их встреча, как и авария, были кем-то спланированы. Референсы – «Идеальные незнакомцы», «Телефонная будка», «Град».
ТОЧКА ОТРЫВА, Кинокомпания Миг Пикчерс
В ходе питчинга Фонда кино продюсер Игорь Мишин
объявил о том, что популярный актёр Александр Петров
дебютирует в режиссуре. Это будет история мести и любви, рассказывающая о команде скейбордистов, повинной в гибели любимого главной героини. В ключевых ролях скейтбордист Максим Круглов
и Ирина Старшенбаум
, играющая сразу две роли – мужскую и женскую. Сам Петров появится в эпизодической роли.
РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ, «Резервная копия»
Алексей Казаков
представил мистический триллер, который охарактеризовал как «Я шагаю по Москве
» встречает «Сияние
». В карточке же фильма авторы написали, что это «хоррор, который вламывается на территорию артухи
». Незаметная студентка Катя ворует чужой телефон в столовой института. С ним она становится смелее, раскованней, успешнее. Телефон начинает вызывать рост ее тени, проявляя все задавленное и страшное. Эта юнгианская тень становится опасной для всех вокруг. Примерный актерский состав: Дарья Руденок
, Илья Маланин
, Ангелина Стречина
. Продюсером выступит Илья Стюарт
. Маркетинг будет строится не на звездах, а на провокации, поскольку в фильме будут сцены насилия и секса. Слово «артуха» судьи не оценили, но съемки фильма все равно начнутся в августе.
ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ, «Марс Медиа Энтертейнмент»
Российская адаптация оригинального итальянского фильма
, суперуспешного как на родине, так и за рубежом. Режиссер фильма Алексей Нужный
(«Я худею
»), он же адаптировал сценарий. Исполнители главных ролей и сопродюсеры – «Квартет И», а также Ирина Горбачева
, Мария Миронова
и Анастасия Зенкович
. В отличие от оригинала у российской версии будет духоподъемный финал, несмотря на конфликты и сильное напряжение между героями, они останутся в теплых отношениях друг с другом. Первый съемочный день – 19 мая этого года, 14 февраля 2019 года выход в прокат.
ТРЕТИЙ ПУНКТ ПРОТОКОЛА, «Пропеллер продакшн»
Ренат Давлетьяров
– креативный продюсер картины о советском солдате с невероятной судьбой, заброшенного во Францию и превратившегося за годы войны в легенду французских партизан «маки». Сценарий приключенческий, а не исторический. Над ним работают Рамиз Фаталиев
и Тихон Корнев
. Режиссер Андрей Волгин
(«Балканский рубеж», «Танцы насмерть»), в главных ролях - Риналь Мухаметов
, Александра Бортич, Армин Мюллер-Шталь
, Ксения Раппопорт
. Реальный прототип героя – Ахмедия Джебраилов, за блестящее проведения диверсий против немецких оккупантов отмечен главой французского Сопротивления Шарлем де Голлем. Совместное производство с Бельгией, Францией и Азербайджаном.
СЕВАСТОПОЛЬ 1942, «РВК-Студия»
Проект режиссера Кирилла Плетнева
и продюсера Ольги Васильевой
на питчинге второй раз. Фильм приурочен к 75-летию освобождения Севастополя и расскажет о подвиге людей, оборонявших город. Действие происходит в июле 1942 года, когда уже полностью эвакуировано командование. Армия осталась брошенной и продолжала сражаться. По сравнению с предыдущим годом подвижки следующие: выбраны локации, утвержден кастинг. Три главных героя – вымышленные юные люди, в эпизодах - известные артисты (Игорь Петренко
, Артур Смолянинов
, Сергей Пускепалис
, Владимир Ильин
, Евгения Добровольскя
.) И эти роли написаны по реальным воспоминаниям. В июне начинаются съемки. Релиз - май 2020-го.
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