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Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

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29 апреля 2018
19 апреля 2018 года в Фонде Кино состоялась очная защита проектов «иных» организаций кинематографии – студий, не относящихся к лидерам отечественного кинопроизводства. Членам Экспертного и Попечительского советов Фонда кино были представлены 37 игровых и анимационных проектов 34-х кинокомпаний. Кто-то из них уже третий год с переменным успехом просит у фонда денег на один и тот же проект, в то время, как их удачливые конкуренты по прошлым питчингам уже представляют сценарии новых картин или сиквелов уже состоявшихся. Тематический спектр этого года довольно беден. В ближайшие два года нас ожидает несколько хорроров, очередная волна военного кино (на смену танкам пришли самолеты, и все это, разумеется, к 75-летию Победы), а также десант героев русских сказок - и не только в анимации. Наибольшее любопытство вызывали у нас проекты, создаваемые на стыке жанров, но именно они и не нашли отклика у экспертов. Теперь подробнее о том, кто получит и кто не получит поддержку в этом году.



ПРОЕКТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НА 2018 ГОД НА БЕЗВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ

ВОЗДУХ, «САГа» (совместно с «Ленфильмом»)

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Алексей Герман-младший представил новый проект, действие которого развернётся в первый год Великой Отечественной войны, а главными героями станут лётчики. По словам Германа, это будет «эмоциональный, пронзительный, тонкий фильм», чьими главными темами станут война, отразившаяся на судьбе всей страны, и настоящий, не плакатный подвиг. В фильме будет много воздушных боев – будет использована и анимация, и макеты, и реальные самолеты. Амбиции у постановщика очень высоки, он планирует «добиться большего качества, чем в фильме «Дюнкерк»». Из русских референсов назван «Сталинград» Федора Бондарчука. Выход картины запланирован на 2020 год.
Проект получит также безвозвратное финансирование в 2019 году.



ЛЁТЧИК, «Интерфест»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Еще один фильм про летчиков будет финансироваться два года подряд. Компания «Интерфест» Рената Давлетьярова приступит к производству картины, вдохновлённой подвигом Алексея Маресьева. В процессе работы над сценарием авторы выяснили, что лётчиков, во время Второй мировой войны потерявших ноги, но продолжающих летать, было девять. Поэтому они решили не останавливаться на подвиге только одного человека и сделать образ собирательным. В суровую зиму 1941 года советский лётчик Николай Комлев (Пётр Фёдоров) совершает боевой вылет с целью остановить немецкую колонну, движущуюся к столице. Самолёт сбивают, но его удаётся посадить на небольшую лесную поляну. Испытания на этом только начинаются. Главным референсом продюсеры называют картину «Выживший» с Леонардо ДиКаприо, поскольку большая часть фильма будет раскрывать подробности выживания раненого лётчика в суровых погодных условиях и борьбе за жизнь в дикой природе. Фильм появится на экранах в апреле 2020 года, сейчас идёт подготовительный период.
Проект получит также безвозвратное финансирование в 2019 году.



КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ, «ТПО «Киностудия им. М. Горького»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Оригинальная анимационная история, основанная на осовременненных русских народных сказках. Разочаровавшийся в любви закоренелый холостяк Кощей вынужден похитить девушку. Та влюбляется в Кощея, и его бессмертная жизнь оказывается под угрозой. На проекте будет два постановщика:Роман Артемьев, режиссер игрового кино, и Инна Евланникова, режиссер анимационный («Белка и Стрелка»). К озвучанию Кощея собираются привлечь опять же популярного сегодня Петра Федорова, а в роли девушки Варвары возможна Александра Бортич - самая, пожалуй, востребованная сегодня актриса.
Проект получит также безвозвратное финансирование в 2019 году.



ПАССАЖИР, «Водород 2011»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Еще один фильм, связанный с полетами, но уже в космос. Любовь к жанровым экспериментам довела продюсеров «Льда» и «Притяжения» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко до проекта «Пассажир, чьё действие развернётся в СССР в 1983 году. Советский космонавт, возвращаясь с орбитальной космической станции, обнаруживает, что носит в себе монстра, а когда выпускает его наружу, тот жрёт всех вокруг. Режиссёрское кресло займёт Егор Абраменко, зарекомендовавший себя на съемках рекламы. Образ монстра будет разрабатываться компанией Main Road Post.



СЧАСТЬЕ МОЁ, «2Д Целлулоид»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Продюсер Василий Соловьев и режиссер Алексей Франдетти просили оказать поддержку военному музыкальному кино, которое расскажет о приключении фронтовой концертной бригады. Артисты оказываются в окружении и совершают дерзкую головокружительную диверсию, уничтожая множество немецких военных начальников. «Представьте, что «Молодая гвардия» или «Бесславные ублюдки» вдруг запели», - так охарактеризовал будущий фильм Алексей Франдетти. Судя по представленному ролику, одну из ролей в фильме исполнит Сергей Безруков. Выпустить ленту планируется (как и все прочие военные фильмы) к 75 летию Победы в 2020 году.



МОЙ ДОМОВОЙ, «СКА «Петербург», «Фонд Девелопмента Рики»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Приключенческая анимационная комедия для семейной аудитории от режиссера Дениса Чернова и сценаристки Татьяны Беловой. Кристина с братом и их родители переезжают в новый город и вселяется в старый дом. Их сосед – юный невезучий домовой Финик, который любит горчицу и мечтает изменить свою жизнь. Когда у Финика появляется шанс переехать в новостройку, он должен отказаться от дружбы с Кристиной. Над фильмов будет работать международная команда сценаристов и аниматоров.



БРАТСТВО, «Мастерская Павла Лунгина»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Еще один проект-долгострой, впервые предъявленный в Фонде два года назад, – картина Павла Лунгина о выводе советских войск из Афганистана. Масштабный фильм снимается по реальным событиям: в основе - переход через перевал Саланг во время выхода войск. В ролях Ян Цапник, Кирилл Пирогов, Федор Лавров, Виталий Кищенко и другие. Не забудем и историю с прошлых питчингов, о том, что в основе, – воспоминания генерала ФСБ, который служил в Афганистане начальником оперативной группы КГБ. В настоящее время фильм полностью отснят в Дагестане не без помощи действующей армии.



ГЕРОЙ, «Карго»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Повторно просит финансирования Карен Оганесян, который продолжает работу над фильмом «Герой» по собственному сценарию, написанному совместно с Николаем Куликовым. В мире есть сеть суперагентов, которые могут всё. Доступ к ним есть только у одного человека, который 15 лет считается пропавшим без вести. В фильме снимаются Павел Прилучный, Владимир Машков, Светлана Ходченкова и Паулина Андреева, Константин Лавроненко, Марина Петренко. Съемки ведутся прямо сейчас. Проект поддержал телеканал Россия-1. Прокат в начале 2019 года (февраль-март).



РУСЛАН И ЛЮДМИЛА, «Визард фильм»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Огромное количество специалистов будет обеспечено работой на первом фильме в новой анимационной франшизе «Сказки Пушкина». Фильм основан на одноименной поэме Александра Сергеевича. Все силы будут брошены на эту картину, огромная международная команда, поскольку планку авторы задают себе очень высокую. Цель - «донести Пушкина далеко за пределы Российской Федерации». Сказка, рассказанная в виде мультипликационной комедии, сохранит дух Пушкина, но в ней будет большее количество локаций, магии, сражений и героев. Выход в прокат планируется в декабре 2020 года.



АМПИР V, «Кинокомпания «Квадрат»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

«АМПИР V» по роману Пелевина «Empire V» начали питчинговать в 2016-ом. Режиссер Виктор Гинзбург называет фильм антидотом современному информационном пространстве. Это городское фэнтези, готическая драма – чисто пелевенский микс жанров - про касту вампиров, которые создали людей для еды, а все происходящее - за гранью добра и зла. Главную роль играет Павел Табаков, а вместе с ним первую роль в кино исполнит рэпер Оксимирон. В других ролях - Вера Алентова, Михаил Ефремов, Владимир Епифанцев, Юрий Стоянов. Сейчас идут съемки, которые продлятся до конца июля, прокат в первом квартале 2019 года тиражом 2000 копий. В скором времени стоит ожидать мощной промо-кампании фильма.



ПИНОККИО, «Лицензионные бренды»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Известная сказка, рассказанная по-новому. Юный Пиноккио сбегает от отца, чтобы посмотреть мир, становится звездой бродячего цирка Моджафокко, влюбляется в юную воздушную гимнастку Беллу с голубыми волосами, приемную дочь Моджафокко, но она девочка, а он – кукла. В конце концов, Пиноккио должен превратиться в человека. Анимационный фильм позиционируется как музыкальная комедия, в нем будет семь полноценных песен. Сценарий - братьев Свешниковых.



ПРОЕКТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НА 2018 ГОД НА ОСНОВЕ ЧАСТИЧНОГО ВОЗВРАТА СРЕДСТВ

ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ, «Студия Бонанза»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Картина о межгалактическом футболе наконец-то снята (целиком на хромакее). Монтаж закрыт, идет работа над компьютерной графикой. Создателям приходится придумывать и отрабатывать новые технологии прямо по ходу работы. По мнению продюсера Джаника Файзиева, кино сложилось: получилось оно светлое, эмоциональное и радостное, с хорошим юмором. А другой продюсер Сергей Сельянов сообщил, что вовсю готовятся международные площадки.
Проект получит также безвозвратное финансирование в 2019 году.


ГУЛЯЙ, ВАСЯ 2, «План 9»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Роман Каримов снова займёт режиссёрское кресло сиквела комедии «Гуляй, Вася!». По словам автора, картина будет представлять собой спин-офф оригинала, который сосредоточит внимание на второстепенных персонажах. По сюжету герои отправятся в Таиланд, но исключительно с патриотическим настроем: будет возможность поболеть за наших, например, когда герой Романа Курцына примет участие в соревнованиях по тайскому боксу. С актёрами первой части официальных договорённостей пока нет, но они относятся к сиквелу с большой лояльностью.
Проект получит также безвозвратное финансирование в 2019 году.



ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА, «Кью Эс Филмс»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Режиссер Святослав Подгаевский, на чьём счету успешные «Невеста» и «Пиковая дама. Чёрный обряд», продолжает развивать жанр, основываясь на местных легендах и сказках. На сей раз нас будут пугать Бабой-Ягой. В ключевых ролях Подгаевский мечтает увидеть Дениса Шведова, Светлану Устинову, Юлию Александрову и, конечно же, Игоря Хрипунова, являющегося своеобразной визитной карточкой его хорроров.



БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, «Лицензионные бренды»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Еще один мультфильм студии Романа Борисевича - про бурого медведя Мик-Мика (выглядит он, правда, как гималайский – с белой галочкой на груди), которому бестолковый аист-почтальон по ошибке доставил ребенка панды. И теперь медведь с друзьями должны вернуть малыша домой. Необыкновенное путешествие из России в Китай зрители увидят в 2019 году. Проект также продан в США, Европу, Китай и Латинскую Америку.



КОМА, «Большое кино»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Третий год питчингуется и получает поддержку сложный в производстве проект «Кома» Никиты Аргунова, которой на момент питчинга осталось всего несколько съемочных дней. Правды ради, ровно год назад Гевонд Андреасян, и тогда представляющий фильм, говорил, что осталось семь съемочных смен осенью, а весной картина будет готова. В главных ролях – Риналь Мухаметов и Алексей Серебряков. Жанр картины – фантастическая драма. Планируются большие международные продажи.



ПРОЕКТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НА 2018 ГОД НА ОСНОВЕ 100%-ОГО ВОЗВРАТА СРЕДСТВ


ЖЕНИХ 2, «СП фильм»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

В прошлом году проект уже участвовал в конкурсе, получил поддержу, но пришлось перенести съемки из-за графика Ольги Картунковой на 2018 год и отказаться от денег. Теперь продюсер Сергей Светлаков, у которого только что родился второй сын, в видеоролике просил денег на продолжение одного из самых кассовых фильмов 2016 года. Режиссер, как и у первой части, Александр Незлобин. Бюджет сиквела подрос, так как часть съемок будет произведена в Берлине, а еще создатели планируют привлечь актера Дольфа Лундгрена или другую топовую звезду.



ФИКСИКИ. ПОЛНЫЙ МЕТР 2, «Аэроплан»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

В прошлом году компания уже обращалась за поддержкой этого проекта, получила ее, и сейчас работа идет полным ходом. Первая часть собрала 2,2 миллиона зрителей – это триумфальный результат. Поэтому авторы не хотят разочаровывать поклонников и планируют сделать вторую часть, по крайней мере, не хуже. В продолжении - музыкальном, приключенческом и даже остросюжетном - фиксики «впервые выйдут на улицу», то есть их вселенная расширится, они попадут в подводный мир, а также ожидаются и новые персонажи. Кино из детского планируется сделать семейным, поскольку замечена «высокая родительская лояльность», то есть это тот бренд, которому доверяют родители в России. Фильм выйдет в 2019 году в дни школьных каникул.



СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-4, «Визард фильм»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Четвертая часть успешной анимационной франшизы будет называться «Снежная королева в Зазеркалье». Результаты по третьей серии превысили ожидания дистрибюторов: она вышла во Франции и в Китае. Авторы планируют укрепить успех и даже превзойти показатели. Фильм выйдет в прокат в конце 2018 года.



РАССВЕТ, «Форс Медиа»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Компания «Форс Медиа», продолжающая строить русскую систему хоррора, презентовала проект «Рассвет», посвящённый демонам, живущим внутри каждого человека. За постановку отвечает Павел Сидоров, снявший клип «Не Париж» для группы «Ленинград». На главные роли уже утверждены Аглая Тарасова, Константин Лавроненко и Оксана Акиньшина. Картина выйдет в прокат в январе следующего года не только в России, но и в 15 странах Южной Америки.




ПРОЕКТЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

СУВОРОВ, «Союзмультфильм» (совместно со студией им. Горького и «Кино-Атис»)

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Исторический анимационный фильм-долгострой, повествующий о военной кампании коалиции Россия-Австрия против Франции, заодно - байопик Суворова, обзавелся дополнительной сюжетной линией. Крепостной Гриша служит в доме графа и идет служить в армии вместо графского сына. Кроме того, Гриша влюблен в дочь графа. Таким образом, от исторического кино, заявленного еще ставленником Мединского Андреем Добруновым, уже покинувшим «Союзмультфильм», создатели перешли в водевильную историю с историческим контекстом.



ВОЛШЕБНАЯ АРКА, «Лицензионные бренды»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Первый российский подводный мультфильм расскажет историю дельфина по имени Дези, который обнаруживает затопленную крепость с волшебной аркой, превращающей кого угодно во что угодно. За этим наблюдают враги дельфинов мурены, которые затем, пользуясь волшебством арки, увеличиваются до гигантских размеров и угрожают городу рыб. Проект заканчивает собирать финансирование и готовится к производству: он был представлен в Берлине, сейчас едет на Каннский кинорынок для продажи международных прав, а готов будет в 2021 году. У экспертов к проекту было множество вопросов, касающихся оригинальности персонажей и заимствований из западных образцов жанра, и денег ему не дали.



СУПЕР-ТОМА, «СКА «Петербург»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Второй заход в Фонд Кино также не увенчался успехом. По словам авторов их мультфильм ориентирован на аудиторию младшего школьного и дошкольного возраста. В основе - сериал «Тима и Тома», который много лет показывается по телевидению (и уже около 50 серий вышло в выпусках «Мульткино» в кинотеатрах). Авторы считают, что герои дожили до полнометражной истории. По сюжету непоседа слоненок Тома и бегемотик Тима попадают в сказочный мир через книгу. У студии «Петербург» уже есть опыт полнометражных историй, созданных по сериалам. Но на питчинге им это не помогло.



СЕВЕРНАЯ РЕКА, «Студия Метрафильмс»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Приключенческая анимационная комедия о том, как крокодил Нестор пустился в опасное путешествие из Египта в Россию, в Санкт-Петербург. Из выступления авторов было очень сложно понять сюжет, в нем фигурировало переосмысление крокодилом ценностей, спасение им мира от опасных изменений (?), а еще параллельная линия с участием египетских богов. Опытный режиссер фильма - Святослав Ушаков («Белка и Стрелка») - недостаточное условие для финансовой поддержки, посчитали эксперты.



ПЕРВОКУРСНИЦА, «Ол Медиа Компани»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Георгий Шабанов и Максим Свешников представили семейную комедию, действие которой происходит в Петербурге. Снять фильм планируют максимально быстро и выпустить в прокат к последнему школьному звонку в следующем году. Контент максимально близкий СТС – молодежная и задорная история про девушку, которая не знает, куда пойти учиться, а точнее – ей нужно попасть хоть куда-нибудь. Главную роль исполнит Алина Булынко. По всей видимости эксперты решили, что эта картина не сможет собрать хорошую кассу, и отказали ей.



ПАРКЕТ, «Студия «Пассажир»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Александр Миндадзе попросил фонд поддержать фильм, в финансировании которого ему было отказано в прошлом году в министерстве культуры. Это волнующая мелодрама, в которой два взрослых героя - мужчина и женщина. Они не виделись четверть века, а теперь должны повторить старый танец на юбилее клуба танго. Их связывают непростые отношения в прошлом, и теперь чувства вспыхивают с новой силой. Все осложняется тем, что герой вот-вот может умереть. В фильм «вошла» кинокомпания братьев Дарденн. Авторам очень хотелось бы позвать на главную роль Михаила Барышникова. Причина отказа, вероятно, в том, что фильм не предназначен для широкой аудитории.



СПАСИТЕ КОЛЮ!, «Мотор фильм студия»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Дмитрий Нагиев готовится к главной роли в национальной комедии Дмитрия Губарева «Спасите Колю!» по сценарию Анны и Дмитрия Курбатовых. Лента посвящена вечной теме противостояния отцов и детей. Нагиев - в качестве дерзкого родителя-военкома, который отправил ухажёра дочери служить на флот. Дочь на это ставит ультиматум - либо возвращай Колю, либо выйду замуж за первого встречного. В картине планировалось занять также Евгению Добровольскую. Релиз планировался на осень 2019 года.



ДОМОВОЙ, «ТриоФильм»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Режиссер Евгений Бедарев представил проект, который создается при поддержке СТС, канал приобрел права на показ. «Домовой» - семейная комедия с использованием 3D-анимации и съемок на хромакее. Здесь тоже Дмитрий Нагиев - в роли говорящего кота, и его мимические особенности будут переданы персонажу с помощью технологии захвата движения. Кот - главный источник юмора в фильме. Проект вдохновлен картинами, созданными по мотивам национального фольклора. В настоящее время снято 80% картины.



НАШИ ДЕТИ, «Фёрст Филмс»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Новогодняя сказочная комедия про детский праздник в цирке с участием кондитеров. В одной из главных ролей снова он - Петр Федоров. Его персонаж - богатый и талантливый владелец кондитерской фабрики - пытается наладить отношения с дочерью. В других ролях Оксана Акиньшина (расчетливая дама, пытающаяся завладеть состоятельным мужчиной, планы которой рушат дети), Михаил Ефремов, Диана Пожарская, а роль главного кондитера исполнит Роман Мадянов. Все сладости, изготовленные для фильма, сотни килограммов – настоящие. Рейтинг 0+, прокат - под новый год. Вероятно, студия будет пытать счастья в Минкульте, который финансирует детское кино отдельной статьей.



ЗАКРЫТАЯ КОМНАТА, «Стрикс»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Арсений Гончуков и Андрей Шишканов взялись за производство мистического хоррора «Закрытая комната», в котором молодая пара обнаруживает в квартире загадочную замурованную комнату. Авторы ищут новый язык для общения с молодым поколением и уверяют, что их кино о вечных ценностях. Видимо, теперь, после отказа фонда, хоррор будет малобюджетным.



КРАСНЫЕ. БЕЛЫЕ. МЕРТВЫЕ, «Инвиктус»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Светозар Головлёв планирует превратить собственную короткометражную ленту «Красные. Белые. Мёртвые» в полнометражную картину, которая будет снята на стыке истерна и хоррора, поскольку сюжет о противостоянии с вампирами развивается в эпоху Гражданской войны. Референсами названы «Белое солнце пустыни» и «От заката до рассвета», а в актёрскую команду создатели планируют позвать Игоря Петренко, Юрия Колокольникова, Григория Добрыгина и Владимира Епифанцева. Стилистика картины по мнению авторов должна быть близка к кинокомиксам. Выход в прокат – май 2019 года.



В РАЮ ПРАВДЫ НЕТ, «Продюсерская компания Александра Литвинова»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Александр Литвинов и Александр Цыпкин рассказали о проекте, жанр которого из мелодрамы неожиданно переходит к триллеру. По сюжету мужчина подсаживает попутчицу и попадает с ней в аварию, затем они встречаются снова и снова - и влюбляются друг в друга. Но девушка – засланный казачок, и интрига в том, что их встреча, как и авария, были кем-то спланированы. Референсы – «Идеальные незнакомцы», «Телефонная будка», «Град».



ТОЧКА ОТРЫВА, Кинокомпания Миг Пикчерс

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

В ходе питчинга Фонда кино продюсер Игорь Мишин объявил о том, что популярный актёр Александр Петров дебютирует в режиссуре. Это будет история мести и любви, рассказывающая о команде скейбордистов, повинной в гибели любимого главной героини. В ключевых ролях скейтбордист Максим Круглов и Ирина Старшенбаум, играющая сразу две роли – мужскую и женскую. Сам Петров появится в эпизодической роли.



РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ, «Резервная копия»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Алексей Казаков представил мистический триллер, который охарактеризовал как «Я шагаю по Москве» встречает «Сияние». В карточке же фильма авторы написали, что это «хоррор, который вламывается на территорию артухи». Незаметная студентка Катя ворует чужой телефон в столовой института. С ним она становится смелее, раскованней, успешнее. Телефон начинает вызывать рост ее тени, проявляя все задавленное и страшное. Эта юнгианская тень становится опасной для всех вокруг. Примерный актерский состав: Дарья Руденок, Илья Маланин, Ангелина Стречина. Продюсером выступит Илья Стюарт. Маркетинг будет строится не на звездах, а на провокации, поскольку в фильме будут сцены насилия и секса. Слово «артуха» судьи не оценили, но съемки фильма все равно начнутся в августе.



ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ, «Марс Медиа Энтертейнмент»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Российская адаптация оригинального итальянского фильма, суперуспешного как на родине, так и за рубежом. Режиссер фильма Алексей НужныйЯ худею»), он же адаптировал сценарий. Исполнители главных ролей и сопродюсеры – «Квартет И», а также Ирина Горбачева, Мария Миронова и Анастасия Зенкович. В отличие от оригинала у российской версии будет духоподъемный финал, несмотря на конфликты и сильное напряжение между героями, они останутся в теплых отношениях друг с другом. Первый съемочный день – 19 мая этого года, 14 февраля 2019 года выход в прокат.



ТРЕТИЙ ПУНКТ ПРОТОКОЛА, «Пропеллер продакшн»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Ренат Давлетьяров – креативный продюсер картины о советском солдате с невероятной судьбой, заброшенного во Францию и превратившегося за годы войны в легенду французских партизан «маки». Сценарий приключенческий, а не исторический. Над ним работают Рамиз Фаталиев и Тихон Корнев. Режиссер Андрей Волгин («Балканский рубеж», «Танцы насмерть»), в главных ролях - Риналь Мухаметов, Александра Бортич, Армин Мюллер-Шталь, Ксения Раппопорт. Реальный прототип героя – Ахмедия Джебраилов, за блестящее проведения диверсий против немецких оккупантов отмечен главой французского Сопротивления Шарлем де Голлем. Совместное производство с Бельгией, Францией и Азербайджаном.



СЕВАСТОПОЛЬ 1942, «РВК-Студия»

Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Проект режиссера Кирилла Плетнева и продюсера Ольги Васильевой на питчинге второй раз. Фильм приурочен к 75-летию освобождения Севастополя и расскажет о подвиге людей, оборонявших город. Действие происходит в июле 1942 года, когда уже полностью эвакуировано командование. Армия осталась брошенной и продолжала сражаться. По сравнению с предыдущим годом подвижки следующие: выбраны локации, утвержден кастинг. Три главных героя – вымышленные юные люди, в эпизодах - известные артисты (Игорь Петренко, Артур Смолянинов, Сергей Пускепалис, Владимир Ильин, Евгения Добровольскя.) И эти роли написаны по реальным воспоминаниям. В июне начинаются съемки. Релиз - май 2020-го.


Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу!

Екатерина Визгалова
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Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу! фотографии
Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу! фотографии
Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу! фотографии
Итоги питчинга Фонда Кино-2018. Часть 2: Летят самолёты - привет Мальчишу! фотографии
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№ 1
cam3000 (Санкт-Петербург)   29.04.2018 - 20:59
Без Козловского и Боярской. Обошлось! читать далее>>
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