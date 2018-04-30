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Выиграй билет в мир романтической страсти

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30 апреля 2018
10 мая на экраны России выходит биографическая мелодрама «Красавица для Чудовища», в главных ролях которой снялись Эль Фаннинг и Дуглас Бут.

Мэри всего лишь шестнадцать. Пылкий ум и непокорный нрав приводят ее в самое сердце богемного Лондона, где по воле великого эгоиста лорда Байрона обретают известность начинающие писатели. Позже она войдет в историю, как автор произведения о Франкенштейне. Сейчас ею движет лишь всепоглощающая страсть, та самая, которая способна перевернуть жизнь.

Выиграй билет в мир романтической страсти

kino-teatr.ru начинает розыгрыш пяти двойных билетов на премьеру картины, которая состоится 7 мая в московском кинотеатре Синема Стар Ереван Плаза.

Для участия в розыгрыше вам нужно отправить отправить письмо на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, с темой «ХОЧУ В КИНО!», указав свои имя и фамилию.

Конкурс проводится до 12:00 6 мая на площадках Кино-Театр.ру и Миртесен.Кино. Все полученные письма мы поделим на пять частей, выигрывает последний участник из каждой части. (Например, если писем будет 60, билеты получит каждый 12-й участник, и т.д). Приглашения победителям будут отправлены на электронную почту, будьте внимательны.

Желаем всем удачи!

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Выиграй билет в мир романтической страсти фотографии
Выиграй билет в мир романтической страсти фотографии
Выиграй билет в мир романтической страсти фотографии
Выиграй билет в мир романтической страсти фотографии
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