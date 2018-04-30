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«Черновик», «Хан Соло» и ещё 15 фильмов мая

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30 апреля 2018
Выбор редакции Кино-театр.ру



«Мстители: Война бесконечности» / Avengers: Infinity War

«Черновик», «Хан Соло» и ещё 15 фильмов мая

Вся ватага супергероев, накопленная диснеевско-марвеловской киновселенной за десять лет в первой части дилогии Энтони и Джо Руссо сойдётся в решающем поединке с суперзлодеем Таносом (Джош Бролин), несущим смерть всему живому.

Выход в прокат: 3 мая



«Остров собак» / Isle of Dogs

«Черновик», «Хан Соло» и ещё 15 фильмов мая

Мультфильм Уэса Андерсона, озвученный звёздным десантом (Брайан Крэнстон, Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Грета Гервиг, Тильда Суинтон и другие), расскажет о парне, отправившемся на поиски своей пропавшей собаки. Приз 68-го Берлинале за режиссуру.

Выход в прокат: 3 мая



«Собибор»

«Черновик», «Хан Соло» и ещё 15 фильмов мая

Историю пленённого офицера Александра Печёрского, организовавшего беспрецедентный побег из лагеря смерти Собибор, поставил исполнитель главной роли Константин Хабенский, а сценарий по книге Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие» написал Александр Адабашьян. В картине также заняты Кристофер Ламберт и Мария Кожевникова.

Выход в прокат: 3 мая



«Старое ружьё» / Le Vieux fusil

«Черновик», «Хан Соло» и ещё 15 фильмов мая

На больших экранах страны появится классическая военная драма Робера Энрико с Филиппом Нуаре и Роми Шнайдер, созданная в далёком 1975 году. Нам вновь поведают историю хирурга, взявшего в руки оружие после того, как нацисты убили его семью. На счету фильма три «Сезара» и любовь советских зрителей. Must see.

Выход в прокат: 3 мая



«Анон» / Anon

«Черновик», «Хан Соло» и ещё 15 фильмов мая

Очередная фантастика от Эндрю Никкола («Гаттака»). В мире будущего у людей нет личного пространства, они находятся под постоянным надзором, но неожиданно полиция в лице агента Сэла (Клайв Оуэн) сталкивается с девушкой (Аманда Сейфред), которой нет в базе данных.

Выход в прокат: 10 мая



«Истерия» / Delirium

«Черновик», «Хан Соло» и ещё 15 фильмов мая

Новое творение Денниса Илиадиса, поставившего ремейк «Последнего дома слева» Уэса Крейвена, расскажет о безумце, который подозревает, что в его доме обитают призраки. В фильме заняты Тофер Грэйс, Патриция Кларксон и Дженезис Родригез.

Выход в прокат: 10 мая



«Красавица для чудовища» / Mary Shelley

«Черновик», «Хан Соло» и ещё 15 фильмов мая

В биографической картине Хайфы Аль-Мансура Эль Фаннинг предстанет в образе Мэри Годвин, а Дуглас Бут превратится в её возлюбленного Перси Шелли. Разумеется, поведают нам и о появлении на свет «Франкенштейна». В фильме можно будет увидеть звёзд «Игры престолов» Мейзи Уильямс и Стивена Диллейна.

Выход в прокат: 10 мая



«Дэдпул 2» / Deadpool 2

«Черновик», «Хан Соло» и ещё 15 фильмов мая

Продолжение хулиганского кинокомикса Тима Миллера с Райаном Рейнольдсом в титульной роли. На сей раз режиссёрское кресло занял создатель «Джона Уика» Дэвид Лейтч, а к актёрской команде присоединились Джош Бролин, Эдди Марсан и Зази Битц. Без фирменных шуточек и болтовни Уэйда Уилсона не обойдётся.

Выход в прокат: 17 мая



«Конченая» / Terminal

«Черновик», «Хан Соло» и ещё 15 фильмов мая

Марго Робби в нео-нуаре Вона Стайна досталась роль роковой женщины, стравливающей несколько особей мужского пола (Саймон Пегг, Майк Майерс, Макс Айронс, Декстер Флетчер).

Выход в прокат: 17 мая



«Чудеса» / Le meraviglie

«Черновик», «Хан Соло» и ещё 15 фильмов мая

Обладательница Большого приза жюри Венецианского кинофестиваля и главной награды «2morrow» Аличе Рорвахер рассказывает о стремящейся к совершеннолетию Джельсомине (Мария Александра Лунгу), которая помогает отцу собирать мёд и мечтает, что их семейный медовый бизнес привлечёт ток-шоу «Деревенские чудеса» с обаятельной дивой-ведущей (Моника Белуччи).

Выход в прокат: 17 мая



«Садко»

«Черновик», «Хан Соло» и ещё 15 фильмов мая

Новая отечественная анимация, да ещё и с музыкой. Былинный герой вместе со своими гуслями оказывается на морском дне и пытается найти любовь. За озвучание персонажей ответственны Михаил Ефремов, Мария Шалаева и Любовь Аксёнова.

Выход в прокат: 24 мая



«Хан Соло: Звёздные войны. Истории» / Solo: A Star Wars Story

«Хан Соло: Звёздные войны. Истории»

Производство сольного фильма про молодость Хана Соло (Олден Эренрайк) сопровождал самый настоящий ад, поскольку из-за недовольства руководства студии были уволены с режиссёрских постов Фил Лорд и Крис Миллер («Лего. Фильм»), после чего постановку доверили Рону Ховарду. Поэтому лента ожидается не без опасений. К тому же трудно представить на месте Харрисона Форда кого-то другого. Впрочем, остальная актёрская команда подобралась приличная (Эмилия Кларк, Пол Беттани, Вуди Харрельсон, Тэнди Ньютон, Дональд Гловер).

Выход в прокат: 24 мая



«Черновик»



Сергей Мокрицкий и Наталья Мокрицкая отвечают за экранизацию бестселлера Сергея Лукьяненко, главные роли в которой исполнили Никита Волков и Ольга Боровская. Кроме них в фильме также заняты Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Никита Тарасов, Евгений Ткачук, Северия Янушаускайте и Ирина Хакамада. Будет любопытно сравнить с бекмамбетовскими «Дозорами».

Выход в прокат: 25 мая



«Истории призраков» / Ghost Stories

«Черновик», «Хан Соло» и ещё 15 фильмов мая

В хорроре Джереми Дайсона и Энди Наймена пойдёт рассказ о профессоре психологии Гудмане, изучающем историю трёх пациентов, якобы столкнувшихся со сверхъестественным. Основой для ленты послужила популярная пьеса, снискавшая популярность на театральной сцене, а звездой «Историй» является Мартин Фриман.

Выход в прокат: 31 мая



«Как разговаривать с девушками на вечеринках» / How to Talk to Girls at Parties

«Черновик», «Хан Соло» и ещё 15 фильмов мая

Эль Фаннинг, Рут Уилсон и Николь Кидман в экранизации одноимённого произведения Нила Геймана, которую осуществил Джон Камерон Митчелл. Романтическая комедия расскажет о том, как в Лондоне 1970 года парень влюбляется в девушку на вечеринке и выясняет, что она и её друзья — инопланетяне.

Выход в прокат: 31 мая



«Красный воробей» / Red Sparrow

«Черновик», «Хан Соло» и ещё 15 фильмов мая

Основанный на одноимённом романе Джейсона Мэттьюса шпионский триллер Фрэнсиса Лоуренса расскажет о работе русских спецслужб, которые олицетворяет Дженнифер Лоуренс, играющая бывшую балерину и офицера российской разведки Доминику Егорову, получившую задание соблазнить и вывести на чистую воду агента ЦРУ в России (Джоэл Эдгертон).

Выход в прокат: 31 мая



«Псы под прикрытием» / Show Dogs

«Черновик», «Хан Соло» и ещё 15 фильмов мая

Раджа Госнелл поставил семейную комедию о ротвейлере Максе, работающем в полиции, который отправляется в качестве участника на престижную выставку собак вместе со своим человеческим напарником для предотвращения катастрофы. В оригинале заняты Наташа Лайонн, Уилл Арнетт, Алан Камминг и Стэнли Туччи, а в российской версии четвероногие друзья заговорят голосами Гарика Харламова и Кристины Асмус.

Выход в прокат: 31 мая




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Макс Милиан
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