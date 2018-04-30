«Черновик», «Хан Соло» и ещё 15 фильмов мая

Выбор редакции Кино-театр.ру
«Мстители: Война бесконечности» / Avengers: Infinity War
Вся ватага супергероев, накопленная диснеевско-марвеловской киновселенной за десять лет в первой части дилогии Энтони
и Джо Руссо
сойдётся в решающем поединке с суперзлодеем Таносом (Джош Бролин
), несущим смерть всему живому.
Выход в прокат:
3 мая
«Остров собак» / Isle of Dogs
Мультфильм Уэса Андерсона
, озвученный звёздным десантом (Брайан Крэнстон
, Эдвард Нортон
, Билл Мюррей
, Грета Гервиг
, Тильда Суинтон
и другие), расскажет о парне, отправившемся на поиски своей пропавшей собаки. Приз 68-го Берлинале за режиссуру.
Выход в прокат:
3 мая
«Собибор»
Историю пленённого офицера Александра Печёрского
, организовавшего беспрецедентный побег из лагеря смерти Собибор, поставил исполнитель главной роли Константин Хабенский
, а сценарий по книге Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие»
написал Александр Адабашьян
. В картине также заняты Кристофер Ламберт
и Мария Кожевникова
.
Выход в прокат:
3 мая
«Старое ружьё» / Le Vieux fusil
На больших экранах страны появится классическая военная драма Робера Энрико
с Филиппом Нуаре
и Роми Шнайдер
, созданная в далёком 1975 году. Нам вновь поведают историю хирурга, взявшего в руки оружие после того, как нацисты убили его семью. На счету фильма три «Сезара» и любовь советских зрителей. Must see.
Выход в прокат:
3 мая
«Анон» / Anon
Очередная фантастика от Эндрю Никкола
(«Гаттака»
). В мире будущего у людей нет личного пространства, они находятся под постоянным надзором, но неожиданно полиция в лице агента Сэла (Клайв Оуэн
) сталкивается с девушкой (Аманда Сейфред
), которой нет в базе данных.
Выход в прокат:
10 мая
«Истерия» / Delirium
Новое творение Денниса Илиадиса
, поставившего ремейк «Последнего дома слева» Уэса Крейвена
, расскажет о безумце, который подозревает, что в его доме обитают призраки. В фильме заняты Тофер Грэйс
, Патриция Кларксон
и Дженезис Родригез
.
Выход в прокат:
10 мая
«Красавица для чудовища» / Mary Shelley
В биографической картине Хайфы Аль-Мансура Эль Фаннинг
предстанет в образе Мэри Годвин
, а Дуглас Бут
превратится в её возлюбленного Перси Шелли
. Разумеется, поведают нам и о появлении на свет «Франкенштейна»
. В фильме можно будет увидеть звёзд «Игры престолов» Мейзи Уильямс
и Стивена Диллейна
.
Выход в прокат:
10 мая
«Дэдпул 2» / Deadpool 2
Продолжение хулиганского кинокомикса Тима Миллера
с Райаном Рейнольдсом
в титульной роли. На сей раз режиссёрское кресло занял создатель «Джона Уика» Дэвид Лейтч
, а к актёрской команде присоединились Джош Бролин, Эдди Марсан
и Зази Битц
. Без фирменных шуточек и болтовни Уэйда Уилсона не обойдётся.
Выход в прокат:
17 мая
«Конченая» / Terminal
Марго Робби
в нео-нуаре Вона Стайна
досталась роль роковой женщины, стравливающей несколько особей мужского пола (Саймон Пегг
, Майк Майерс
, Макс Айронс
, Декстер Флетчер
).
Выход в прокат:
17 мая
«Чудеса» / Le meraviglie
Обладательница Большого приза жюри Венецианского кинофестиваля и главной награды «2morrow» Аличе Рорвахер
рассказывает о стремящейся к совершеннолетию Джельсомине (Мария Александра Лунгу
), которая помогает отцу собирать мёд и мечтает, что их семейный медовый бизнес привлечёт ток-шоу «Деревенские чудеса» с обаятельной дивой-ведущей (Моника Белуччи
).
Выход в прокат:
17 мая
«Садко»
Новая отечественная анимация, да ещё и с музыкой. Былинный герой вместе со своими гуслями оказывается на морском дне и пытается найти любовь. За озвучание персонажей ответственны Михаил Ефремов
, Мария Шалаева
и Любовь Аксёнова
.
Выход в прокат:
24 мая
«Хан Соло: Звёздные войны. Истории» / Solo: A Star Wars Story
Производство сольного фильма про молодость Хана Соло (Олден Эренрайк
) сопровождал самый настоящий ад, поскольку из-за недовольства руководства студии были уволены с режиссёрских постов Фил Лорд
и Крис Миллер
(«Лего. Фильм»
), после чего постановку доверили Рону Ховарду
. Поэтому лента ожидается не без опасений. К тому же трудно представить на месте Харрисона Форда
кого-то другого. Впрочем, остальная актёрская команда подобралась приличная (Эмилия Кларк
, Пол Беттани
, Вуди Харрельсон
, Тэнди Ньютон
, Дональд Гловер
).
Выход в прокат:
24 мая
«Черновик»
Сергей Мокрицкий
и Наталья Мокрицкая
отвечают за экранизацию бестселлера Сергея Лукьяненко
, главные роли в которой исполнили Никита Волков
и Ольга Боровская
. Кроме них в фильме также заняты Юлия Пересильд
, Евгений Цыганов
, Никита Тарасов
, Евгений Ткачук
, Северия Янушаускайте
и Ирина Хакамада
. Будет любопытно сравнить с бекмамбетовскими «Дозорами»
.
Выход в прокат:
25 мая
«Истории призраков» / Ghost Stories
В хорроре Джереми Дайсона
и Энди Наймена
пойдёт рассказ о профессоре психологии Гудмане, изучающем историю трёх пациентов, якобы столкнувшихся со сверхъестественным. Основой для ленты послужила популярная пьеса, снискавшая популярность на театральной сцене, а звездой «Историй» является Мартин Фриман
.
Выход в прокат:
31 мая
«Как разговаривать с девушками на вечеринках» / How to Talk to Girls at Parties
Эль Фаннинг, Рут Уилсон
и Николь Кидман
в экранизации одноимённого произведения Нила Геймана
, которую осуществил Джон Камерон Митчелл
. Романтическая комедия расскажет о том, как в Лондоне 1970 года парень влюбляется в девушку на вечеринке и выясняет, что она и её друзья — инопланетяне.
Выход в прокат:
31 мая
«Красный воробей» / Red Sparrow
Основанный на одноимённом романе Джейсона Мэттьюса
шпионский триллер Фрэнсиса Лоуренса
расскажет о работе русских спецслужб, которые олицетворяет Дженнифер Лоуренс
, играющая бывшую балерину и офицера российской разведки Доминику Егорову, получившую задание соблазнить и вывести на чистую воду агента ЦРУ в России (Джоэл Эдгертон
).
Выход в прокат:
31 мая
«Псы под прикрытием» / Show Dogs
Раджа Госнелл
поставил семейную комедию о ротвейлере Максе, работающем в полиции, который отправляется в качестве участника на престижную выставку собак вместе со своим человеческим напарником для предотвращения катастрофы. В оригинале заняты Наташа Лайонн
, Уилл Арнетт
, Алан Камминг
и Стэнли Туччи
, а в российской версии четвероногие друзья заговорят голосами Гарика Харламова
и Кристины Асмус
.
Выход в прокат:
31 мая
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