Potential 2018: Не боги горшки обжигают

5 мая в Санкт-Петербурге состоялось ежегодное образовательное событие для начинающих кинематографистов «День кино». В рамках мероприятия прошел финал Всероссийского сценарного конкурса Potential 2018. В финальном питчинге было презентовано 30 проектов из 713 поданных на участие. В состав жюри вошли представители компаний-партнеров: глава компании «НеваФильм» Олег Березин, режиссер Павел Руминов, сценарист Константин Майер, сценарист и преподаватель кинодраматургии Александр Лахтадыр, а также кинокритики и редакторы портала Кино-Театр.руЕкатерина Визгалова и Мария Токмашева (также DigitalReporter.ru).
Жюри оценивало проекты в четырех категориях – «полный метр», «телесериалы», «короткий метр» и «веб-сериалы», причем авторы двух последних форматов представили сценарные идеи на открытом питчинге.
фото: Кадр из презентации проекта "Свидание"
Короткий метр
Наиболее интересными оказались короткометражные проекты, авторы которых продемонстрировали редкое для современного кино желание работать с актуальными реалиями и героями из настоящей жизни, похожими на нас с вами. Тематически преобладали комедии. Из восьми историй - пять были юмористическими: некоторые - остроумные, другие - не очень. Например, выпускница Высшей школы режиссеров и сценаристов Анастасия Жемчугова ищет средства на фильм «Луи Витон» о москвичке Лиле и ее сестре Варе из села (дримкаст Светлана Ходченкова и Анна Уколова). Центр фильма - деревенская туалетная катастрофа, в которой может погибнуть клумба матери и отношения сестер. По сути – сомнительная история о том, как девушка в лабутенах наступила в говно.
Немного интереснее показалась комедия положений о «межнациональной глухоте» под названием «Дикари», которую на питчинге представлял актер Игорь Сергеев. Главные герои будущего фильма – русский парень-москвич, проживающий с мамой, и пожилой узбек-консьерж, решивший посватать за молодого человека дочь. Съемками займется сценарист и режиссер Иван Перекатов, выпускник Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. Соавтор сценария - Вера Водынски. Авторы обещают зрителям не только смех, но и мораль в конце.
фото: Кадр из презентации проекта "Стул Бродского"
Еще один сценарий комедии о непонимании, также с двумя полярными персонажами, был представлен Анной Чебойтаны. «Стул Бродского» - молодежная комедия, которая, по мнению жюри, имеет потенциал стать полным метром. История о пожилой эксцентричной журналистке Вере Леонардовне, которая после увольнения потеряла смысл жизни и хочет повеситься. Волей случая она знакомится с юной соседкой Мартой, которая вторгается в ее мир и ломает в нем стереотипы, кажущиеся женщине истинными ценностями и мешающие понять других людей. Метафорой этой замшелости служит стул, на котором сидел сам Бродский. Для того, чтобы примирить Веру Леонардовну с собой и миром, этим ценным артефактом придется пожертвовать.
10-минутную комедию абсурда «Контакт» питчинговали режиссеры из ВШКР Елена Власова и сценаристка Наталья Кузнецова. В их сценарии речь идет о противостояние жителей дома и НЛО, которое просит освободить для посадки местную автостоянку. Референс – фильм Эльдара Рязанова «Гараж». Согласие участвовать в съемке получено от Яна Цапника, а всего действующих лиц будет семь.
фото: Кадр из презентации проекта "Первый случай"
Жанровую историю «Первый случай» (психологическая драма, триллер) написал и планирует снять дуэт – Дамир Мифтахов и Андрей Слободчиков. Это история на 23 минуты будет держать в нервном напряжении, оперируя такими актуальными и значимыми темами, как «страх матери за ребенка» и «фатальное недоверие общества мнению одного человека». Мать боится, что ее дочь преследует неизвестный и доходит почти до безумия, в то время, как мы до конца не понимаем, обоснованы ее опасения или она выдумала опасность. На одну из второстепенных ролей авторы планируют позвать звездного актера, а на остальные взять неизвестных, чтобы эмоционально приблизить зрителей к героям.
Победители в коротком метре
И наконец - о короткометражных проектах, которые победили в конкурсе. Жюри выделило три проекта, два из них о детстве. Во-первых, это «Свидание» Алены Поляковой, девелопментом которого займется продюсерский центр Potential. Это картина про первую любовь, поэтическая и светлая, окунающая в детские воспоминания. Сценарий написан на основе собственных воспоминаний. Девушка из поселка Лазаревское едет на свидание к мальчику, который не знает, что она в него влюблена. Девушка берет с собой младшего брата – для моральной поддержки. В качестве тематического рефененса Алена заявила «Сто дней после детства», а изобразительно она хочет ориентироваться на картину «Раба любви».
фото: Кадр из презентации проекта "Горшок"
Проект «Горшок» Дмитрия Николаева получил Продюсерскую поддержку от продюсерского центра Potential с оказанием помощи в доработке проекта до полнометражного фильма. На питчинге сценарий представил режиссер Денис Курлаев. Это искренняя добрая комедия про деревенского мальчика, который надел на голову горшок и не может его снять. С горшком на голове он начинает путь взросления. Сейчас идет кастинг, поиск детей. А в дримкасте у команды - Петр Мамонов в роли слепого деда Макара и Евгений Цыганов в роли отца мальчика. Съемки запланированы уже на август.
И наконец проект «Лифт на последний этаж» Никиты Литвинова стал победителем в категории короткометражных фильмов и награжден грантом 100 тысяч рублей, а также содействием в производстве от Продюсерского центра Potential. Это черная комедия о таланте и имитации таланта. Инсценируя самоубийство, неудачливый рокер хочет вернуть группе былой рейтинг. Но даже в таком деле он оказывается лузером. Фильм будет короткий, всего 10 минут. Четыре персонажа, один из них эпизодический, три главных, в дримкасте Милош Бикович, Юрий Чурсин и Анна Чиповская.
фото: Кадр из презентации проекта "Лифт на последний этаж"
Веб-сериалы
В категории «веб-сериалы» на питчинге представили шесть проектов. Победитель и обладатель главного приза конкурса 500 тысяч рублей по решению жюри и организаторов будет определен и объявлен позднее – после того, как отмеченные проекты будут доработаны в соответствии с предложенными рекомендациями.
Все представленные веб-сериалы были ориентированы на молодую аудиторию. «Краткий курс самостоятельной жизни» Павла Скоробогатова – сериал для социальных сетей, каждая серия продолжительностью всего минуту будет рассказывать людям до 23 лет, как выживать в мире без родителей. Действие молодежной драмеди «В лифте» Ольги Тулянской целиком происходит в кабине лифта или около него. История будет крутиться вокруг поиска студентом прекрасной незнакомки с розовыми волосами. «K.R.I.P.T.A» Ильи Васильева – криминальный боевик с элементами черной комедии, в котором особая роль отведена криптовалютам.
фото: кадр из презентации проекта "Ангел несмерти"
Любопытный проект «Ангел неСмерти» Юлии Максимовой о репере, который умирает случайно от рук самоубийцы, но получает интересное предложение пожить на земле еще какое-то время в виде ангела, спасающего суицидников от непоправимого. За 40 дней ему надо спасти 40 человек, также есть и романтическая линия с девушкой (но секс ему придется отложить, иначе он перестанет быть ангелом). В сериале будут живописные фактурные локации городского ландшафта – мосты, гаражи, архитектура. На главную роль планируется Энтони Долмышев.
Два проекта выделены жюри как перспективные (напомним, что главного победителя пока нет):
Мистический сериал «Придёт серенький волчок» Дмитрия Кухарчука и Варвары Бекетовой получил грант и продюсерскую поддержку от компании Red Carpet Studio и издания The Digital Reporter. В каждой из 12-ти десятиминутных серий будут фигурировать два брата из неблагополучной семьи – 13 и 8 лет. Их ждет параллельный мир, в котором каждому человеку из реальности соответствует мистическая тень, выражающее альтер эго двойника. Авторы равняются на сериал Арсения Гончукова «Район тьмы».
фото: Кино.Платформа Potential-2018
Проект «Каждые 7 секунд» Никиты Костицына был особо отмечен Продюсерским центром Potential. На данном этапе ему не гарантирована продюсерская поддержка, но, возможно, он, в числе указанных выше, будет взят в продюсирование. Это история о 24-летней девушке Полине, аспирантке-психологине, которая устраивается на работу в секс-шоп. Главные герои – сотрудники магазина, для которых все, что происходит внутри, – это рутина. Но для Полины это необычный мир. Пока авторы мечтают о 10 сериях по 15 минут на Youtube и сотрудничестве с министерством здравоохранения.
Остальные итоги конкурса:
В категории «полный метр» было отмечено два проекта. Оба оказались потенциально интересными для запуска в производство на базе кинокомпании «СТВ»: «Завещание обжоры» Александры Соколовской и «Чувство вины» Ильи Чиколини. Окончательное решение компания объявит дополнительно.
В категория «телесериалы» кинокомпания «Друг друга» заинтересовалась сценарием Дмитрия Кузнецова «8 секунд». Продюсеры компании выразили готовность взять проект для производства пилота, после доработки под руководством Продюсерского центра Potential. Телеканал ТВ3 выбрал сериал Алексея Олина «Лекарь», который, также после доработки в Potential, они будут готовы запустить в производство.
фото: Кино.Платформа Potential-2018
*** Кино.Платформа Potential существует в Санкт-Петербурге с 2014 года. Занимается поддержкой молодых кинематографистов, помогая им раскрыть свой творческий потенциал, а также организует Кинофестиваль Potential, конкурсы, мастер-классы по кино и рекламе. Ежегодно выделяет грант на съемки короткометражных фильмов и на базе собственного Продюсерского центра занимается их производством (с 2018 года грант также распространяется на сериалы и полный метр). Potential – это 11 реализованных проектов, 59 событий, более 3000 принятых сценариев и более 8000 участников за четыре года.
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