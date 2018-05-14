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Плейлист Иисуса: 6 лучших фильмов с музыкой The Jesus and Mary Chain

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14 мая 2018
17 мая в московском Главclub Green Concert выступят The Jesus and Mary Chain — воссоединившиеся герои психоделического рока рубежа восьмидесятых и девяностых. Кино-Театр.ру вспоминает, как тесно опасная музыка группы связана с культовыми лентами последних тридцати лет.



«Трудности перевода» - Just Like Honey



Вторая полнометражная картина Софии Копполы — один из важнейших и едва ли не самый нежный фильм нулевых. История встречи и платонического, почти невесомого романа героев Билла Мюррея и Скарлетт Йоханссон проникнута какой-то особой меланхолией и теплотой. И нет ничего удивительного в том, что на титрах фильма звучит песня The Jesus and Mary Chain «Just Like Honey» — идеальный гимн этому плохо описуемому, но знакомому всякому взрослому человеку состоянию. Тем удивительнее, что основателям группы Джиму и Уильяму Риду на момент написания песни, открывающей классический альбом «Psychocandy», не было и тридцати. Кстати, во время реюнион-тура TJAMC Скарлетт Йоханссон пару раз поднималась на сцену, чтобы подарить песне свой хрипловатый голос.



«Парк культуры и отдыха» - Taste of Cindy



Комедийная мелодрама Грега Моттолы — один из лучших фильмов, реконструирующих настроение конца восьмидесятых, когда сердце каждого меломана томилось в преддверии случившейся всего несколько лет спустя гранж-революции. Кроме того, именно здесь впервые на экране встретились Джесси Айзенберг и Кристен Стюарт — один из лучших актерских дуэтов нулевых. Озвучена же история их подростковой любви была лучшими музыкантами эпохи — в диапазоне от Лу Рида и Дэвида Боуи до лирического хардкора Husker Du. Однако центральной и самой пронзительной темой все же стала акустическая версия песни «Taste of Cindy», написанной братьями Ридами.



«Кладбище домашних животных 2» - Reverence



Сиквел экранизации знаменитого романа Стивена Кинга про индейское кладбище, превращающее мертвецов в зомби, не снискал любви критиков, но стал предметом своеобразного культа. Не в последнюю очередь это случилось благодаря дерзкому саундтреку, включающему треки L7 и Ramones (куда уж без них). Гвоздем программы стал суперхит TJAMC «Reverence», который сегодня звучит саундтреком свободного падения сыгравшего здесь одну из главных ролей Эдварда Ферлонга — Джона Коннора из «Терминатора 2», который вскоре пустился во все тяжкие и к сегодняшнему дню почти потерял человеческий облик. Что же до самой песни, то она стала причиной скандала в связи с открывающей строчкой, в которой Джим Рид заявляет о желании умереть как Иисус. Нормальное, если разобраться, желание, учитывая название группы.



«Ворон» - Snakedriver



Можно (наверное) не любить фильм Алекса Пройаса, оборвавший жизнь сыгравшего роль воскресшего музыканта Эрика Дрейвена, но саундтрек «Ворона» по сей день остается образцом для подражания. Эта культовая пластинка собрала под обложкой лучшие силы готики и альтернативного рока и, конечно, здесь не обошлось и без The Jesus and Mary Chain, отдавших свою песню «Snakedriver» с миньона 1993 года. «The Sound of Speed».



«Чудеса своего рода» - The Hardest Walk



Школьная мелодрама Говарда Дойча по сценарию Джона Хьюза — позабытый уже шедевр восьмидесятых с молодым Эриком Штольцем. Озвучены любовные метания его героя энергичной и чуть горьковато песней с «Psychocandy». Кстати, на этом альбоме засветился и еще один герой британского психоделического рока — лидер «Primal Scream» Бобби Гиллеспи, записавший для гениальной пластинки все партии ударных.



«Поколение игры DOOM» - Penetration



Может показаться, будто песни TJAMC годятся только для озвучивания мелодраматических коллизий, однако залог вневременного успеха группы в сочетании готической романтики, меланхолии и непреходящего чувства опасности. Именно эта грань таланта братьев Ридов была по достоинству оценена культовым режиссером Греггом Араки, включившим песню с миньона «Sound of Speed» в саундтрек лихого и провокационного фильма, местом действия которого стал калифорнийский ад девяностых.



Бонус: «Симпсоны» (24 сезон, 22 серия)

Плейлист Иисуса: 6 лучших фильмов с музыкой The Jesus and Mary Chain

В «Симпсонах», как известно, было всё. Музыка The Jesus and Mary Chain здесь, правда, не звучала, однако в одной из серий персонаж по имени Преподобный Лавджой читает книгу, на обложке которой обыгрывается название группы. Очевидно, что создатель сериал Мэтт Гренинг тоже в свое время провел немало времени под действием психостимуляторов и дурманящей музыки братьев Ридов.

Ярослав Забалуев
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Джесси АйзенбергДэвид БоуиГовард ДойчСкарлетт ЙоханссонСтивен КингСофия КопполаБилл МюррейЛу РидКристен СтюартЭдвард ФерлонгДжон ХьюзЭрик Штольц
фильмы
ВоронКладбище домашних животных 2Поколение игры `Doom`СимпсоныСтрана приключенийТерминатор 2: Судный деньТрудности переводаЧудеса своего рода

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Плейлист Иисуса: 6 лучших фильмов с музыкой The Jesus and Mary Chain фотографии
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