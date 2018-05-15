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Премьера фильма «451 градус по Фаренгейту» на большом экране

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15 мая 2018
Онлайн-сервис Amediateka Home of HBO и сеть кинотеатров «КАРО» представляют на большом экране российскую премьеру новой экранизации классического романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Специальные показы пройдут 20 мая в Москве и Санкт-Петербурге. Премьера фильма состоялась в рамках 71-го Каннского кинофестиваля. Он не выйдет в прокат, так что эти показы — единственная возможность посмотреть новое прочтение классики фантастической литературы на большом экране.

Премьера фильма «451 градус по Фаренгейту» на большом экране

По сюжету в некоем тоталитарном обществе история переписывается, книги безжалостно сжигаются, а их чтение преследуется по закону. «Пожарный» Гай Монтэг (Майкл Б. Джордан) после встречи с юной Клариссой (София Бутелла) меняет свои убеждения и начинает противостоять суровому брандмейстеру Битти (Майкл Шэннон).

Кино-Театр.ру начинает розыгрыш пяти двойных билетов на московский показ этой картины! Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру ВКонтакте . Вступайте и выигрывайте!



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персоны
София БутеллаМайкл Шэннон (II)

обсуждение >>
№ 1
Т-татьян@   15.05.2018 - 13:21
Роман - прекрасный, стал культовым. Эту экранизацию не видела, но хочется увидеть. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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