Премьера фильма «451 градус по Фаренгейту» на большом экране

Онлайн-сервис Amediateka Home of HBO и сеть кинотеатров «КАРО» представляют на большом экране российскую премьеру новой экранизации классического романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Специальные показы пройдут 20 мая в Москве и Санкт-Петербурге. Премьера фильма состоялась в рамках 71-го Каннского кинофестиваля. Он не выйдет в прокат, так что эти показы — единственная возможность посмотреть новое прочтение классики фантастической литературы на большом экране.
По сюжету в некоем тоталитарном обществе история переписывается, книги безжалостно сжигаются, а их чтение преследуется по закону. «Пожарный» Гай Монтэг (Майкл Б. Джордан) после встречи с юной Клариссой (София Бутелла) меняет свои убеждения и начинает противостоять суровому брандмейстеру Битти (Майкл Шэннон).
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