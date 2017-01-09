«Золотой глобус»-2017. Все номинанты и победители

8 января 2017 года в Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Лидером по количеству номинаций был мюзикл Мюзикл Дэмиена Шазелла «Ла-Ла Ленд»
, он претендовал на семь наград. И он получил все семь глобусов, поставив новый рекорд по количеству завоеванных наград этой престижной премии.
Почетная премия Сесиля Б. Де Милля за вклад в кинематограф была вручена Мерил Стрип
. А Золотые глобусы распределились так:
Лауреаты премии «Золотой глобус» в области кино:
Лучший драматический фильм - «Лунный свет»
Остальные номинанты:
«По соображениям совести
»
«Любой ценой
»
«Лев
»
«Манчестер у моря
»
Лучшая комедия или мюзикл - «Ла-Ла Ленд»
Остальные номинанты:
«Дэдпул
»
«Женщины XX века
»
«Синг-стрит
»
«Флоренс Фостер Дженкинс
»
Лучший актер в драматическом фильме - Кэйси Аффлек, «Манчестер у моря»
Остальные номинанты:
Дензел Вашингтон
— «Ограды»
Джоэл Эджертон
— «Лавинг»
Эндрю Гарфилд
— «По соображениям совести»
Вигго Мортенсен
— «Капитан Фантастик»
Лучший актер в комедии или мюзикле - Райан Гослинг, «Ла-Ла Ленд»
Остальные номинанты:
Райан Рейнольдс
— «Дэдпул»
Хью Грант
— «Флоренс Фостер Дженкинс»
Колин Фаррелл
— «Лобстер»
Джона Хилл
— «Парни со стволами»
Лучшая актриса в драматическом фильме - Изабель Юппер, «Она»
Остальные номинанты:
Эми Адамс
— «Прибытие»
Джессика Честейн
— «Мисс Слоун»
Рут Негга
— «Лавинг»
Натали Портман
— «Джеки»
Лучшая актриса в комедии или мюзикле - Эмма Стоун — «Ла-Ла Ленд»
Остальные номинанты:
Мэрил Стрип — «Флоренс Фостер Дженкинс»
Аннетт Бенинг
— «Женщины XX века»
Лили Коллинз
— «Правила побоку»
Хейли Стайнфелд — «Почти семнадцать»
Лучший актер второго плана - Аарон Тейлор-Джонсон, «Под покровом ночи»
Остальные номинанты:
Джефф Бриджес
— «Любой ценой»
Махершала Али
— «Лунный свет»
Дев Патель
— «Лев»
Саймон Хелберг
— «Флоренс Фостер Дженкинс»
Лучшая актриса второго плана - Виола Дэвис, «Ограды»
Остальные номинанты:
Николь Кидман
— «Лев»
Наоми Харрис
— «Лунный свет»
Октавия Спенсер
— «Скрытые фигуры»
Мишель Уильямс
— «Манчестер у моря»
Лучший режиссер - Дэмиен Шазелл, «Ла-Ла Ленд»
Остальные номинанты:
Том Форд
— «Под покровом ночи»
Мэл Гибсон
— «По соображениям совести»
Барри Дженкинс — «Лунный свет»
Кеннет Лонерган
— «Манчестер у моря»
Лучший сценарий - «Ла-Ла Ленд»
Остальные номинанты:
«Под покровом ночи
»
«Лунный свет»
«Любой ценой»
«Манчестер у моря»
Лучший зарубежный фильм - «Она»
Остальные номинанты:
«Божественные
»
«Неруда
»
«Коммивояжер
»
«Тони Эрдманн»
Лучший анимационный фильм - «Зверополис»
Остальные номинанты:
«Кубо. Легенда о самурае
»
«Моана
»
«Жизнь кабачка»
«Зверопой
»
Лучшая музыка - «Ла-Ла Ленд»
Остальные номинанты:
«Лев»
«Лунный свет»
«Прибытие
»
«Скрытые фигуры
»
Лучшая песня - «Ла-Ла Ленд»
Остальные номинанты:
«Тролли
»
«Ла-Ла Ленд»
«Зверопой»
«Золото
»
«Моана»
Лауреаты премии «Золотой глобус» в области телевидения:
Лучший драматический сериал - «Корона»
Остальные номинанты:
«Игра престолов
»
«Очень странные дела»
«Это мы»
«Мир Дикого Запада
»
Лучший актер в драматическом сериале - Билли Боб Торнтон, «Голиаф»
Остальные номинанты:
Боб Оденкёрк
— «Лучше звоните Солу»
Рами Малек — «Мистер Робот»
Лив Шрайбер
— «Рэй Донован»
Мэттью Риз
— «Американцы»
Лучшая актриса в драматическом сериале - Клер Фой, «Корона»
Остальные номинанты:
Катрина Балф
— «Чужестранка»
Кери Рассел
— «Американцы»
Вайнона Райдер
— «Очень странные дела»
Эван Рэйчел Вуд
— «Мир Дикого Запада»
Лучший комедийный сериал - «Атланта»
Остальные номинанты:
«Вице-президент
»
«Очевидное»
«Черноватый»
«Моцарт в джунглях»
Лучший актер в комедийном сериале - Дональд Гловер, «Атланта»
Остальные номинанты:
Энтони Андерсон
— «Черноватый»
Гаэль Гарсиа Берналь
— «Моцарт в джунглях»
Ник Нолти — «Грейвс»
Джеффри Тэмбор
— «Очевидное»
Лучшая актриса в комедийном сериале - Трэйси Эллис Росс, «Черноватый»
Остальные номинанты:
Джулия Луис-Дрейфус — «Вице-президент»
Сара Джессика Паркер
— «Развод»
Иса Рэй — «Белая ворона»
Рэйчел Блум — «Чокнутая бывшая»
Джина Родригез — «Девственница»
Лучший телефильм или мини-сериал - «Американская история преступлений»
Остальные номинанты:
«Ночной администратор»
«Однажды ночью
»
«Костюмер»
«Преступление по-американски»
Лучший актер в телефильме или мини-сериале - Том Хиддлстон, «Ночной администратор»
Остальные номинанты:
Риз Ахмед — «Однажды ночью»
Брайан Крэнстон
— «До самого конца»
Кортни Б. Вэнс
— «Американская история преступлений»
Джон Туртурро
— «Однажды ночью»
Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале - Сара Полсон, «Американская история преступлений»
Остальные номинанты:
Фелисити Хаффман
— «Преступление по-американски»
Райли Кио — «Девушка по вызову»
Шарлотта Рэмплинг
— «Лондонский шпион»
Керри Вашингтон
— «Слушание»
Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме - Хью Лори, «Ночной администратор»
Остальные номинанты:
Джон Траволта
— «Американская история преступлений»
Стерлинг К. Браун
— «Американская история преступлений»
Джон Литгоу
— «Корона»
Кристиан Слэйтер
— «Мистер Робот»
Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме - Оливия Колман, «Ночной администратор»
Остальные номинанты:
Мэнди Мур
— «Это мы»
Крисси Мец — «Это мы»
Тэнди Ньютон
— «Мир Дикого Запада»
Лина Хиди
— «Игра престолов»
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