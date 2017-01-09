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«Золотой глобус»-2017. Все номинанты и победители

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9 января 2017
8 января 2017 года в Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Лидером по количеству номинаций был мюзикл Мюзикл Дэмиена Шазелла «Ла-Ла Ленд», он претендовал на семь наград. И он получил все семь глобусов, поставив новый рекорд по количеству завоеванных наград этой престижной премии.

«Золотой глобус»-2017. Все номинанты и победители

Почетная премия Сесиля Б. Де Милля за вклад в кинематограф была вручена Мерил Стрип. А Золотые глобусы распределились так:


Лауреаты премии «Золотой глобус» в области кино:

Лучший драматический фильм - «Лунный свет»

Остальные номинанты:
«По соображениям совести»
«Любой ценой»
«Лев»
«Манчестер у моря»

«Золотой глобус»-2017. Все номинанты и победители


Лучшая комедия или мюзикл - «Ла-Ла Ленд»

Остальные номинанты:
«Дэдпул»
«Женщины XX века»
«Синг-стрит»
«Флоренс Фостер Дженкинс»


Лучший актер в драматическом фильме - Кэйси Аффлек, «Манчестер у моря»

Остальные номинанты:
Дензел Вашингтон — «Ограды»
Джоэл Эджертон — «Лавинг»
Эндрю Гарфилд — «По соображениям совести»
Вигго Мортенсен — «Капитан Фантастик»

«Золотой глобус»-2017. Все номинанты и победители


Лучший актер в комедии или мюзикле - Райан Гослинг, «Ла-Ла Ленд»

Остальные номинанты:
Райан Рейнольдс — «Дэдпул»
Хью Грант — «Флоренс Фостер Дженкинс»
Колин Фаррелл — «Лобстер»
Джона Хилл — «Парни со стволами»

«Золотой глобус»-2017. Все номинанты и победители


Лучшая актриса в драматическом фильме - Изабель Юппер, «Она»

Остальные номинанты:
Эми Адамс — «Прибытие»
Джессика Честейн — «Мисс Слоун»
Рут Негга — «Лавинг»
Натали Портман — «Джеки»

«Золотой глобус»-2017. Все номинанты и победители


Лучшая актриса в комедии или мюзикле - Эмма Стоун«Ла-Ла Ленд»

Остальные номинанты:
Мэрил Стрип — «Флоренс Фостер Дженкинс»
Аннетт Бенинг — «Женщины XX века»
Лили Коллинз — «Правила побоку»
Хейли Стайнфелд — «Почти семнадцать»

«Золотой глобус»-2017. Все номинанты и победители


Лучший актер второго плана - Аарон Тейлор-Джонсон, «Под покровом ночи»

Остальные номинанты:
Джефф Бриджес — «Любой ценой»
Махершала Али — «Лунный свет»
Дев Патель — «Лев»
Саймон Хелберг — «Флоренс Фостер Дженкинс»

«Золотой глобус»-2017. Все номинанты и победители


Лучшая актриса второго плана - Виола Дэвис, «Ограды»

Остальные номинанты:
Николь Кидман — «Лев»
Наоми Харрис — «Лунный свет»
Октавия Спенсер — «Скрытые фигуры»
Мишель Уильямс — «Манчестер у моря»

«Золотой глобус»-2017. Все номинанты и победители


Лучший режиссер - Дэмиен Шазелл, «Ла-Ла Ленд»

Остальные номинанты:
Том Форд — «Под покровом ночи»
Мэл Гибсон — «По соображениям совести»
Барри Дженкинс — «Лунный свет»
Кеннет Лонерган — «Манчестер у моря»

«Золотой глобус»-2017. Все номинанты и победители


Лучший сценарий - «Ла-Ла Ленд»

Остальные номинанты:
«Под покровом ночи»
«Лунный свет»
«Любой ценой»
«Манчестер у моря»


Лучший зарубежный фильм - «Она»

Остальные номинанты:
«Божественные»
«Неруда»
«Коммивояжер»
«Тони Эрдманн»

«Золотой глобус»-2017. Все номинанты и победители


Лучший анимационный фильм - «Зверополис»

Остальные номинанты:
«Кубо. Легенда о самурае»
«Моана»
«Жизнь кабачка»
«Зверопой»

«Золотой глобус»-2017. Все номинанты и победители


Лучшая музыка - «Ла-Ла Ленд»

Остальные номинанты:
«Лев»
«Лунный свет»
«Прибытие»
«Скрытые фигуры»


Лучшая песня - «Ла-Ла Ленд»

Остальные номинанты:
«Тролли»
«Ла-Ла Ленд»
«Зверопой»
«Золото»
«Моана»


Лауреаты премии «Золотой глобус» в области телевидения:

Лучший драматический сериал - «Корона»

Остальные номинанты:
«Игра престолов»
«Очень странные дела»
«Это мы»
«Мир Дикого Запада»


Лучший актер в драматическом сериале - Билли Боб Торнтон, «Голиаф»

Остальные номинанты:
Боб Оденкёрк — «Лучше звоните Солу»
Рами Малек — «Мистер Робот»
Лив Шрайбер — «Рэй Донован»
Мэттью Риз — «Американцы»

«Золотой глобус»-2017. Все номинанты и победители


Лучшая актриса в драматическом сериале - Клер Фой, «Корона»

Остальные номинанты:
Катрина Балф — «Чужестранка»
Кери Рассел — «Американцы»
Вайнона Райдер — «Очень странные дела»
Эван Рэйчел Вуд — «Мир Дикого Запада»

«Золотой глобус»-2017. Все номинанты и победители


Лучший комедийный сериал - «Атланта»

Остальные номинанты:
«Вице-президент»
«Очевидное»
«Черноватый»
«Моцарт в джунглях»


Лучший актер в комедийном сериале - Дональд Гловер, «Атланта»

Остальные номинанты:
Энтони Андерсон — «Черноватый»
Гаэль Гарсиа Берналь — «Моцарт в джунглях»
Ник Нолти — «Грейвс»
Джеффри Тэмбор — «Очевидное»

«Золотой глобус»-2017. Все номинанты и победители


Лучшая актриса в комедийном сериале - Трэйси Эллис Росс, «Черноватый»

Остальные номинанты:
Джулия Луис-Дрейфус — «Вице-президент»
Сара Джессика Паркер — «Развод»
Иса Рэй — «Белая ворона»
Рэйчел Блум — «Чокнутая бывшая»
Джина Родригез — «Девственница»

«Золотой глобус»-2017. Все номинанты и победители


Лучший телефильм или мини-сериал - «Американская история преступлений»

Остальные номинанты:
«Ночной администратор»
«Однажды ночью»
«Костюмер»
«Преступление по-американски»


Лучший актер в телефильме или мини-сериале - Том Хиддлстон, «Ночной администратор»

Остальные номинанты:
Риз Ахмед — «Однажды ночью»
Брайан Крэнстон — «До самого конца»
Кортни Б. Вэнс — «Американская история преступлений»
Джон Туртурро — «Однажды ночью»

«Золотой глобус»-2017. Все номинанты и победители


Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале - Сара Полсон, «Американская история преступлений»

Остальные номинанты:
Фелисити Хаффман — «Преступление по-американски»
Райли Кио — «Девушка по вызову»
Шарлотта Рэмплинг — «Лондонский шпион»
Керри Вашингтон — «Слушание»

«Золотой глобус»-2017. Все номинанты и победители


Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме - Хью Лори, «Ночной администратор»

Остальные номинанты:
Джон Траволта — «Американская история преступлений»
Стерлинг К. Браун — «Американская история преступлений»
Джон Литгоу — «Корона»
Кристиан Слэйтер — «Мистер Робот»

«Золотой глобус»-2017. Все номинанты и победители


Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме - Оливия Колман, «Ночной администратор»

Остальные номинанты:
Мэнди Мур — «Это мы»
Крисси Мец — «Это мы»
Тэнди Ньютон — «Мир Дикого Запада»
Лина Хиди — «Игра престолов»
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«Золотой глобус»-2017. Все номинанты и победители фотографии
«Золотой глобус»-2017. Все номинанты и победители фотографии
«Золотой глобус»-2017. Все номинанты и победители фотографии
«Золотой глобус»-2017. Все номинанты и победители фотографии
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