«Золотой орёл»-2017: Лауреаты и номинанты

27 января
в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм» состоялась торжественная - 15-я - церемония вручения премий
«Золотой орёл»
. Лучшим фильмом 2016 года Национальная Академия кинематографических искусств и наук России признала картину
Андрея Кончаловского «Рай»
, которой также достались награды за женскую роль и режиссёрскую работу.
Василию Ливанову
вручили приз
«За вклад в историю Российского кинематографа»
.
Итак,
«Золотые орлы»
распределились следующим образом:
Лучшие визуальные эффекты
- CGF (
«Экипаж»
)
Остальные номинанты:
«Дуэлянт»
«Ледокол»
Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам
- Елена Фомичева (
«Дама пик»
)
Остальные номинанты:
Марина Красновидова («Дуэлянт»)
Наталья Грачёва (
«Контрибуция»
)
Лучшая работа звукорежиссёра
- Алексей Самоделко («Экипаж»)
Остальные номинанты:
Ростислав Алимов («Дуэлянт»)
Александр Копейкин (
«Ледокол»
)
Лучший монтаж фильма
- Константин Ларченко («Экипаж»)
Остальные номинанты:
Каролина Мачиевская («Дама пик»)
Иван Лебедев («Ледокол»)
Лучшая музыка к фильму
-
Артём Васильев
(«Экипаж»)
Остальные номинанты:
Игорь Вдовин
(«Дуэлянт»)
Лучшая работа художника по костюмам
-
Татьяна Патрахальцева
(
«Дуэлянт»
)
Остальные номинанты:
Инесса Снежкина («Контрибуция»)
Наталья Ершова (
«Тайна Снежной королевы»
)
Лучшая работа художника-постановщика
-
Андрей Понкратов
(«Дуэлянт»)
Остальные номинанты:
Александр Адабашьян
(
«Жили-были мы»
)
Владимир Южаков
(«Контрибуция»)
фото: Геннадий Авраменко Лучшая операторская работа
-
Максим Осадчий
(«Дуэлянт»)
Остальные номинанты:
Александр Симонов
(
«Рай»
)
Владислав Опельянц
(
«Ученик»
)
Лучшая мужская роль второго плана
-
Сергей Шакуров
(«Экипаж»)
Остальные номинанты:
Роман Мадянов
(«Монах и бес»)
Сергей Газаров
(«Экипаж»)
Лучшая женская роль второго плана
-
Елена Яковлева
(
«Самый лучший день!»
)
Остальные номинанты:
Юлия Ауг
(«Ученик»)
Ирина Пегова
(«Экипаж»)
Лучшая мужская роль на телевидении
-
Константин Лавроненко
(
«Клим»
)
Остальные номинанты:
Константин Хабенский
(
«Метод»
)
Евгений Ткачук
(
«Тихий Дон»
)
фото: Геннадий Авраменко Лучшая женская роль на телевидении
-
Ольга Погодина
(
«Маргарита Назарова»
)
Остальные номинанты:
Юлия Пересильд
(
«Людмила Гурченко»
)
Светлана Иванова
(
«Следователь Тихонов»
)
Лучшая мужская роль в кино
-
Иван Янковский
(«Дама пик»)
Остальные номинанты:
Пётр Фёдоров
(«Дуэлянт»)
Данила Козловский
(«Экипаж»)
фото: Геннадий Авраменко Лучшая женская роль в кино
-
Юлия Высоцкая
(«Рай»)
Остальные номинанты:
Ксения Раппопорт
(«Дама пик»)
Виктория Исакова
(«Ученик»)
Лучший сценарий
-
Юрий Арабов
(
«Монах и бес»
)
Остальные номинанты:
Алексей Красовский
(
«Коллектор»
)
Андрей Кончаловский, Елена Киселёва («Рай»)
Лучшая режиссёрская работа
-
Андрей Кончаловский
(«Рай»)
Остальные номинанты:
Алексей Мизгирев
(«Дуэлянт»)
Николай Лебедев
(«Экипаж»)
Лучший зарубежный фильм в российском прокате
-
«Выживший»
(реж.
Алехандро Гонсалес Иньярриту
)
Остальные номинанты:
«Светская жизнь»
«Шпионский мост» Лучший анимационный фильм
- «Кот и мышь» (реж.
Наталья Чернышова
)
Остальные номинанты:
«Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение»
«Морошка»
Лучший короткометражный фильм
- «Мама» (реж.
Кирилл Плетнёв
)
Остальные номинанты:
«Брут»
«Ну, здравствуй Оксана Соколова!» Лучший неигровой фильм
- «Кровавые бивни» (реж. Сергей Ястржембский)
Остальные номинанты:
«24 снега»
«Забытые полёты»
Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)
-
«Тихий Дон»
(реж.
Сергей Урсуляк
)
Остальные номинанты:
«Маргарита Назарова»
«Метод» Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)
-
«Клим»
(реж.
Карен Оганесян
)
Остальные номинанты:
«Деньги»
«Фарца»
фото: Геннадий Авраменко Лучший фильм
-
«Рай» Остальные номинанты:
«Дуэлянт»
«Ледокол»
«Коллектор» «Экипаж»
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