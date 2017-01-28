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«Золотой орёл»-2017: Лауреаты и номинанты

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28 января 2017
27 января в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм» состоялась торжественная - 15-я - церемония вручения премий «Золотой орёл». Лучшим фильмом 2016 года Национальная Академия кинематографических искусств и наук России признала картину Андрея Кончаловского «Рай», которой также достались награды за женскую роль и режиссёрскую работу. Василию Ливанову вручили приз «За вклад в историю Российского кинематографа».

«Золотой орёл»-2017: Лауреаты и номинанты


Итак, «Золотые орлы» распределились следующим образом:

Лучшие визуальные эффекты - CGF («Экипаж»)

Остальные номинанты:
«Дуэлянт»
«Ледокол»


Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам - Елена Фомичева («Дама пик»)

Остальные номинанты:
Марина Красновидова («Дуэлянт»)
Наталья Грачёва («Контрибуция»)


Лучшая работа звукорежиссёра - Алексей Самоделко («Экипаж»)

Остальные номинанты:
Ростислав Алимов («Дуэлянт»)
Александр Копейкин («Ледокол»)


Лучший монтаж фильма - Константин Ларченко («Экипаж»)

Остальные номинанты:
Каролина Мачиевская («Дама пик»)
Иван Лебедев («Ледокол»)


Лучшая музыка к фильму - Артём Васильев («Экипаж»)

Остальные номинанты:
Игорь Вдовин («Дуэлянт»)


Лучшая работа художника по костюмам - Татьяна Патрахальцева («Дуэлянт»)

Остальные номинанты:
Инесса Снежкина («Контрибуция»)
Наталья Ершова («Тайна Снежной королевы»)


Лучшая работа художника-постановщика - Андрей Понкратов («Дуэлянт»)

Остальные номинанты:
Александр Адабашьян («Жили-были мы»)
Владимир Южаков («Контрибуция»)


Павел Табаков, Максим Осадчий и Марина Зудина
фото: Геннадий Авраменко

Лучшая операторская работа - Максим Осадчий («Дуэлянт»)

Остальные номинанты:
Александр Симонов («Рай»)
Владислав Опельянц («Ученик»)


Лучшая мужская роль второго плана - Сергей Шакуров («Экипаж»)

Остальные номинанты:
Роман Мадянов («Монах и бес»)
Сергей Газаров («Экипаж»)


Лучшая женская роль второго плана - Елена Яковлева («Самый лучший день!»)

Остальные номинанты:
Юлия Ауг («Ученик»)
Ирина Пегова («Экипаж»)


Лучшая мужская роль на телевидении - Константин Лавроненко («Клим»)

Остальные номинанты:
Константин Хабенский («Метод»)
Евгений Ткачук («Тихий Дон»)


Мария Лемешева, Алексей Пиманов и Ольга Погодина
фото: Геннадий Авраменко

Лучшая женская роль на телевидении - Ольга Погодина («Маргарита Назарова»)

Остальные номинанты:
Юлия Пересильд («Людмила Гурченко»)
Светлана Иванова («Следователь Тихонов»)


Лучшая мужская роль в кино - Иван Янковский («Дама пик»)

Остальные номинанты:
Пётр Фёдоров («Дуэлянт»)
Данила Козловский («Экипаж»)


Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая
фото: Геннадий Авраменко

Лучшая женская роль в кино - Юлия Высоцкая («Рай»)

Остальные номинанты:
Ксения Раппопорт («Дама пик»)
Виктория Исакова («Ученик»)


Лучший сценарий - Юрий Арабов («Монах и бес»)

Остальные номинанты:
Алексей Красовский («Коллектор»)
Андрей Кончаловский, Елена Киселёва («Рай»)


Лучшая режиссёрская работа - Андрей Кончаловский («Рай»)

Остальные номинанты:
Алексей Мизгирев («Дуэлянт»)
Николай Лебедев («Экипаж»)


«Выживший»

Лучший зарубежный фильм в российском прокате - «Выживший» (реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту)

Остальные номинанты:
«Светская жизнь»
«Шпионский мост»


Лучший анимационный фильм - «Кот и мышь» (реж. Наталья Чернышова)

Остальные номинанты:
«Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение»
«Морошка»


Лучший короткометражный фильм - «Мама» (реж. Кирилл Плетнёв)

Остальные номинанты:
«Брут»
«Ну, здравствуй Оксана Соколова!»


Лучший неигровой фильм - «Кровавые бивни» (реж. Сергей Ястржембский)

Остальные номинанты:
«24 снега»
«Забытые полёты»


Лучший телевизионный сериал (более 10 серий) - «Тихий Дон» (реж. Сергей Урсуляк)

Остальные номинанты:
«Маргарита Назарова»
«Метод»


Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий) - «Клим» (реж. Карен Оганесян)

Остальные номинанты:
«Деньги»
«Фарца»


Никита Михалков, Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая
фото: Геннадий Авраменко

Лучший фильм - «Рай»

Остальные номинанты:
«Дуэлянт»
«Ледокол»
«Коллектор»
«Экипаж»

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