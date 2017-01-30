Более странно, чем в раю: история кинофестиваля Sundance

Как появился, чем пригодился и почему до сих пор важен главный фестиваль американского независимого
Что бы эти ребята ни продавали, мне это не надо
«Буч Кэссиди и Сандэнс Кид»
29 января закончился Sundance 2017 - фестиваль американского независимого кино, где, впрочем, уже давно показывают картины и из других уголков планеты. Мы решили рассказать, как этот смотр вообще возник и какова его в роль, в первую очередь, в американском кинематографе. Спойлер: на нём заявили о себе многие режиссеры, которых мы сегодня знаем.
Классический и самый кассовый вестерн «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид
» с Полом Ньюманом
и Робертом Редфордом
- один из образчиков Нового Голливуда, ставшего оппозицией заскорузлому студийному кино и глотком свежего воздуха в американском кинематографе 60-80-х. Симптоматично, что фестиваль Sundance, специализирующийся на американском независимом, обязан именем этой картине, а своему рождению - идеям Нового Голливуда.
Прото-Sundance
В 1968 году Роберт Редфорд, сыгравший Сандэнса Кида, на гонорар от картины купил лыжный курорт на горном хребте Уосатч, штат Юта, и назвал его Сандэнс. Связь с именем своего персонажа он отрицал, утверждая, что ему просто нравится само слово. Ровно через десять лет, в августе 1978-го, и уже в столице Юты Солт-Лейк-Сити (50 километров от Сандэнса) при покровительстве Редфорда и мэра города возник фестиваль Utah/US Film Festival - прообраз будущего Sundance. Основателями смотра выступили двоюродный брат жены Редфорда, уроженец Юты Стерлинг Ван Вагенен
, впоследствии занявшийся съёмками документального кино и продюсированием, и еще несколько человек. В первый год Редфорд занял кресло председателя фестиваля.
Новый Голливуд к тому времени подходил к концу: режиссеры, оживившие ландшафт американского кинематографа (Деннис Хоппер
, Майк Николс
, Роберт Олтман
, Фрэнсис Форд Коппола
, Мартин Скорсезе
и многие другие), влились в студийную систему - и независимость беспечных ездоков и бешеных быков закончилась. Как раз те, кто решился подхватить их флаг, и интересовали Utah/US Film Festival, где в конкурс отбирали независимое американское кино, а также привлекали внимание зрителя к региональным кинематографиям (в частности, в самой Юте). В первый год на смотре показали ряд классических и нео-классических лент - от «Трамвая “Желание”
» и «Сладкого запаха успеха
» до «Полуночного ковбоя
» со «Злыми улицами
».
Добро пожаловать в Парк-Сити
В 1981 году произошло два ключевых события. Utah/US Film Festival переехал из Солт-Лейк-Сити в Парк-Сити - город-горнолыжный курорт, что подтолкнуло организаторов передвинуть фестиваль с сентября на январь. Лыжный сезон должен был поспособствовать интересу к независимому кино. А летом Рэдфорд и Вагенен организовали некоммерческий институт с оригинальным названием Sundance, в рамках которого начинающие кинематографисты могли послушать выступления профи, посоветоваться с работниками индустрии и попитчинговаться. Строго говоря, первые образовательные программы Вагенен начал проводить еще в 1979-м.
В 1984 году фестиваль Sundance принял более-менее сегодняшний вид: институт Sundance начал контролировать Utah/US Film Festival - и его переименовали.
В первый же год в конкурсе обретшего сегодняшнее имя фестиваля Sundance дебютировали братья Коэны
с лентой «Просто кровь
», а Джим Джармуш
представил «Более странно, чем в раю
».
Блеск и нищета Sundance Film Festivale
В Парк-Сити побывало большинство известных американских режиссеров последних тридцати лет. Приезжали сюда и постановщики из других стран. В 90-е фестиваль начали критиковать за то, что он не столько открывает имена, сколько устраивает столпотворение инди-звезд (и не только).
Впрочем, это не первый «кризис» Sundance: еще на заре фестиваля, в 80-е историк кино и автор книги «Беспечные ездоки, бешеные быки» Питер Бискинд
писал, что Редфорд сначала спас независимое американское кино, а затем сам же его своими вкусами и похоронил (как сделали идеологи Нового Голливуда). Дескать, довольно быстро актёр перестал разделять методы амбициозных режиссеров, что его сильно расстраивало, поэтому он оперативно сделал Sundance парадом положительно-социального кино, не слишком стремящегося залезать на более радикальные территории. В 2000-е «Сандэнс» начали критиковать за то, что он превращается в кинорынок. В 2010-е само растекающееся понятие «сандэновский стиль» начало утомлять некоторых зрителей и критиков. Впрочем, история показывает, что независимый кинематограф поразительно живуч: в XXI веке Sundance продолжает привлекать яркие таланты.
Лица смотра
На первом Sundance Film Festivale в 1985 году собрали не только свежие картины, но и ленты нео-классиков: «Безумие 13
» (1963) Фрэнсиса Форда Копполы, «Берта по прозвищу “Товарный вагон”
» (1972) Мартина Скорсезе, а также новую ленту Вуди Аллена - «Пурпурную розу Каира
» (1985).
Именитые режиссеры не стали редкостью и в последующие годы: хоть Sundance и стремится помогать молодым талантам, место для мастеров всегда найдётся (разумеется, на фестивале проходят и ретроспективы, например, Джона Кассаветиса
, Роберта Олтмана
и Стэнли Кубрика
).
Уже в 1986 году Аллен
вернулся в Парк-Сити с «Ханной и её сестрами
», а Джон Уотерс
в 1988-м посетил Юту с анти-мюзиклом «Лак для волос
» (по мотивам популярного бродвейского мюзикла). Джармуш, в 1985-м приезжавший с «Более странно, чем в раю», в 1992-м вернулся с «Ночью на Земле
», а в 2014-м - с «Выживут только любовники
».
Ушедший из жизни в прошлом году Том ДиЧилло
в лаборатории института Sundance работал над сценарием дебютного «Джонни-замши
» (1991), а в 1995-м выиграл приз за лучший сценарий с картиной «Жизнь в забвении
».
В 1995-м Тодд Солондз
участвовал в конкурсе фестиваля с «Добро пожаловать в кукольный дом
» (взял гран-при), а в прошлом году в Парк-Сити состоялась премьера его «Таксы
».
Ноа Баумбах
, которого легко представить среди птенцов «сандэнсовского» гнезда, против ожиданий впервые попал в конкурс лишь в 2005-м с лентой «Кальмар и кит
» (приз за режиссуру и сценарий), а затем приезжал вне конкурса с «Госпожой Америкой
».
В 2008-м на фестивале показали «Дневники мертвецов
» Джорджа А. Ромеро
- режиссера «Ночи живых мертвецов
», чья слава и пик карьеры пришлись как раз на времена Нового Голливуда.
Дебютанты
Несмотря на наследование Новому Голливуду, имя фестивалю все-таки сделали дебютанты.
1980-е:
В 80-е в Парк-Сити, в частности, можно было увидеть: «Просто кровь
» братьев Коэнов, «Ближайшего родственника» Атома Эгояна (в рамках показа канадских дебютантов новой формации), «Секс, ложь и видео
» Стивена Содерберга. Содерберга после этой картины покойный кинокритик Роджер Эберт назвал «лицом поколения Sundance» (если совсем точно - он окрестил его poster boy).
1990-е
:
В 91-м Квентин Тарантино
приехал на Sundance со сценарием «Бешеных псов
», а потом вернулся и с самим фильмом. Посещение автором «Криминального чтива
» лаборатории института «Сандэнс» идёт несколько вразрез с мифом о том, что всему он научился исключительно в видеопрокате, однако не противоречит тому, что его стиль и понимание кино все-таки сформировались не в разговорах с людьми из киноиндустрии.
Уэс Андерсон
показывал на фестивале сначала короткометражную, а затем и полнометражную версию фильма «Бутылочная ракета
». Вообще в это десятилетие дебютировали многие режиссеры, которые сейчас считаются если не живыми классиками, то как минимум большими фигурами.
Среди других дебютов 90-х: «Золотая молодежь
» Уита Стиллмана
(в прошлом году он вновь приезжал на фестиваль с «Любовью и дружбой
»), «Роджер и я
» документалиста Майкла Мура
, «Невероятная правда
» Хэла Хартли, «Отрава
» Тодда Хейнса, «Бездельник
» Ричарда Линклейтера (в 2013-м он вернется с «Перед полуночью
»), «Раскрепощение
» Дэвида О. Расселла
, «Пи
» Даррена Аронофски, а также совершившая революцию в хорроре «Ведьма из Блэр
».
2000-е
Избранные дебюты: «Девственницы-самоубийцы
» Софии Копполы, «Помни
» Кристофера Нолана, «Донни Дарко
» Ричарда Келли, «Детонатор
» Шейна Каррута (получил Гран-При, а через десять лет удостоился специального приза жюри - за «Примесь
»), «500 дней лета
» Марка Уэбба.
2010-е
Избранные дебюты: «Марта Марси Мэй Марлен
» Шона Дуркина, «Звери дикого Юга
» Бена Зайтлина, «Станция “Фрутвейл”
» Райана Куглера, «Строго на Запад
» Джона МакЛина, «Рождение нации
» Нэйта Паркера.
Среди зрительских хитов десятилетия и «Я, Эрл и умирающая девушка
» Альфонсо Гомес-Рехона, работавшего на хоррор-анталогии «Американская история ужасов
».
Остальной мир на Сандэнсе
Постепенно Sundance расширял территории - в Парк-Сити сначала просто привозили картины из других стран, а с 2005 года добавил целый набор призов для зарубежных картин. Предметом гордости для фестиваля могут служить «Фейерверки
» Такеши Китано (Япония), «Деликатесы
» Жана Пьера Жене и Марка Каро (Франция), «Хронос
» Гильермо Дель Торо (Мексика), «Братья
» Сюзанны Бир (Дания), «Человек гризли
» Вернера Херцога
(Германия), «Русалка
» Анны Меликян (Россия), «Вход в пустоту
» Гаспара Ноэ (Аргентина).
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