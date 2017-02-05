Берлинский кинофестиваль-2017: Стаканы свои, кино международное

С 9 по 19 февраля пройдет Берлинский международный кинофестиваль – третий по значимости после Каннского и Венецианского и, пожалуй, самый посещаемый кинофорум в мире. По крайней мере, очереди за билетами в кино здесь объективно самые длинные в Европе. В этом году обозреватели Кино-театр.ру впервые встанут в эти очереди, чтобы освещать фестиваль изнутри. А пока - коротко о том, чем вообще интересен Берлинале и что можно ожидать от программы этого года.
В конкурсе смотра соблюдается принцип премьерности, а также отборщики следят за тем, чтобы обеспечить наиболее широкое представительство всех мировых кинематографий. Принято также считать, что в программу Берлинале чаще других отбирают фильмы на политические темы. Но фестиваль имеет репутацию прогрессивного не только за счет геополитического акцента. Сюда проще, чем в Канны и Венецию, пробиться молодым и малоопытным режиссерам, фильмы которых могут быть включены если не в конкурс, то в ряд других программ. Берлин с распростертыми объятиями встречает и открывает миру молодые таланты, показывая множество экспериментальных и авторских фильмов.
Награды
Основным призом является «Золотой медведь» (медведь – геральдический символ Берлина), им награждают лучший фильм. «Серебряный медведь» присуждается в нескольких номинациях: «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучшая музыка», «Лучший сценарий». Отдельный «Серебряный медведь» основного жюри так и называется - «Гран-при жюри».
Однако, список наград этим не ограничивается. Еще есть бронзовый и хрустальный «медведи», «Голубой ангел», призы за персональные достижения, особые призы, приз за дебют, приз международной прессы (ФИПРЕССИ), а еще берлинское ноу-хау - премия «Тедди», вручаемая фильмам про проблемы гомосексуалистов.
фото: Hollywood Reporter
Структура программы
Ежегодно на Берлинале показывают порядка 350-400 фильмов. Основная программа – Международный конкурс (около 25 картин), программу оценивает международное жюри из семи человек, в этом году его председателем стал Пол Верхувен. Чем это закончится для фестиваля, предугадать невозможно.
Самые обширные программы - «Панорама» (независимые проекты), «Форум» (авангардное и экспериментальное кино) и «Поколение» (фильмы для детей и юношества) являются тоже международными и укомплектованы как игровыми, так и документальными фильмами разного метража. Кстати, Generation – тоже конкурсная секция, причем в состав ее жюри вошли наравне с остальными двое подростков, отобранных из более чем 1000 претендентов (дети заполняли опросники на прошлогоднем Берлинале). Именно в этой программе два года назад принимала участие российская картина «14+» Андрея Зайцева.
Берлин - рай и для любителей неигрового кино, которого здесь традиционно показывают много. Документалки не выделены в особое гетто, а щедро распределены по всем программам. В этом году их даже больше, чем игровых картин – 226. 16 из них будут претендовать на первую в истории фестиваля награду, учрежденную за лучший документальный фильм. Так что, можно сказать, с этого года в Берлине появился конкурс неигрового кино. Его будет судить отдельное жюри из трех человек.
Еще одно жюри будет оценивать и дебюты, которые также разбросаны по всем разделам программы, их тоже очень много, но только 16 поборются за денежный приз (все награды Берлинале подкреплены денежными знаками).
Национальный кинематограф представлен и в международных секциях, и в отдельной программе «Перспективное немецкое кино». Остальное - это ретроспективы, гала-премьеры, странная, но постоянная программа «Кулинарное кино», а отдельным блоком – новые международные сериалы. Таким образом, немцы стремятся охватить все возможные киноформаты.
Что касается наших «медведей», то за время существования смотра мы увезли отсюда множество серебряных и три золотых статуэтки: в 1977 ее получило «Восхождение» Ларисы Шепитько, в 1979 - «Тема» Глеба Панфилова, а в 1999-ом Гран-При короткометражного конкурса взяли «Мифы. Подвиги Геракла» Сергея Овчарова. Давно пора повторить.
В этом году в конкурсе Россия не представлена, но отечественные картины, или те, что в той или иной степени сделанные при участии российских кинематографистов, участвуют в параллельных программах.
«Заложники», реж. Резо Гигинеишвили, совместное производство Грузии, России и Польши (Panorama Special),
«Реквием для миссис Джей», реж. Боян Вулетич, производство Сербия, Болгария, Македония, Россия (Panorama Special),
«Процесс. Российское государство против Олега Сенцова», реж. Аскольд Куров, производство Эстония, Польша, Чехия (Berlinale Special)
«Мальчик и озеро», реж. Прокопий Ноговицын (NATIVe)
«24 снега», реж. Михаил Барынин (NATIVe),
«Книга тундры: повесть о Вуквукае, маленьком камне», реж. Алексей Вахрушев (NATIVe), «Бог Джохогой», реж. Сергей Потапов (NATIVe).
А поболеть предлагаем за русскоязычные картины из конкурсной программы Generation 14+ «Молоко» Дарьи Власовой, короткий метр, производство Литва, и украино-немецкую «Школу номер три», режиссеры Елизавета Смит и Георг Жено. Тем паче, что Жено – не чужой для нас человек, один из создатель Театра.doc, между прочим.
Что еще покажут на 67-ом Берлинале
Фестиваль откроется фильмом «Джанго» Этьена Комара, известного больше как продюсера, это его дебютная режиссерская работа. Фильм открытия также входит и в конкурсную программу.
Всего же в основном конкурсе покажут 24 фильма, среди которых 18 участвуют в соревновании, а еще шесть поставлены просто для красоты. Над схваткой оказались «Бар» Алекса де ла Иглесиа, «Последний портрет» Стэнли Туччи, «Акушерка» Мартена Прово, «Дом вице-короля» Гуриндер Чадхи и две громкие премьеры сезона «Т2: Трейнспоттинг» и «Логан». Также среди знакомых имен - Джеймс Грей, новый фильм которого - «Затерянный город Z» - почему-то не попал в конкурс и будет показан в программе Гала-премьер.
А среди конкурсантов – новый фильм Аки Каурисмяки «По ту сторону надежды», «Возвращение в Монток» оскаровского лауреата Фолькера Шлендорфа, «След зверя» Ангешки Холланд, «Вечеринка» Салли Поттер, «Ана, моя любовь» Кэлина Питера Нецера (румынский режиссер, обладатель «Золотого медведя» за фильм «Поза ребенка») – эти, пожалуй, наиболее известные персоны. В конкурсе нашлось место одной документальной работе немецкого режиссера и одной анимации - из Китая.
Но вообще, 80% берлинской программы - это мировые и международные премьеры, треть из которых - дебютные работы, и про них ничего нельзя сказать наверняка. Беглый тематический анализ выявил большое количество фильмов из Северной Африки и арабских стран, а также изобилие лент, в которых подчеркивается нетрадиционная сексуальная ориентация героев. А в целом, как на любом огромном фестивале, программа лучше всего описывается фразой "чего здесь только нет".
На закрытии будет продемонстрировал победитель основного конкурса.
Кинорынок
На Берлинском фестивале функционирует чрезвычайно крупный кинорынок European Film Market, по размерам сравнимый с Каннским. Сюда съезжаются представители всех индустриальных направлений – производители фильмов, дистрибуторы, фестивальные отборщики, руководители телеканалов. В их программе, кроме кинопросмотров, индивидуальные встречи, дискуссии, круглые столы, а также непосредственно рыночные мероприятия – переговоры о покупке той или иной картины для показа, прав на экранизацию книги, заключение договоров о копродукции.
Центральные темы обсуждения на кинорынке этого года – VR-технологии и слияние кино с виртуальной реальностью, копродукция европейских компаний с Голливудом, а также животрепещущий вопрос развития киноиндустрии в странах арабского мира, ее потенциал и рыночные перспективы.
Социальная ответственность Берлинале
Берлинский фестиваль всегда делал упор на общечеловеческие темы, укреплении взаимопонимания и толерантности, а также активно реагировал на актуальные события в обществе - не только кинопрограммой, но и другими видами деятельности. В последнее время – это, в первую очередь, проблемы беженцев. В прошлом году «Золотого медведя» получил трудносмотрибельный документальный фильм «Море в огне» Джанфранко Рози про нелегальных мигрантов из Северной Африки, в этом году горячая тема будет продолжена. На фестивале будет проходить сбор средств в фонд помощи беженцам, им выделяются бесплатные билеты на показы, а многие молодые иммигранты, в целях их скорейшей интеграции и реабилитации, привлечены для работы на фестивале в качестве волонтеров.
Также немцы традиционно обеспокоены природоохранными проблемами: устроители фестиваля в этом году решительно отказались от пластиковых стаканчиков и просят гостей приходить со своими чашками в места раздачи бесплатного кофе и воды.
Екатерина Визгалова
фото: пресс-служба Берлинского фестиваля
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