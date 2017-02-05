Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Берлинский кинофестиваль-2017: Стаканы свои, кино международное

Фестивальная колонка >>
5 февраля 2017
С 9 по 19 февраля пройдет Берлинский международный кинофестиваль – третий по значимости после Каннского и Венецианского и, пожалуй, самый посещаемый кинофорум в мире. По крайней мере, очереди за билетами в кино здесь объективно самые длинные в Европе. В этом году обозреватели Кино-театр.ру впервые встанут в эти очереди, чтобы освещать фестиваль изнутри. А пока - коротко о том, чем вообще интересен Берлинале и что можно ожидать от программы этого года.

Берлинский кинофестиваль-2017: Стаканы свои, кино международное


Отличительные особенности

Это 67-ой по счету фестиваль; первый, нетрудно посчитать, прошел в 1951 году. За эти годы первое признание здесь получили многие классики мирового кинематографа - такие, как Акира Куросава, Ингмар Бергман, Роман Полански, Франсуа Трюффо и другие.

В конкурсе смотра соблюдается принцип премьерности, а также отборщики следят за тем, чтобы обеспечить наиболее широкое представительство всех мировых кинематографий. Принято также считать, что в программу Берлинале чаще других отбирают фильмы на политические темы. Но фестиваль имеет репутацию прогрессивного не только за счет геополитического акцента. Сюда проще, чем в Канны и Венецию, пробиться молодым и малоопытным режиссерам, фильмы которых могут быть включены если не в конкурс, то в ряд других программ. Берлин с распростертыми объятиями встречает и открывает миру молодые таланты, показывая множество экспериментальных и авторских фильмов.

Берлинский кинофестиваль-2017: Стаканы свои, кино международное


Награды

Основным призом является «Золотой медведь» (медведь – геральдический символ Берлина), им награждают лучший фильм. «Серебряный медведь» присуждается в нескольких номинациях: «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучшая музыка», «Лучший сценарий». Отдельный «Серебряный медведь» основного жюри так и называется - «Гран-при жюри».

За выдающиеся достижения в области искусства тоже полагается «Серебряный медведь». В этом году его получит итальянский дизайнер Милена Канонеро, работавшая художником по костюму на фильмах Стэнли Кубрика, Фрэнсиса Форда Копполы, Сидни Поллака, Уоррена Битти, Романа Полански, Стивена Содерберга, Софии Копполы, Уэса Андерсона и не только. Пять раз она была номинирована на премию Оскар и трижды завоевала ее, за фильмы «Барри Линдон» (1971), «Огненные колесницы» (1981) и «Мария Антуанетта» (2006). Вручение премии будет сопровождаться показом картины «Сияние» Кубрика, на которой также работала Канонеро, а остальные ленты из ее фильмографии, включая «Пролетая над гнездом кукушки», «Заводной апельсин» и «Крестного отца III», киноманы смогут посмотреть в течение всего фестиваля.

Однако, список наград этим не ограничивается. Еще есть бронзовый и хрустальный «медведи», «Голубой ангел», призы за персональные достижения, особые призы, приз за дебют, приз международной прессы (ФИПРЕССИ), а еще берлинское ноу-хау - премия «Тедди», вручаемая фильмам про проблемы гомосексуалистов.

Милена Канонеро
фото: Hollywood Reporter


Структура программы

Ежегодно на Берлинале показывают порядка 350-400 фильмов. Основная программа – Международный конкурс (около 25 картин), программу оценивает международное жюри из семи человек, в этом году его председателем стал Пол Верхувен. Чем это закончится для фестиваля, предугадать невозможно.

Самые обширные программы - «Панорама» (независимые проекты), «Форум» (авангардное и экспериментальное кино) и «Поколение» (фильмы для детей и юношества) являются тоже международными и укомплектованы как игровыми, так и документальными фильмами разного метража. Кстати, Generation – тоже конкурсная секция, причем в состав ее жюри вошли наравне с остальными двое подростков, отобранных из более чем 1000 претендентов (дети заполняли опросники на прошлогоднем Берлинале). Именно в этой программе два года назад принимала участие российская картина «14+» Андрея Зайцева.

Берлин - рай и для любителей неигрового кино, которого здесь традиционно показывают много. Документалки не выделены в особое гетто, а щедро распределены по всем программам. В этом году их даже больше, чем игровых картин – 226. 16 из них будут претендовать на первую в истории фестиваля награду, учрежденную за лучший документальный фильм. Так что, можно сказать, с этого года в Берлине появился конкурс неигрового кино. Его будет судить отдельное жюри из трех человек.

Берлинский кинофестиваль-2017: Стаканы свои, кино международное

Еще одно жюри будет оценивать и дебюты, которые также разбросаны по всем разделам программы, их тоже очень много, но только 16 поборются за денежный приз (все награды Берлинале подкреплены денежными знаками).
Национальный кинематограф представлен и в международных секциях, и в отдельной программе «Перспективное немецкое кино». Остальное - это ретроспективы, гала-премьеры, странная, но постоянная программа «Кулинарное кино», а отдельным блоком – новые международные сериалы. Таким образом, немцы стремятся охватить все возможные киноформаты.



Россияне на Берлинале

Первой российской картиной, показанной на Берлинском фестивале, стал фильм Сергея Соловьева «Сто дней после детства». Тогда, в 1975-ом, Соловьев получил приз за лучшую режиссуру. Вообще, россияне не каждый год, но довольно часто прорываются в Берлин: за последние 20 лет в основном конкурсе мы участвовали 8 раз с фильмами: «Долгая счастливая жизнь» (2014), «Под электрическими облаками» (2015), «В субботу» (2011), «Как я провел этим летом» (2010), «Солнце» (2005), «Русский бунт» (2000), «Страна глухих» (1998), «Три истории» (1997).

Что касается наших «медведей», то за время существования смотра мы увезли отсюда множество серебряных и три золотых статуэтки: в 1977 ее получило «Восхождение» Ларисы Шепитько, в 1979 - «Тема» Глеба Панфилова, а в 1999-ом Гран-При короткометражного конкурса взяли «Мифы. Подвиги Геракла» Сергея Овчарова. Давно пора повторить.

кадр из фильма Заложники

В этом году в конкурсе Россия не представлена, но отечественные картины, или те, что в той или иной степени сделанные при участии российских кинематографистов, участвуют в параллельных программах.
«Заложники», реж. Резо Гигинеишвили, совместное производство Грузии, России и Польши (Panorama Special),
«Реквием для миссис Джей», реж. Боян Вулетич, производство Сербия, Болгария, Македония, Россия (Panorama Special),
«Процесс. Российское государство против Олега Сенцова», реж. Аскольд Куров, производство Эстония, Польша, Чехия (Berlinale Special)
«Мальчик и озеро», реж. Прокопий Ноговицын (NATIVe)
«24 снега», реж. Михаил Барынин (NATIVe),
«Книга тундры: повесть о Вуквукае, маленьком камне», реж. Алексей Вахрушев (NATIVe),
«Бог Джохогой», реж. Сергей Потапов (NATIVe).

А поболеть предлагаем за русскоязычные картины из конкурсной программы Generation 14+ «Молоко» Дарьи Власовой, короткий метр, производство Литва, и украино-немецкую «Школу номер три», режиссеры Елизавета Смит и Георг Жено. Тем паче, что Жено – не чужой для нас человек, один из создатель Театра.doc, между прочим.

кадр из фильма Школа номер три


Что еще покажут на 67-ом Берлинале

Фестиваль откроется фильмом «Джанго» Этьена Комара, известного больше как продюсера, это его дебютная режиссерская работа. Фильм открытия также входит и в конкурсную программу.

Всего же в основном конкурсе покажут 24 фильма, среди которых 18 участвуют в соревновании, а еще шесть поставлены просто для красоты. Над схваткой оказались «Бар» Алекса де ла Иглесиа, «Последний портрет» Стэнли Туччи, «Акушерка» Мартена Прово, «Дом вице-короля» Гуриндер Чадхи и две громкие премьеры сезона «Т2: Трейнспоттинг» и «Логан». Также среди знакомых имен - Джеймс Грей, новый фильм которого - «Затерянный город Z» - почему-то не попал в конкурс и будет показан в программе Гала-премьер.

А среди конкурсантов – новый фильм Аки Каурисмяки «По ту сторону надежды», «Возвращение в Монток» оскаровского лауреата Фолькера Шлендорфа, «След зверя» Ангешки Холланд, «Вечеринка» Салли Поттер, «Ана, моя любовь» Кэлина Питера Нецера (румынский режиссер, обладатель «Золотого медведя» за фильм «Поза ребенка») – эти, пожалуй, наиболее известные персоны. В конкурсе нашлось место одной документальной работе немецкого режиссера и одной анимации - из Китая.

кадр из фильма По ту сторону надежды

Секция «Берлинская классика» будет включать в себя премьеры свежеотреставрированных шедевров мировой киноклассики – «Крупный план» Аббаса Киаростами, «Энни Холл» Вуди Аллена, «Морис» Джеймса Айвори и «Ночь живых мертвецов» Джорджа А. Ромеро и «Терминатор: Судный день» Джеймса Кэмерона, причем последний из Берлина разойдется в повторный прокат по всему миру в формате 3D.

В ретроспективах этого года – огромная программа научной фантастики разных лет: на большом экране можно будет посмотреть классику жанра - «Пятый элемент», «Бегущего по лезвию», «Чужого», а также совсем неизвестные фильмы. Другая ретроспектива посвящена главному немецкому режиссеру Райнеру Вернеру Фасбиндеру.

Но вообще, 80% берлинской программы - это мировые и международные премьеры, треть из которых - дебютные работы, и про них ничего нельзя сказать наверняка. Беглый тематический анализ выявил большое количество фильмов из Северной Африки и арабских стран, а также изобилие лент, в которых подчеркивается нетрадиционная сексуальная ориентация героев. А в целом, как на любом огромном фестивале, программа лучше всего описывается фразой "чего здесь только нет".

На закрытии будет продемонстрировал победитель основного конкурса.

Терминатор: Судный день


Кинорынок

На Берлинском фестивале функционирует чрезвычайно крупный кинорынок European Film Market, по размерам сравнимый с Каннским. Сюда съезжаются представители всех индустриальных направлений – производители фильмов, дистрибуторы, фестивальные отборщики, руководители телеканалов. В их программе, кроме кинопросмотров, индивидуальные встречи, дискуссии, круглые столы, а также непосредственно рыночные мероприятия – переговоры о покупке той или иной картины для показа, прав на экранизацию книги, заключение договоров о копродукции.

Центральные темы обсуждения на кинорынке этого года – VR-технологии и слияние кино с виртуальной реальностью, копродукция европейских компаний с Голливудом, а также животрепещущий вопрос развития киноиндустрии в странах арабского мира, ее потенциал и рыночные перспективы.



Социальная ответственность Берлинале

Берлинский фестиваль всегда делал упор на общечеловеческие темы, укреплении взаимопонимания и толерантности, а также активно реагировал на актуальные события в обществе - не только кинопрограммой, но и другими видами деятельности. В последнее время – это, в первую очередь, проблемы беженцев. В прошлом году «Золотого медведя» получил трудносмотрибельный документальный фильм «Море в огне» Джанфранко Рози про нелегальных мигрантов из Северной Африки, в этом году горячая тема будет продолжена. На фестивале будет проходить сбор средств в фонд помощи беженцам, им выделяются бесплатные билеты на показы, а многие молодые иммигранты, в целях их скорейшей интеграции и реабилитации, привлечены для работы на фестивале в качестве волонтеров.

Также немцы традиционно обеспокоены природоохранными проблемами: устроители фестиваля в этом году решительно отказались от пластиковых стаканчиков и просят гостей приходить со своими чашками в места раздачи бесплатного кофе и воды.

Берлинский кинофестиваль-2017: Стаканы свои, кино международное

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Берлинский кинофестивальЕкатерина Визгалова
персоны
Джеймс АйвориУэс АндерсонМихаил БарынинИнгмар БергманУоррен БиттиПол ВерховенРезо ГигинеишвилиДжеймс ГрэйГеорг ЖеноАндрей ЗайцевАлекс де ла ИглесиаМилена КанонероАки КаурисмякиАббас КиаростамиСофия КопполаФрэнсис Форд КопполаСтэнли КубрикАкира КуросаваСергей ОвчаровГлеб ПанфиловРоман ПоланскиСидни ПоллакМартен ПровоСтивен СодербергСергей СоловьевФрансуа ТрюффоСтэнли ТуччиРайнер Вернер ФасбиндерАгнешка ХолландЛариса ШепитькоФолькер Шлёндорф
фильмы
14+24 снегаБарри ЛиндонБегущий по лезвию бритвыВ субботуВосхождениеДолгая счастливая жизньЗаводной апельсинЗаложникиКак я провёл этим летомКрёстный отец: Часть третьяЛоган: РосомахаМария-АнтуанеттаМифы. Подвиги ГераклаМоре в огнеНочь живых мертвецовОгненные колесницыПод электрическими облакамиПоза ребёнкаПролетая над гнездом кукушкиПятый элементРусский бунтСияниеСолнцеСто дней после детстваСтрана глухихТ2: ТрейнспоттингТемаТерминатор 2: Судный деньТри истории (киноальманах)ЧужойЭнни Холл

фотографии >>
Терминатор: Судный день
кадр из фильма "Джанго"
кадр из фильма "По ту сторону надежды"
Кадр из фильма "Книга тундры"
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Георгий Тараторкин
4 февраля ушёл из жизни актёр Георгий Тараторкин.
Зоя Булгакова
3 февраля ушла из жизни актриса Зоя Булгакова.

День рождения >>

Татьяна Абрамова
Надежда Бутырцева
Сергей Вельяминов
Сергей Вершинин
Виктор Ильичёв
Ия Парулава
Максим Пинскер
Виктор Раков
Ростислав Янковский
Режина Дуарте
Калина Ендрусик
Дженнифер Джейсон Ли
Лора Линни
Шарлотта Рэмплинг
Барбара Хёрши
Майкл Шин
все родившиеся 5 февраля >>

Афиша кино >>

Дорога чести
драма, триллер
США, 2014
Джон Уик 2
триллер
США, 2017
Кто эти люди?
комедия
Италия, 2015
Лабиринты любви
комедия
Болгария, Россия, 2015
Лего Фильм: Бэтмен
боевик, приключения
Дания, США, 2017
На пятьдесят оттенков темнее
мелодрама, экранизация, эротика
Великобритания, США, 2017
Прекрасные дни в Аранхуэсе
драма, экранизация
Германия, Португалия, Франция, 2016
Огни большой деревни
комедия
Россия, 2016
Идеальные незнакомцы
драма, комедия
Италия, 2016
Звонки
драма, фильм ужасов
США, 2016
Космос между нами
мелодрама, научная фантастика, приключения
США, 2016
Отпетые напарники
боевик, комедия
Гонконг, Китай, США, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью