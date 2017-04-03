Суздаль-2017: ТОП-12 мультфильмов фестиваля

Открытый российский фестиваль анимационного кино, проходящий ежегодно в городе Суздале, - это самый репрезентативный смотр нашей анимации за минувший год. Специально для kino-teatr.ru Мария Терещенко составила топ самых интересных и заметных мультфильмов Суздаля-2017.
«Рыбы, пловцы, корабли»
Режиссер: Дмитрий Геллер
Во время обсуждения программы конкурсных фильмов Суздаля режиссер Константин Бронзит
говорил о том, какое это неблагодарное дело - создавать мультипликацию по поэзии. Еще более неблагодарное дело - описывать фильмы Дмитрия Геллера
.
«Рыбы, пловцы, корабли» - это настоящее анимационное стихотворение, со своими рифмами, визуальными метафорами и ритмическими переливами. Прозрачное, как китайская графика, чарующее, как спрятанная в раковине жемчужина, и таинственное, как иноязычная речь, звучащая за кадром. Жесты женщины, манипулирующей фигурами театра теней странным образом рифмуются с движениями прозаичных едоков лапши, волнующаяся поверхность экрана - с гладью воды и вибрацией линий, а те в свою очередь превращаются в сплетенные тела...
Новый фильм Геллера похож и не похож на его предыдущие работы. Здесь можно угадать и сложную ассоциативность «Маленькой симфонии» и увидеть китайские мотивы, звучавшие в «Маленьком пруде» и «Как мыши кота хоронили», но в то же время «Рыбы, пловцы, корабли» - совсем другое кино, в котором чувствуется мудрость и отстраненная жесткость китайского искусства, такого безоценочного и лишенного западной сентиментальности.
«Бельчонок и санки»
Режиссер: Оксана Щукина
Пока мама ушла по делам, маленький бельчонок отправился один на прогулку – с санками – и пережил захватывающую, опасную и такую веселую поездку.
Отучившаяся на аниматора сначала в Питере, потом во Франции Олеся Щукина все еще ходит в числе начинающих режиссеров, хотя и список работ, и список призов у нее побольше, чем у некоторых опытных мастеров. Но все фильмы вроде бы такие маленькие, трогательно-милые, изящно-остроумные – как будто пробы пера. «Манная каша
», «На суше хоть весла суши
», «Слон и велосипед
» и вот теперь – «Бельчонок и санки
» - крошечное, легкое, графичное кино, сделанное из нескольких цветов, нескольких геометрических форм, из нескольких точных, узнаваемых ярких эмоций.
«Джони Бони Бо»
Режиссер: Елизавета Скворцова
Известная в основном благодаря большим циклам коротких-коротких фильмов для детей («Колыбельные мира» и «Буквальные истории»), Лиза Скворцова
впервые со времен института сняла взрослое и довольно длинное по своим меркам кино: Джони-Бони-Бо длится целых 10 минут и рассказывает о любви. В основе – стихотворение известного британца, основоположника «поэзии бессмыслиц» Эдварда Лира.
Речь о простом пареньке, который живет одиноко на острове в компании овец и выращивает тыквы. Однажды к берегу причаливает кораблик, а на нем – чопорная певичка с курочкой под мышкой и чемоданчиком в руке. Знакомство сразу не задается: попытки Джони поднести вещи заканчивается тем, что курочка чуть не убегает, а овечка чуть не съедает панталоны важной гостьи. И ничего не помогает – ни нежные взгляды, ни тыквенная похлебка, ни фрак с цилиндром. Или все же помогает?.. У Лизы получился гомерически смешной и в то же время невероятно нежный фильм о силе бесхитростной любви, о том, как пронзительно искреннее спонтанное чувство, и о том, из каких странных вещей и ситуаций возникает порой неподдельная близость.
«Два трамвая»
Режиссер: Светлана Андрианова
Кукольный мультфильм по мотивам одноименного стихотворения Осипа Мандельштама рассказывает о двух трамваях: постарше и помладше. История начинается, когда красненький трамвай – еще ребенок, шаловливый и озорной, сбегающий из депо и играющий в неположенных местах, так что старшему, коричневому, трамваю приходится бросать свои дела, чтобы спасать малыша. Продолжается же повесть, когда красный трамвай взрослеет, а коричневый – стареет, и теперь уже сам нуждается в помощи.
Эта трогательная семейная повесть разворачивается на фоне стильных декораций, напоминающих о послевоенном Ленинграде. В окнах и на улицах игрушечного города встречаются бумажные люди – тонкие, почти прозрачные с прописанными черным фломастером деталями, они попивают чай, укачивают младенцев, гуляют с собаками и ходят за покупками, и на этом фоне ненавязчивой плоской суеты, история родителя и ребенка выглядят еще объемнее и ярче.
«9 способов нарисовать человека»
Режиссер: Александр Свирский
Новый фильм Александра Свирского
по сути своей очень простой: это веселые рассуждения о том, как можно нарисовать человека для анимационного фильма. Например, можно вместо головы нарисовать дерево, а вместо ног – шланг, а можно гипер-реалистично (очень подробно) или наоборот всего тремя линиями (палка-палка, огуречик), или нарисовать только часть человека – например, глаз.
Сама по себе такая сюжетная концепция довольно необычна, но не уникальна: поэты и художники во всех видах искусства с давних пор посвящали произведения рефлексии по поводу творчества. И аниматоры – не исключение. Однако Свирский удивительным образом умеет все вывернуть наизнанку, так что и рефлексия у него получается как бы не очень настоящей, постмодернистской, ироничной и немного безумной. Закадровый текст мечется от вполне резонных вариантов к полнейшему абсурду: «можно нарисовать человека так, как птичка говорит», а изображения – от беспорядочных линий к коллажам, почти беспредметным, но добавляющих в контекст странные смыслы и значения, которые сложно с ходу вписать в простую канву закадрового урока рисования… Человек, голова которого нарисована на бланке, толпа серых мрачных фигур, образ человека, редуцирующегося до трех линий, или детализирующегося до реалистично изображенных внутренних органов… Как будто урок анимационного рисования стремится расшириться до маленького сумбурного исследования образа человека в искусстве, а может, даже и шире – до исследования того, что есть человек в принципе.
Как обычно с фильмами Свирского толком и не вычислишь, что и до какой степени режиссер вкладывал в свое кино. Может, и не важно. Ведь, как сообщает 9-я главка фильма, можно «нарисовать человека случайно. И сам не заметишь, как нарисовал человека».
«Возьми любой момент из детства»
Режиссеры: Наталья Мирзоян, Марина Карпова, Ваня Максимов, Ашот Мефодин, Игорь Мельников, Андрей Бахурин, Карина Чиркина
Мультфильм «Возьми любой момент из детства» сделан в жанре «анимационного джема» - то есть это коллективная работа нескольких режиссеров, каждому из которых досталась своя крошечная история. Анимационные джемы делаются по разным принципам: иногда режиссеры получают по строчке из песни (так было с другим российским джемом «Совы нежные», взорвавшим Интернет два года назад), иногда – возможность сделать свой вариант базового сюжета… Нынешний джем создан по пирожкам (коротким юмористическим стихотворениям) о детстве. Сюжеты, буквально по минутке каждый, точно и пронзительно изображают яркие детские впечатления – поход в детский сад через зимнее темное утро, невозможность присоединиться к игре других ребят, желание быть незаметным в собственном доме или невозможность объяснить взрослым, что тебе от них нужно.
«Альтернативная прогулка»
Режиссер: Иван Максимов
Две дамы заболтались в парке и не замечают, что у одной из коляски сбежал младенец, а у другой – задняя половина тела… да-да, именно так все и было: в фильмах Ивана Максимова возможно все. «Альтернативная прогулка» - мульт, почти бессюжетный. Это ряд наблюдений за странной жизнью фантазийного парка, в котором бездельничают абсурдные обитатели великолепного максимовского мира: прыгают в классики, выкладывают из палочек слово на «жо», читают, зевают и качаются на качелях. Вот кто-то на ходу превратился в стул, вот у кого-то рыкнула пятая точка, вот девочка сдулась от изумления, а вот у парочки зевак шеи буквально скрутились в жгуты от неуемного любопытства – чего только не увидишь во время этой удивительной прогулки.
«Теперь я вижу тебя»
Режиссер: Диана Синеокая
Диана Синеокая
– один из самых неоднозначных российских режиссеров: одни эксперты видят в ней яркое самобытное явление, другие отказывают даже в профессионализме, так что фильмы Дианы порой даже в конкурсную программу Суздальского фестиваля не попадают. Короткометражке «Теперь я вижу тебя» повезло: она оказалась в завершающем блоке суздальского конкурса, куда директорат по негласной традиции ставит самое интересное кино.
Фильм Дианы запоминается метидативной красотой, сотканной из бисера и имитации масляной живописи, помноженной на африканские и латиноамериканские фольклорные и мифологические мотивы, завораживающее движение в кадре и уносящую в небесные сферы музыку Дмитрия Милованова.
До обсуждения истории дело обычно не доходит, ибо расшифровка ее дается не всем – фильм оставляет пространство для множества интерпретаций, включая и предположения, будто в нем вовсе нет сюжета. Сюжет, тем не менее, есть и довольно пронзительный: это история про юную рабыню и контрабандиста, который отказывается от наживы во имя внезапной любви.
«Ежик, который совсем не ежик»
Режиссер: Алексей Игнатов
«Форель вкусна, когда грустна,
Форель вкусна, когда на суше.
Особенно форель вкусна,
когда в саду созрели груши».
Такие стихи пишет главный герой этого мультфильма. Ежик. Точнее, Петя. Поскольку признавать в себе ежика главный герой отказывается, несмотря на последовательные попытки маленькой птички убедить его, то есть ежика, то есть Петю, в том, что он все-таки ежик.
«Ежик, который совсем не ежик» - совершенно очаровательный, стильный, остроумный, немного лиричный детский мультфильм, в котором автору за 5 минут удалось рассказать очень о многом: о творчестве, о фантазии, о дружбе, а также о том, как важно нам всем быть чем-то и кем-то большим.
«Опасное путешествие»
Режиссер: Михаил Солошенко
Имя студента ВГИКа Михаила Солошенко запомнилось пару лет назад благодаря яркой комедийной работе «На пороге Ильич». Новый фильм - дипломная работа Михаила - тоже комедия с политическим флером. В антиутопическом мире Россия превратилась в совершенно глухой уголок мира, где и людей-то почти не осталось (все русские переехали в Америку). Обитает здесь всего 13 поселенцев, которых не удается выманить никакими калачами. Главный герой фильма - американский журналист - отправляется в опасное путешествие, чтобы узнать, как живется поселенцам. В пути он сталкивается с лесом, насекомыми, песнями, русской едой и... страшно сказать, любовью.
«Среди черных волн»
Режиссер: Анна Буданова
В добрых традициях свердловской анимации фильм у екатеринбургского режиссера Анны Будановой получился невеселый, медитативный и даже трагичный. История сказочная, но на хэппи-энд рассчитывать не стоит. В изысканной черно-белой графике здесь описывается судьба девушки-тюленя... пошла она однажды купаться с подругами, а человек возьми и укради ее тюленью шкуру. Пришлось героине оставаться человеческой женщиной, становится женой, матерью... И хотя эта жизнь приносит ей отдельные моменты радости, но глаза с тоской смотрят на воду.
Анна Буданова - режиссер, хоть и молодой, а уже знаменитый. Ее дебютная короткометражка «Обида» имела хорошую фестивальную историю. Нынешний фильм - «Среди черных волн» - вторая картина в ее фильмографии - уже проехался по многим фестивалям и получил не одну награду.
Super 9
Режиссер: Рим Шарафутдинов
Рим Шарафутдинов практически каждый год раскрывается с новой стороны. Он давно зарекомендовал себя как блистательный аниматор, умеющий ярко передавать и конструировать движение и метаморфозы, разыгрывать классные гэги и экшн. Что до режиссерских опытов Рима, они вызывали много споров. Например, его фильм «Та сторона, где ветер», - стал одной из самых обсуждаемых короткометражек Суздальского фестиваля 10 лет назад. Яркое, нетривиальное, очень самобытное фентези у кого-то вызывало восторг, а кому-то казалось образцом дурного вкуса.
Нынешний фильм Рима, после долгих лет практики, пошедшего учиться во ВГИК, никто уже дурновкусным не назовет. Изысканная графика, отличный ритм, сумасшедшие метаморфозы – Super 9 напоминает отчасти короткометражки бесподобного австралийца Феликса Колгрейва, отчасти Love & Theft культового немца Андреаса Хюкаде. И определенно произведет впечатление на любителей психоделики, красочных кошмаров и сумасбродных макабрических фантазий.
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