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Что смотреть на московском фестивале «Делай Фильм»-2017

Фестивальная колонка >>
17 апреля 2017
С 19 по 23 апреля 2017 в Москве на территории пространства «Хлебозавод 9» пройдет Четвертый международный фестиваль активистского документального кино «Делай Фильм». В этом году на смотре представят более 20 картин из России, Индии, США, Греции, Норвегии и других стран, посвященных прогрессивным социальным проектам, независимому искусству, городским и гражданским инициативам. Большинство кинопоказов будут сопровождаться дискуссиями с участием героев и авторов картин. Вход на события фестиваля свободный, по предварительной регистрации на сайте. Мы составили гид по 10 самым интересным событиям фестиваля для того, чтобы вам было проще сориентироваться в его программе.


Муравейник


«Муравейник», реж. Владимир Логинов

Альманах о владельцах боксов в многоярусном гаражном кооперативе, построенном в советские годы в густонаселенном районе Таллина. Скрытый от посторонних глаз, это настоящий бурлящий жизнью муравейник из семисот владельцев боксов. У каждого - свой бизнес. Практически мужской клуб: уникальная биосфера с ремонтными мастерскими, частной сауной, рестораном, клиникой для животных и другими артефактами жизни.
Страница фильма в каталоге
21 апреля, 21:30 - 23:00


«Атомоград. Монтаж утопии», реж. Станислав Мензелевский, Анна Онуфриенко, Александр Телюк
+ скайп-встреча с авторами

Атомоград - общее название городов-спутников атомных электростанций, а также один из последних советских утопических проектов. Развитие атомной энергетики вдохнул новую силу в послевоенную советскую экономику. Рядом с атомными электростанциями росли города нового типа - атомограды, воплощавшие в себе господствующие идеологические, градостроительные, экологические и научные амбиции. В 1970-80-хх, когда СССР переживал социальный и идеологический кризис, атомграды становились заповедниками советской утопии. Фильм «Атомград. Монтаж утопии» смонтирован из хроник строительства семи атомоградов и исследует историю возникновения атомных городов.
Страница фильма в каталоге
23 апреля, 17.30 - 18.30


Я не пересекал границу, граница пересекла меня


«Я не пересекал границу, граница пересекла меня», реж. Тома Чагелишвили
+встреча с продюсером фильма Вероникой Янатковой

Жители деревни Чурвалети оказались разделены забором с колючей проволокой после войны 2008 года. Те, кто пересекает границу, рискуют быть арестованными и оштрафованными, что заставляет семьи, живущие по обеим сторонам забора, прибегать к изобретательным трюкам, чтобы встретиться друг с другом, сделать покупки, посетить врача или даже найти себе жену. Это еще и история о друзьях детства - Малчаз и Гоча, которые не позволяют границе и политике разделить их.
Страница фильма в каталоге
23 апреля, 18:40 - 20:20


«Следующая остановка: Утопия», реж. Апостолос Каракасис

Экономический кризис в Греции привел к закрытию завода в Салониках, чьи рабочие столкнулись с невозможностью устроиться на новое место работы. После года неудачных попыток перезапустить предприятие, группа рабочих решила захватить здание завода, взяв управления на себя. Коллектив из 20 человек объявил себя кооперативом и издал манифест, согласно которому отныне завод управлялся на принципах равенства и прямой демократии. Так, на руинах одной из самых разрушенных кризисом экономик Европы зародилась эгалитарная утопия. Смогут ли мечты о лучшем мире противостоять суровой экономической реальности?
Страница фильма в каталоге
23 апреля, 20:30 - 22:00


Что смотреть на московском фестивале «Делай Фильм»-2017


Ярмарка идей для режиссеров и активистов

Ярмарка идей - это новый формат работы над документальными кинопроектами, когда темы будущих фильмов предлагают активисты. На кинофестивале они презентуют 10 тем. К участию в событии приглашены профессиональные режиссеры, которые смогут выбрать интересующие их темы и принять участие в следующем этапе Ярмарки, по итогам которого будут разыграны 3 микрогранта на съемки в размере 250 тысяч рублей (первое место) и 150 тысяч рублей (второе и третье место).
Событие Ярмарки в соц. сетях
19 апреля, 19:00 - 21:00


Ovarian Psycos, реж. Джоанна Соколовски и Кейт Трумбулл-ЛаВелла

Фильм о феминистской группировке, которая называет себя велосипедной бригадой Ovarian Psycos. Её создали активистки в Лос-Анджелесе с целью сделать улицы безопаснее, противостоять уличным приставаниям, расизму и насилию, а также вернуть женщинам возможность свободно передвигаться по городу.
Страница фильма в каталоге
19 апреля, 21:10 - 22:40


“Диссернет. Эволюция альтруизма”


«Диссернет. Эволюция альтруизма», реж. Дмитрий Завильгельский
+ встреча с героем - Андреем Зякиным

Герои фильма - известные физики Андрей Ростовцев, Андрей Заякин, биолог Михаил Гельфанд, журналист Сергей Пархоменко - основали вольное сетевое сообщество Диссернет, где стали открыто публиковать сведения о плагиате в диссертациях.
Страница фильма в каталоге
20 апреля, 22:00 - 23:30


«Города во сне», реж. Шонэк Сэн
+ встреча с автором

Возможность спать в общественном месте - один из признаков комфортной и безопасной городской среды. Для бездомного человека спокойный сон - вопрос жизни и смерти. Фильм рассказывает о жизни двух героев, один - исследует город и пытается найти безопасные пространства для сна, второй - содержит «кинотеатр для сна».
Страница фильма в каталоге
21 апреля, 19.30 - 21.20


Мегуника


«Мегуника», реж. Лоренцо Фонда
+ встреча с автором

«Мегуника» - это Мексика, Гватемала, Никарагуа, Коста-Рика и Аргентина. Пять стран Южной Америки, по которым путешествует режиссер вслед за уличным художником Blu, чтобы задокументировать его рабочий процесс, параллельно показывая, какое влияние на искусство Blu оказывают латиноамериканские культуры.
Страница фильма в каталоге
22 апреля, 19:30 - 21:20


Дискуссия «Что такое активистское кино?»

 Что характеризует «активистское кино», как это кино используется и почему так сложно прочертить грань между активизмом и режиссурой. Попробуем разобраться вместе. В дискуссии примет участие специальный гость - Мартин Штольц, программный координатор кинофестиваля Movies That Matter (Амстердам).
22 апреля, 17:00 - 18:00

Что такое активистское кино
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