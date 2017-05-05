«Движение»-2017: Новый сериал Германики, мистический «Гоголь», роскошные «Детки»

На пятом кинофестивале дебютов «Движение» в Омске показали «пилоты» новых русских сериалов — как актуальных, так и не очень. Кино-Театр.ру рассказывает, какие из них непременно стоит дождаться.
Оптимисты тоже плачут
Новый первоканальный сериал «Садовое кольцо
» под вывеской «Валерий Тодоровский представляет»: по идее, это должно гарантировать ему определённый знак качества, но не стоит вестись на громкие имена в титрах. Это не «Оттепель
» и даже не «Оптимисты
», а "латиноамериканская" (что в данном случае жанрообразующий признак) мыльная опера. «Богатые тоже плачут», только про жителей Садового кольца. Богатых играют Мария Миронова
и Анатолий Белый
, чьё семейное благополучие трещит по швам после пропажи сына — оказывается, за фасадом счастливой жизни давно что-то прогнило. При этом нельзя сказать, что история, которая легла в основу сюжета, мертворождённая: в ней хватает и детективных интриг, и корпоративных заговоров, и заказных убийств, и скелетов в шкафах.
Но чего не хватает, так это крепкой режиссуры, которая бы калёным железом вытравила из сериала все несуразные сцены: в частности, душераздирающую исповедь жены Тодоровского
, актрисы Евгении Брик
про первую любовь, мать-стерву и комаров или дурно написанные фразы, которыми общаются персонажи, незатейливо придуманные сценаристкой Анной Козловой («Краткий курс счастливой жизни
». Поэтому бедным зрителям остаётся только мучиться, а артистам — позориться: Анатолий Белый, например, гомерически смешно отыгрывает, кажется, все формы удивления на лице. После этого, сразу возникает вопрос, озвученный в программе «Быть или не быть» на «ТВ-3»: зачем смотреть русские сериалы, если есть западные? А конкретнее: зачем смотреть «Садовое кольцо», если есть не менее «мыльная», но более качественная «Большая маленькая ложь
» на HBO?
Ромео и Джульетта и рэп
На самом деле, ответ на вопрос «зачем смотреть русские сериалы?» лежит в плоскости художественной смелости и авторской воли. Возьмём несовершенный, но крайне любопытный «Бонус
». Это жанровый эксперимент ТНТ — рэп-мюзикл в постановке Валерии Гай Германики
. Как только начинает звучать бит, а на экране появляется люциферообразный Антон Адасинский
, который страшным (и не своим) голосом принимается рассказывать историю молодого рэпера Бонуса (Александр Сударев
), кажется, что экран сейчас разорвёт — от запредельной мощи. Оно и понятно: посмотреть кино режиссёра «Все умрут, а я останусь
», «Школы
» и «Краткого курса счастливой жизни
» — это как прикоснуться к оголённому проводу. Всегда бравшая не столько тонкой драматургией, сколько сырой кинетической энергией, Германика и тут остаётся верна себя. Пока за кадром Дуня читает рэп, а камера, словно дикий зверь, кружит вокруг героев — всё прекрасно, но стоит персонажам открыть рот и начать вести диалоги, наступает полный ахтунг: наружу лезет неописуемая банальщина, такая, что хочется зажмуриться от стыда.
В пилотной серии, пожалуй, слишком мало музыкальных номеров (из запомнившихся - песня проституток на подъезде к Москве), и слишком мало самого Бонуса. Он либо молчит, либо бросает презрительное «да пошёл ты». А если взять в расчёт то, что «Бонус» — это современная вариация «Ромео и Джульетты», получается, что главный герой «пилота» и вовсе Меркуцио — болтливый друг Бонуса Гашик (Артём Сучков
). Вместе они отправляются в столицу на заработки, где рэпер мимоходом встречается со своей Джульеттой — Соней (Лана Райдер
). Смешно, что она сама и её брат-наркоман Курт (Дмитрий Смирнов
), читай Тибальт, выступают репликой Лизы и Тима из «Закона каменных джунглей
», а Бонус брутальной версией Гуфи. За счёт этого сериал Германики начинает смотреться как символический спин-офф «ЗКД» — а не как отечественный ответ лурмановскому «Отжигу».
Война поколений в стрип-клубе
Так сложилось, что премьера «Деток» Нигины Сайфуллаевой
на фестивале совпала с их показом на ТВ-3 в программе «Быть или не быть». Меж тем, у «Деток» один из мощнейших «пилотов» — такой сериал, конечно, нужно запускать. Поколенческая драма, которая разгорается после ссоры сына и отца в исполнение Петра Скворцова
из «Ученика
» и Евгения Цыганова
. Постепенно она затягивает и других персонажей, когда герой Цыганова — владелец кабаре/стрип-клуба Игорь — просить работающую у него Леру (Ясмина Омерович
) проследить за отпрыском. Сайфуллаева чётко очерчивает границу между взрослыми и детками, между которыми ведутся настоящие боевые действия — Петя ненавидит отца-бабника, который переспал с его подружкой, но выглядит не меньшим мудаком, чем сам Игорь. Непонимание становится ключевой проблемой в их отношениях. Пока режиссёр взводит курки чеховских оружий — когда они разом бабахнут, мало никому не покажется.
Вульгарность не тонет и не горит
Эксперименты с формой на ТНТ в какой-то момент привели к тому, что стало казаться, будто на канале возможно всё — а одним из самых невероятных проектов стал «Гоголь
». Но ощущение вседозволенности оказалось ложным: киносериалы на ТНТ закрыли, а «Гоголю» посчастливилось переехать на ТВ-3, из которого продюсеры Валерий Федорович
и Евгений Никишов
делают телеканал с новым лицом. Главной дистрибьюторской особенностью «Гоголя» будет то, что он сначала выйдет в кинотеатрах в виде четырёх полнометражных фильмов (под названиями «Начало», «Заколдованное место», «Вий» и «Страшная месть»), а затем в формате восьмисерийного сериала на ТВ. На фестивале показали половину первого фильма — «Гоголь: Начало», и она выглядит так, как должна выглядеть кэмповая, вульгарная готика — максимально бесстыдно. Даже хочется, чтобы сериал выглядел ещё вульгарнее и бесстыднее.
Формально всё это напоминает «Братьев Гримм
» Терри Гиллиама: и по степени абсурдности, и по творческому подходу. Авторы «Гоголя» компилируют кино из произведений великого русского писателя — то здесь, то там мелькают «пасхалки»: цитируется «Шинель» и «Майская ночь, или Утопленница», — то есть Гоголь оказывается внутри своих же ещё ненаписанных повестей и рассказов. Впрочем, «Начало» по большей части отсылает нас к совершенно другому классику — Вашингтону Ирвингу с его рассказом об Икабоде Крейне и Всаднике без головы. При этом визуально «Гоголь: Начало» похож на «Сонную лощину
» Тима Бёртона — и со стороны режиссёра Егора Баранова
этот оммаж выглядит более чем осмысленным. По сюжет Николай Васильевич (душка Александр Петров
в парике) служит судебным писарем в Третьем отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии, однако спонтанно становится помощником при известном петербургском следователе Якове Петровиче Гуро с ужимками Фандорина (и играет его Олег Меньшиков
).
Поскольку близ села Диканьки происходит серия убийств молодых девушек (при участие таинственного всадника, из спины которого, кажется, торчат тентакли), сыщики отправляются туда, чтобы всё расследовать на месте. Место это оказывается населено всякой паранормальщиной, а у Гоголя обнаруживаются мистические, точнее даже экстрасенсорные способности, но с одним недостатком — каждое его видение сопровождается припадком. Что ещё сказать? Это уже не первая совместная работа Петрова и Меньшикова (сразу вспоминается «Притяжение
») — к тому же Александр служит в Театре имени Ермоловой, худруком которого Олег Евгеньевич является. А в самом сериале в лучших традициях «Игры престолов» присутствует много кровожадного экшена и волнующих воображения обнажённых женских тел. Как с первого взгляда не влюбиться в такое зрелище — совершенно непонятно. В общем, не одним новым «Вием
» теперь едины.
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