«Движение»-2017: Гоголь, Достоевский, язычники и немного про рок

анонс

Главные фильмы и мероприятия четвертого международного смотра активистского дока

Что смотреть на московском фестивале «Делай Фильм»-2017

«Ника»-2017: номинанты, победители, фото с церемонии

24 марта

Суздаль-2017: Искусство против бизнеса

На Открытом российском фестивале анимационного кино встретились и разругались бизнес и искусство