«Движение»-2017: Гоголь, Достоевский, язычники и немного про рок

В Омске завершился фестиваль «Движение», в этот раз отличившийся на удивление сильной и разнообразной программой. В неё попали и экранизации пьес Василия Сигарева и Анны Яблонской, и масштабный документальный проект Евгения Григорьева «Про рок», и якутский фильм «Костер на ветру», и эпизод «Гоголя» - первого сериала, который выйдет в кинотеатральный прокат.
«Язычники», реж. Лера Суркова
Набожная женщина (Татьяна Владимирова
), проведя полжизни в церквях и монастырях, приезжает навестить сына (Валентин Самохин
), невестку (Елена Нестерова
) и внучку-подростка (Виталия Еньшина
). Семья не очень-то рада визиту бабушки, которая с порога начинает брызгать по углам святой водой и креститься, однако постепенно этой тихой женщине удается-таки навязать родственникам свою веру: сперва сосед-алкоголик бросает пить и материться, потом невестка надевает платок и идет в церковь, сын молча ест постную кашу, забывает о консерватории и устраивается работать на склад к отцу Владимиру. Бунтует только внучка – но это, по мнению бабушки, бесы. И не было бы чуда, да трагедия помогла.
Театральный режиссер Лера Суркова дебютирует в кино с экранизацией последней пьесы Анны Яблонской, драматурга, погибшей в 2011 году во время теракта в Домодедове. Одноименный спектакль несколько лет играют на сцене Театра.doc, однако картина, несмотря на камерность (все действие почти не выходит за пределы типовой двушки) и театральность текста, вовсе не выглядит видео-версией спектакля. Это самостоятельное, цельное и именно сегодня, как никогда, актуальное кино, тонко, кое-где с юмором, иронично, саркастично, но не злобно говорящее со зрителем о вере, грехе, искуплении и просто о любви. Не морализаторское и не спекулятивное высказывание на тему губительности любого фанатизма. Рассуждение о том, что религия и вера не равны, а во что и как верить – каждый решает сам. Разговор не про то, есть ли бог, а про то, что, невзирая на соблюдения поста, главное – возлюбить ближнего. На фестивале «Движение» картину наградили призом за сценарий, а также отметили специальным дипломом актерский ансамбль.
«Гупёшка», реж. Влад Фурман
Однажды Тамара (Нелли Попова
) вышла выбросить мусор и встретила у подъезда Пашу (Евгений Баранов
) – с бутылкой вина и желанием поговорить. Напросившись в гости, мужчина попадает в квартиру новой знакомой, а она рассказывает ему, как сильно любит мужа Ленечку (Михаил Разумовский
), который вывез ее, «бракованную», из деревни, посадил дома за швейную машинку и назвал «гупёшкой» - в честь аквариумной рыбки, покорной, молчаливой, невольно преданной хозяину. Не сумев открыть бутылку дешевого вина (Тома знать не знает, что такое штопор), герои заменяют его сладким кипятком в чайных чашках (заварку Ленечка забирает на работу). Она рассказывает ему о смерти маленькой дочки и переодевается в единственное красивое платье, сшитое из старой шторы. Он влюбляется и пытается заставить ее, забитую, напуганную, потерявшуюся, полюбить – не его, рыцаря не без упрека, не мужа, тирана и садиста, а себя.
Режиссер Влад Фурман, автор наделавшей шума «Таинственной страсти
», впервые поставил пьесу Василия Сигарева
«Гупёшка» на сцене петербургского Театра имени Андрея Миронова в 2003 году. Более 10 лет Тамару играет на сцене, а теперь и в кино актриса Нелли Попова – обладательница приза «Движения» за лучшую женскую роль. Несмотря на то, что материал давний, как и в случае с «Язычниками», именно сейчас «Гупёшка» выглядит особенно актуальной, вступая в своего рода спор с мировым кинотрендом – с фильмами про сильных и независимых женщин. Тем болезненнее звучит с экрана эта узнаваемая, правдивая история несчастной женщины. В черно-белом цвете, в декорациях одной комнаты, снятая почти полностью крупными планами. Драматургически безупречный текст Василия Сигарева, в котором так тонко соблюден баланс между комедией, почти фарсом и высокой трагедией и так точно проведена почти невидимая, но резкая линия между смешным и грустным, в руках Влада Фурмана, актеров, оператора Кирилла Мошковича превращается в экранизацию не спектакля, а пьесы.
«Костер на ветру», реж. Дмитрий Давыдов
В маленькой якутской деревне молодой парень случайно, по пьянке, убивает друга, после чего совершает самоубийство. Его отец, старик Игнат (непрофессиональный актер Алексей Устинов
получил награду фестиваля за лучшую мужскую роль), зарабатывающий на жизнь торговлей самодельными деревянными шкатулками, находит утешение в заботе о местном мальчишке, по сути сироте, убежавшем от пьющей матери. Игнат учит мальчика работать, молиться и жить по совести, долго и счастливо. Если бы не отец второго парня, всю дорогу тщетно ищущий справедливости и от отчаяния жаждущий мести.
Якутское кино за последние годы превратилось в кинематографическое явление – эта самостоятельная и вполне успешная региональная индустрия, не в пример общероссийской, производит фильмы как для местного проката, так и на экспорт. «Костер на ветру» относится ко второй категории, преодолевая и жанровые, и национальные границы. В декорациях заснеженной якутской деревни разворачивается, на первый взгляд, простая история о преступлении и наказании, неразрывно связанная с народными обычаями, укладом жизни, верованиями, и в то же время универсальная притча. Даже визуально, ритмически, да и по содержанию и посылу близкая, скорее, к европейской драме. Снятая на якутском, но говорящая со зрителем мировым киноязыком.
«Про рок», реж. Евгений Григорьев
В документальной программе «Движения» победила лента Евгения Григорьева – двухчасовой музыкальный портрет поколения, над которым съемочная группа вынужденно (о проблемах с финансированием авторы рассказывают в остроумных титрах по ходу действия) работала целых пять лет. Что, кажется, пошло фильму даже на пользу. История получилась по-настоящему объемной и многогранной, в большей степени про дух времени и судьбы родины, чем про конкретных героев. Впрочем, весьма выдающихся. Начинается все с кастинга, который Григорьев объявляет на Урале. Цель – отобрать несколько молодых местных рок-групп и снять историю их восхождения на музыкальный олимп. В качестве судей выступают лучшие представители знаменитого уральского рок-клуба – Владимир Шахрин
(«Чайф»), Сергей Бобунец
(«Смысловые галлюцинации»), «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин
(«Урфин Джюс»), директор нескольких уральских радиостанций Михаил Симаков
и другие. Выбор падает на три коллектива, которым Григорьев раздает портативные камеры и призывает их снимать свою жизнь.
«Привет, Женя Григорьев, у нас все хорошо, мы пьем алкогольные напитки», - начинают каждую запись в своем дневнике участники «Городка чекистов», ленивые интеллектуалы, плывущие по течению в неторопливом ритме. Они записывают пластинки, но ничего не хотят – по духу больше панки, чем рокеры. Влюбчивый красавец Никита из «Сам себе Джо» по ходу фильма успевает жениться, развестись, съехаться с новой девушкой, влюбиться еще миллион раз. Илья из «Cosmic Latte» - рок-идол даже по типажу – отчаянно боится успеха, который идет за ним по пятам в виде то протекции со стороны «Смысловых галлюцинаций», то помощи от барабанщика «Агаты Кристи». Такие разные типажи и истории, каждая из которых в какой-то другой реальности и в другое время стала бы историей успеха. Здесь и сейчас все они не заканчиваются ничем. То ли уральский рок-клуб умер, то ли рок в целом, а может причина в том, что настала эпоха без героев, без протестов, без нерва и надрыва, эпоха инертности и совсем иных песен. Авторы ленты «Про рок» смогли не только найти ярких представителей поколения, новых тридцатилетних, которые отчего-то так остро чувствуют груз прожитых лет и устают в самом начале пути, но и попытались разобраться в причинах, не забывая про исторический и социальный контекст, а также вывести разговор далеко за рамки выбранной темы и за пределы фильма.
«Гоголь», реж. Егор Баранов
Закрывал фестиваль «Движение» в этом году показ первой серии «Гоголя», проекта канала ТВ3 и продюсерской компании Александра Цекало
«Среда» - первого сериала, который выйдет в кинотеатральный прокат. Уже 31 августа состоится премьера двух первых эпизодов, объединенных под заголовком «Гоголь. Начало». Режиссером этого мистического детективного триллера по мотивам произведений Николая Васильевича стал Егор Баранов («Саранча
», «Фарца
», «Соловей-разбойник
»), а главные роли исполняют Александр Петров
, Олег Меньшиков
, Таисия Вилкова
, Артем Ткаченко
и Евгений Стычкин
.
Действие происходит в 1929 году. Молодой судебный писарь и начинающий писатель Николай Гоголь (Петров), падающий в обморок при виде крови, подверженный болезненным припадкам и мистическим видениям, а по ночам сжигающий свои первые литературные произведения, знакомится на месте преступления со знаменитым следователем Яковом Петровичем Гуро (Меньшиков). Тот видит в «юноше бледном со взором горящим» потенциал и берет его с собой на расследование одного важного и загадочного преступления. Дело в том, что на одном хуторе близ села Диканька пропадают девушки, а местные жители рассказывают о таинственном рогатом всаднике, рыскающем по округе. Прибыв на место, Гоголь тут же вступает в контакт с нечистой силой – той самой, о которой потом напишет одно из главных своих произведений.
«Гоголь», судя даже по первой серии, очень ловко и остроумно играет цитатами – и не только гоголевскими. «А не хлопнуть ли нам по рюмашке?» - предлагает герой Меньшикова, а обворожительная барышня в исполнении Таисии Вилковой убеждает писателя больше никогда не жечь книги. Берет с него обещание – как известно напрасное. Видеоряд напоминает одновременно фильмы Гая Ричи
и Гильермо дель Торо
– стильный, темный, зловещий. С изобретательно снятыми батальными сценами, кровью и оторванными конечностями, со множеством визуальных находок и в целом очень атмосферным изображением. И сценарий, и картинка будто бы сошли со страниц произведений Гоголя – мастера мистики и комедии.
«Курс Достоевского», реж. Валентина Елина
Авторы этого 40-минутного дока, рассчитанного скорее на широкую телевизионную, чем фестивальную аудиторию (и снятого в первую очередь для «Первого канала»), показывают внутреннюю жизнь одной из главных новых театральных трупп Москвы, «Мастерской Дмитрия Брусникина
» - и это бесценно, каким бы несовершенным ни был фильм. Зрителю удается заглянуть на репетиции, подслушать беседы мастера со своими учениками, среди которых уже известные Петр Скворцов
, Василий Буткевич
, Марина Васильева
, посмотреть отрывки из спектакля «Бесы», экспериментальной интерактивной постановки, которая становится для молодых актеров своего рода учебником театрального мастерства. Они учатся работать со своим телом и со своей публикой, с реквизитом и пространством, а Брусникин объясняет, почему один спектакль не похож на другой, почему Достоевский – главный русский писатель. Ни формата, ни хронометража не хватает, чтобы описать феномен, но удается хотя бы одним глазком посмотреть на это явление и немного разобраться в методе. Причина успеха «Мастерской» не только в том, что талантливый педагог встретил талантливых подопечных, а в том, как и о чем он говорит с ними. Одна только сцена, в которой Брусникин объясняет «брусникинцам», что весь Достоевский – про ценность человеческой жизни и что важнее это ничего нет – стоит того, чтобы пойти на спектакль.
Помимо фильмов «Про рок» и «Курс Достоевского» приятно удивили короткометражные документальны работы: «Лайв» Максима Лукьянеца
про жизнь видеоблогера от 1000 до 100 тысяч подписчиков, «Интимные тайны животных» Валентина Ткача
про таксидермиста, женатого на органистке и задумавшего выставку с чучелами спаривающихся зверей, а также «Чемодан без ручки» Элен Нелидовой
, которая на примере одной колоритной пары показывает, что настоящая любовь – в родстве душ. Всем троим режиссерам удалось найти главную составляющую документального кино – героев. И масштаб историй в этом случае – дело десятое.
«Маленький поезд», реж. Тамара Дондурей
Мама-француженка и папа-русский приводят своего маленького сына на прием к психоаналитику. Мальчику скоро в школу, а он не говорит ни по-русски, ни по-французски, только бегает кругами, сжимая в руках плюшевую собаку, иногда залезает под стол. А еще очень любит поезда. Мир, как постепенно становится понятно из вставных кадров-интермедий, этот ребенок видит, как несущийся на полном ходу пустой поезд, по которому – из вагона в вагон – он идет вслед за большой собакой, живой копией своей любимой игрушки. Родители упорно игнорируют проблему, а вот психоаналитик замечает интерес мальчика к поездам – и строит для него игрушечную железную дорогу.
С одной стороны, эта получасовая картина – метафорический рассказ о непонимании, которое возникает, когда любое отличие приравнивается к ненормальности. С другой – разговор на вполне конкретную тему, социальная драма об аутизме, проблеме не новой, но в последнее время, наконец-то, замеченной. И потому снимать об этом кино, говорить об этом со зрителем, объяснять, как Тамара Дондурей, в форме почти игровой и в то же время максимально доступной для понимания, наглядной, как никогда важно и ценно.
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