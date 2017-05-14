«ДОКер»-2017: Кошки, реинкарнация, гипноз, фотомодели и другие удивительные вещи, о которых снимают кино

С 18 по 23 мая
в Москве, в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» пройдет международный фестиваль документального кино «ДОКер», постарайтесь не пропустить это событие. Документальное кино не так часто выходит на российские экраны, а «ДОКер» - это уникальная возможность открыть увидеть мир таким, какой он есть, глазами современных, талантливых авторов. Программа фестиваля включает в себя три конкурсные программы – полнометражное кино, короткий метр и фильмы о современных технологиях, а также в этом году фестиваль представит внеконкурсную программу лучших фильмов одного из крупнейших фестивалей документального кино в Йиглаве. Большинство из этих фильмов вы не сможете посмотреть больше нигде, поэтому спешите приобретать билеты, количество которых ограничено.
Организаторы фестиваля уверены, что документальное кино – не нишевое искусство, что оно может заинтересовать очень широкий круг зрителей, и всеми силами доказывают, что оно бывает еще и таким культ-массовым, как, например, фильм закрытия фестиваля – турецкая картина «Кот»/Kedi
, режиссер Джейда Торун
. Этот необыкновенный, новаторски снятый и самый трогательный фильм этой весны о кошках, живущих на улицах Стамбула, намерен покорить весь мир и достучаться мягкой лапой до каждого зрительского сердца. «Кот» уже успел побывать на крупнейших мировых кинофестивалях, среди которых такие крупные профессиональные смотры документального кино, как Международный кинофестиваль в Мельбурне (Австралия), Sheffield Doc|Fest (Великобритания), Фестиваль документального кино Full Frame (США) и др. в России фильм запланирован к показу только один раз - в рамках кинофестиваля «ДОКер».
«ДОКер» - молодой фестиваль, проходит всего в третий раз, но у него уже появилось много поклонников, потому как это один из самых уютных, ламповых фестивалей в Москве. Приходите, и убедитесь сами. После показов вас ждут теплые встречи с авторами, в непринужденной обстановке. Вы сможете не только задать вопрос в зале, но и пообщаться со всеми гостями – режиссерами, продюсерами, героями фильмов, непосредственно во время фестиваля, и вам будут рады.
В состав жюри этого года вошли итальянский режиссер, сценарист и продюсер Пьетро Марчелло
; кинокритик и куратор из Великобритании Нил Янг
, как представитель Международной федерации кинопрессы Fipresci, режиссер Роман Волобуев
, опытнейший звукорежиссер Иво Хегер
, фотограф, travel-блогер, соавтор и ведущая проекта "Экстримальный фотограф" на канале «Живая Планета», продюсер и автор документальных проектов - Ольга Мичи
.
Фестиваль откроет яркая итальянская драма Симоне Манетти «Чао, дорогой, я иду в бой»
, рассказывающая о судьбе популярной актрисы и фотомодели Шанталь Уги, которая стала многократной чемпионкой мира по тайскому боксу. Билеты на церемонию открытия можно купить онлайн и в терминалах киноцентра «Октябрь».
Из наиболее заметных событий фестиваля — экологический триллер из Великобритании «Острова и киты» Майка Дэя
, пронзительный кинороман о реинкарнации, снимавшийся в Тибете без малого 8 лет, «Возвращение к себе»
корейских кинематографистов Чанг-Йонг Мун и Чин Чон
, завоевавший Гран-При конкурса «Generation Kplus» на Берлинале в этом году, динамичная и смелая «Красная одежда»
от самого перспективного молодого режиссера Камбоджи Лиды Чан
; провокационное и красочное австрийское документари «Ночные братья» Патрика Шии
и многое другое.
У российского кино на «ДОКере» в этом году широкая география — короткометражная «Шэнэхэнская царица» Анастасии Зверьковой
снималась в Бурятии, «Рабочий посёлок» Артёма Игнатьева
— в Карелии. Полнометражная лента «Плацкарт
» Родиона Исмаилова
из основного конкурса снималась по всей стране от Москвы до Владивостока, как и фильм «Дорога» Дмитрия Калашникова
из программы «Let IT dok!», который автор полностью выстроил из тысяч записей видеорегистраторов с разных дорог России. Премьера этой картины прошла в декабре в рамках фестиваля «Артдокфест», кто не успел там его посмотреть, имеет шанс увидеть фильм на «ДОКере».
«ДОКер» — полностью независимый фестиваль, не получающий государственной финансовой помощи. В этом году некоторые показы фестиваля проходят при поддержке Гёте-Института в Москве, Посольства Королевства Нидерландов, Посольства Израиля и Польского Культурного центра, а также программы «КАРО.Арт».
Изучить расписание и программу фестиваля, посмотреть трейлеры фильмов и купить билеты на показы можно на сайте фестиваля www.midff.com
По завершении «ДОКера» ожидается «Эхо фестиваля», включающее в себя большую часть конкурсных фильмов, показы пройдут в Санкт-Петербурге, Ярославле, Красноярске, Калининграде и других российских городах.
обсуждение >>