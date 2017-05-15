Кинотавр-2017: 10 фактов о новейшем российском кино

ревью

Блеск и нищета красных дорожек: Джиллиан Андерсон на костылях

В трейлере «Реальной любви 2» показали актёров оригинального фильма 14 лет спустя

А что помнишь ты?

История кино

Школа и вуз в зеркале советского кино 1920-х – начала 1950-х годов

В фильмах на школьную тему на первом месте была не учеба, а кипучая пионерская и комсомольская деятельность.